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1С Game Studios
1C Game Studios — студия разработки и издательства видеоигр, основанная в декабре 2012 года. Первый проект компании, авиасимулятор «Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград», вышел в 2014 году. Всего в серии «Ил-2 Штурмовик: Великие Сражения» за десять лет вышло более 30 игр.
СОБЫТИЯ
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1С Game Studios и организации, системы, технологии, персоны:
|Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
|АСИ - Центр развития креативной экономики 2 1
|АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
|Стадник Кирилл 1 1
|Барышников Николай 17 1
|Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 1
|Путин Владимир 3454 1
|Папсуев Роман 1 1
|Жильцов Альберт 1 1
|Черкес-Заде Екатерина 4 1
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