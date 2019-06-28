EA - Electronic Arts

Electronic Arts (EA) — это американская компания, занимающаяся разработкой, изданием и дистрибуцией видеоигр. Она была основана в 1982 году Трипом Хокинсом и на протяжении десятилетий остается одной из заметных компаний в игровой индустрии.

EA известна своими многочисленными франшизами, такими как FIFA, The Sims, Need for Speed, Battlefield, Mass Effect, Dragon Age, Command & Conquer и другими. Компания базируется в городе Редвуд-Сити, штат Калифорния, и имеет офисы по всему миру.

EA является частью более широкой экосистемы игровых компаний, предоставляя продукты как для персональных компьютеров, так и для консолей и мобильных устройств. Одной из ключевых платформ компании является сервис цифровой дистрибуции Origin, который позволяет пользователям покупать, скачивать и играть в игры, а также взаимодействовать с друзьями через интеграцию с социальными сетями и игровыми платформами, такими как Facebook, Xbox Live, PlayStation Network и Nintendo Network.

EA разрабатывает и издает игры различных жанров, включая спортивные симуляторы (например, FIFA, Madden NFL), стратегии (например, Command & Conquer), ролевые игры (например, Mass Effect, Dragon Age) и шутеры (например, Battlefield).

Компания использует современные графические движки, такие как Frostbite, который применяется в таких проектах, как Battlefield и FIFA. EA также внедряет технологии для улучшения игрового процесса, например, IGNITE, которая была представлена для улучшения физики и искусственного интеллекта в спортивных играх.

Судебные разбирательства EA сталкивалась с рядом правовых проблем. Например, в 2021 году хакеры украли исходные коды игр, включая FIFA 21 и Need for Speed, и опубликовали их в сети после отказа компании платить выкуп. Также были выявлены уязвимости в клиенте Origin, которые могли позволить злоумышленникам получить доступ к аккаунтам пользователей.

В 2022 году компания объявила о прекращении коммерческих отношений с Россией из-за специальной военной операции на Украине.

На рынке видеоигр EA конкурирует с рядом других компаний, включая: