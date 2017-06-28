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Motorola Inc
Motorola — это глобальный бренд, история которого неразрывно связана с эволюцией телекоммуникационной индустрии. В настоящее время существует два независимых юридических лица, использующих это имя: Motorola Solutions, специализирующаяся на критически важных коммуникациях для государственных и коммерческих структур, и потребительский бренд мобильных устройств (смартфоны, планшеты), принадлежащий китайской компании Lenovo. Ранее эти активы входили в состав единой корпорации Motorola Inc., которая в 2011 году была разделена на две публичные компании. Такое разделение позволило каждому бизнесу сфокусироваться на своей специфике: одни — на B2B-решениях безопасности и связи, другие — на массовом рынке мобильных устройств.
Описание деятельности и структура
Motorola Solutions Inc. (ранее известная как Motorola) занимается разработкой и поставкой решений в области радиосвязи, критически важных коммуникаций, сбора данных и видеонаблюдения. Компания обслуживает правоохранительные органы, службы экстренного реагирования, предприятия розничной торговли, логистики и промышленности. Ключевые направления включают цифровую двустороннюю радиосвязь (стандарты TETRA, DMR, P25), мобильные компьютеры для сбора данных, сканеры штрих-кодов и решения для беспроводных локальных сетей.
Потребительский бизнес (смартфоны Moto G, Moto Razr, планшеты) в настоящее время является частью группы компаний Lenovo. Lenovo приобрела мобильное подразделение Motorola (Motorola Mobility) у Google в 2014 году. Бренд сохраняет самостоятельность в дизайне и маркетинге, но использует производственные цепочки и дистрибуционные каналы Lenovo.
Регистрация товарных знаков
Ключевые зарегистрированные товарные знаки, ассоциируемые с брендом:
- Moto / Motorola — основной бренд.
- Razr — линейка смартфонов в форм-факторе «раскладушки» и ранних тонких телефонов.
- Droid — историческая серия Android-смартфонов (сейчас менее актуальна).
- Moto G / Moto E — серии смартфонов массового и бюджетного сегмента.
- MOTOTRBO — платформа цифровой двусторонней радиосвязи для бизнеса (принадлежит Motorola Solutions).
- Symbol — бренд корпоративных мобильных терминалов, приобретенный Motorola в 2007 году и интегрированный в портфель решений.
Участие в госзакупках и контрактах
Motorola Solutions участвовала в государственных тендерах по всему миру, включая Россию (до введения санкций) и страны СНГ. Компания являлась поставщиком систем связи для:
- Правоохранительных органов и служб общественной безопасности.
- Транспортной инфраструктуры (метрополитены, аэропорты, железные дороги).
- Коммунальных служб (водоканалы, энергетика).
Примеры проектов: внедрение системы Единой цифровой радиосвязи в петербургском метрополитене, поставки оборудования для «Водоканала Санкт-Петербурга», обеспечение связи на массовых мероприятиях (например, в Лужниках). Компания также сотрудничает с силовыми структурами России через партнерские сети дистрибьюторов.
Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты:
- «Ростелеком» — использование абонентского оборудования Motorola для услуг интерактивного ТВ (исторический контракт).
- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — внедрение системы радиосвязи MOTOTRBO Connect Plus.
- ЗАО «РКК «Мобильные радиосистемы» — партнер по реализации проектов в транспортном секторе (метро).
- «ВымпелКом» (Билайн) — использование IPTV-приставок Motorola для домашнего цифрового телевидения.
- ФСК ЕЭС / «Метростандарт» — использование мобильных компьютеров MC70 для сбора данных со счетчиков.
Деловые связи:
- Huawei Technologies — историческое партнерство в сфере сетевого оборудования (обмен технологиями, урегулирование патентных споров).
- Ericsson — совместные решения на базе LTE для служб общественной безопасности.
- Sony — сотрудничество в области технологий видеонаблюдения.
- Lenovo — владелец потребительского бренда Motorola, обеспечивающий глобальную дистрибуцию смартфонов.
Продукты и технологии
Основные продукты:
- MOTOTRBO Capacity Max — транковое решение цифровой радиосвязи для гибкого расширения сетей.
- Dimetra IP — платформа систем связи стандарта TETRA для критически важных задач.
- Мобильные компьютеры серии MC (MC9200, MC75) — защищенные устройства для логистики и ритейла со сканерами штрих-кодов и RFID.
- Радиостанции APX — серия радиостанций стандарта P25 для экстренных служб (пожарные, полиция).
- Смартфоны Moto Razr / Moto G — потребительские устройства на базе Android (продукт Lenovo).
Технологии:
- Цифровая радиосвязь (TETRA, DMR, P25).
- RFID-считывание и управление данными.
- Беспроводные локальные сети (WiNG 5 для WLAN).
- Видеонаблюдение и аналитика изображений.
Конкуренция
На российском рынке (B2B сектор):
- Zebra Technologies — конкурент в сегменте терминалов сбора данных и сканеров.
- Hytera Communications — китайский производитель радиостанций, сильный конкурент в сегменте DMR и TETRA.
- Sepura (ныне часть Thales) — европейский игрок на рынке профессиональной связи.
- Kenwood (JVC Kenwood) — японский производитель радиосвязи и аудиооборудования.
Зарубежные аналоги:
- Harris Corporation (ныне L3Harris Technologies, США) — крупный поставщик решений для общественной безопасности.
- Thales Group (Франция/Великобритания) — производитель систем связи и безопасности.
- Samsung SDS / LG Electronics (Южная Корея) — конкуренты в сегменте корпоративных терминалов и радиосвязи.
- Huawei Technologies (Китай) — конкурент в сетевом оборудовании и некоторых аспектах мобильной связи.
Информация актуальна на 21.07.2026
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