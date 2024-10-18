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Санкции Антироссийские санкции Санкции против России


 

«Несбыточная мечта заокеанского пирата», 1982 Худ. Ю. Черепанов «Несбыточная мечта заокеанского пирата», 1982 Худ. Ю. Черепанов
«Несбыточная мечта заокеанского пирата», 1982 Худ. Ю. Черепанов


18.10.2024 Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел 1

14.10.2024 Любимый россиянами производитель ТВ окончательно уходит из России. Подана заявка на ликвидацию юрлица 2

11.10.2024 Санкции ускорили миграцию в облака: российский рынок растет в 2 раза быстрее мирового 1

11.10.2024 Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon 1

10.10.2024 Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux 1

09.10.2024 Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync 1

03.10.2024 Google удалил из магазина российское Android-приложение для экстренного реагирования на БПЛА 1

01.10.2024 Соцсети: В основанной выходцем из России ABBYY «кадровый геноцид». Увольняют россиян, граждан других стран не трогают 1

27.09.2024 С россиян планируют принудительно взимать плату за интернет в самолетах: Ее хотят включить в стоимость билета 1

26.09.2024 Google втихую запретила всем россиянам создавать новые аккаунты. Android в России – всё? 1

19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 1

17.09.2024 Россиянина арестовали в США за экспорт микросхем в Россию 1

16.09.2024 Сбербанк выпустил суперполезное умное устройство, которое не даст замерзнуть зимой. Цена 1

10.09.2024 Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов 1

10.09.2024 Россиян вышвырнут из Wix – старейшего и известнейшего конструктора сайтов. Ранее созданные страницы распубликуют 1

09.09.2024 Google начал массовый бойкот россиян. Блокируются российские номера телефонов, новую почту не создать, в старую не войти 1

05.09.2024 Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли 1

03.09.2024 Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков 1

03.09.2024 Microsoft рассказала пользователям секрет 30-летней давности, как повысить производительность Windows. И скрыла его от россиян 1

02.09.2024 Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облаков 1

02.09.2024 Китайские банки отклоняют платежи из-за русских имен в документах 1

29.08.2024 В России заработала суверенная замена облаков Microsoft, Google и Amazon 1

27.08.2024 Россиян выгоняют из популярного сервиса, способного уничтожить знаменитый Evernote. Времени на перенос данных почти не осталось 1

21.08.2024 Microsoft обрушивает на россиян мощный удар. Вводятся новые санкции. Кого они затронут 1

15.08.2024 Новый уровень санкций. Россиян выгоняют из популярного сервиса, основанного россиянами 1

13.08.2024 Власти попросили торговые сети добровольно снизить цены на электронику 1

01.08.2024 Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия 1

30.07.2024 Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google 1

18.07.2024 В российских вузах хотят запретить AutoCAD 1

12.07.2024 Акционеры Yandex судятся с новыми хозяевами российского «Яндекса» 1

09.07.2024 Мощный отпор санкциям. Найден радикальный надежный способ использовать карты «Мир» за пределами России 1

09.07.2024 Россияне сметают с полок китайскую технику – странные малознакомые бренды их больше не пугают 1

04.07.2024 В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах 1

03.07.2024 Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian 1

01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ 3

01.07.2024 Россия готовится к массовому производству процессоров по топологии 65 нм. Первые попытки были 13 лет назад 1

25.06.2024 Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы 1

15.06.2024 Всех без исключения россиян вышвырнут из Slack через месяц. Отправлены уведомления о глобальной блокировке. Это может быть лишь началом 1

14.06.2024 Экс-замглавы Минпромторга купил долю в производителе российских банкоматов 1

13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1


Публикаций - 443, упоминаний - 486
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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