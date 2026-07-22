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Merlion Citilink Ситилинк онлайн-ритейлер

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер

«Ситилинк» (ООО «Ситилинк», ИНН 7723586767) — это федеральный российский онлайн-ритейлер цифровой и бытовой техники, входящий в состав группы компаний Merlion. Компания работает на рынке с 2008 года и специализируется на продаже электроники, компьютерного оборудования, бытовой техники, а также предоставлении сопутствующих услуг для физических и юридических лиц. Основным каналом продаж является интернет-магазин www.citilink.ru, дополняемый сетью собственных магазинов-складов и партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В июле 2022 года структура собственности холдинга была изменена: компании Merlion и «Ситилинк» стали на 100% российскими, перейдя из-под юрисдикции кипрской структуры в собственность трех основателей — Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова.

Описание деятельности и стратегия

Деятельность «Ситилинка» охватывает розничную (B2C) и корпоративную (B2B) торговлю. Ассортимент превышает 160 тысяч наименований, включая смартфоны, ноутбуки, комплектующие для ПК, крупную и мелкую бытовую технику, офисное оборудование, электротранспорт и цифровые товары (ПО, подписки). Ключевой особенностью бизнес-модели является формат «магазин-склад», позволяющий клиентам забирать заказы самостоятельно или получать их с доставкой. В 2026 году компания продолжает трансформацию розничной сети: в торговые залы добавляются витрины для демонстрации техники, что меняет традиционный складской формат на более клиентоориентированный.

Стратегический фокус смещен с географической экспансии на развитие онлайн-продаж и продвижение собственных торговых марок (СТМ). К ним относятся бренды SunWind (электроника, моноблоки, мониторы) и Domfy (климатическая техника). Также компания активно развивает сервисные направления: сборку ПК под заказ (включая экспресс-сборку за 90 минут в Москве и СПб), установку систем видеонаблюдения и СКУД, лизинг техники для бизнеса и услуги по утилизации старой аппаратуры совместно с сервисом «Убери».

Группа компаний Merlion

«Ситилинк» является частью группы Merlion, одного из крупнейших дистрибьюторов компьютерной и бытовой техники в России. Взаимодействие с материнской компанией обеспечивает синергию в закупках: департамент закупок Merlion и «Ситилинка» объединен, что позволяет оптимизировать логистику и переговоры с вендорами. Роль «Ситилинка» в группе — ключевой розничный канал сбыта (B2C) и значимый B2B-поставщик для корпоративного сектора через направление «Ситилинк Бизнес».

Участие в госзакупках и рейтингах

Компания активно участвует в государственных закупках. Товары «Ситилинка» доступны на электронных площадках «РТС-Маркет», «ОТС-Маркет», «Единый агрегатор торговли» и платформе КИМ (B2B-Center). Это позволяет муниципальным и государственным организациям проводить тендеры на поставку техники напрямую через ритейлера. В рейтингах CNews компания регулярно фигурирует как один из топ-игроков рынка e-commerce в сегменте электроники, демонстрируя высокие показатели по объему продаж смартфонов, ноутбуков и комплектующих.

Продукты и технологии

Помимо физической торговли, «Ситилинк» внедряет собственные цифровые сервисы. Важным продуктом является «Конфигуратор ПК», инструмент для автоматической сборки совместимых компьютерных систем с предоставлением трехлетней гарантии. Для корпоративных клиентов внедрена CRM-система на базе отечественной low-code платформы BPMSoft, разработанная компанией «Норбит». Архитектура решения построена на асинхронной платформе Apache Kafka, что обеспечивает обработку тысяч сообщений в минуту и интеграцию с 1С, телефонией Asterisk/Genesys и ERP-системами. Также компания тестирует использование роботов-оценщиков на базе ИИ для выкупа б/у смартфонов совместно с «Авито».

Клиенты и деловые связи

База корпоративных клиентов превышает 200–250 тысяч организаций. Основные клиенты — государственные учреждения, малый и средний бизнес, а также крупные корпорации, закупающие технику через B2B-маркетплейсы. Среди ключевых партнеров по ассортименту: Samsung, Apple, Honor, Xiaomi, MSI, Acer, Chuwi, Skyworth. Компания заключила стратегическое партнерство с киберспортивным клубом Virtus.pro для продвижения игрового оборудования. Также реализован проект Click&Collect совместно с маркетплейсом Wildberries, позволяющий покупателям WB забирать товары «Ситилинка» в магазинах ритейлера.

Конкуренция

На российском рынке основными конкурентами являются:

Зарубежные аналоги, работающие на глобальном рынке:

  • Newegg (США/Канада) — специализация на компьютерных комплектующих.
  • B&H Photo Video (США) — продажи фото- и видеооборудования, электроники.
  • MediaMarkt / Saturn (Германия/Европа) — розничные сети бытовой техники.

Цитата

«Мы считаем аудиторию геймеров одной из приоритетных для нас. "Ситилинку" как опытному эксперту в компьютерной технике есть что им предложить. Мы постоянно развиваем ассортимент компьютерных комплектующих, ноутбуков, мониторов, смартфонов, телевизоров и игровых приставок, привозим интересные новинки одними из первых на рынке» — Александр Лозовский, генеральный менеджер компании «Ситилинк» (источник: CNews).

Информация актуальна на 21.07.2026

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Публикаций - 782, упоминаний - 1193

Merlion и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 135
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 123
Samsung Electronics 11064 111
Xiaomi - Сяоми 2231 109
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 101
МегаФон 10742 79
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 70
Huawei 4676 67
Yandex - Яндекс 9216 63
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 61
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 58
Intel Corporation 12811 55
Lenovo Group 2446 54
Acer Group - Acer Inc 2776 50
Nvidia Corp 4002 47
HP Inc. 5883 46
Merlion iRU - Деловой офис 352 46
Digma 251 45
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 41
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 39
AMD - Advanced Micro Devices 4641 38
Google LLC 12688 35
Dell EMC 5180 35
Microsoft Corporation 25775 34
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 30
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 29
LG Electronics 3735 28
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 27
BBK OPPO Electronics 484 26
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 23
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 23
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 21
9594 20
Sony 6739 20
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 19
Ланит - diHouse - Дихаус 264 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 18
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 265
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 166
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 110
Связной ГК 1401 63
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
Евросеть 1421 30
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 30
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 25
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 22
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 21
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 19
TÜV Rheinland Group 181 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 17
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 16
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 16
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 16
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 15
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Ингосстрах СПАО 478 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 14
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 13
OKS Group 51 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Кораблик-Р 20 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 22
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 25
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 297
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 215
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 194
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 186
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 186
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 164
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 156
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 151
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 125
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 121
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 117
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 117
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 115
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 105
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 94
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 88
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 83
Наушники - Headphones 4478 82
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 80
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 79
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 77
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 75
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 72
Аксессуары 4282 70
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 69
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 68
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 68
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 63
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 63
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 58
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 53
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 52
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 52
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 52
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 52
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 50
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 54
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 39
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 35
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
Международный женский день - 8 марта 418 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CeBIT 614 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Samsung Unpacked 41 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Merlion - Citilink - Ситилинк Академия киберспорта 1 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Национальный день молодежи Китая - 4 мая 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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