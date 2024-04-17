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1С Game Studios

1С Game Studios

1C Game Studios — студия разработки и издательства видеоигр, основанная в декабре 2012 года. Первый проект компании,  авиасимулятор «Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград», вышел в 2014 году. Всего в серии «Ил-2 Штурмовик: Великие Сражения» за десять лет вышло более 30 игр. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.04.2024 1C Game Studios и Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой объявляют о сотрудничестве в рамках создания игры «Война Миров: Сибирь» 1
28.11.2023 АСИ отправит отечественный геймдев на экспорт 1
25.06.2019 «Калибр» выходит на финишную прямую разработки 1
01.08.2013 "Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград". Предзаказ 1
11.12.2012 "Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград" в разработке 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

1С Game Studios и организации, системы, технологии, персоны:

9594 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Wargaming 161 1
Tencent Games 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
МегаФон 10742 1
Ростелеком 10948 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
АСИ - Центр развития креативной экономики 2 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 97 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Умные платформы 1988 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 3
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Стадник Кирилл 1 1
Барышников Николай 17 1
Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 1
Путин Владимир 3454 1
Папсуев Роман 1 1
Жильцов Альберт 1 1
Черкес-Заде Екатерина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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