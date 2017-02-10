Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196525
ИКТ 15139
Организации 11651
Ведомства 1503
Ассоциации 1103
Технологии 3578
Системы 26872
Персоны 85762
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2807
Мероприятия 896

Pachter Michael Пачтер Майкл

СОБЫТИЯ


10.02.2017 Twitter показал худший рост выручки со времен IPO 2
14.01.2009 Аналитик предсказал снижение цен на игровые консоли 1
21.12.2007 Пачтер: GTA не панацея 1
20.11.2007 Пачтер предсказывает плохое будущее Atari 1
01.11.2007 Пачтер ждет снижения цен на PS2, PS3 и Wii 1
08.10.2007 Новая 40-гигабайтная модель PS3 1
18.09.2007 GamerMetrics: 4 млн. Halo 3 за 2 месяца 1
17.09.2007 Halo 3 купят 3 млн. человек за первые 12 дней 1
13.09.2007 Пачтер: Majesco только выиграет от казуальных игр 1
10.09.2007 Wedbush: прогноз на итоги августа 1
28.08.2007 Аналитики признали Wii полноценной консолью 1
27.08.2007 Sony «очень рада» итогам продаж за июнь 1
24.08.2007 NPD: продажи консолей выросли на 140% 1
20.08.2007 Wedbush: PS3 побила Xbox 360 в июле 1
08.08.2007 Майкл Пачтер ожидает снижения цены на PS2 1
06.08.2007 Пачтер: в задержке GTA виновата PS3 1
23.07.2007 ИгроWeek № 63. Ошибочное сокращение 1
17.07.2007 Пачтер: в июне Wii продавалась в 4 раза лучше PS3 1
17.07.2007 Пачтер: «E3 был ужасным» 1
10.07.2007 Пачтер: Xbox 360 должна подешеветь в ответ 1
27.06.2007 GameStop открывает тысячный зарубежный магазин 1
20.06.2007 Аналитики считают реструктуризацию EA правильной 1
14.06.2007 Lazard: большой рост майских продаж 1
14.06.2007 Lazard: большой рост майских продаж 1
01.06.2007 Ubisoft планирует купить пару-тройку студий 1
01.06.2007 Пачтер: Ubisoft недооценивают 1
16.05.2007 Прогноз: за апрель рынок игр США вырос на 24% 1
18.04.2007 Продажи игр для PS2 не спешат ослабевать 1
21.03.2007 Take-Two планирует потерять независимость 1
16.03.2007 Февральский рынок США на 28% больше 1
15.03.2007 Прогноз: PS3 покупают плохо 1
30.01.2007 PlayStation 3 должна сильно подешеветь 1
22.01.2007 Ubisoft не прогадала, поставив на Wii, считают аналитики 1
16.01.2007 Продажи Wii удивили аналитиков 1
08.01.2007 Аналитики верят в будущее EA 1
06.12.2006 Рост рынка в ноябре составит 12% 1
04.12.2006 Глупый прогноз на кончину PlayStation 1
16.11.2006 Потребители не собираются переходить на новые консоли 1
16.10.2006 США: рынок видеоигр в сентябре вырос на 29% 2

Публикаций - 46, упоминаний - 52

Pachter Michael и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6717 12
Nintendo 818 9
Microsoft Corporation 25681 8
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 5
EA - Electronic Arts 1317 4
THQ 299 4
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 127 4
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 266 3
Majesco Entertainment Company - Majesco Sales 14 2
Microsoft - Activision Blizzard 509 2
Atari 158 2
Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
X Corp - Twitter 2929 1
Apple Inc 13046 1
Meta Platforms - Facebook 4603 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Salesforce 489 1
Snapchat 151 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
EA Sports 71 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 1
Midway 110 1
EA Jamdat 7 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 19
GameStop 29 2
eBay Inc 1637 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 1
Walt Disney Company 644 1
Uber 352 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18190 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14669 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2006 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4830 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10534 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3175 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6438 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3383 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1523 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5308 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 699 1
InsurTech - UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 23 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6321 1
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 194 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 468 1
Joystick - Джойстик 1147 1
Аксессуары 4244 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9633 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1028 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 823 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 244 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4145 29
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3044 26
Nintendo Wii - игровая консоль 760 21
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1922 11
Sony Playstation Portable - Sony PSP 663 10
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 378 5
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 3
Nintendo Game Boy 112 2
Apple iPhone 6 4861 2
Pokemon Go 80 2
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 2
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 119 2
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 2
Microsoft Xbox Live 308 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 18 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 124 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
Konami - Metal Gear Solid - Компьютерная игра (стелс) 71 1
Nintendo Wii Play 14 1
Sebastian Colin - Себастьян Колин 18 5
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 1
Krakauer David - Карракер Дэвид 9 1
Jenson Warren - Дженсон Уоррен 13 1
Wallace Michael - Уоллес Майкл 2 1
Thompson Jack - Томпсон Джек 13 1
Clancy Tom - Клэнси Том 16 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 672 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 26
Европа 24895 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 3
Япония 13749 2
Канада 5056 2
США - Гуам - Марианские острова 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 1
Ирландия - Республика 1039 1
Дания - Королевство 1332 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Швеция - Королевство 3769 1
Финляндия - Финляндская Республика 3690 1
Америка - Американский регион 2204 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3643 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2593 1
Германия - Федеративная Республика 13142 1
Италия - Итальянская Республика 4490 1
Франция - Французская Республика 8134 1
Испания - Королевство 3817 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
Новая Зеландия 736 1
Португалия - Португальская Республика 949 1
США - Техас 1038 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 406 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8009 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1915 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2379 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1379 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6650 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1752 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15818 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6658 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6650 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 6
The Register - The Register Hardware 1771 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1289 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Reg Hardware 91 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
Slashdot 29 1
NDP 53 12
NPD Group 140 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 662 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452010, в очереди разбора - 728028.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще