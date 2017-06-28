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Motorola Inc

Motorola Inc

Motorola — это глобальный бренд, история которого неразрывно связана с эволюцией телекоммуникационной индустрии. В настоящее время существует два независимых юридических лица, использующих это имя: Motorola Solutions, специализирующаяся на критически важных коммуникациях для государственных и коммерческих структур, и потребительский бренд мобильных устройств (смартфоны, планшеты), принадлежащий китайской компании Lenovo. Ранее эти активы входили в состав единой корпорации Motorola Inc., которая в 2011 году была разделена на две публичные компании. Такое разделение позволило каждому бизнесу сфокусироваться на своей специфике: одни — на B2B-решениях безопасности и связи, другие — на массовом рынке мобильных устройств.

Описание деятельности и структура

Motorola Solutions Inc. (ранее известная как Motorola) занимается разработкой и поставкой решений в области радиосвязи, критически важных коммуникаций, сбора данных и видеонаблюдения. Компания обслуживает правоохранительные органы, службы экстренного реагирования, предприятия розничной торговли, логистики и промышленности. Ключевые направления включают цифровую двустороннюю радиосвязь (стандарты TETRA, DMR, P25), мобильные компьютеры для сбора данных, сканеры штрих-кодов и решения для беспроводных локальных сетей.

Потребительский бизнес (смартфоны Moto G, Moto Razr, планшеты) в настоящее время является частью группы компаний Lenovo. Lenovo приобрела мобильное подразделение Motorola (Motorola Mobility) у Google в 2014 году. Бренд сохраняет самостоятельность в дизайне и маркетинге, но использует производственные цепочки и дистрибуционные каналы Lenovo.

Регистрация товарных знаков

Ключевые зарегистрированные товарные знаки, ассоциируемые с брендом:

Участие в госзакупках и контрактах

Motorola Solutions участвовала в государственных тендерах по всему миру, включая Россию (до введения санкций) и страны СНГ. Компания являлась поставщиком систем связи для:

Примеры проектов: внедрение системы Единой цифровой радиосвязи в петербургском метрополитене, поставки оборудования для «Водоканала Санкт-Петербурга», обеспечение связи на массовых мероприятиях (например, в Лужниках). Компания также сотрудничает с силовыми структурами России через партнерские сети дистрибьюторов.

 

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

Деловые связи:

  • Huawei Technologies — историческое партнерство в сфере сетевого оборудования (обмен технологиями, урегулирование патентных споров).
  • Ericsson — совместные решения на базе LTE для служб общественной безопасности.
  • Sony — сотрудничество в области технологий видеонаблюдения.
  • Lenovo — владелец потребительского бренда Motorola, обеспечивающий глобальную дистрибуцию смартфонов.

Продукты и технологии

Основные продукты:

  • MOTOTRBO Capacity Max — транковое решение цифровой радиосвязи для гибкого расширения сетей.
  • Dimetra IP — платформа систем связи стандарта TETRA для критически важных задач.
  • Мобильные компьютеры серии MC (MC9200, MC75) — защищенные устройства для логистики и ритейла со сканерами штрих-кодов и RFID.
  • Радиостанции APX — серия радиостанций стандарта P25 для экстренных служб (пожарные, полиция).
  • Смартфоны Moto Razr / Moto Gпотребительские устройства на базе Android (продукт Lenovo).

Технологии:

Конкуренция

На российском рынке (B2B сектор):

Зарубежные аналоги:

 

Информация актуальна на 21.07.2026

СОБЫТИЯ

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28.06.2017 Lenovo вернула бренд Motorola в Россию

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27.01.2011 Motorola Solutions завершает разделение и размещает акции на Нью-Йоркской фондовой бирже

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Группа SAFRAN заключила соглашение о приобретении биометрического бизнеса компании Motorola. Ожидается, что сделка состоится в первом квартале 2009 года, сообщает пресс-служба компании SAFRAN. Биометрическое бизнес-подразделение компании Motorola со штаб-кварт
31.10.2006 Motorola предоставила систему Dimetra IP Compact

вычайных ситуаций и важных мероприятий. В дополнение к этому коммутатору TETRA следующего поколения компания Motorola выпускает новые базовые станции MTS2 и MTS4, предназначенные для всех сетей
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Акции Motorola Inc., одного из флагманов индустрии мобильных телекоммуникаций, на торгах в среду потеряли 15% своей стоимости и упали до самого низкого за последние 10 лет уровня. На торгах на New Yo
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Конференция проходит в Москве, на ней сопредседательствуют академик Евгений Велихов и Андреас Вильд (Andreas Wild), директор немецкой лаборатории Digital DNA компании Motorola. Первая часть конференции (Осенняя школа) проходила с 10 по 11 сентября в аудиториях физического факультета МГУ им. М. Ломоносова, а с 12 по 13 сентября в Доме ученых на Пречи
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. производственные мощности завода будут задействованы полностью. Около половины производимых на заводе микрочипов будет продаваться на внутреннем рынке страны, остальные будут направлены на экспорт. Компания Motorola является вторым по величине в мире производителем телефонов. В настоящее время общая сумма инвестиций Motorola в китайскую промышленность достигла 3,4 млрд долл., что делает к
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по высокоскоростной передаче данных для всех абонентов сети T-D1 компании T-Mobil. Компания T-Mobil будет использовать высокоскоростную систему пакетной передачи данных Network Solutions Sector (NSS) компании Motorola для передачи голосовой и цифровой информации по своим беспроводным сетям. Эта система, которая будет введена в действие в середине 2000 г., допускает также возможность получат
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Публикаций - 1156, упоминаний - 1308

Motorola Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3566 1086
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 165
Samsung Electronics 11064 141
Google LLC 12688 83
Siemens AG - Siemens Group 2673 71
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 68
Motorola Solutions 113 66
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 61
LG Electronics 3735 59
Apple Inc 13154 58
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 58
Microsoft Corporation 25775 51
Sony 6739 50
Intel Corporation 12811 45
Lenovo Group 2446 42
Cisco Systems 5372 31
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 30
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
Huawei 4676 25
Qualcomm Technologies 1974 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
HTC Corporation 1512 24
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 24
TI - Texas Instruments Incorporated 848 22
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
AT&T Inc 1725 21
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 20
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 20
Vodafone Group 1412 19
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 19
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 18
China Mobile 436 18
HP Inc. 5883 17
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 17
Philips 2099 16
Dell EMC 5180 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 15
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 24
Евросеть 1421 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Dixis - Диксис - Dиксис 371 17
Связной ГК 1401 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 5
Почта России ПАО 2370 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Евросеть - Техмаркет 81 3
Резонанс НПП 407 3
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 3
МАРС КБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро аппаратуры связи 3 3
Фонд развития игровых технологий и киберспорта РОФ 3 3
BMW Group 482 3
Hyundai Motor Company 436 3
Boeing 1031 3
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
Walt Disney Company 647 3
Superjob - Суперджоб 858 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Yamaha - Ямаха 110 3
Ferrari NV 159 3
ABN AMRO 100 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
ЗМС - Завод МетроСтандарт 5 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
Harley-Davidson 30 2
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
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Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 5
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 143
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
WiMAX Forum 69 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Symbian Foundation 38 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
DMR MOU - Digital Mobile Radio Association 1 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 435
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 364
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 180
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 156
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 118
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 117
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 106
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 105
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 100
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 85
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 82
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 78
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 77
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 76
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 73
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 65
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 61
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 59
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 56
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 54
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 53
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 53
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 52
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 51
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 51
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 51
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 50
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 49
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 48
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 45
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 44
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 43
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 41
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 39
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 39
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 39
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