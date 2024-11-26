Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

VK Play VK Play Cloud VK Play Live VK Play Store VK Play Games Center VK Play Media

VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media

  • VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и многое другое. На площадке представлены игры от легких головоломок до хардкорного экшена с возможностью запускать игры через сервис облачного гейминга с любого ПК. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры. До конца года VK Play планирует расширить функционал своей площадки новыми сервисами и возможностями для игровой аудитории.
  • VK Видео

26.11.2024 «VK Видео Live»: VK Play Live интегрируется с «VK Видео»

Стриминговый сервис VK Play Live доступен в «VK Видео» и на домене live.vkvideo.ru. Сервис получил новый логотип,
19.11.2024 Новый дизайн VK Play: красивее, удобнее и ближе к игроку

На VK Play стартовал первый этап обновления дизайна площадки. VK Play становится единым ц
25.04.2024 Два года VK Play: платформа поделилась достижениями и анонсировала запуск раздела «Лаборатория»

За прошедший год количество зарегистрированных аккаунтов на VK Play достигло отметки в 38,5 млн, а ежемесячная активная аудитория проекта за IV квартал 2
22.03.2024 «Дзен» и VK Play Live запустили кросспостинг видео

Пользователи VK Play Live смогут автоматически дублировать записи своих трансляций в «Дзене». Для подключе
21.03.2024 «Дом.ру» и VK Play продолжают сотрудничество: компании представили подписку на сервис облачного гейминга

В рамках стратегического сотрудничества «Дом.ру» и VK Play запустили подписку для геймеров в VK Play Cloud. Компании предлагают доступ к

19.12.2023 «Дом.ру» объявил о стратегическом партнерстве с VK Play

геймеров в абонентской базе «Дом.ру» увеличилась в 2023 г. на 19% по сравнению с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители Дом.ру. Сотрудничество провайдера «Дом.ру» с российской игровой площадкой VK Play направлено на развитие совместных игровых сервисов. VK Play совершенствует игровую индустрию, популяризирует облачный гейминг, оптимизирует и постоянно расширяет игровой ассортим
26.09.2023 Исследование VK Play: 37% россиян хотели бы стать разработчиками видеоигр

Российская площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play провела исследование в области разработки игр. Каждый пятый опрошенный считает, что геймдев — это создание игры с нуля, от разработки и дизайна до выпуска на рынок. 13% респондентов асс
25.04.2023 VK Play отчиталась за год работы с момента основания

Количество зарегистрированных аккаунтов на VK Play достигло отметки в 16,5 млн. При этом ежемесячная активная аудитория на конец I кварт
09.02.2023 VK Play запускает инвестиционное подразделение «VK Play инвестиции»

На развитие российских разработчиков выделено 300 млн рублей в 2023 г. «VK Play инвестиции» поддержит опытные команды разработчиков в России и инвестирует в студии, которые создают проекты для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств. Руководителем

31.01.2023 VK Play Cloud доступен в приложении VK Play на Android

Функция облачного гейминга стала доступна в приложении VK Play для смартфонов на платформе Android. Через VK Play Cloud пользователю становит
26.01.2023 Ежемесячная активная аудитория VK Play составила 11 млн пользователей

С ноября 2022 г. количество зарегистрированных аккаунтов на российской игровой площадке VK Play выросло до 12 млн. При этом ежемесячная активная аудитория проекта за последние 30 дн
11.01.2023 VK вложит в российские видеоигры сотни миллиардов

2023–2024 гг.». Предполагается, что это позволит вырастить профильных специалистов в подразделение VK Play, пишет «Коммерсант». У студий, которые будут работать под эгидой VK, появятся особые

06.12.2022 На сервисе облачного гейминга VK Play стал доступен режим виртуального компьютера

ми, устанавливая и запуская игры по своему выбору», —‎ сказал Роман Епишин, руководитель маркетинга VK Play Cloud. В облачном игровом сервисе VK Play Cloud поддерживаются все популярные

02.12.2022 Число российских разработчиков на VK Play с июня 2022 года выросло в два раза

С июня 2022 г. количество разработчиков на российской игровой площадке VK Play выросло до 600, 60% из которых пришли с платформы Steam. На данный момент на площадке
29.11.2022 Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch

сски Российский холдинг VK (в прошлом – Mail.ru Group) сообщил CNews о выходе стримингового сервиса VK Play Live из бета-теста и запуске его полноценной версии, доступной всем пользователям. Эт
29.11.2022 VK Play Live выходит из беты и запускает программу поддержки стримеров

з периода закрытого бета-теста — теперь все желающие могут проводить стримы. С 1 декабря 2022 г. на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних стримеров, в рамках которой автор
16.11.2022 VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение и обновила функциональность

Стриминговая платформа VK Play Live представила одноименное мобильное приложение. Смотреть трансляции любимых авторо
07.11.2022 На VK Play зарегистрировано более 7 млн аккаунтов с момента запуска площадки

С момента запуска игровой площадки VK Play в апреле 2022 г. на ней появилось более 7 млн новых аккаунтов. Самыми популярными жан
01.11.2022 Исследование VK и ИТМО: количество образовательных программ в геймдеве за год увеличилось в полтора раза

«VK образование», игровая площадка VK Play и ИТМО изучили русскоязычные образовательные программы для игровой индустрии. За два

04.10.2022 VK Play выходит из беты и представляет крупное обновление для игроков и разработчиков

оты разработчиков и расширит функционал для пользователей. Об этом CNews сообщили представители VK. VK Play стала доступна на семи языках, в профиле игрока появилась возможность видеть свои дос
26.08.2022 Twitch больше не нужен. В России заработала собственная стриминговая платформа

г VK, ранее известный как Mail.ru Group, сообщил CNews о начале работы нового стримингового сервиса VK Play Live. Его можно считать полноценной заменой американского Twitch, присоединившегося к
26.08.2022 VK Play запустила в бета-тест новую стриминговую площадку VK Play Live

VK Play объявила о запуске новой стриминговой площадки VK Play Live. Стримеры могут подать заявку на участие в тестовой версии на странице самой пло
23.08.2022 Российский игровой стор и сервис облачного гейминга войдут в состав VK Play

2022 г. сервисы MY.GAMES Store и MY.GAMES Cloud продолжат свое развитие в составе игровой площадки VK Play. MY.GAMES Store будет доступен в разделе «Игры» на VK Play, а MY.GAMES Cloud п
23.06.2022 VK Play снижает комиссию для всех разработчиков игр до 5%

пределения прибыли в рамках поддержки игровых студий, которые хотят добавить свои проекты в каталог VK Play. Комиссия площадки составит всего 5% (включая комиссию платежных систем), а разработч
25.04.2022 VK запускает российскую игровую площадку VK Play

VK запускает VK Play — эта площадка станет единой точкой доступа к игровому контенту. На старте в VK Play представлены каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В будущем на площадке план

Публикаций - 68, упоминаний - 105

VK Play и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 60
VK - Mail.ru Group 3455 24
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 8
Ростелеком 9701 6
Google LLC 11775 6
Yandex - Яндекс 7340 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 3
Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 28 3
Microsoft Corporation 24625 3
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 70 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
8213 2
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
VK - YClients - УайКлаентс 39 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Xiaomi 1732 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
Epic Games 154 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
inDriver 17 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
BIT.Games 9 1
Прогноз 1650 1
Swag Masha 6 1
Novakid - Новакид Рус 5 1
DEVAR 5 1
Panzerdog 9 1
Deus Craft 7 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
Pixonic 21 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 4
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 4
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 4
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 3
Стример НПО 21 3
Unsplash 764 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Почта России ПАО 2112 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
О2О Холдинг 56 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
АСК 42 1
CrowCrowd 2 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Ozon Fresh 23 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 16 1
Шалаш - Благотворительный фонд 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 11 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 47
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 34
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 16
Application store - магазин приложений 1195 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 12
Data monetization - Монетизация данных 1624 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 11
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 10
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 7
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 485 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 4
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 52 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
VK RuStore - Рустор 328 17
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 17
VK - Яндекс.Дзен 188 11
VK Видео - Mail.Ru Видео 159 11
My.Games 69 10
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 9
VK - Mail.Ru Почта 349 9
VK Клипы 50 9
Google YouTube - Видеохостинг 2747 8
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 8
Google Play - Google Store - Android Market 3291 7
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 7
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 7
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 7
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 6
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 5
VK Combo 82 5
Google Android TV 316 5
Apple - App Store 2890 4
Google Android 13994 4
VK Mini Apps 58 4
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 4
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 4
Tencent Trovo 5 4
Microsoft Windows 15657 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 4
Apple iOS 7809 4
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 4
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 3
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 3
FreePik 980 3
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 41 3
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 2
Epic Games - Unreal Engine 308 2
ByteDance - TikTok 256 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 2
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 23 2
Магурян Василий 16 8
Михеев Александр 14 5
Саксон Станислав 4 4
Степанова Анна 33 4
Кириенко Владимир 139 3
Чачава Александр 101 3
Котельников Родион 5 3
Путин Владимир 3171 3
Кудж Станислав 21 2
Никольский Владимир 11 2
Карсаков Андрей 3 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Чазов Андрей 22 2
Воробьева Мария 8 2
Паршин Максим 316 1
Матвиенко Валентина 112 1
Смыслов Дмитрий 8 1
Кравцов Сергей 54 1
Черменин Артем 7 1
Малофеев Кирилл 2 1
Малофеев Константин 115 1
Макаров Вячеслав 9 1
Каптелов Борис 1 1
Шадаев Максут 1008 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Горелкин Антон 93 1
Петров Дмитрий 60 1
Бойко Алексей 51 1
Волков Денис 9 1
Гладкова Маргарита 1 1
Сайкина Мария 3 1
Багурян Василий 1 1
Севастьянова Ксения 1 1
Епишин Роман 2 1
Твердохлебов Дмитрий 6 1
Кошкина Юля 1 1
Ульянов Илья 6 1
Куплинов Дмитрий 1 1
Полотнянко Евгений 2 1
Месищев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Украина 7608 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Казахстан - Республика 5526 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Канада 4881 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 20
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 91 20
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 160 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Английский язык 6634 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Увлечения и хобби - Hobbies 364 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
РИА Новости 917 1
Царьград - телеканал 24 1
Forbes - Форбс 817 1
Известия ИД 624 1
Ведомости 996 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 2
SimilarWeb 50 1
Mindsmith - Маиндсмит 2 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 2 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 9
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 4
VK Education - VK Образование - ВК Образование 45 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
ИГЭУ ФГБОУ ВО - Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 6 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
VK - Mail.ru Group Digital Camp 5 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 22 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще