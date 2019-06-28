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EA Electronic Arts

EA - Electronic Arts

Electronic Arts (EA) — это американская компания, занимающаяся разработкой, изданием и дистрибуцией видеоигр. Она была основана в 1982 году Трипом Хокинсом и на протяжении десятилетий остается одной из заметных компаний в игровой индустрии.

EA известна своими многочисленными франшизами, такими как FIFA, The Sims, Need for Speed, Battlefield, Mass Effect, Dragon Age, Command & Conquer и другими. Компания базируется в городе Редвуд-Сити, штат Калифорния, и имеет офисы по всему миру.

EA является частью более широкой экосистемы игровых компаний, предоставляя продукты как для персональных компьютеров, так и для консолей и мобильных устройств. Одной из ключевых платформ компании является сервис цифровой дистрибуции Origin, который позволяет пользователям покупать, скачивать и играть в игры, а также взаимодействовать с друзьями через интеграцию с социальными сетями и игровыми платформами, такими как Facebook, Xbox Live, PlayStation Network и Nintendo Network.

EA разрабатывает и издает игры различных жанров, включая спортивные симуляторы (например, FIFA, Madden NFL), стратегии (например, Command & Conquer), ролевые игры (например, Mass Effect, Dragon Age) и шутеры (например, Battlefield).

Компания  использует современные графические движки, такие как Frostbite, который применяется в таких проектах, как Battlefield и FIFA. EA также внедряет технологии для улучшения игрового процесса, например, IGNITE, которая была представлена для улучшения физики и искусственного интеллекта в спортивных играх.

Судебные разбирательства EA сталкивалась с рядом правовых проблем. Например, в 2021 году хакеры украли исходные коды игр, включая FIFA 21 и Need for Speed, и опубликовали их в сети после отказа компании платить выкуп. Также были выявлены уязвимости в клиенте Origin, которые могли позволить злоумышленникам получить доступ к аккаунтам пользователей.

В 2022 году компания объявила о прекращении коммерческих отношений с Россией из-за специальной военной операции на Украине.

На рынке видеоигр EA конкурирует с рядом других компаний, включая:

 

СОБЫТИЯ

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28.06.2019 В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect

300 миллионов игроков в опасности Две уязвимости в игровом клиенте компании Electronic Arts поставила под угрозу личные данные около 300 миллионов игроков. Эксперты по безопасности компаний Check Point Research и CyberInt, скомбинировав эти «баги», получили возможность
26.06.2019 Check Point Research и Cyberint обнаружили серьезную уязвимость в официальном магазине игр Electronic Arts

решений в области кибербезопасности по всему миру, и Cyberint, ведущий поставщик киберзащиты для цифровых потребительских компаний, обнаружили цепочку уязвимостей в магазине игр Origin, разработанном Electronic Arts (EA). В случае их использования злоумышленники могли бы получить доступ к учетной записи игрока и украсть личные данные. Electronic Arts — вторая по величине игровая комп
27.03.2019 «Величайшая в мире игровая компания» закрывает офис в Москве

Минус два представительства Компания Electronic Arts (EA), разработчик и дистрибьютор множества популярных компьютерных игр SimCity, Mass Effect, Need for Speed, FIFA, Command & Conquer и др., официально оповестила о решении закры
16.02.2015 В России запущена служба EA Access для Xbox One

Российская команда поддержки сервисов для приставок Xbox и издательство Electronic Arts открыли доступ к службе EA Access. EA Access позволяет загрузить и играть в лучшие блокбастеры для Xbox One, изданные компанией Electronic Arts. Уже сейчас в библиотеке с
07.06.2013 Electronic Arts на Е3 2013

Новое поколение игр Electronic Arts будет представлено публике во вторник, 11 июня, в полночь (00:00) по московскому времени, эксклюзивно на Spike TV с трансляцией на сайте ЕА. Зрители шоу The Download: EA 2013 Pr
20.06.2012 Electronic Arts на Gamescom 2012

Компания Electronic Arts порадует любителей игр со всего мира на выставке Gamescom 2012, которая пройдет в Кельне в августе. EA представит новые шутеры от первого лица, экшены, симуляторы, спортивные и

04.06.2012 Electronic Arts на Е3 2012
14.01.2012 Владельцы Nokia Lumia первыми получат доступ к премиум-играм Electronic Arts

Пользователи смартфонов Nokia Lumia первыми среди владельцев WP7-устройств получат доступ к более 20 самым популярным играм Electronic Arts. Об этом сообщается в рекламных материалах, посвященных запуску Lumia 900 в США. Приложения будут доступны для покупки через фирменный каталог Windows Marketplace, который на ко
18.08.2011 Battlefield 3 - Лучшая игра Gamescom 2011

Компания Electronic Arts стала абсолютным победителем на Gamescom 2011, получив сразу четыре номинации Gamescom Awards, традиционно присуждающийся лучшим игровым продуктам, представленным на выставке в

15.08.2011 Electronic Arts на Gamescom 2011
01.04.2011 Слияние Activision и Electronic Arts

Многолетняя холодная война гигантов игровой индустрии, судя по всему, благополучно закончилась. Сегодня ночью на закрытой пресс-конференции в Лос-Анджелесе компании Electronic Arts и Activision объявили о слиянии. С этого момента все новые игры компании будут выходить под единым брендом Ectivision Arts. Управление новой мегакорпорации будут осуществлять Бо
06.01.2011 Закрытие игровых серверов Electronic Arts

Компания Electronic Arts официально объявила о прекращении мультиплеерной поддержки некоторых устаревших игр. В начале этого года прекратят свою работу официальные серверы трех десятков игр EA. Напомним
15.11.2010 Electronic Arts выпустит Star Wars: The Old Republic
18.06.2010 Electronic Arts приглашает в Gun Club

На завершившейся вчера выставке E3 2010 компания Electronic Arts анонсировала новую программу лояльности Gun Club, участники которой будут получать награду за то, что им нравится больше всего – за игру в любимые игры. Членство в Gun Club дает
10.06.2010 Electronic Arts на E3 2010

Компания Electronic Arts представила окончательный список игр, которые будут представлены 14-17 июня на Е3 2010 в Лос-Анджелесе. Уже стало доброй традицией, что у ЕА самый внушительный список проектов,

12.05.2010 Electronic Arts на E3 2010

Компания Electronic Arts анонсировала линейку своих игр, которые будут представлены 15-17 июня на Е3 2010 в Лос-Анджелесе. Ожидается первое появление на публике новой игры из серии Need for Speed, видим
26.01.2010 Ранговые сервера Battlefield: Bad Company 2 в России

Electronic Arts объявляет, что проект Forteam стал эксклюзивным партнером Electronic Arts в России и будет осуществлять поддержку ранговых серверов для онлайн игры Bat
04.01.2010 Electronic Arts закрывает серверы

Компания Electronic Arts официально объявила о прекращении мультиплеерной поддержки некоторых устаревших игр. Со 2-го февраля этого года прекратят свою работу серверы более, чем 20-ти игр EA. Напомним,

15.12.2009 Rage отобрали у Electronic Arts?

ообщает портал IGN, со ссылкой на пресс-службу компании ZeniMax Media, отныне издательство Bethesda Softworks владеет всеми правами на выпуск игры Rage, разрабатываемой в недрах id Software. Компания Electronic Arts более не имеет никакого отношения к игре. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Rage выйдет в рамках программы EA Partners.Представители ZeniMax Media, владельца компании Be
20.10.2009 Electronic Arts на "ИгроМир 2009"

а также с играми, которые находятся в разработке и появятся в ближайшее время. С 5 по 8 ноября на выставке "ИгроМир 2009", которая пройдет в павильоне №57 на территории ВВЦ, на стенде Е1-Е2 компания Electronic Arts представит свои новейшие игры, а также долгожданные хиты, находящиеся в разработке. На стенде Electronic Arts будут представлены игры для платформ РС и Xbox 360. Посетите
05.08.2009 Чистый убыток второго по величине производителя видеоигр Electronic Arts вырос в 2,5 раза

Чистый убыток второго по величине в мире производителя видеоигр, американской компании Electronic Arts за 1-й квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 30 июня, увеличился почти в 2,5 раза, составив $234 млн, против убытка в размере $95 млн, полученного за аналогичный пер
23.07.2009 Самые продаваемые игры июня в США

Компания NPD Group опубликовала рейтинг самых продаваемых РС-игр на территории США за июнь. Безусловное преимущество у Electronic Arts и Blizzard, что уже стало нормой. Количество проданных The Sims 3 за первый месяц продаж составило 800 тыс. экземпляров только на территории США.Итак, двадцать наиболее продавае
17.07.2009 Electronic Arts и Microsoft на Bavaria Moscow City Racing

пуска, боевые машины Формулы 1 пройдут маршрут протяженностью 4,5 км вокруг Кремля. В 12.30 – начало прогревочных заездов.А в игровой зоне вы сможете сыграть в Need for Speed и побороться за призы от Electronic Arts и Microsoft.
25.06.2009 Electronic Arts остается издателем Rage

йдет в этом году."Соглашение EA с id относительно RAGE остается неизменным", - заявил представитель Electronic Arts.Напомним, что Rage разрабатывается компанией id Software для PC, Xbox 360 и P
09.06.2009 Electronic Arts выпустит игру APB
28.05.2009 Electronic Arts на Е3

Компания Electronic Arts обнародовала список игр, которые будут показаны на грядущей Electronic Entertainment Expo (E3) в Лос-Анджелесе. Напомним, что Е3 откроет свои двери уже во вторник, 2 июня.Список
06.05.2009 Electronic Arts о прошлом и будущем

Компания Electronic Arts подвела итоги прошедшего финансового года, который закончился 30 марта. Как известно, минувший год стал сложным в финансовом плане как для независимых разработчиков, так и для к
04.02.2009 Убытки Electronic Arts за 9 месяцев выросли почти в 3 раза

Чистый убыток второго по величине в мире производителя видеоигр, американской компании Electronic Arts, за 9 месяцев 2008-2009 финансового года увеличился почти в 3 раза, составив

29.10.2008 Electronic Arts на "Игромире 2008"

Компания Electronic Arts анонсировала свое участие в выставке "Игромир 2008", которая пройдет с 7 по 9 Ноября в 57-м павильоне ВВЦ и приглашает посетить стенд компании на втором этаже выставочного центр
17.09.2008 1С будет распространять игры от Еlectronic Arts

17 сентября 2008г. - Москва, Россия - Electronic Arts и фирма "1С" объявляют о заключении соглашения, целью которого является создание нового канала для дистрибуции игр ЕА. Согласно подписанному договору "1С" получает права на расп
28.08.2008 Electronic Arts заключила конфиденциальное соглашение с Take-Two

Второй по величине издатель видеоигр в мире Electronic Arts подписал конфиденциальное соглашение с компанией Take-Two Interactive Software о возможном поглощении последней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова представи
15.07.2008 Electronic Arts выпустит Rage

Компания Electronic Arts подписала соглашение с id Software, согласно которому EA выступит издателем проекта Rage. Все подробности о новом детище id будут представлены публике на мероприятии QuakeCon 20
11.07.2008 Electronic Arts на Е3 2008

Компания Electronic Arts объявила список игр, которые она покажет на E3 Media and Business Summit. Напомним, что Е3 2008 пройдет в выставочном центре LA Convention Center в Лос-Анджелесе с 15 по 17 июля
01.07.2008 Spore Creature Creator в лидерах

продаваемых игр Северной Америки в период с 15 по 21 июня. Напомним, что на прошлой неделе компания Electronic Arts объявила о появлении в Сети миллионного существа, созданного игроками при пом
18.06.2008 Конкурс по Spore Creature Creator

Компания Electronic Arts приглашает всех желающих принять участие в конкурсе по игре "Лаборатория Суще
04.06.2008 Electronic Arts купила игровую социальную сеть Rupture за $30 млн.

Компания Electronic Arts, один из крупнейших издателей видеоигр в мире, объявила о приобретении социальной игровой сети Rupture. Финансовые условия сделки не раскрываются. По информации издания TechCrun
21.05.2008 Electronic Arts поддержит команду FIFA

Компания Electronic Arts заключила спонсорский договор с Российским киберспортивным клубом PinCho. По условиям соглашения Electronic Arts принимает на себя обязательства по финансированию деятель
12.12.2007 Самые продаваемые РС-игры в США

я 1 декабря, выглядела следующим образом:1. Call Of Duty 4: Modern Warfare - Activision 2. Crysis - Electronic Arts 3. The Sims 2 Teen Style Stuff - Electronic Arts 4. World Of Warcraft

01.11.2007 Турниры на стенде Electronic Arts

2-4 ноября в рамках выставки ИгроМир 2007 компания Electronic Arts на своем стенде проведет увлекательные турниры по дисциплинам Burnout: Revenge, SKATE и FIFA 08, в которых сможет принять участие каждый посетитель выставки. В Burnout: Revenge

19.10.2007 Electronic Arts на "ИгроМире"

Компания Electronic Arts объявляет о своем участии в крупнейшей игровой выставке "ИгроМир 2007". "ИгроМир" - это первая в России полномасштабная выставка для всех любителей интерактивных развлечений, на

Публикаций - 1317, упоминаний - 1411

EA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 104
EA - BioWare 205 96
EA DICE 165 95
Microsoft - Activision Blizzard 511 68
Sony 6739 61
Crytek 146 58
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 56
Nintendo 823 48
EA - Maxis 71 46
Visceral Games 52 45
EA Sports 71 43
Галактика - Корпорация 1545 39
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 36
Pandemic Studios 30 29
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 29
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 27
Blizzard Entertainment 343 26
THQ 299 26
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 34 26
Nvidia Corp 4002 25
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 25
Meta Platforms - Facebook 4621 25
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Google LLC 12690 19
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Samsung Electronics 11065 15
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NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 13
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Nintendo DS - игровая консоль 340 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 20
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Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 19
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Clarke Isaac - Кларк Исаак - Кларк Айзак 32 28
McFarlane Todd - МакФарлейн Тодд 15 14
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Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 11
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 221
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 211
Европа 24964 174
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 112
Земля - планета Солнечной системы 10865 111
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 59
Япония 13807 56
Канада 5082 48
США - Нью-Йорк 3180 46
Германия - Федеративная Республика 13221 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 39
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 37
Франция - Французская Республика 8177 36
Азия - Азиатский регион 5920 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
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США - Калифорния 4829 22
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США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 13
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 10
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Украина 7928 10
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 9
США - Флорида - Майами 200 9
Иран - Тегеран 161 9
Куба - Гавана 35 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 8
Германия - Саксония - Лейпциг 75 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 137
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 90
Спорт - Футбол 776 75
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 61
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 59
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 56
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 42
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 36
Физика - Physics - область естествознания 2940 35
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 32
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 19
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 19
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Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 15
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 15
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 14
Английский язык 7030 13
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 13
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 10
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NYT - The New York Times 1100 18
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 15
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Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 8
IGN 54 8
GI - Game Informer 36 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 6
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Dow Jones - MarketWatch 334 6
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 5
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Nature 832 2
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 2
Times 661 2
FT - Financial Times 1296 2
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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Newzoo - Игровая аналитика 17 1
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Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Bear Stearns 79 2
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MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
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Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
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РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 40
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 17
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 15
ИгроМир 125 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 10
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
Международный женский день - 8 марта 418 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 3
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
Microsoft Ignite 44 2
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
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ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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