JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с уют набор микросхем LSI и улучшенную запатентованную технологию 8K/e-shiftX. В основе проектора лежит оптический блок с тремя матрицами на жидких кристаллах, разработанными и произведёнными компанией JVC. Премиальные устройства в черном цвете будут доступны в России в декабре 2021 г. — приобрести их можно в магазинах-партнерах, предзаказ доступен уже сейчас. Модели серии созданы на базе нов

JVC Kenwood представила новые дисковые головные устройства 1DIN Компания JVC Kenwood анонсировала появление новых головных устройств CD/USB. Базовые модели Kenwood

JVC представила обновленный ряд базовых CD/MP3 автомобильных ресиверов Компания JVC Kenwood представила базовые CD/MP3-ресиверы модельного ряда 2016 г. Автомагнитолы JVC KD-R471

JVC Kenwood представила видеорегистратор Kenwood KCA-DR300 с GPS-приемником Компания JVC Kenwood, мировой производитель аудио- и видеопродукции, представила видеорегистратор Kenwo

JVC представила новую линейку 4KCAM-камер Компания JVC Kenwood продемонстрировала новую линейку 4KCAM-продуктов на выставке NAB 2015 в Лас-Вегасе —

JVC Kenwood предложила новые цифровые 1DIN медиаресиверы с поддержкой Bluetooth Компания JVC Kenwood объявила о расширении модельного ряда цифровых медиаресиверов. Новые многофункциональ

JVC обновила модельный ряд мультимедийных устройств 2DIN Компания JVC Kenwood пополнила линейку 2DIN DVD/CD/USB-ресиверов моделями KW-V11EE и KW-V21BTEE. Новые гол

JVC запустила новую линейку всепогодных видеокамер Everio с технологией Quad-Proof Компания JVC Kenwood представила новые модели всепогодных видеокамер JVC Everio — GZ-RX515, GZ-RX510, GZ-R

Музыка нас связала Новые автомобильные ресиверы JVC KENWOOD DDX3015R и JVC KENWOOD DDX4015BTR расширяют возможности интеграции смартфонов

Обнови звук с JVC Если экономическая ситуация не позволяет сменить весь автомобиль разом, то возможно, тягу к весеннему обновлению удовлетворит появление на передней панели новой магнитолы из семейства JVC KD-R46? Линейка включает в себя модели JVC KD-R461EY, KD-R462EY, KD-R467EE и KD-R469EY. Новые автомагнитолы JVC отличаются традиционно четким и мощным звуком, удобством подклю

JVC Kenwood начала продажи новых базовых CD-ресиверов Компания JVC Kenwood начала продажи базовых CD-ресиверов: JVC KD-R461EY, KD-R462EY, KD-R467EE и KD-R469EY.

JVC Kenwood представила компактный корпусной сабвуфер CS-BW120U Корпорация JVC Kenwood, мировой производитель автомобильной аудиопродукции, представила новый компактный кор

JVC Kenwood представила новые головные устройства для мобильного управления Компания JVC Kenwood представила новый модельный ряд головных устройств Kenwood для автомобиля с оп

Наушники JVC - бас как у Шаляпина В России начались продажи лёгких накладных наушников JVC HA-S180 и HA-SR185. Обе модели используют тридцатимиллиметровые неодимовые динамики и поддерживают технологию Deep Bass Port для улучшенного воспроизведения низких частот. Конструкция модел

JVC Kenwood представила DVD-ресивер DDX7055BT с интерфейсом Bluetooth Корпорация JVC Kenwood расширила модельный ряд головных мультимедийных устройств Kenwood для автомоби

Линейка JVC Everio 2014 может снимать любые приключения приобретаются видеокамеры с защитой – например такие, как в новой линейке JVC Everio 2014 компании JVC KENWOOD. Линейка состоит из моделей JVC GZ-RX115, GZ-R15 и GZ-R10. Все они обладают пыле-

Камера JVC "дружит" с зеркалками Nikon Компания JVC представила на рынке компактную видеокамеру JY-HMQ30. У новинки множество достоинств, сре

600 кадров в секунду с помощью новой видеокамеры JVC Компания JVC представила на японском рынке видеокамеру GC-P100. Видеокамера JVC GC-P100 использ

Сенсорно-интерактивный глобус Компания JVC Kenwood представила на японском рынке интерактивный дисплей-глобус с сенсорным управлением и

Камеры JVC с дистанционным управлением на Android Компания JVC представила на японском рынке пять камкодеров серии Everio, наиболее интересными из котор

Суперпроектор от NHK и JVC-Kenwood Компании NHK и JVC-Kenwood представили рабочую версию проектора, способного демонстрировать картинку в разрешении 7680 на 4320 точек с частотой 120 кадров в секунду. Оптическая система проектора состоит из тр

Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood ских контрактов. Объединяясь с «Аксима», Merlion получает доступ к продукции ряда вендоров, с которыми ранее не работал напрямую: DeLonghi, Gorenje, Ardo, Electrolux, Hansa, Zanussi, Bosch, Moulinex, Kenwood, BBK, Tefal. По словам представителя Merlion Ларисы Гордиенко, также расширяются линейки продукции по ряду уже дистрибутируемых брендов: Samsung, LG, Philips. В компании также отмечают,

Видеонаблюдение в твоих руках Компания JVC-Kenwood представила интуитивно-понятную программную платформу для управления видеонаблюдением

JVC показала гибридный камкодер GC-PX10 Компания JVC анонсировала новую модель гибридного камкодера GC-PX10. Устройство представляет собой вид

Одновременное фото-видео от JVC Компания JVC выпустила гибридную видеокамеру-фотоаппарат, совмещающую достоинства двух устройств, GC-P

JVC анонсировала 4K 3D-проекторы для домашнего кинотеатра Компания JVC анонсировала первые в мире проекторы для домашнего кинотеатра с 4K разрешением 2D-изображ

JVC показала производительную видеокамеру Компания JVC представила новый топовый камкодер на производительном процессоре Falconbrid. Устройство

JVC анонсировала док-станции для iPod и iPad Компания JVC объявила о выходе двух док-станций для устройств Apple. Они получили названия UX-VJ3 и UX

JVC показала гибрид фотоаппарата и видеокамеры Компания JVC показала коммерческий вариант прошлогоднего концептуального устройства, представляющего с

JVC сделала камкодер для гибридной съемки в 2D и 3D Компания JVC представит на выставке CES 2011 новую видеокамеру HD-разрешения, которая оснащается новей

LG наказали за картельный сговор, а JVC - за ошибки в финансовых отчетах лн. Штраф, наложенный на LG, составил $284 млн, AU Optronics - $154 млн, на остальные компании - менее $12 млн на каждую. По сообщению Wall Street Journal, параллельно в Японии был оштрафован холдинг JVC Kenwood - на $10 млн. Комиссия Японии по наблюдению за рынком ценных бумаг и биржами нашла ошибки в финансовых отчетах группы компаний.

JVC представила профессиональный видеопроектор Компания JVC анонсировала появлением нового D-ILA-видеопроектора профессионального уровня DLA-VS2100U.

JVC Kenwood выбирает IBM в качестве поставщика ИТ-услуг и «облаков» Совместная холдинговая компания японских корпораций JVC и Kenwood заключила с региональным японским отделением IBM шестилетнее соглашение на поставку у

JVC выпустила совместимые с iTunes видеокамеры Компания JVC объявила о выпуске видеокамер JVC Everio, которые совместимы с популярным сервисом

Самый тонкий промышленный дисплей JVC представила в Японии свой ультратонкий 32-дюймовый ЖК-дисплей JVC GD-32X1. Дисплей понятное дело Full HD с контрастностью 4000:1, но толщина этой модели всего 6,4 мм с центральной части и 25 мм у основания. Однако этот параметр был бы не столь впечатляющ,

TK-C685WPE: новая скоростная купольная видеокамера от JVC едает изображение с любого участка зоны видеонаблюдения независимо от его удаленности. Управлять PTZ-функциями видеокамеры можно с помощью джойстика или клавиатуры, использующими протоколы телеметрии JVC или Pelco P/D. Для выбора и регулировки качества видеоизображения уличная видеокамера поддерживает специальные функции, позволяющие улучшить передаваемую картинку. Например, технология Supe

JVC показала новую «флешовую» HD-камеру Компания JVC представила новую «флешовую» HD-видеокамеру, показав прототип Everio HD Memory Camera на