Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер

«Ситилинк» (ООО «Ситилинк», ИНН 7723586767) — это федеральный российский онлайн-ритейлер цифровой и бытовой техники, входящий в состав группы компаний Merlion. Компания работает на рынке с 2008 года и специализируется на продаже электроники, компьютерного оборудования, бытовой техники, а также предоставлении сопутствующих услуг для физических и юридических лиц. Основным каналом продаж является интернет-магазин www.citilink.ru, дополняемый сетью собственных магазинов-складов и партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В июле 2022 года структура собственности холдинга была изменена: компании Merlion и «Ситилинк» стали на 100% российскими, перейдя из-под юрисдикции кипрской структуры в собственность трех основателей — Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова.

Описание деятельности и стратегия

Деятельность «Ситилинка» охватывает розничную (B2C) и корпоративную (B2B) торговлю. Ассортимент превышает 160 тысяч наименований, включая смартфоны, ноутбуки, комплектующие для ПК, крупную и мелкую бытовую технику, офисное оборудование, электротранспорт и цифровые товары (ПО, подписки). Ключевой особенностью бизнес-модели является формат «магазин-склад», позволяющий клиентам забирать заказы самостоятельно или получать их с доставкой. В 2026 году компания продолжает трансформацию розничной сети: в торговые залы добавляются витрины для демонстрации техники, что меняет традиционный складской формат на более клиентоориентированный.

Стратегический фокус смещен с географической экспансии на развитие онлайн-продаж и продвижение собственных торговых марок (СТМ). К ним относятся бренды SunWind (электроника, моноблоки, мониторы) и Domfy (климатическая техника). Также компания активно развивает сервисные направления: сборку ПК под заказ (включая экспресс-сборку за 90 минут в Москве и СПб), установку систем видеонаблюдения и СКУД, лизинг техники для бизнеса и услуги по утилизации старой аппаратуры совместно с сервисом «Убери».

Группа компаний Merlion

«Ситилинк» является частью группы Merlion, одного из крупнейших дистрибьюторов компьютерной и бытовой техники в России. Взаимодействие с материнской компанией обеспечивает синергию в закупках: департамент закупок Merlion и «Ситилинка» объединен, что позволяет оптимизировать логистику и переговоры с вендорами. Роль «Ситилинка» в группе — ключевой розничный канал сбыта (B2C) и значимый B2B-поставщик для корпоративного сектора через направление «Ситилинк Бизнес».

Участие в госзакупках и рейтингах

Компания активно участвует в государственных закупках. Товары «Ситилинка» доступны на электронных площадках «РТС-Маркет», «ОТС-Маркет», «Единый агрегатор торговли» и платформе КИМ (B2B-Center). Это позволяет муниципальным и государственным организациям проводить тендеры на поставку техники напрямую через ритейлера. В рейтингах CNews компания регулярно фигурирует как один из топ-игроков рынка e-commerce в сегменте электроники, демонстрируя высокие показатели по объему продаж смартфонов, ноутбуков и комплектующих.

Продукты и технологии

Помимо физической торговли, «Ситилинк» внедряет собственные цифровые сервисы. Важным продуктом является «Конфигуратор ПК», инструмент для автоматической сборки совместимых компьютерных систем с предоставлением трехлетней гарантии. Для корпоративных клиентов внедрена CRM-система на базе отечественной low-code платформы BPMSoft, разработанная компанией «Норбит». Архитектура решения построена на асинхронной платформе Apache Kafka, что обеспечивает обработку тысяч сообщений в минуту и интеграцию с 1С, телефонией Asterisk/Genesys и ERP-системами. Также компания тестирует использование роботов-оценщиков на базе ИИ для выкупа б/у смартфонов совместно с «Авито».

Клиенты и деловые связи

База корпоративных клиентов превышает 200–250 тысяч организаций. Основные клиенты — государственные учреждения, малый и средний бизнес, а также крупные корпорации, закупающие технику через B2B-маркетплейсы. Среди ключевых партнеров по ассортименту: Samsung, Apple, Honor, Xiaomi, MSI, Acer, Chuwi, Skyworth. Компания заключила стратегическое партнерство с киберспортивным клубом Virtus.pro для продвижения игрового оборудования. Также реализован проект Click&Collect совместно с маркетплейсом Wildberries, позволяющий покупателям WB забирать товары «Ситилинка» в магазинах ритейлера.

Конкуренция

На российском рынке основными конкурентами являются:

Зарубежные аналоги, работающие на глобальном рынке:

Newegg (США/Канада) — специализация на компьютерных комплектующих.

(США/Канада) — специализация на компьютерных комплектующих. B&H Photo Video (США) — продажи фото- и видеооборудования, электроники.

(США) — продажи фото- и видеооборудования, электроники. MediaMarkt / Saturn (Германия/Европа) — розничные сети бытовой техники.

Цитата

«Мы считаем аудиторию геймеров одной из приоритетных для нас. "Ситилинку" как опытному эксперту в компьютерной технике есть что им предложить. Мы постоянно развиваем ассортимент компьютерных комплектующих, ноутбуков, мониторов, смартфонов, телевизоров и игровых приставок, привозим интересные новинки одними из первых на рынке» — Александр Лозовский, генеральный менеджер компании «Ситилинк» (источник: CNews).

Информация актуальна на 21.07.2026