Санкции Антироссийские санкции Санкции против России
- Санкции - коллективные или односторонние принудительные меры
- Антикитайские санкции
- Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет
- Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных
- Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения
- Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности
- Импортозамещение - параллельный импорт
- ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ
- Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций
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