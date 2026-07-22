Получите все материалы CNews по ключевому слову
Merlion Citilink Ситилинк онлайн-ритейлер
«Ситилинк» (ООО «Ситилинк», ИНН 7723586767) — это федеральный российский онлайн-ритейлер цифровой и бытовой техники, входящий в состав группы компаний Merlion. Компания работает на рынке с 2008 года и специализируется на продаже электроники, компьютерного оборудования, бытовой техники, а также предоставлении сопутствующих услуг для физических и юридических лиц. Основным каналом продаж является интернет-магазин www.citilink.ru, дополняемый сетью собственных магазинов-складов и партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В июле 2022 года структура собственности холдинга была изменена: компании Merlion и «Ситилинк» стали на 100% российскими, перейдя из-под юрисдикции кипрской структуры в собственность трех основателей — Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова.
Описание деятельности и стратегия
Деятельность «Ситилинка» охватывает розничную (B2C) и корпоративную (B2B) торговлю. Ассортимент превышает 160 тысяч наименований, включая смартфоны, ноутбуки, комплектующие для ПК, крупную и мелкую бытовую технику, офисное оборудование, электротранспорт и цифровые товары (ПО, подписки). Ключевой особенностью бизнес-модели является формат «магазин-склад», позволяющий клиентам забирать заказы самостоятельно или получать их с доставкой. В 2026 году компания продолжает трансформацию розничной сети: в торговые залы добавляются витрины для демонстрации техники, что меняет традиционный складской формат на более клиентоориентированный.
Стратегический фокус смещен с географической экспансии на развитие онлайн-продаж и продвижение собственных торговых марок (СТМ). К ним относятся бренды SunWind (электроника, моноблоки, мониторы) и Domfy (климатическая техника). Также компания активно развивает сервисные направления: сборку ПК под заказ (включая экспресс-сборку за 90 минут в Москве и СПб), установку систем видеонаблюдения и СКУД, лизинг техники для бизнеса и услуги по утилизации старой аппаратуры совместно с сервисом «Убери».
Группа компаний Merlion
«Ситилинк» является частью группы Merlion, одного из крупнейших дистрибьюторов компьютерной и бытовой техники в России. Взаимодействие с материнской компанией обеспечивает синергию в закупках: департамент закупок Merlion и «Ситилинка» объединен, что позволяет оптимизировать логистику и переговоры с вендорами. Роль «Ситилинка» в группе — ключевой розничный канал сбыта (B2C) и значимый B2B-поставщик для корпоративного сектора через направление «Ситилинк Бизнес».
Участие в госзакупках и рейтингах
Компания активно участвует в государственных закупках. Товары «Ситилинка» доступны на электронных площадках «РТС-Маркет», «ОТС-Маркет», «Единый агрегатор торговли» и платформе КИМ (B2B-Center). Это позволяет муниципальным и государственным организациям проводить тендеры на поставку техники напрямую через ритейлера. В рейтингах CNews компания регулярно фигурирует как один из топ-игроков рынка e-commerce в сегменте электроники, демонстрируя высокие показатели по объему продаж смартфонов, ноутбуков и комплектующих.
Продукты и технологии
Помимо физической торговли, «Ситилинк» внедряет собственные цифровые сервисы. Важным продуктом является «Конфигуратор ПК», инструмент для автоматической сборки совместимых компьютерных систем с предоставлением трехлетней гарантии. Для корпоративных клиентов внедрена CRM-система на базе отечественной low-code платформы BPMSoft, разработанная компанией «Норбит». Архитектура решения построена на асинхронной платформе Apache Kafka, что обеспечивает обработку тысяч сообщений в минуту и интеграцию с 1С, телефонией Asterisk/Genesys и ERP-системами. Также компания тестирует использование роботов-оценщиков на базе ИИ для выкупа б/у смартфонов совместно с «Авито».
Клиенты и деловые связи
База корпоративных клиентов превышает 200–250 тысяч организаций. Основные клиенты — государственные учреждения, малый и средний бизнес, а также крупные корпорации, закупающие технику через B2B-маркетплейсы. Среди ключевых партнеров по ассортименту: Samsung, Apple, Honor, Xiaomi, MSI, Acer, Chuwi, Skyworth. Компания заключила стратегическое партнерство с киберспортивным клубом Virtus.pro для продвижения игрового оборудования. Также реализован проект Click&Collect совместно с маркетплейсом Wildberries, позволяющий покупателям WB забирать товары «Ситилинка» в магазинах ритейлера.
Конкуренция
На российском рынке основными конкурентами являются:
- DNS
- М.Видео-Эльдорадо
- Holodilnik.ru
- Ozon (в сегменте электроники)
- Wildberries
- Яндекс.Маркет
Зарубежные аналоги, работающие на глобальном рынке:
- Newegg (США/Канада) — специализация на компьютерных комплектующих.
- B&H Photo Video (США) — продажи фото- и видеооборудования, электроники.
- MediaMarkt / Saturn (Германия/Европа) — розничные сети бытовой техники.
Цитата
«Мы считаем аудиторию геймеров одной из приоритетных для нас. "Ситилинку" как опытному эксперту в компьютерной технике есть что им предложить. Мы постоянно развиваем ассортимент компьютерных комплектующих, ноутбуков, мониторов, смартфонов, телевизоров и игровых приставок, привозим интересные новинки одними из первых на рынке» — Александр Лозовский, генеральный менеджер компании «Ситилинк» (источник: CNews).
Информация актуальна на 21.07.2026
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.07.2026
|
«Ситилинк» открывает предзаказы на инновационные складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8
Федеральный ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте предзаказов на инновационную линейку складных смартфонов Samsung
|22.07.2026
|
«Ситилинк» открывает предзаказы на новые умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9
Федеральный ритейлер «Ситилинк» открывает предазказы на новые умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch
|16.07.2026
|
Исследование «Ситилинк»: как россияне справляются с жарой и отключением горячей воды
Федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» провел исследование среди своих покупателей, которое показало, как россияне адаптир
|13.07.2026
|
«Ситилинк» открыл продажи мощного игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition
Федеральный онлайн ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж флагманского игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Editi
|03.07.2026
|
В «Ситилинке» стартовали продажи новых офисных мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE
Ведущий федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE. Новинки сочетают в
|19.06.2026
|
В «Ситилинке» стартовали продажи планшета Redmi Pad 2 9.7
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж нового планшета Redmi Pad 2 9.7. Об этом CNews сообщили п
|16.06.2026
|
«Ситилинк» запустил новую услугу от «Яндекса» — доставка по клику
Федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» подключил новую услугу для своих покупателей – доставку по клику. Это дает возможно
|09.06.2026
|
В «Ситилинке» стартовали продажи новых телевизоров LG OLED evo G6, C6 и B6
Федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о начале продаж новой линейки телевизоров LG OLED, в которую вошли модели L
|29.05.2026
|
В «Ситилинке» стартуют продажи новых смартфонов серии Honor 600
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж новых смартфонов среднего класса серии Honor 600. Новинки п
|29.05.2026
|
Исследование «Ситилинка»: производительность и надежность остаются главными критериями выбора ноутбука
Российский ритейлер «Ситилинк» представил результаты исследования поведения пользователей при выборе ноутбуков. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов из разных регионов России. Среди опрошенных преоб
|29.04.2026
|
«Ситилинк» увеличил сеть партнерских ПВЗ за год больше, чем в 3 раза
За год число партнерских пунктов выдачи заказов «Ситилинка» выросло больше, чем в три раза — до 32 тыс., при этом 5 тыс. из них доступны и для
|28.04.2026
|
В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (M
|24.04.2026
|
В «Ситилинке» доступна линейка мониторов TCL-2026 для геймеров
Стоимость монитора TCL 27P3A 27" составляет 44990 руб. Геймерская линейка TCL-2026 уже доступна в «Ситилинке».
|14.04.2026
|
В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи игровых ноутбуков MSI Cyborg A17
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж новых игровых ноутбуков «MSI Киборг А17» (MSI Cyborg A17).
|02.04.2026
|
«Норбит» переводит процессы продаж Ситилинк на отечественную CRM
«Норбит» автоматизирует B2B- и B2C-продажи команды MerlionTech, ИT-сервисной компании группы Merlion, и «Ситилинк». Проект реализуется на базе отечественной low-code платформы BPMSoft. Основной целью трансформации стало создание единого, прозрачного и управляемого процесса взаимодействия с клиента
|27.03.2026
|
В «Ситилинке» стартуют продажи «Samsung Галакси» А57 и А37 (Galaxy A57 и A37)
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых смартфонов «Samsung Галакси» А57 и А37 (Galaxy A57
|20.03.2026
|
В «Ситилинке» эксклюзивно стартовали продажи новых моноблоков «Acer Гаджет Е10» (Acer Gadget Е10)
и 27 дюймов. Это новая товарная категория для компании Acer. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». «Acer Гаджет Е10» 27" Флагманская модель «Acer Гаджет Е10» 27" получила стильный
|04.03.2026
|
В «Ситилинке» стартуют предзаказы iPhone 17e
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о старте предзаказов на новый смартфон iPhone 17e. iPhone 17e — это прямой
|26.02.2026
|
«Ситилинк» объявляет о старте предзаказов на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S26
laxy S26, в которую вошли три модели — S26, S26+ и S26 Ultra. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Samsung представляет смартфон Galaxy S26 Ultra со встроенным режимом «Антишпион»,
|24.02.2026
|
Новые смартфоны серии Infinix Note 60 доступны в «Ситилинке»
т запись видео в разрешении 2K при 30 кадрах в секунду. Смартфоны серии Infinix Note 60 доступны в «Ситилинке» по цене: Note 60 Pro (8+256 ГБ) — 30999 руб.; Note 60 Pro (12+256 ГБ) — 33999 руб.
|24.02.2026
|
В «Ситилинке» стартовали продажи умных браслетов HealBe GoBe U
В «Ситилинке» стартовали продажи умных браслетов HealBe GoBe U. Об этом CNews сообщил представит
|20.02.2026
|
Исследование «Ситилинка»: женщины чаще мужчин «залипают» в смартфоны
«Ситилинк» провел исследование потребительских предпочтений пользователей, которое показало ус
|18.02.2026
|
В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Realme С85 Pro
дождя и брызг). Это обеспечивает полную защиту девайса от воздействия 36 видов различных жидкостей. Ситилинк Realme С85 в конфигурации 6 + 128 ГБ доступен по промо-цене 16 990 руб. Realme С85 в
|03.02.2026
|
В «Ситилинке» стартовали продажи нового смартфона Honor X8d в ультратонком корпусе
Онлайн-магазин электроники «Ситилинк» объявляет о старте продаж доступного смартфона с повышенной надежностью Honor X8d.
|13.01.2026
|
«Ситилинк» перезапустил свой «Конфигуратор» — инструмент для сборки ПК
«Ситилинк» перезапустил свой «Конфигуратор» — инструмент для сборки ПК. Сервис стал работать б
|11.12.2025
|
Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке»
Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке». Об этом CNews сообщил представитель ритейлера. Вдохновлённый серией Galaxy S новый премиальный планшет Galaxy Tab A11+ с обтекаемым минималистичным дизайном выглядит тонко и стильно
|04.12.2025
|
Планшеты Хіаоmi Pосо Pad M1 уже в «Ситилинке»
кость - 600 нит, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». За удовольствие от просмотра контента в любое время и в любом месте отвечает сист
|03.12.2025
|
В «Ситилинке» появились планшеты Tecno Megapad Pro
В «Ситилинке» появились планшеты Tecno Megapad Pro. Устройство работает на мощном 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G100 Ultimate. Планшет поддерживает мобильное подключение 4G LTE и беспроводно
|01.12.2025
|
В «Ситилинке» стартуют продажи нового флагманского планшета Apple iPad Pro M5
Онлайн-магазин электроники «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских планшетов Apple iPad Pro на базе процес
|26.11.2025
|
В «Ситилинке» начались продажи смартфона Huawei nova 14i
ли удержание кнопки X открывает прямой доступ к фонарику либо выполняет вызов экстренного контакта. Ситилинк Взаимодействие со смартфоном стало еще более удобным благодаря программным алгоритма
|20.11.2025
|
Ноутбуки Gigabyte Gaming A16 Pro уже в «Ситилинке»
ряда батареи хватает более чем на 12 часов, а встроенные ИИ-алгоритмы обеспечивают оптимальную производительность и полное погружение в игры и творческие задачи. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Благодаря аппаратной поддержке передовых технологий компании Nvidia, включая Nvidia DLSS 4, Nvidia Studio и микросервисы Nvidia NIM, ноутбуки Gaming A16 Pro подходят и для игр, и дл
|17.11.2025
|
В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U
ительность, продуманную систему охлаждения и стильный дизайн. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Ноутбук работает на процессорах Intel Core 13-го поколения с гибридной архитектур
|14.11.2025
|
Планшеты Tecno Megadad 11 теперь в «Ситилинке»
олнять функции смартфона благодаря поддержке мобильной связи. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Большой 11" FHD+ экран с частотой обновления 90 Гц и соотношением площади дисплея
|30.10.2025
|
В «Ситилинке» начались продажи Honor MagicBook Art 14 2025
В «Ситилинке» начались продажи Honor MagicBook Art 14 2025. Новинка весит всего 1 кг при толщине 1 см и оснащена антибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-яд
|23.10.2025
|
Все на вечеринку: смартфоны серии realme 15 стали доступны для покупки в «Ситилинке»
в сегменте сочетанием производительности и фотовозможностей. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Серия realme 15 включает модели realme 15 Pro, realme 15 5G и realme 15T. Новинки
|16.10.2025
|
В «Ситилинке» появились новые смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro
тановлен AMOLED-экран с пиковым показателем яркости 3000 нит. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Amazfit T-Rex 3 Pro поддерживают шесть спутниковых систем для точного позициониро
|13.10.2025
|
В «Ситилинке» стартовали продажи «неубиваемого» смартфона Honor X9d с батареей 8300 мА·ч
В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Honor X9d с батареей 8300 мА·ч. Новинка выдерживает падения с высоты до 2,5 метра, обладает максимальным стандартом защиты от воды, производительной конф
|10.10.2025
|
В «Ситилинке» появился новый монитор Xiaomi Monitor G24i 2026
В «Ситилинке» появился Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026 — 24-дюймовый монитор с ярким и чётким изображением, идеально подходящий для игр, фильмов и повседневного использования. Матрица IPS обеспечи
|03.10.2025
|
«Ситилинк» первым в России запустил продажи моноблоков Chuwi
60*1440, с частотой обновления 180 Hz также имеют регулировку по высоте и функцию поворота экрана. «Ситилинк» первым в России запустил продажи моноблоков Chuwi Из особенностей можно выделить Wi
|30.09.2025
|
В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей
рею 6500 мА·ч, камеру 108 Мп и удобную кнопку для ИИ-функций. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Honor X7d выдерживает падения с высоты до двух метров (подтверждено сертификатом
Merlion и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Алексей 54 26
|Карчев Олег 37 21
|Мангутов Владислав 34 21
|Левин Борис 57 16
|Гуськов Антон 44 15
|Абдулнасыров Эмиль 17 15
|Симоненко Вячеслав 44 15
|Дьяченко Валерий 96 13
|Абакумов Евгений 227 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Клепиков Алексей 121 13
|Сотин Денис 216 13
|Слышкин Василий 129 13
|Карпов Иван 79 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Нестеров Алексей 175 13
|Степченков Максим 65 13
|Сирота Юрий 67 13
|Сыкулев Андрей 85 13
|Путятинский Сергей 112 13
|Соловьев Алексей 97 13
|Васильев Владислав 59 13
|Мискевич Евгений 50 13
|Ямщиков Владимир 51 13
|Генкина Екатерина 43 13
|Вахнин Павел 53 13
|Лебедев Антон 53 13
|Рубин Адар 47 13
|Платонов Михаил 42 13
|Шевченко Владимир 153 13
|Хасин Михаил 27 13
|Федечкин Сергей 20 13
|Смык Виталий 46 13
|Емелин Александр 45 13
|Сарнацкий Владислав 17 13
|Антонов Александр 77 13
|Бурилов Андрей 117 13
|Шадура Максим 17 13
|Славинский Михаил 13 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.