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США Пуэрто-Рико Свободно ассоциированное государство Puerto Rico
СОБЫТИЯ
|15.01.2015
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Названы срок и место начала продаж «революционного модульного смартфона Google»
До конца 2015 г. жители Пуэрто-Рико первыми в мире смогут познакомиться с модульным смартфоном, разработкой которого Google занимается в рамках проекта Ara. Об этом на конференции Module Developers Conference сообщил
|15.12.2014
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Tele2 запускает роуминг в Пуэрто-Рико и Парагвае
Оператор мобильной связи Tele2 открывает роуминг в сети Claro в Пуэрто-Рико и Парагвае. На территории этих стран клиенты Tele2 могут пользоваться услугой автоматического голосового роуминга и мобильным интернетом. В Пуэрто-Рико и Парагвае абонентам T
|26.10.2011
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Ericsson подписал контракт на развертывание LTE-сети в Пуэрто-Рико
Компания Open Mobile, ведущий оператор связи Пуэрто-Рико, заключила с Ericsson контракт на поставку, развертывание и управление сетью LTE. Согласно условиям договора, Ericsson поставит комплексное решение для запуска сети 4G/LTE и будет о
|29.10.2007
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Важная археологическая находка сделана в Пуэрто-Рико
Археологическая экспедиция сделала на острове Пуэрто-Рико важное открытие, во многом меняющее сложившееся представления о характере культур доколумбовой эпохи на островах Карибского бассейна. Как сообщает Physorg, ими обнаружены камни с пе
|16.02.2005
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"ВымпелКом": нам нужно догнать Пуэрто-Рико
т развития программ лояльности и повышения уровня использования сотовой связи. На сегодня, сообщил г-н Умаров, средний российский абонент говорит по 100–120 минут в месяц, что очень мало. Жители Пуэрто-Рико, например, в среднем говорят по 1500 минут в месяц. Необходимо также развивать дополнительные услуги: клиенты в них заинтересованы и готовы использовать, считает Михаил Умаров. Г-н
|06.02.2003
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Verizon Wireless открыл 3G-сеть в Пуэрто-Рико
Verizon Wireless, подразделение мобильной связи крупной телекоммуникационной компании США Verizon, объявило о коммерческом запуске 3G-сети стандарта CDMA2000 1X на острове Пуэрто-Рико. Сеть была полностью спроектирована и построена Lucent Technologies. В частности, компания поставила базовые станции и центры мобильной коммутации, систему авторизации, аутентификац
|06.02.2003
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Verizon Wireless открыл 3G-сеть в Пуэрто-Рико
Verizon Wireless, подразделение мобильной связи крупной телекоммуникационной компании США Verizon, объявило о коммерческом запуске 3G-сети стандарта CDMA2000 1X на острове Пуэрто-Рико. Сеть была полностью спроектирована и построена Lucent Technologies. В частности, компания поставила базовые станции и центры мобильной коммутации, систему авторизации, аутентификац
США и организации, системы, технологии, персоны:
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