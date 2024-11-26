VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media

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- VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и многое другое. На площадке представлены игры от легких головоломок до хардкорного экшена с возможностью запускать игры через сервис облачного гейминга с любого ПК. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры. До конца года VK Play планирует расширить функционал своей площадки новыми сервисами и возможностями для игровой аудитории.
- VK Видео
|26.11.2024
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«VK Видео Live»: VK Play Live интегрируется с «VK Видео»
Стриминговый сервис VK Play Live доступен в «VK Видео» и на домене live.vkvideo.ru. Сервис получил новый логотип,
|19.11.2024
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Новый дизайн VK Play: красивее, удобнее и ближе к игроку
На VK Play стартовал первый этап обновления дизайна площадки. VK Play становится единым ц
|25.04.2024
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Два года VK Play: платформа поделилась достижениями и анонсировала запуск раздела «Лаборатория»
За прошедший год количество зарегистрированных аккаунтов на VK Play достигло отметки в 38,5 млн, а ежемесячная активная аудитория проекта за IV квартал 2
|22.03.2024
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«Дзен» и VK Play Live запустили кросспостинг видео
Пользователи VK Play Live смогут автоматически дублировать записи своих трансляций в «Дзене». Для подключе
|21.03.2024
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«Дом.ру» и VK Play продолжают сотрудничество: компании представили подписку на сервис облачного гейминга
В рамках стратегического сотрудничества «Дом.ру» и VK Play запустили подписку для геймеров в VK Play Cloud. Компании предлагают доступ к
|19.12.2023
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«Дом.ру» объявил о стратегическом партнерстве с VK Play
геймеров в абонентской базе «Дом.ру» увеличилась в 2023 г. на 19% по сравнению с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители Дом.ру. Сотрудничество провайдера «Дом.ру» с российской игровой площадкой VK Play направлено на развитие совместных игровых сервисов. VK Play совершенствует игровую индустрию, популяризирует облачный гейминг, оптимизирует и постоянно расширяет игровой ассортим
|26.09.2023
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Исследование VK Play: 37% россиян хотели бы стать разработчиками видеоигр
Российская площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play провела исследование в области разработки игр. Каждый пятый опрошенный считает, что геймдев — это создание игры с нуля, от разработки и дизайна до выпуска на рынок. 13% респондентов асс
|25.04.2023
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VK Play отчиталась за год работы с момента основания
Количество зарегистрированных аккаунтов на VK Play достигло отметки в 16,5 млн. При этом ежемесячная активная аудитория на конец I кварт
|09.02.2023
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VK Play запускает инвестиционное подразделение «VK Play инвестиции»
На развитие российских разработчиков выделено 300 млн рублей в 2023 г. «VK Play инвестиции» поддержит опытные команды разработчиков в России и инвестирует в студии, которые создают проекты для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств. Руководителем
|31.01.2023
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VK Play Cloud доступен в приложении VK Play на Android
Функция облачного гейминга стала доступна в приложении VK Play для смартфонов на платформе Android. Через VK Play Cloud пользователю становит
|26.01.2023
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Ежемесячная активная аудитория VK Play составила 11 млн пользователей
С ноября 2022 г. количество зарегистрированных аккаунтов на российской игровой площадке VK Play выросло до 12 млн. При этом ежемесячная активная аудитория проекта за последние 30 дн
|11.01.2023
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VK вложит в российские видеоигры сотни миллиардов
2023–2024 гг.». Предполагается, что это позволит вырастить профильных специалистов в подразделение VK Play, пишет «Коммерсант». У студий, которые будут работать под эгидой VK, появятся особые
|06.12.2022
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На сервисе облачного гейминга VK Play стал доступен режим виртуального компьютера
ми, устанавливая и запуская игры по своему выбору», — сказал Роман Епишин, руководитель маркетинга VK Play Cloud. В облачном игровом сервисе VK Play Cloud поддерживаются все популярные
|02.12.2022
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Число российских разработчиков на VK Play с июня 2022 года выросло в два раза
С июня 2022 г. количество разработчиков на российской игровой площадке VK Play выросло до 600, 60% из которых пришли с платформы Steam. На данный момент на площадке
|29.11.2022
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Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch
сски Российский холдинг VK (в прошлом – Mail.ru Group) сообщил CNews о выходе стримингового сервиса VK Play Live из бета-теста и запуске его полноценной версии, доступной всем пользователям. Эт
|29.11.2022
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VK Play Live выходит из беты и запускает программу поддержки стримеров
з периода закрытого бета-теста — теперь все желающие могут проводить стримы. С 1 декабря 2022 г. на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних стримеров, в рамках которой автор
|16.11.2022
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VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение и обновила функциональность
Стриминговая платформа VK Play Live представила одноименное мобильное приложение. Смотреть трансляции любимых авторо
|07.11.2022
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На VK Play зарегистрировано более 7 млн аккаунтов с момента запуска площадки
С момента запуска игровой площадки VK Play в апреле 2022 г. на ней появилось более 7 млн новых аккаунтов. Самыми популярными жан
|01.11.2022
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Исследование VK и ИТМО: количество образовательных программ в геймдеве за год увеличилось в полтора раза
«VK образование», игровая площадка VK Play и ИТМО изучили русскоязычные образовательные программы для игровой индустрии. За два
|04.10.2022
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VK Play выходит из беты и представляет крупное обновление для игроков и разработчиков
оты разработчиков и расширит функционал для пользователей. Об этом CNews сообщили представители VK. VK Play стала доступна на семи языках, в профиле игрока появилась возможность видеть свои дос
|26.08.2022
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Twitch больше не нужен. В России заработала собственная стриминговая платформа
г VK, ранее известный как Mail.ru Group, сообщил CNews о начале работы нового стримингового сервиса VK Play Live. Его можно считать полноценной заменой американского Twitch, присоединившегося к
|26.08.2022
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VK Play запустила в бета-тест новую стриминговую площадку VK Play Live
VK Play объявила о запуске новой стриминговой площадки VK Play Live. Стримеры могут подать заявку на участие в тестовой версии на странице самой пло
|23.08.2022
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Российский игровой стор и сервис облачного гейминга войдут в состав VK Play
2022 г. сервисы MY.GAMES Store и MY.GAMES Cloud продолжат свое развитие в составе игровой площадки VK Play. MY.GAMES Store будет доступен в разделе «Игры» на VK Play, а MY.GAMES Cloud п
|23.06.2022
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VK Play снижает комиссию для всех разработчиков игр до 5%
пределения прибыли в рамках поддержки игровых студий, которые хотят добавить свои проекты в каталог VK Play. Комиссия площадки составит всего 5% (включая комиссию платежных систем), а разработч
|25.04.2022
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VK запускает российскую игровую площадку VK Play
VK запускает VK Play — эта площадка станет единой точкой доступа к игровому контенту. На старте в VK Play представлены каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В будущем на площадке план
VK Play и организации, системы, технологии, персоны:
|Магурян Василий 16 8
|Михеев Александр 14 5
|Саксон Станислав 4 4
|Степанова Анна 33 4
|Кириенко Владимир 139 3
|Чачава Александр 101 3
|Котельников Родион 5 3
|Путин Владимир 3171 3
|Кудж Станислав 21 2
|Никольский Владимир 11 2
|Карсаков Андрей 3 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Чазов Андрей 22 2
|Воробьева Мария 8 2
|Паршин Максим 316 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Смыслов Дмитрий 8 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Черменин Артем 7 1
|Малофеев Кирилл 2 1
|Малофеев Константин 115 1
|Макаров Вячеслав 9 1
|Каптелов Борис 1 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Плуготаренко Сергей 79 1
|Горелкин Антон 93 1
|Петров Дмитрий 60 1
|Бойко Алексей 51 1
|Волков Денис 9 1
|Гладкова Маргарита 1 1
|Сайкина Мария 3 1
|Багурян Василий 1 1
|Севастьянова Ксения 1 1
|Епишин Роман 2 1
|Твердохлебов Дмитрий 6 1
|Кошкина Юля 1 1
|Ульянов Илья 6 1
|Куплинов Дмитрий 1 1
|Полотнянко Евгений 2 1
|Месищев Александр 1 1
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