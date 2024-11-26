VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media

«VK Видео Live»: VK Play Live интегрируется с «VK Видео» Стриминговый сервис VK Play Live доступен в «VK Видео» и на домене live.vkvideo.ru. Сервис получил новый логотип,

Новый дизайн VK Play: красивее, удобнее и ближе к игроку На VK Play стартовал первый этап обновления дизайна площадки. VK Play становится единым ц

Два года VK Play: платформа поделилась достижениями и анонсировала запуск раздела «Лаборатория» За прошедший год количество зарегистрированных аккаунтов на VK Play достигло отметки в 38,5 млн, а ежемесячная активная аудитория проекта за IV квартал 2

«Дзен» и VK Play Live запустили кросспостинг видео Пользователи VK Play Live смогут автоматически дублировать записи своих трансляций в «Дзене». Для подключе

«Дом.ру» и VK Play продолжают сотрудничество: компании представили подписку на сервис облачного гейминга В рамках стратегического сотрудничества «Дом.ру» и VK Play запустили подписку для геймеров в VK Play Cloud. Компании предлагают доступ к

«Дом.ру» объявил о стратегическом партнерстве с VK Play геймеров в абонентской базе «Дом.ру» увеличилась в 2023 г. на 19% по сравнению с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители Дом.ру. Сотрудничество провайдера «Дом.ру» с российской игровой площадкой VK Play направлено на развитие совместных игровых сервисов. VK Play совершенствует игровую индустрию, популяризирует облачный гейминг, оптимизирует и постоянно расширяет игровой ассортим

Исследование VK Play: 37% россиян хотели бы стать разработчиками видеоигр Российская площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play провела исследование в области разработки игр. Каждый пятый опрошенный считает, что геймдев — это создание игры с нуля, от разработки и дизайна до выпуска на рынок. 13% респондентов асс

VK Play отчиталась за год работы с момента основания Количество зарегистрированных аккаунтов на VK Play достигло отметки в 16,5 млн. При этом ежемесячная активная аудитория на конец I кварт

VK Play запускает инвестиционное подразделение «VK Play инвестиции» На развитие российских разработчиков выделено 300 млн рублей в 2023 г. «VK Play инвестиции» поддержит опытные команды разработчиков в России и инвестирует в студии, которые создают проекты для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств. Руководителем

VK Play Cloud доступен в приложении VK Play на Android Функция облачного гейминга стала доступна в приложении VK Play для смартфонов на платформе Android. Через VK Play Cloud пользователю становит

Ежемесячная активная аудитория VK Play составила 11 млн пользователей С ноября 2022 г. количество зарегистрированных аккаунтов на российской игровой площадке VK Play выросло до 12 млн. При этом ежемесячная активная аудитория проекта за последние 30 дн

VK вложит в российские видеоигры сотни миллиардов 2023–2024 гг.». Предполагается, что это позволит вырастить профильных специалистов в подразделение VK Play, пишет «Коммерсант». У студий, которые будут работать под эгидой VK, появятся особые

На сервисе облачного гейминга VK Play стал доступен режим виртуального компьютера ми, устанавливая и запуская игры по своему выбору», —‎ сказал Роман Епишин, руководитель маркетинга VK Play Cloud. В облачном игровом сервисе VK Play Cloud поддерживаются все популярные

Число российских разработчиков на VK Play с июня 2022 года выросло в два раза С июня 2022 г. количество разработчиков на российской игровой площадке VK Play выросло до 600, 60% из которых пришли с платформы Steam. На данный момент на площадке

Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch сски Российский холдинг VK (в прошлом – Mail.ru Group) сообщил CNews о выходе стримингового сервиса VK Play Live из бета-теста и запуске его полноценной версии, доступной всем пользователям. Эт

VK Play Live выходит из беты и запускает программу поддержки стримеров з периода закрытого бета-теста — теперь все желающие могут проводить стримы. С 1 декабря 2022 г. на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних стримеров, в рамках которой автор

VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение и обновила функциональность Стриминговая платформа VK Play Live представила одноименное мобильное приложение. Смотреть трансляции любимых авторо

На VK Play зарегистрировано более 7 млн аккаунтов с момента запуска площадки С момента запуска игровой площадки VK Play в апреле 2022 г. на ней появилось более 7 млн новых аккаунтов. Самыми популярными жан

Исследование VK и ИТМО: количество образовательных программ в геймдеве за год увеличилось в полтора раза «VK образование», игровая площадка VK Play и ИТМО изучили русскоязычные образовательные программы для игровой индустрии. За два

VK Play выходит из беты и представляет крупное обновление для игроков и разработчиков оты разработчиков и расширит функционал для пользователей. Об этом CNews сообщили представители VK. VK Play стала доступна на семи языках, в профиле игрока появилась возможность видеть свои дос

Twitch больше не нужен. В России заработала собственная стриминговая платформа г VK, ранее известный как Mail.ru Group, сообщил CNews о начале работы нового стримингового сервиса VK Play Live. Его можно считать полноценной заменой американского Twitch, присоединившегося к

VK Play запустила в бета-тест новую стриминговую площадку VK Play Live VK Play объявила о запуске новой стриминговой площадки VK Play Live. Стримеры могут подать заявку на участие в тестовой версии на странице самой пло

Российский игровой стор и сервис облачного гейминга войдут в состав VK Play 2022 г. сервисы MY.GAMES Store и MY.GAMES Cloud продолжат свое развитие в составе игровой площадки VK Play. MY.GAMES Store будет доступен в разделе «Игры» на VK Play, а MY.GAMES Cloud п

VK Play снижает комиссию для всех разработчиков игр до 5% пределения прибыли в рамках поддержки игровых студий, которые хотят добавить свои проекты в каталог VK Play. Комиссия площадки составит всего 5% (включая комиссию платежных систем), а разработч