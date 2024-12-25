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Индексная книга (каталог) CNews*
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Казарян Карен



25.12.2024 Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян 1
11.11.2024 Россиянам, пострадавшим от утечек персональных данных, хотят платить 5 тыс. рублей 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
05.02.2024 Власти собираются засекретить причины блокировки сайтов 1
14.09.2023 Минцифры обновило правила для хостинг-провайдеров 1
27.07.2023 Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию 1
21.06.2023 ИТ и связь стали самым быстрорастущим сектором российской экономики 1
16.05.2023 Все госсайты хотят перевести на единый домен под управлением ФСО 1
04.05.2023 «Яндекс» отобрал у российских клиентов бесплатную почту. Бизнесу грозит рост расходов 1
16.02.2023 Роскомнадзору не хватает денег на слежку за компаниями, хранящими переписки и разговоры россиян 1
03.02.2023 Байден пошел войной на Apple. В США хотят превратить iOS в Android 1
24.01.2023 Власти придумали, как не допустить «технологической деградации» страны 1
16.01.2023 Иностранцев отлучат от владения маркетплейсами в России, Белоруссии и Казахстане 2
09.01.2023 Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов 1
14.12.2022 Российский интернет может серьезно отстать от Запада и потерять миллиарды. Власть просят спасти отрасль 1
07.12.2022 Власти хотят пускать иностранных инвесторов в российскую ИТ-компании только через правительственную комиссию 1
21.11.2022 Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов 1
10.11.2022 Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера 1
07.11.2022 Власти строят систему слежки за путями трафика в интернете 1
03.11.2022 В России могут создать «пиратский» реестр для недружественных разработчиков ПО и правообладателей 1
13.10.2022 Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо» 1
04.10.2022 Билетный оператор потребовал от «Яндекса» 328 млн руб. за «кражу» посетителей его сайта 1
08.09.2022 Власти предлагают раздать санированные конфиденциальные данные бизнесу и государству 1
07.09.2022 Размер Рунета растет, но его устойчивость падает 1
01.09.2022 РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах 1
22.08.2022 В России могут разрешить продажу фильмов, книг и ПО из недружественных стран без согласия правообладателей 1
19.08.2022 Ozon открыл «убийцу» «Авито». Но может его закрыть из-за скандальных законов против интернет-сервисов 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
29.07.2022 Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов 1
22.07.2022 Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора» 1
19.07.2022 Apple уличили в злоупотреблениях на российском рынке. Ей грозит штраф в 1 млрд рублей 1
14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp 1
12.07.2022 Бизнес могут заставить передавать данные российских граждан Правительству без обезличивания и бесплатно 1
12.07.2022 В России отменят отсрочку от армии для части ИТ-специалистов 1
07.06.2022 Бывший сотрудник «Ростелекома» выложил в сеть персональные данные ста тысяч коллег 1
23.05.2022 В России разрешат крутить недружественные музыку и фильмы, а копирайт оплатят рублями 2
23.05.2022 Чтобы ИТ-компании больше зарабатывали, в России ограничат самостоятельную разработку ПО госсектором 2
27.04.2022 ФСИН собралась привлекать осужденных ИТ-шников к работе по специальности 1
27.04.2022 Apple придется ответить за ее бесчинства в России. Ее завалили исками за отключение Apple Pay 1
30.03.2022 Российские банки внедряют сервис «СБПэй», суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay 1

Публикаций - 74, упоминаний - 79

Казарян Карен и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 22
Ростелеком 9701 15
Google LLC 11775 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 11
Apple Inc 12101 11
Meta Platforms - Facebook 4438 10
Telegram Group 1983 8
МегаФон 8805 7
VK - Mail.ru Group 3455 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Sony 6544 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
X Corp - Twitter 2845 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Microsoft Corporation 24625 2
Xiaomi 1732 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Huawei 3933 2
Epic Games 154 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
Alibaba Group 422 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Информзащита 756 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
ГЛОНАСС АО 187 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Tencent 157 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 1
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 47 1
Bookmate 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 11
Walt Disney Company 622 5
Warner Bros. International Television Distribution 277 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 4
Sony Music Entertainment 158 4
WMG - Warner Music Group 209 4
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 644 2
Эксмо-АСТ - издательство 71 2
Uber 330 2
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Visa International 1949 2
ЦИАН - CIAN 131 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
YouDo Web Technologies Limited 46 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Флибуста 33 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
Storytel - Сторител 9 1
Ontarget - Онтаргет 2 1
Азбука-Аттикус 6 1
Добрая книга 1 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Коловрат 5 1
ОрдерКом 13 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 29
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 26
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 10
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 7
Судебная власть - Judicial power 2310 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
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ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 27
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
АЮР - Ассоциация юристов России 41 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 2
Единая Россия - Политическая партия 293 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 2
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
СРПО ТЭК - Союз разработчиков программного обеспечения и информационных технологий топливно-энергетического комплекса 1 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ГосИнформСистемы 126 1
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Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 4
FreePik 980 4
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Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
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Apple Pay 489 3
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Microsoft Skype 2067 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 102 2
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Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 2
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Apple iMessage - Мессенджер 155 2
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Baidu 283 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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