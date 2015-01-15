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США Пуэрто-Рико Свободно ассоциированное государство Puerto Rico

США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico

СОБЫТИЯ


15.01.2015 Названы срок и место начала продаж «революционного модульного смартфона Google»

До конца 2015 г. жители Пуэрто-Рико первыми в мире смогут познакомиться с модульным смартфоном, разработкой которого Google занимается в рамках проекта Ara. Об этом на конференции Module Developers Conference сообщил

15.12.2014 Tele2 запускает роуминг в Пуэрто-Рико и Парагвае

Оператор мобильной связи Tele2 открывает роуминг в сети Claro в Пуэрто-Рико и Парагвае. На территории этих стран клиенты Tele2 могут пользоваться услугой автоматического голосового роуминга и мобильным интернетом. В Пуэрто-Рико и Парагвае абонентам T
26.10.2011 Ericsson подписал контракт на развертывание LTE-сети в Пуэрто-Рико

Компания Open Mobile, ведущий оператор связи Пуэрто-Рико, заключила с Ericsson контракт на поставку, развертывание и управление сетью LTE. Согласно условиям договора, Ericsson поставит комплексное решение для запуска сети 4G/LTE и будет о
29.10.2007 Важная археологическая находка сделана в Пуэрто-Рико

Археологическая экспедиция сделала на острове Пуэрто-Рико важное открытие, во многом меняющее сложившееся представления о характере культур доколумбовой эпохи на островах Карибского бассейна. Как сообщает Physorg, ими обнаружены камни с пе
16.02.2005 "ВымпелКом": нам нужно догнать Пуэрто-Рико

т развития программ лояльности и повышения уровня использования сотовой связи. На сегодня, сообщил г-н Умаров, средний российский абонент говорит по 100–120 минут в месяц, что очень мало. Жители Пуэрто-Рико, например, в среднем говорят по 1500 минут в месяц. Необходимо также развивать дополнительные услуги: клиенты в них заинтересованы и готовы использовать, считает Михаил Умаров. Г-н

06.02.2003 Verizon Wireless открыл 3G-сеть в Пуэрто-Рико

Verizon Wireless, подразделение мобильной связи крупной телекоммуникационной компании США Verizon, объявило о коммерческом запуске 3G-сети стандарта CDMA2000 1X на острове Пуэрто-Рико. Сеть была полностью спроектирована и построена Lucent Technologies. В частности, компания поставила базовые станции и центры мобильной коммутации, систему авторизации, аутентификац
06.02.2003 Verizon Wireless открыл 3G-сеть в Пуэрто-Рико

Verizon Wireless, подразделение мобильной связи крупной телекоммуникационной компании США Verizon, объявило о коммерческом запуске 3G-сети стандарта CDMA2000 1X на острове Пуэрто-Рико. Сеть была полностью спроектирована и построена Lucent Technologies. В частности, компания поставила базовые станции и центры мобильной коммутации, систему авторизации, аутентификац

Публикаций - 126, упоминаний - 130

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 10
Google LLC 12690 10
Apple Inc 13156 8
Lenovo Motorola 3566 7
X Corp - Twitter 2938 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
Lenovo Group 2447 5
AT&T Inc 1726 5
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Alphabet 177 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Deutsche Telekom 954 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 4
Nvidia Corp 4002 4
Kometa - Комета 160 3
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 3
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 3
Cadence Design Systems - cādence 71 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
LG Electronics 3735 3
Intel Corporation 12811 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Check Point Software Technologies 829 3
Информзащита 941 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
America Movil 55 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Best Buy 223 2
Verizon - WorldCom 501 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 2
America Movil - Claro 14 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - SunCom Wireless 4 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Lockheed Martin 777 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Boeing 1031 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Cisneros Group 12 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Caterpillar - 93 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Белый Ветер 365 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Резонанс НПП 407 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
GameStop 30 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
ILS - International Launch Services 61 1
TD Ameritrade 64 1
UP Aerospace 4 1
Live Nation 3 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Forex Club - Форекс клуб - онлайн-брокер 7 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 1
101Hotels.com 456 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Endesa 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 14
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
CONAE - Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Национальная комиссия по космической деятельности - CNIE - Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales - Национальная комиссия по исследованию космоса - Аэрокосмическое агентство Аргентины 2 2
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
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Werthimer Dan - Вертхаймер Дэн 4 2
Osterloh Rick - Остерло Рик 8 2
Muchgian Nikolai - Мухгян Николай 2 2
Werthimer Dan - Вертимер Дэн 2 2
Rose Christopher - Роуз Кристофер 4 2
Дягилев Василий 84 2
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Paxton Ken - Пакстон Кен 6 1
Pai Ajit - Пай Аджит 9 1
Gruber John - Грубер Джон 18 1
Шалманов Сергей 202 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Доля Алексей 67 1
Гафарова Елена 26 1
Ковальчук Илья 4 1
Вешняков Александр 30 1
Кудрявцев Валентин 26 1
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Копылов Григорий 1 1
Карелов Роман 2 1
Ширяев Виталий 1 1
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Kamber Scott - Камбер Скотт 2 1
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Ерёменко Павел 2 1
Туманов Арташес 1 1
Dugan Regina - Дуган Регина 7 1
Popescu Mircea - Попеску Мирче 2 1
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Levin Carl - Левин Карл 1 1
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