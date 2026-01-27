Разделы

Жеренов Григорий


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion 1
28.02.2024 Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion 1
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве 1
10.08.2023 Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 1
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 1
18.01.2023 Несостоявшихся захватчиков «Мерлиона» обвинили в грехах, за которые сажают на 20 лет 1
14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion 2

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 912 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 721 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 70 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 5
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 206 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 155 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 1
FreePik 1476 1
Качур Кирилл 8 6
Симоненко Вячеслав 43 6
Карчев Олег 36 6
Неснов Алексей 13 6
Качур Виталий 8 5
Киреев Александр 37 5
Абрамов Алексей 50 5
Мангутов Владислав 33 5
Левин Борис 57 2
Жерютин Андрей 2 2
Ноев Дмитрий 3 2
Ромодановский Сергей 4 2
Левин Леонид 133 2
Покровский Олег 9 2
Поспелов Георгий 11 2
Ромодановский Константин 21 1
Расколов Сергей 43 1
Найшуллер Виктор 4 1
Лялин Вадим 7 1
Пашкевич Василий 7 1
Голубева Ольга 4 1
Николаев Денис 4 1
Гуськов Виталий 1 1
Будко Сергея 1 1
Матвеев Роман 2 1
Кауров Антон 2 1
Якобашвили Давид 18 1
Енин Андрей 3 1
Ковалева Наталья 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 4
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 52 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8196 3
Донбасс 64 2
Москва - САО - Хорошёвский район 36 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 209 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3038 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 80 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 814 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2194 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 2
