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JVC Kenwood

JVC Kenwood

JVC Kenwood Corporation, международная корпорация по производству электроники со штаб-квартирой в Иокогаме, Япония, специализируется на производстве проекторов, автомобильной и домашней электроники, беспроводных систем для мирового рынка бытовой электроники, устройств для профессионального телевещания, видеонаблюдения, а также на производстве цифрового и аналогового оборудования. 

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01.10.2021 JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с

уют набор микросхем LSI и улучшенную запатентованную технологию 8K/e-shiftX. В основе проектора лежит оптический блок с тремя матрицами на жидких кристаллах, разработанными и произведёнными компанией JVC. Премиальные устройства в черном цвете будут доступны в России в декабре 2021 г. — приобрести их можно в магазинах-партнерах, предзаказ доступен уже сейчас. Модели серии созданы на базе нов
09.02.2016 JVC Kenwood представила новые дисковые головные устройства 1DIN

Компания JVC Kenwood анонсировала появление новых головных устройств CD/USB. Базовые модели Kenwood
27.01.2016 JVC представила обновленный ряд базовых CD/MP3 автомобильных ресиверов

Компания JVC Kenwood представила базовые CD/MP3-ресиверы модельного ряда 2016 г. Автомагнитолы JVC KD-R471
01.10.2015 JVC Kenwood представила видеорегистратор Kenwood KCA-DR300 с GPS-приемником

Компания JVC Kenwood, мировой производитель аудио- и видеопродукции, представила видеорегистратор Kenwo
13.05.2015 JVC представила новую линейку 4KCAM-камер

Компания JVC Kenwood продемонстрировала новую линейку 4KCAM-продуктов на выставке NAB 2015 в Лас-Вегасе —

28.04.2015 JVC Kenwood предложила новые цифровые 1DIN медиаресиверы с поддержкой Bluetooth

Компания JVC Kenwood объявила о расширении модельного ряда цифровых медиаресиверов. Новые многофункциональ
17.04.2015 JVC обновила модельный ряд мультимедийных устройств 2DIN

Компания JVC Kenwood пополнила линейку 2DIN DVD/CD/USB-ресиверов моделями KW-V11EE и KW-V21BTEE. Новые гол
23.03.2015 JVC запустила новую линейку всепогодных видеокамер Everio с технологией Quad-Proof

Компания JVC Kenwood представила новые модели всепогодных видеокамер JVC Everio — GZ-RX515, GZ-RX510, GZ-R
16.03.2015 Музыка нас связала

Новые автомобильные ресиверы JVC KENWOOD DDX3015R и JVC KENWOOD DDX4015BTR расширяют возможности интеграции смартфонов

24.02.2015 Обнови звук с JVC

Если экономическая ситуация не позволяет сменить весь автомобиль разом, то возможно, тягу к весеннему обновлению удовлетворит появление на передней панели новой магнитолы из семейства JVC KD-R46? Линейка включает в себя модели JVC KD-R461EY, KD-R462EY, KD-R467EE и KD-R469EY. Новые автомагнитолы JVC отличаются традиционно четким и мощным звуком, удобством подклю
20.02.2015 JVC Kenwood начала продажи новых базовых CD-ресиверов

Компания JVC Kenwood начала продажи базовых CD-ресиверов: JVC KD-R461EY, KD-R462EY, KD-R467EE и KD-R469EY.
27.11.2014 JVC Kenwood представила компактный корпусной сабвуфер CS-BW120U

Корпорация JVC Kenwood, мировой производитель автомобильной аудиопродукции, представила новый компактный кор
14.11.2014 JVC Kenwood представила новые головные устройства для мобильного управления

Компания JVC Kenwood представила новый модельный ряд головных устройств Kenwood для автомобиля с оп
31.10.2014 Наушники JVC - бас как у Шаляпина

В России начались продажи лёгких накладных наушников JVC HA-S180 и HA-SR185. Обе модели используют тридцатимиллиметровые неодимовые динамики и поддерживают технологию Deep Bass Port для улучшенного воспроизведения низких частот. Конструкция модел
25.08.2014 JVC Kenwood представила DVD-ресивер DDX7055BT с интерфейсом Bluetooth

Корпорация JVC Kenwood расширила модельный ряд головных мультимедийных устройств Kenwood для автомоби
29.07.2014 Линейка JVC Everio 2014 может снимать любые приключения

приобретаются видеокамеры с защитой – например такие, как в новой линейке JVC Everio 2014 компании JVC KENWOOD. Линейка состоит из моделей JVC GZ-RX115, GZ-R15 и GZ-R10. Все они обладают пыле-
24.06.2013 Камера JVC "дружит" с зеркалками Nikon

Компания JVC представила на рынке компактную видеокамеру JY-HMQ30. У новинки множество достоинств, сре
20.05.2013 600 кадров в секунду с помощью новой видеокамеры JVC

Компания JVC представила на японском рынке видеокамеру GC-P100. Видеокамера JVC GC-P100 использ
11.04.2013 Сенсорно-интерактивный глобус

Компания JVC Kenwood представила на японском рынке интерактивный дисплей-глобус с сенсорным управлением и

13.12.2012 Камеры JVC с дистанционным управлением на Android

Компания JVC представила на японском рынке пять камкодеров серии Everio, наиболее интересными из котор
21.05.2012 Суперпроектор от NHK и JVC-Kenwood

Компании NHK и JVC-Kenwood представили рабочую версию проектора, способного демонстрировать картинку в разрешении 7680 на 4320 точек с частотой 120 кадров в секунду. Оптическая система проектора состоит из тр
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood

ских контрактов. Объединяясь с «Аксима», Merlion получает доступ к продукции ряда вендоров, с которыми ранее не работал напрямую: DeLonghi, Gorenje, Ardo, Electrolux, Hansa, Zanussi, Bosch, Moulinex, Kenwood, BBK, Tefal. По словам представителя Merlion Ларисы Гордиенко, также расширяются линейки продукции по ряду уже дистрибутируемых брендов: Samsung, LG, Philips. В компании также отмечают,
30.03.2012 Видеонаблюдение в твоих руках

Компания JVC-Kenwood представила интуитивно-понятную программную платформу для управления видеонаблюдением
06.10.2011 JVC показала гибридный камкодер GC-PX10

Компания JVC анонсировала новую модель гибридного камкодера GC-PX10. Устройство представляет собой вид
04.10.2011 Одновременное фото-видео от JVC

Компания JVC выпустила гибридную видеокамеру-фотоаппарат, совмещающую достоинства двух устройств, GC-P
12.09.2011 JVC анонсировала 4K 3D-проекторы для домашнего кинотеатра

Компания JVC анонсировала первые в мире проекторы для домашнего кинотеатра с 4K разрешением 2D-изображ
05.08.2011 JVC показала производительную видеокамеру

Компания JVC представила новый топовый камкодер на производительном процессоре Falconbrid. Устройство

07.07.2011 JVC анонсировала док-станции для iPod и iPad

Компания JVC объявила о выходе двух док-станций для устройств Apple. Они получили названия UX-VJ3 и UX
09.03.2011 JVC создала массовую 3D-видеокамеру
04.02.2011 JVC показала гибрид фотоаппарата и видеокамеры

Компания JVC показала коммерческий вариант прошлогоднего концептуального устройства, представляющего с
17.12.2010 JVC сделала камкодер для гибридной съемки в 2D и 3D

Компания JVC представит на выставке CES 2011 новую видеокамеру HD-разрешения, которая оснащается новей
10.12.2010 LG наказали за картельный сговор, а JVC - за ошибки в финансовых отчетах

лн. Штраф, наложенный на LG, составил $284 млн, AU Optronics - $154 млн, на остальные компании - менее $12 млн на каждую. По сообщению Wall Street Journal, параллельно в Японии был оштрафован холдинг JVC Kenwood - на $10 млн. Комиссия Японии по наблюдению за рынком ценных бумаг и биржами нашла ошибки в финансовых отчетах группы компаний.
23.09.2010 JVC представила профессиональный видеопроектор

Компания JVC анонсировала появлением нового D-ILA-видеопроектора профессионального уровня DLA-VS2100U.
11.08.2009 JVC Kenwood выбирает IBM в качестве поставщика ИТ-услуг и «облаков»

Совместная холдинговая компания японских корпораций JVC и Kenwood заключила с региональным японским отделением IBM шестилетнее соглашение на поставку у
25.06.2009 JVC выпустила совместимые с iTunes видеокамеры

Компания JVC объявила о выпуске видеокамер JVC Everio, которые совместимы с популярным сервисом
11.06.2009 Самый тонкий промышленный дисплей

JVC представила в Японии свой ультратонкий 32-дюймовый ЖК-дисплей JVC GD-32X1. Дисплей понятное дело Full HD с контрастностью 4000:1, но толщина этой модели всего 6,4 мм с центральной части и 25 мм у основания. Однако этот параметр был бы не столь впечатляющ,
05.12.2008 TK-C685WPE: новая скоростная купольная видеокамера от JVC

едает изображение с любого участка зоны видеонаблюдения независимо от его удаленности. Управлять PTZ-функциями видеокамеры можно с помощью джойстика или клавиатуры, использующими протоколы телеметрии JVC или Pelco P/D. Для выбора и регулировки качества видеоизображения уличная видеокамера поддерживает специальные функции, позволяющие улучшить передаваемую картинку. Например, технология Supe
17.11.2008 Новинка от JVC: поворотная видеокамера наблюдения TK-C685E
01.10.2008 JVC показала новую «флешовую» HD-камеру

 Компания JVC представила новую «флешовую» HD-видеокамеру, показав прототип Everio HD Memory Camera на

16.09.2008 JVC выпустила новые камеры видеонаблюдения

Компания «Aрмо-Системы» представила новые IP-камеры купольного типа VN-C215 компании JVC, созданные для работы внутри или вне помещений. Благодаря применению ¼-дюймовой ПЗС-матрицы высокого разрешения и поддержке функции Easy Day/Night, новые сетевые камеры имеют чувствительнос

Публикаций - 422, упоминаний - 602

JVC Kenwood и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 107
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 100
Samsung Electronics 11064 66
Toshiba Corporation 2980 53
Philips 2099 46
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 41
Hitachi - Хитачи 1501 35
Canon 1439 33
Sharp Corporation 1062 29
LG Electronics 3735 27
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 22
JVC Professional - Japan Victor Company 31 21
Microsoft Corporation 25775 21
Apple Inc 13154 21
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 21
Seiko Epson Corporation 908 18
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 17
HP - Hewlett-Packard 3662 17
Fujitsu 2105 16
Intel Corporation 12811 15
Lenovo Motorola 3566 14
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 13
Nikon 646 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Konica Minolta 423 11
Olympus 475 11
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 10
АРМО ГК 185 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 10
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 8
Casio 338 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 8
Eastman Kodak - Кодак 509 8
Rekam 34 7
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 7
Binatone 20 7
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 7
Groupe SEB - Tefal 108 23
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 18
Braun GmbH 79 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Yamaha - Ямаха 110 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Krups 31 7
Квинта 7 7
Beko - Beko Electronics 83 6
Whirlpool KitchenAid 24 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 5
Hansa - Ханса 114 4
Daewoo 103 4
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 4
Zauber 4 4
Hyundai Motor Company 436 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Крокус Сити Молл 16 3
Эра HD - Эра ХД 54 3
Ixit Project 3 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Bork - Борк-Ритейл 45 3
Carl Zeiss AG 307 3
Haier - Candy Group - Канди 101 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Ferrari NV 159 3
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 3
Белый Ветер 365 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Warner 540 2
Цезарь Сателлит 43 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
JASRAC - Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers - Японское общество прав авторов, композиторов и издателей 11 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
Равелин 5 2
Солинг - Инженерная корпорация 4 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Greenpeace - Гринпис 130 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
TSSIA - Taiwan Safety and Security Industry Association 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 112
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 100
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 93
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 82
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 80
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 78
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 76
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 73
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 63
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 62
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 61
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 61
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 53
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 52
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 52
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 50
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 47
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 41
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 41
Контрастность 3042 41
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 41
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 39
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 37
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 36
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 34
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 34
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 33
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 32
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 31
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 30
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 29
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 28
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 27
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 26
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 26
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 26
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 25
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 25
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 25
JVC Kenwood Everio GZ, GR - серия видеокамер 45 39
Apple iPod 1553 20
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 19
Google Android 15243 19
Microsoft Windows 2000 8678 16
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 15
Groupe SEB - Moulinex ME 55 15
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 14
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
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