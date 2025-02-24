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Овчинников Василий



24.02.2025 РВИ предложили отдельный законопроект «О развитии видеоигровой индустрии» 1
25.11.2024 В России хотят ввести прокатные удостоверения для видеоигр: иностранные продукты обяжут адаптировать под отечественную консоль 1
12.09.2024 Рынок видеоигр будет расти на 5% ежегодно до 2030 года 1
01.08.2024 «Агентство креативных индустрий» презентовало первый в России кластер видеоигр и анимации 1
30.05.2024 В России с 2025 г. появится «зеленая» маркировка видеоигр 1
17.04.2024 В России построят ОС для суверенных игровых приставок. Ее сделают на основе «Авроры». Видео 1
27.02.2024 Правительство России рассмотрит дорожную карту развития видеоигровой индустрии 2
26.12.2023 В России появилась дорожная карта развития видеоигр 1
05.10.2023 РВИ объявляет о старте народного голосования по расширению Зала славы с легендарными личностями и играми отечественной видеоигровой индустрии 1
20.07.2023 Выявлена сверхненужная в России категория разработчиков. Число вакансий сокращается, люди бегут за рубеж 1
23.12.2022 Из российских студентов сделают киберспортсменов 1
10.02.2022 Исследование: большинство сотрудников хочет работать 2-3 дня в неделю из дома 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
25.08.2011 ЭОС: Пока регулятор не даст гарантий, люди не станут доверять ЭЦП 1
22.08.2011 ЭОС обновила систему криптозащиты «Карма» и средство для работы с ЭЦП Edsign 1
21.04.2011 Новый закон: приживется ли ЭЦП в России? 1
09.02.2010 Что требовать от аутсорсера документооборота 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Овчинников Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24671 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 4
8269 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 402 2
Docsvision - ДоксВижн 1009 2
Ростелеком 9749 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 45 2
Samsung Electronics 10290 1
SAP SE 5284 1
IBM - International Business Machines Corp 9448 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
UIPath 102 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
АйТи 1372 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
SAP Contextor 3 1
Automation Anywhere 10 1
electroNeek Robotics 6 1
Blue Prism 28 1
Appian Corporation - Appian Communications 10 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Logitech 421 1
Системы и Проекты ГК 39 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Nintex 13 1
Valve Software 209 1
Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 29 1
Game Insight 37 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Intel Corporation 12219 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 271 1
Sony 6552 1
Nintendo 758 1
Metacorp 1 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 71 1
НСПК - Национальная система платежных карт 820 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Совкомбанк Совесть 271 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Амулекс - Amulex 2 1
Unsplash 828 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1089 1
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 12 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 3 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 5
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 54 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 4
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3907 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 893 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1859 1
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ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 101 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2511 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 62 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14448 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2926 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2049 2
Microsoft Office Excel 1201 2
My.Games 69 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 391 2
Microsoft Office 3754 1
Microsoft Office Word 777 1
Stack Group - Automate 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 99 1
Blizzard - Hearthstone 16 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 43 1
Apple - App Store 2903 1
Google Play - Google Store - Android Market 3307 1
FreePik 1031 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1599 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 711 1
Microsoft Windows 15730 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 835 1
Google Android 14068 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 42 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
Epic Games - Unreal Engine 309 1
C/C++ - Язык программирования 765 1
МТС AppBazar 3 1
Ростелеком - ОМП - Аврора SDK 8 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 1
Pega Platform 7 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
ЭОС Карма СКО - Система криптографического обеспечения прикладного программного обеспечения 8 1
Путин Владимир 3191 4
Махтиев Гаджи 3 2
Тиняев Роман 3 2
Андреев Владимир 97 1
Горностаев Владимир 8 1
Маслов Юрий 10 1
Петренко Сергей 25 1
Курьянов Сергей 162 1
Макаров Станислав 117 1
Самойленко Максим 66 1
Липич Григорий 65 1
Пономарев Илья 72 1
Житнюк Павел 33 1
Габриэль Владимир 10 1
Загоруйко Александр 5 1
Сурова Надежда 6 1
Степанова Ирина 16 1
Имаева Гузелия 6 1
Лило Кирилл 2 1
Чернышенко Дмитрий 567 1
Кузьменко Александр 4 1
Сахнов Константин 5 1
Паршин Максим 316 1
Забралова Ольга 1 1
Макаров Вячеслав 9 1
Галуева Юлия 1 1
Гусев Павел 7 1
Мишустин Михаил 683 1
Эйгес Павел 97 1
Фомин Антон 4 1
Волошин Владимир 10 1
Агамова Гюльнара 2 1
Гнутов Георгий 1 1
Михеев Александр 14 1
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Италия - Итальянская Республика 4361 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Франция - Французская Республика 7861 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 936 1
Япония 13307 1
Канада 4893 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 1
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УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 21 1
Docflow 147 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2443 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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