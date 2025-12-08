Симоненко Вячеслав

Разделы

08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion 1
04.09.2024 Начался суд над экс-сотрудником Следственного комитета за участие в вымогательстве 15 миллиардов у хозяев Merlion 1
15.04.2024 Экс-гендиректор ИT-компании Merlion получил 22 года строгого режима 1
10.04.2024 Экс-гендиректору ИT-компании Merlion грозит 24 года колонии строгого режима 2
28.02.2024 Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion 1
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве 2
10.08.2023 Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 1
26.07.2023 «Звездного» экс-адвоката по сфабрикованному делу против руководства «Мерлиона» приговорили к 5,5 годам колонии 1
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 2
18.01.2023 Несостоявшихся захватчиков «Мерлиона» обвинили в грехах, за которые сажают на 20 лет 1
26.08.2022 Сооснователь «Мерлиона» избавился от доли в компании 1
14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion 3
25.05.2022 Хозяева Merlion требуют с бывшего гендиректора 40 миллиардов за клевету 2
21.04.2022 Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion 1
22.02.2022 Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion 2
21.02.2022 Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома 2
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 2
05.07.2021 Суд освободил совладельца Merlion Олега Карчева из-под домашнего ареста 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 2
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 2
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 3
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных 1
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест 2
03.02.2021 Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов 1
03.02.2021 Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion 2
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании 3
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 3
16.09.2013 Системный интегратор Merlion Projects сменил название 1
02.08.2013 Merlion поглотил одного из крупнейших дистрибуторов офисных товаров 1
06.03.2013 В Merlion — новый генеральный директор 1
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood 1
23.08.2011 Merlion осваивает казахстанский ИТ-рынок 1
07.07.2011 Merlion рассказал ради чего купил Verysell Distribution 1
06.07.2011 Merlion завершил приобретение Verysell Distribution 1
13.04.2010 В Merlion новый директор по развитию бизнеса 1
22.04.2008 Merlion растет на ПК и серверах 1
20.12.2007 Merlion начнет поставки аппаратных платформ НР для бизнес-критичных приложений 1
19.04.2007 Гендиректор Merlion ушел вслед за президентом 1
18.04.2007 В Merlion назначен новый генеральный директор 1

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 41
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 711 14
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 11
Microsoft Corporation 25235 8
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 7
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 5
Merlion System Solutions 11 5
Apple Inc 12625 5
Intel Corporation 12537 5
Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 5
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 5
Oracle Corporation 6867 4
Huawei 4218 4
HP Inc. 5761 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 4
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 94 3
Samsung Electronics 10624 3
Dell EMC 5092 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 3
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 2
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 2
Merlion Distribution - Аксима 3 2
NetApp - Network Appliance 648 2
Kingston Technology 202 2
JVC Kenwood 418 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
iRiver 181 1
Формоза - Formoza 177 1
MiTAC - Mio Technology 86 1
Merlion - Oklick - Оклик 36 1
Thrustmaster 26 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 60 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Millennium Distribution Group - Милленниум Дистрибьюшн 8 1
Electrolux AB - Zanussi 60 1
Merlion - Хаскел 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8168 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1000 4
Евросеть 1417 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 4
Groupe SEB - Tefal 98 2
Hansa - Ханса 114 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 1
Ardo - Ардо 36 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 21
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3361 19
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5776 10
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 4
Судебная власть - Judicial power 2412 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3454 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31949 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12993 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31715 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5914 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10121 5
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3154 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57302 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73130 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16690 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1391 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23142 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13332 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14997 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14878 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2718 1
Аксессуары 4130 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3283 1
Оповещение и уведомление - Notification 5373 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2645 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8450 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3270 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7274 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11983 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4686 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21811 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4468 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2030 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3686 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4356 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1213 2
Groupe SEB - Moulinex ME 54 1
FreePik 1430 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Apple iPhone 6 4862 1
Абрамов Алексей 49 26
Карчев Олег 35 25
Левин Борис 56 25
Мангутов Владислав 33 23
Неснов Алексей 12 11
Поспелов Георгий 11 10
Левин Леонид 132 10
Жеренов Григорий 6 6
Качур Кирилл 7 6
Качур Виталий 7 6
Киреев Александр 35 6
Пашкевич Василий 6 5
Бастрыкин Александр 25 4
Меньшов Владимир 4 4
Лялин Вадим 6 4
Сарафанов Александр 5 3
Покровский Олег 8 3
Расколов Сергей 43 3
Ноев Дмитрий 3 3
Мантугов Владислав 2 2
Ромодановский Константин 20 2
Андреева Татьяна 11 2
Сонк Алексей 5 2
Юсупов Рустам 3 2
Ромодановский Сергей 2 2
Жерютин Андрей 2 2
Виноградов Дмитрий 74 2
Петров Игорь 13 2
Городничий Виктор 8 1
Пономарев Константин 2 1
Кантаржи Сергей 4 1
Каракашев Христо 9 1
Сычев Роман 4 1
Гордиенко Лариса 2 1
Логинов Евгений 2 1
Дерябин Владимир 1 1
Найшуллер Виктор 4 1
Голубева Ольга 4 1
Николаев Денис 3 1
Мерзликин Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45691 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8111 17
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 13
Донбасс 61 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14483 4
Казахстан - Республика 5791 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4267 3
Россия - СФО - Новосибирск 4648 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2414 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2907 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 2
Москва - САО - Хорошёвский район 35 2
Кипр - Республика 579 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 2
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 49 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Европа Восточная 3121 1
Украина 7791 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3219 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 26
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7562 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8368 19
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51259 12
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5904 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25984 9
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 848 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 8
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 7
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8536 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8904 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9668 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2499 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11757 3
VAD - Value Added Distribution 134 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17396 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1557 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Здравоохранение - Реабилитация 417 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 80 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5394 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7793 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55004 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3684 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31880 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5320 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8122 1
Паспорт - Паспортные данные 2733 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1811 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 343 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Спорт - Футбол 752 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2151 11
Forbes - Форбс 910 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1136 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
The Bell - Издание 42 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3753 5
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1086 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 1
