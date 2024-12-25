Казарян Карен
Казарян Карен и организации, системы, технологии, персоны:
|Горелкин Антон 93 12
|Путин Владимир 3171 9
|Чернышенко Дмитрий 565 6
|Плуготаренко Сергей 79 5
|Шадаев Максут 1008 5
|Дуров Павел 291 4
|Кулин Филипп 51 4
|Кузнецов Дмитрий 67 4
|Левин Леонид 130 3
|Воробьев Андрей 167 3
|Яровая Ирина 71 3
|Массух Илья 231 3
|Семенов Анатолий 32 3
|Левова Ирина 24 3
|Дедков Евгений 3 3
|Жаров Александр 174 2
|Белоусов Андрей 140 2
|Волин Алексей 120 2
|Орешкин Максим 27 2
|Петров Сергей 60 2
|Клименко Герман 49 2
|Ишунькина Инесса 3 2
|Лукьянов Роман 5 2
|Журавлев Александр 15 2
|Бырдин Алексей 29 2
|Осеевский Михаил 315 2
|Делицын Леонид 128 2
|Хинштейн Александр 142 2
|Курмаев Рустам 29 2
|Комлев Николай 95 2
|Сергеев Михаил 108 2
|Серебряникова Анна 72 2
|Соколов Артем 45 2
|Голованов Сергей 60 2
|Даванков Владислав 10 2
|Демин Александр 7 2
|Clegg Nick - Клегг Ник 8 2
|Рукавишникова Ирина 6 2
|Орехович Александра 13 2
|Катков Павел 29 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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