Merlion Citilink Ситилинк онлайн-ритейлер
Ситилинк продает 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотоваров, офисной и садовой мебели, канцелярии, детских товаров и спорттоваров, сантехники и электрики. У компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.
Merlion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абдулнасыров Эмиль 16 15
|Васильев Владислав 42 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Сирота Юрий 43 13
|Степченков Максим 42 13
|Сыкулев Андрей 67 13
|Нестеров Алексей 84 13
|Слышкин Василий 66 13
|Дьяченко Валерий 70 13
|Абакумов Евгений 110 13
|Халматов Максим 48 13
|Платонов Михаил 42 13
|Генкина Екатерина 27 13
|Ямщиков Владимир 35 13
|Соловьев Алексей 67 13
|Вахнин Павел 52 13
|Урьяс Вадим 82 13
|Клепиков Алексей 80 13
|Сотин Денис 106 13
|Путятинский Сергей 59 13
|Лебедев Антон 35 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Мискевич Евгений 32 13
|Трофимова Людмила 34 13
|Емелин Александр 29 13
|Каюмов Шамиль 37 13
|Прохорова Алла 48 13
|Шевченко Владимир 138 13
|Чаркин Евгений 203 13
|Шадура Максим 17 13
|Богданов Кирилл 110 13
|Рубин Адар 31 13
|Бурилов Андрей 26 13
|Егоров Владимир 64 13
|Смык Виталий 30 13
|Семенихин Игорь 40 13
|Хасин Михаил 26 13
|Карпов Иван 46 13
|Портной Михаил 26 13
|Антонов Александр 75 13
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