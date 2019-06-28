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EA Electronic Arts
Electronic Arts (EA) — это американская компания, занимающаяся разработкой, изданием и дистрибуцией видеоигр. Она была основана в 1982 году Трипом Хокинсом и на протяжении десятилетий остается одной из заметных компаний в игровой индустрии.
EA известна своими многочисленными франшизами, такими как FIFA, The Sims, Need for Speed, Battlefield, Mass Effect, Dragon Age, Command & Conquer и другими. Компания базируется в городе Редвуд-Сити, штат Калифорния, и имеет офисы по всему миру.
EA является частью более широкой экосистемы игровых компаний, предоставляя продукты как для персональных компьютеров, так и для консолей и мобильных устройств. Одной из ключевых платформ компании является сервис цифровой дистрибуции Origin, который позволяет пользователям покупать, скачивать и играть в игры, а также взаимодействовать с друзьями через интеграцию с социальными сетями и игровыми платформами, такими как Facebook, Xbox Live, PlayStation Network и Nintendo Network.
EA разрабатывает и издает игры различных жанров, включая спортивные симуляторы (например, FIFA, Madden NFL), стратегии (например, Command & Conquer), ролевые игры (например, Mass Effect, Dragon Age) и шутеры (например, Battlefield).
Компания использует современные графические движки, такие как Frostbite, который применяется в таких проектах, как Battlefield и FIFA. EA также внедряет технологии для улучшения игрового процесса, например, IGNITE, которая была представлена для улучшения физики и искусственного интеллекта в спортивных играх.
Судебные разбирательства EA сталкивалась с рядом правовых проблем. Например, в 2021 году хакеры украли исходные коды игр, включая FIFA 21 и Need for Speed, и опубликовали их в сети после отказа компании платить выкуп. Также были выявлены уязвимости в клиенте Origin, которые могли позволить злоумышленникам получить доступ к аккаунтам пользователей.
В 2022 году компания объявила о прекращении коммерческих отношений с Россией из-за специальной военной операции на Украине.
На рынке видеоигр EA конкурирует с рядом других компаний, включая:
- Activision Blizzard
- Ubisoft
- Take-Two Interactive
- Sony Interactive Entertainment
- Microsoft (Xbox Game Studios)
- Nintendo
- CD Projekt
- Bethesda Softworks
- Sega
- Bandai Namco
СОБЫТИЯ
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|28.06.2019
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В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect
300 миллионов игроков в опасности Две уязвимости в игровом клиенте компании Electronic Arts поставила под угрозу личные данные около 300 миллионов игроков. Эксперты по безопасности компаний Check Point Research и CyberInt, скомбинировав эти «баги», получили возможность
|26.06.2019
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Check Point Research и Cyberint обнаружили серьезную уязвимость в официальном магазине игр Electronic Arts
решений в области кибербезопасности по всему миру, и Cyberint, ведущий поставщик киберзащиты для цифровых потребительских компаний, обнаружили цепочку уязвимостей в магазине игр Origin, разработанном Electronic Arts (EA). В случае их использования злоумышленники могли бы получить доступ к учетной записи игрока и украсть личные данные. Electronic Arts — вторая по величине игровая комп
|27.03.2019
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«Величайшая в мире игровая компания» закрывает офис в Москве
Минус два представительства Компания Electronic Arts (EA), разработчик и дистрибьютор множества популярных компьютерных игр SimCity, Mass Effect, Need for Speed, FIFA, Command & Conquer и др., официально оповестила о решении закры
|16.02.2015
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В России запущена служба EA Access для Xbox One
Российская команда поддержки сервисов для приставок Xbox и издательство Electronic Arts открыли доступ к службе EA Access. EA Access позволяет загрузить и играть в лучшие блокбастеры для Xbox One, изданные компанией Electronic Arts. Уже сейчас в библиотеке с
|07.06.2013
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Electronic Arts на Е3 2013
Новое поколение игр Electronic Arts будет представлено публике во вторник, 11 июня, в полночь (00:00) по московскому времени, эксклюзивно на Spike TV с трансляцией на сайте ЕА. Зрители шоу The Download: EA 2013 Pr
|20.06.2012
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Electronic Arts на Gamescom 2012
Компания Electronic Arts порадует любителей игр со всего мира на выставке Gamescom 2012, которая пройдет в Кельне в августе. EA представит новые шутеры от первого лица, экшены, симуляторы, спортивные и
|04.06.2012
|Electronic Arts на Е3 2012
|14.01.2012
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Владельцы Nokia Lumia первыми получат доступ к премиум-играм Electronic Arts
Пользователи смартфонов Nokia Lumia первыми среди владельцев WP7-устройств получат доступ к более 20 самым популярным играм Electronic Arts. Об этом сообщается в рекламных материалах, посвященных запуску Lumia 900 в США. Приложения будут доступны для покупки через фирменный каталог Windows Marketplace, который на ко
|18.08.2011
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Battlefield 3 - Лучшая игра Gamescom 2011
Компания Electronic Arts стала абсолютным победителем на Gamescom 2011, получив сразу четыре номинации Gamescom Awards, традиционно присуждающийся лучшим игровым продуктам, представленным на выставке в
|15.08.2011
|Electronic Arts на Gamescom 2011
|01.04.2011
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Слияние Activision и Electronic Arts
Многолетняя холодная война гигантов игровой индустрии, судя по всему, благополучно закончилась. Сегодня ночью на закрытой пресс-конференции в Лос-Анджелесе компании Electronic Arts и Activision объявили о слиянии. С этого момента все новые игры компании будут выходить под единым брендом Ectivision Arts. Управление новой мегакорпорации будут осуществлять Бо
|06.01.2011
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Закрытие игровых серверов Electronic Arts
Компания Electronic Arts официально объявила о прекращении мультиплеерной поддержки некоторых устаревших игр. В начале этого года прекратят свою работу официальные серверы трех десятков игр EA. Напомним
|15.11.2010
|Electronic Arts выпустит Star Wars: The Old Republic
|18.06.2010
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Electronic Arts приглашает в Gun Club
На завершившейся вчера выставке E3 2010 компания Electronic Arts анонсировала новую программу лояльности Gun Club, участники которой будут получать награду за то, что им нравится больше всего – за игру в любимые игры. Членство в Gun Club дает
|10.06.2010
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Electronic Arts на E3 2010
Компания Electronic Arts представила окончательный список игр, которые будут представлены 14-17 июня на Е3 2010 в Лос-Анджелесе. Уже стало доброй традицией, что у ЕА самый внушительный список проектов,
|12.05.2010
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Electronic Arts на E3 2010
Компания Electronic Arts анонсировала линейку своих игр, которые будут представлены 15-17 июня на Е3 2010 в Лос-Анджелесе. Ожидается первое появление на публике новой игры из серии Need for Speed, видим
|26.01.2010
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Ранговые сервера Battlefield: Bad Company 2 в России
Electronic Arts объявляет, что проект Forteam стал эксклюзивным партнером Electronic Arts в России и будет осуществлять поддержку ранговых серверов для онлайн игры Bat
|04.01.2010
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Electronic Arts закрывает серверы
Компания Electronic Arts официально объявила о прекращении мультиплеерной поддержки некоторых устаревших игр. Со 2-го февраля этого года прекратят свою работу серверы более, чем 20-ти игр EA. Напомним,
|15.12.2009
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Rage отобрали у Electronic Arts?
ообщает портал IGN, со ссылкой на пресс-службу компании ZeniMax Media, отныне издательство Bethesda Softworks владеет всеми правами на выпуск игры Rage, разрабатываемой в недрах id Software. Компания Electronic Arts более не имеет никакого отношения к игре. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Rage выйдет в рамках программы EA Partners.Представители ZeniMax Media, владельца компании Be
|20.10.2009
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Electronic Arts на "ИгроМир 2009"
а также с играми, которые находятся в разработке и появятся в ближайшее время. С 5 по 8 ноября на выставке "ИгроМир 2009", которая пройдет в павильоне №57 на территории ВВЦ, на стенде Е1-Е2 компания Electronic Arts представит свои новейшие игры, а также долгожданные хиты, находящиеся в разработке. На стенде Electronic Arts будут представлены игры для платформ РС и Xbox 360. Посетите
|05.08.2009
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Чистый убыток второго по величине производителя видеоигр Electronic Arts вырос в 2,5 раза
Чистый убыток второго по величине в мире производителя видеоигр, американской компании Electronic Arts за 1-й квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 30 июня, увеличился почти в 2,5 раза, составив $234 млн, против убытка в размере $95 млн, полученного за аналогичный пер
|23.07.2009
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Самые продаваемые игры июня в США
Компания NPD Group опубликовала рейтинг самых продаваемых РС-игр на территории США за июнь. Безусловное преимущество у Electronic Arts и Blizzard, что уже стало нормой. Количество проданных The Sims 3 за первый месяц продаж составило 800 тыс. экземпляров только на территории США.Итак, двадцать наиболее продавае
|17.07.2009
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Electronic Arts и Microsoft на Bavaria Moscow City Racing
пуска, боевые машины Формулы 1 пройдут маршрут протяженностью 4,5 км вокруг Кремля. В 12.30 – начало прогревочных заездов.А в игровой зоне вы сможете сыграть в Need for Speed и побороться за призы от Electronic Arts и Microsoft.
|25.06.2009
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Electronic Arts остается издателем Rage
йдет в этом году."Соглашение EA с id относительно RAGE остается неизменным", - заявил представитель Electronic Arts.Напомним, что Rage разрабатывается компанией id Software для PC, Xbox 360 и P
|09.06.2009
|Electronic Arts выпустит игру APB
|28.05.2009
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Electronic Arts на Е3
Компания Electronic Arts обнародовала список игр, которые будут показаны на грядущей Electronic Entertainment Expo (E3) в Лос-Анджелесе. Напомним, что Е3 откроет свои двери уже во вторник, 2 июня.Список
|06.05.2009
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Electronic Arts о прошлом и будущем
Компания Electronic Arts подвела итоги прошедшего финансового года, который закончился 30 марта. Как известно, минувший год стал сложным в финансовом плане как для независимых разработчиков, так и для к
|04.02.2009
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Убытки Electronic Arts за 9 месяцев выросли почти в 3 раза
Чистый убыток второго по величине в мире производителя видеоигр, американской компании Electronic Arts, за 9 месяцев 2008-2009 финансового года увеличился почти в 3 раза, составив
|29.10.2008
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Electronic Arts на "Игромире 2008"
Компания Electronic Arts анонсировала свое участие в выставке "Игромир 2008", которая пройдет с 7 по 9 Ноября в 57-м павильоне ВВЦ и приглашает посетить стенд компании на втором этаже выставочного центр
|17.09.2008
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1С будет распространять игры от Еlectronic Arts
17 сентября 2008г. - Москва, Россия - Electronic Arts и фирма "1С" объявляют о заключении соглашения, целью которого является создание нового канала для дистрибуции игр ЕА. Согласно подписанному договору "1С" получает права на расп
|28.08.2008
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Electronic Arts заключила конфиденциальное соглашение с Take-Two
Второй по величине издатель видеоигр в мире Electronic Arts подписал конфиденциальное соглашение с компанией Take-Two Interactive Software о возможном поглощении последней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова представи
|15.07.2008
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Electronic Arts выпустит Rage
Компания Electronic Arts подписала соглашение с id Software, согласно которому EA выступит издателем проекта Rage. Все подробности о новом детище id будут представлены публике на мероприятии QuakeCon 20
|11.07.2008
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Electronic Arts на Е3 2008
Компания Electronic Arts объявила список игр, которые она покажет на E3 Media and Business Summit. Напомним, что Е3 2008 пройдет в выставочном центре LA Convention Center в Лос-Анджелесе с 15 по 17 июля
|01.07.2008
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Spore Creature Creator в лидерах
продаваемых игр Северной Америки в период с 15 по 21 июня. Напомним, что на прошлой неделе компания Electronic Arts объявила о появлении в Сети миллионного существа, созданного игроками при пом
|18.06.2008
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Конкурс по Spore Creature Creator
Компания Electronic Arts приглашает всех желающих принять участие в конкурсе по игре "Лаборатория Суще
|04.06.2008
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Electronic Arts купила игровую социальную сеть Rupture за $30 млн.
Компания Electronic Arts, один из крупнейших издателей видеоигр в мире, объявила о приобретении социальной игровой сети Rupture. Финансовые условия сделки не раскрываются. По информации издания TechCrun
|21.05.2008
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Electronic Arts поддержит команду FIFA
Компания Electronic Arts заключила спонсорский договор с Российским киберспортивным клубом PinCho. По условиям соглашения Electronic Arts принимает на себя обязательства по финансированию деятель
|12.12.2007
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Самые продаваемые РС-игры в США
я 1 декабря, выглядела следующим образом:1. Call Of Duty 4: Modern Warfare - Activision 2. Crysis - Electronic Arts 3. The Sims 2 Teen Style Stuff - Electronic Arts 4. World Of Warcraft
|01.11.2007
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Турниры на стенде Electronic Arts
2-4 ноября в рамках выставки ИгроМир 2007 компания Electronic Arts на своем стенде проведет увлекательные турниры по дисциплинам Burnout: Revenge, SKATE и FIFA 08, в которых сможет принять участие каждый посетитель выставки. В Burnout: Revenge
|19.10.2007
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Electronic Arts на "ИгроМире"
Компания Electronic Arts объявляет о своем участии в крупнейшей игровой выставке "ИгроМир 2007". "ИгроМир" - это первая в России полномасштабная выставка для всех любителей интерактивных развлечений, на
EA и организации, системы, технологии, персоны:
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