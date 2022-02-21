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Merlion Citilink Ситилинк онлайн-ритейлер

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер

Ситилинк продает 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотоваров, офисной и садовой мебели, канцелярии, детских товаров и спорттоваров, сантехники и электрики. У компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.


21.02.2022 Финансовые и операционные результаты компании «Ситилинк» за 2021 год
16.12.2021 «Яндекс.маркет» и «Ситилинк» расширяют сотрудничество
29.11.2021 «Ситилинк» ускорил возврат средств за отмененные заказы
28.09.2021 «Ситилинк» обновил логотип и запустил ребрендинг
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой
30.12.2020 «Ситилинк»: продажи умной техники выросли на 64% в деньгах по итогам 2020 года
26.10.2020 «Ситилинк»: продажи смартфонов и аксессуаров побили рекорд 2019 года
21.10.2020 «Ситилинк»: продажи лазерных МФУ выросли на 19,2%
05.10.2020 «Ситилинк» начала внедрять оплату заказов в интернет-магазине через СБП
15.09.2020 «Ситилинк» представила итоги продаж автомобильной электроники за лето 2020 года
03.09.2020 «Ситилинк» при поддержке «1С-Рарус» обновил мобильное приложение для курьеров
11.08.2020 «Ситилинк» внедрил систему автоматизации планирования и бизнес-моделирования Anaplan
15.04.2020 Годовой оборот «Ситилинка» превысил 100 млрд рублей
26.02.2020 «Ситилинк» и Mobilidi объявили о начале сотрудничества по продажам смартфонов Lenovo в России
05.02.2020 «Ситилинк» расширяет ассортимент ПО продуктами Corel и Abbyy
27.01.2020 «СКБ Контур» запустила электронный документооборот в «Ситилинке»
27.12.2019 «Ситилинк» адаптировал продвижение сайта под мобильные устройства с использованием AMP
22.11.2019 ИТ-директором «Ситилинка» стал адепт больших данных и искусственного интеллекта
22.11.2019 В «Ситилинке» назначен новый директор по ИТ
05.11.2019 «Ситилинк»: интерес розничных покупателей к ПК в сборе вырос на 36%
22.10.2019 «Ситилинк»: продажи электронных книг выросли на 94%
17.10.2019 «Ситилинк» откроет интернет-магазин на площадке Tmall
23.08.2019 Ситилинк расширяет возможности торговли с помощью терминалов
30.07.2019 «Ситилинк» начал продажу средств аутентификации и электронной подписи
22.05.2019 «Ситилинк» обучил свои терминалы пониманию речи покупателей через «Яндекс.облако»
25.04.2019 «Ситилинк» открыл второй контакт-центр в Оренбурге
25.03.2019 «Ситилинк» запустил сервис продажи электронных ключей
18.02.2019 «Ситилинк» нарастил выручку на треть благодаря модернизации ИТ и Галустяну
18.02.2019 Оборот «Ситилинк» в 2018 году составил 77 млрд рублей
26.12.2018 «Ситилинк» усовершенствует клиентский сервис за счет технологий распознавания лиц и голоса
21.12.2018 «Ситилинк» перевел контакт-центр на омниканальную платформу от Genesys
21.11.2018 «Ситилинк» будет распространять товары через пункты DPD Pickup
01.11.2018 «Ситилинк» объявил о реорганизации региональной структуры
25.05.2018 "Ситилинк" пришёл в Бибирево
29.12.2017 «Ситилинк» завершила год охватом последнего города-миллионника
04.10.2017 Киберспорт осваивает формат реалити
22.05.2017 Ситилинк: собираем домашний компьютер в браузере
04.04.2014 Сайт электронного дискаунтера «Ситилинк» подвергся мощной DDoS-атаке
12.03.2014 Михаил Славинский назначен генеральным менеджером «Ситилинк»
16.12.2010 Оборот «Ситилинка» вырос за год в три раза

Публикаций - 259, упоминаний - 337

Merlion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 46
Apple Inc 10683 42
Merlion - Мерлион 383 41
Samsung Electronics 9333 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 30
Xiaomi 1095 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 27
Merlion iRU - Деловой офис 228 24
Intel Corporation 11262 23
Merlion Позитроника - интернет-магазин электроники 75 23
Yandex - Яндекс 5015 20
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 38 17
Microsoft Corporation 22497 16
Huawei 3222 16
Lenovo Group 2077 16
BBK OPPO Electronics 281 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 15
Schneider Electric 493 15
AMD - Advanced Micro Devices 3661 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 13
Центр2М - Center2М 50 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 13
Schneider Electric Secure Power 48 13
Такском - Taxcom 201 13
Nvidia Corp 3118 13
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 13
Ситилабс 28 13
Merlion - Сеть компьютерных клиник 30 13
Cinimex - Синимекс 170 13
Rimini Street 42 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 13
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 12
Google LLC 10352 12
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 51 11
LG Electronics 3372 11
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 120 9
Lenovo Motorola 3463 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 75
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 52
Связной ГК 1190 45
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 25
Евросеть 1393 23
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 17
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 17
X5 Group 709 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 15
Техносила - СервисТрейд 239 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 15
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 14
AliExpress 327 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 13
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 13
OKS Group 35 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 50 13
Ингосстрах СПАО 301 13
Segezha Group - Сегежа Групп 96 13
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
AliExpress Tmall 64 13
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 13
Траско - Trasko 29 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 13
ГПБ - Газпромбанк 842 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 13
ПГК - Первая грузовая компания 117 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 13
РЖД - Российские железные дороги 1458 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 29 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 13
Президент Российской Федерации 3770 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Правительство Москвы 1640 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 18 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 69
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 61
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 60
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 45
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 43
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 35
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 27
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 24
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 21
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 19
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 18
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 17
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 17
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 17
Big Data - Большие данные 3520 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 13
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 10
Google Android 11959 23
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 21
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 17
Яндекс.Маркет 524 13
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 13
1С:ERP Управление предприятием 268 13
Apple iPhone 6 2649 11
Google YouTube - Видеохостинг 2277 10
Microsoft Windows 2000 2856 9
Microsoft Windows 10 11713 8
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 212 8
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 8
Apple iOS 6422 8
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 8
BBK OPPO A - Серия смартфонов 31 7
ЭОС Дело СЭД 4365 7
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 228 7
Google Android 10 195 7
Google Android 11 129 7
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 6
LG 75SM99 2832 6
Nvidia GeForce GTX 458 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 6
Merlion MerliOnCloud 35 6
Apple iPhone 11 176 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 6
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 389 5
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 41 5
Apple iPhone 7 261 5
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 112 5
LG K - Серия смартфонов 14 5
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 5
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 41 5
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 438 5
BBK OPPO ColorOS 43 5
LG Magna H - Серия смартфонов 7 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 5
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 585 5
Абдулнасыров Эмиль 16 15
Васильев Владислав 42 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Сирота Юрий 43 13
Степченков Максим 42 13
Сыкулев Андрей 67 13
Нестеров Алексей 84 13
Слышкин Василий 66 13
Дьяченко Валерий 70 13
Абакумов Евгений 110 13
Халматов Максим 48 13
Платонов Михаил 42 13
Генкина Екатерина 27 13
Ямщиков Владимир 35 13
Соловьев Алексей 67 13
Вахнин Павел 52 13
Урьяс Вадим 82 13
Клепиков Алексей 80 13
Сотин Денис 106 13
Путятинский Сергей 59 13
Лебедев Антон 35 13
Федечкин Сергей 19 13
Мискевич Евгений 32 13
Трофимова Людмила 34 13
Емелин Александр 29 13
Каюмов Шамиль 37 13
Прохорова Алла 48 13
Шевченко Владимир 138 13
Чаркин Евгений 203 13
Шадура Максим 17 13
Богданов Кирилл 110 13
Рубин Адар 31 13
Бурилов Андрей 26 13
Егоров Владимир 64 13
Смык Виталий 30 13
Семенихин Игорь 40 13
Хасин Михаил 26 13
Карпов Иван 46 13
Портной Михаил 26 13
Антонов Александр 75 13
Россия - РФ - Российская федерация 108428 188
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 16
Европа Восточная 2927 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 12
Европа 12319 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 11
Россия - СФО - Новосибирск 3269 10
Украина 6212 9
Япония 10069 9
Китай - Тайвань 2115 8
Азия - Азиатский регион 3803 8
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 138 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 6
Россия - ПФО - Казань 2085 5
Грузия 1064 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 5
Казахстан - Республика 4467 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 4
Индия - Республика 4263 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Донбасс 40 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Латвия - Латвийская Республика 690 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 68
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 41
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 233 21
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 18
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 18
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 11
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