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JVC Kenwood
JVC Kenwood Corporation, международная корпорация по производству электроники со штаб-квартирой в Иокогаме, Япония, специализируется на производстве проекторов, автомобильной и домашней электроники, беспроводных систем для мирового рынка бытовой электроники, устройств для профессионального телевещания, видеонаблюдения, а также на производстве цифрового и аналогового оборудования.
СОБЫТИЯ
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|01.10.2021
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JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с
уют набор микросхем LSI и улучшенную запатентованную технологию 8K/e-shiftX. В основе проектора лежит оптический блок с тремя матрицами на жидких кристаллах, разработанными и произведёнными компанией JVC. Премиальные устройства в черном цвете будут доступны в России в декабре 2021 г. — приобрести их можно в магазинах-партнерах, предзаказ доступен уже сейчас. Модели серии созданы на базе нов
|09.02.2016
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JVC Kenwood представила новые дисковые головные устройства 1DIN
Компания JVC Kenwood анонсировала появление новых головных устройств CD/USB. Базовые модели Kenwood
|27.01.2016
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JVC представила обновленный ряд базовых CD/MP3 автомобильных ресиверов
Компания JVC Kenwood представила базовые CD/MP3-ресиверы модельного ряда 2016 г. Автомагнитолы JVC KD-R471
|01.10.2015
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JVC Kenwood представила видеорегистратор Kenwood KCA-DR300 с GPS-приемником
Компания JVC Kenwood, мировой производитель аудио- и видеопродукции, представила видеорегистратор Kenwo
|13.05.2015
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JVC представила новую линейку 4KCAM-камер
Компания JVC Kenwood продемонстрировала новую линейку 4KCAM-продуктов на выставке NAB 2015 в Лас-Вегасе —
|28.04.2015
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JVC Kenwood предложила новые цифровые 1DIN медиаресиверы с поддержкой Bluetooth
Компания JVC Kenwood объявила о расширении модельного ряда цифровых медиаресиверов. Новые многофункциональ
|17.04.2015
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JVC обновила модельный ряд мультимедийных устройств 2DIN
Компания JVC Kenwood пополнила линейку 2DIN DVD/CD/USB-ресиверов моделями KW-V11EE и KW-V21BTEE. Новые гол
|23.03.2015
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JVC запустила новую линейку всепогодных видеокамер Everio с технологией Quad-Proof
Компания JVC Kenwood представила новые модели всепогодных видеокамер JVC Everio — GZ-RX515, GZ-RX510, GZ-R
|16.03.2015
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Музыка нас связала
Новые автомобильные ресиверы JVC KENWOOD DDX3015R и JVC KENWOOD DDX4015BTR расширяют возможности интеграции смартфонов
|24.02.2015
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Обнови звук с JVC
Если экономическая ситуация не позволяет сменить весь автомобиль разом, то возможно, тягу к весеннему обновлению удовлетворит появление на передней панели новой магнитолы из семейства JVC KD-R46? Линейка включает в себя модели JVC KD-R461EY, KD-R462EY, KD-R467EE и KD-R469EY. Новые автомагнитолы JVC отличаются традиционно четким и мощным звуком, удобством подклю
|20.02.2015
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JVC Kenwood начала продажи новых базовых CD-ресиверов
Компания JVC Kenwood начала продажи базовых CD-ресиверов: JVC KD-R461EY, KD-R462EY, KD-R467EE и KD-R469EY.
|27.11.2014
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JVC Kenwood представила компактный корпусной сабвуфер CS-BW120U
Корпорация JVC Kenwood, мировой производитель автомобильной аудиопродукции, представила новый компактный кор
|14.11.2014
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JVC Kenwood представила новые головные устройства для мобильного управления
Компания JVC Kenwood представила новый модельный ряд головных устройств Kenwood для автомобиля с оп
|31.10.2014
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Наушники JVC - бас как у Шаляпина
В России начались продажи лёгких накладных наушников JVC HA-S180 и HA-SR185. Обе модели используют тридцатимиллиметровые неодимовые динамики и поддерживают технологию Deep Bass Port для улучшенного воспроизведения низких частот. Конструкция модел
|25.08.2014
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JVC Kenwood представила DVD-ресивер DDX7055BT с интерфейсом Bluetooth
Корпорация JVC Kenwood расширила модельный ряд головных мультимедийных устройств Kenwood для автомоби
|29.07.2014
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Линейка JVC Everio 2014 может снимать любые приключения
приобретаются видеокамеры с защитой – например такие, как в новой линейке JVC Everio 2014 компании JVC KENWOOD. Линейка состоит из моделей JVC GZ-RX115, GZ-R15 и GZ-R10. Все они обладают пыле-
|24.06.2013
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Камера JVC "дружит" с зеркалками Nikon
Компания JVC представила на рынке компактную видеокамеру JY-HMQ30. У новинки множество достоинств, сре
|20.05.2013
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600 кадров в секунду с помощью новой видеокамеры JVC
Компания JVC представила на японском рынке видеокамеру GC-P100. Видеокамера JVC GC-P100 использ
|11.04.2013
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Сенсорно-интерактивный глобус
Компания JVC Kenwood представила на японском рынке интерактивный дисплей-глобус с сенсорным управлением и
|13.12.2012
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Камеры JVC с дистанционным управлением на Android
Компания JVC представила на японском рынке пять камкодеров серии Everio, наиболее интересными из котор
|21.05.2012
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Суперпроектор от NHK и JVC-Kenwood
Компании NHK и JVC-Kenwood представили рабочую версию проектора, способного демонстрировать картинку в разрешении 7680 на 4320 точек с частотой 120 кадров в секунду. Оптическая система проектора состоит из тр
|16.04.2012
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Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood
ских контрактов. Объединяясь с «Аксима», Merlion получает доступ к продукции ряда вендоров, с которыми ранее не работал напрямую: DeLonghi, Gorenje, Ardo, Electrolux, Hansa, Zanussi, Bosch, Moulinex, Kenwood, BBK, Tefal. По словам представителя Merlion Ларисы Гордиенко, также расширяются линейки продукции по ряду уже дистрибутируемых брендов: Samsung, LG, Philips. В компании также отмечают,
|30.03.2012
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Видеонаблюдение в твоих руках
Компания JVC-Kenwood представила интуитивно-понятную программную платформу для управления видеонаблюдением
|06.10.2011
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JVC показала гибридный камкодер GC-PX10
Компания JVC анонсировала новую модель гибридного камкодера GC-PX10. Устройство представляет собой вид
|04.10.2011
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Одновременное фото-видео от JVC
Компания JVC выпустила гибридную видеокамеру-фотоаппарат, совмещающую достоинства двух устройств, GC-P
|12.09.2011
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JVC анонсировала 4K 3D-проекторы для домашнего кинотеатра
Компания JVC анонсировала первые в мире проекторы для домашнего кинотеатра с 4K разрешением 2D-изображ
|05.08.2011
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JVC показала производительную видеокамеру
Компания JVC представила новый топовый камкодер на производительном процессоре Falconbrid. Устройство
|07.07.2011
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JVC анонсировала док-станции для iPod и iPad
Компания JVC объявила о выходе двух док-станций для устройств Apple. Они получили названия UX-VJ3 и UX
|09.03.2011
|JVC создала массовую 3D-видеокамеру
|04.02.2011
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JVC показала гибрид фотоаппарата и видеокамеры
Компания JVC показала коммерческий вариант прошлогоднего концептуального устройства, представляющего с
|17.12.2010
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JVC сделала камкодер для гибридной съемки в 2D и 3D
Компания JVC представит на выставке CES 2011 новую видеокамеру HD-разрешения, которая оснащается новей
|10.12.2010
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LG наказали за картельный сговор, а JVC - за ошибки в финансовых отчетах
лн. Штраф, наложенный на LG, составил $284 млн, AU Optronics - $154 млн, на остальные компании - менее $12 млн на каждую. По сообщению Wall Street Journal, параллельно в Японии был оштрафован холдинг JVC Kenwood - на $10 млн. Комиссия Японии по наблюдению за рынком ценных бумаг и биржами нашла ошибки в финансовых отчетах группы компаний.
|23.09.2010
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JVC представила профессиональный видеопроектор
Компания JVC анонсировала появлением нового D-ILA-видеопроектора профессионального уровня DLA-VS2100U.
|11.08.2009
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JVC Kenwood выбирает IBM в качестве поставщика ИТ-услуг и «облаков»
Совместная холдинговая компания японских корпораций JVC и Kenwood заключила с региональным японским отделением IBM шестилетнее соглашение на поставку у
|25.06.2009
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JVC выпустила совместимые с iTunes видеокамеры
Компания JVC объявила о выпуске видеокамер JVC Everio, которые совместимы с популярным сервисом
|11.06.2009
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Самый тонкий промышленный дисплей
JVC представила в Японии свой ультратонкий 32-дюймовый ЖК-дисплей JVC GD-32X1. Дисплей понятное дело Full HD с контрастностью 4000:1, но толщина этой модели всего 6,4 мм с центральной части и 25 мм у основания. Однако этот параметр был бы не столь впечатляющ,
|05.12.2008
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TK-C685WPE: новая скоростная купольная видеокамера от JVC
едает изображение с любого участка зоны видеонаблюдения независимо от его удаленности. Управлять PTZ-функциями видеокамеры можно с помощью джойстика или клавиатуры, использующими протоколы телеметрии JVC или Pelco P/D. Для выбора и регулировки качества видеоизображения уличная видеокамера поддерживает специальные функции, позволяющие улучшить передаваемую картинку. Например, технология Supe
|17.11.2008
|Новинка от JVC: поворотная видеокамера наблюдения TK-C685E
|01.10.2008
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JVC показала новую «флешовую» HD-камеру
Компания JVC представила новую «флешовую» HD-видеокамеру, показав прототип Everio HD Memory Camera на
|16.09.2008
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JVC выпустила новые камеры видеонаблюдения
Компания «Aрмо-Системы» представила новые IP-камеры купольного типа VN-C215 компании JVC, созданные для работы внутри или вне помещений. Благодаря применению ¼-дюймовой ПЗС-матрицы высокого разрешения и поддержке функции Easy Day/Night, новые сетевые камеры имеют чувствительнос
JVC Kenwood и организации, системы, технологии, персоны:
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