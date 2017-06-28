Motorola — это глобальный бренд, история которого неразрывно связана с эволюцией телекоммуникационной индустрии. В настоящее время существует два независимых юридических лица, использующих это имя: Motorola Solutions, специализирующаяся на критически важных коммуникациях для государственных и коммерческих структур, и потребительский бренд мобильных устройств (смартфоны, планшеты), принадлежащий китайской компании Lenovo. Ранее эти активы входили в состав единой корпорации Motorola Inc., которая в 2011 году была разделена на две публичные компании. Такое разделение позволило каждому бизнесу сфокусироваться на своей специфике: одни — на B2B-решениях безопасности и связи, другие — на массовом рынке мобильных устройств.

Описание деятельности и структура

Motorola Solutions Inc. (ранее известная как Motorola) занимается разработкой и поставкой решений в области радиосвязи, критически важных коммуникаций, сбора данных и видеонаблюдения. Компания обслуживает правоохранительные органы, службы экстренного реагирования, предприятия розничной торговли, логистики и промышленности. Ключевые направления включают цифровую двустороннюю радиосвязь (стандарты TETRA, DMR, P25), мобильные компьютеры для сбора данных, сканеры штрих-кодов и решения для беспроводных локальных сетей.

Потребительский бизнес (смартфоны Moto G, Moto Razr, планшеты) в настоящее время является частью группы компаний Lenovo. Lenovo приобрела мобильное подразделение Motorola (Motorola Mobility) у Google в 2014 году. Бренд сохраняет самостоятельность в дизайне и маркетинге, но использует производственные цепочки и дистрибуционные каналы Lenovo.

Регистрация товарных знаков

Ключевые зарегистрированные товарные знаки, ассоциируемые с брендом:

Участие в госзакупках и контрактах

Motorola Solutions участвовала в государственных тендерах по всему миру, включая Россию (до введения санкций) и страны СНГ. Компания являлась поставщиком систем связи для:

Примеры проектов: внедрение системы Единой цифровой радиосвязи в петербургском метрополитене, поставки оборудования для «Водоканала Санкт-Петербурга», обеспечение связи на массовых мероприятиях (например, в Лужниках). Компания также сотрудничает с силовыми структурами России через партнерские сети дистрибьюторов.

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

Деловые связи:

Huawei Technologies — историческое партнерство в сфере сетевого оборудования (обмен технологиями, урегулирование патентных споров).

— историческое партнерство в сфере сетевого оборудования (обмен технологиями, урегулирование патентных споров). Ericsson — совместные решения на базе LTE для служб общественной безопасности.

— совместные решения на базе LTE для служб общественной безопасности. Sony — сотрудничество в области технологий видеонаблюдения.

— сотрудничество в области технологий видеонаблюдения. Lenovo — владелец потребительского бренда Motorola, обеспечивающий глобальную дистрибуцию смартфонов.

Продукты и технологии

Основные продукты:

MOTOTRBO Capacity Max — транковое решение цифровой радиосвязи для гибкого расширения сетей.

— транковое решение цифровой радиосвязи для гибкого расширения сетей. Dimetra IP — платформа систем связи стандарта TETRA для критически важных задач.

— платформа систем связи стандарта TETRA для критически важных задач. Мобильные компьютеры серии MC (MC9200, MC75) — защищенные устройства для логистики и ритейла со сканерами штрих-кодов и RFID.

— защищенные устройства для логистики и ритейла со сканерами штрих-кодов и RFID. Радиостанции APX — серия радиостанций стандарта P25 для экстренных служб (пожарные, полиция).

— серия радиостанций стандарта P25 для экстренных служб (пожарные, полиция). Смартфоны Moto Razr / Moto G — потребительские устройства на базе Android (продукт Lenovo).

Технологии:

Конкуренция

На российском рынке (B2B сектор):

Зарубежные аналоги:

Информация актуальна на 21.07.2026