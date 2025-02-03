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Индексная книга (каталог) CNews*
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Даванков Владислав



03.02.2025 SuperJob: функции установки лимита и самозапрета на покупки на маркетплейсах нужны только шопоголикам, да и то не всем 1
23.09.2024 Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза 1
25.08.2024 Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю наркотиками и отказ сотрудничать с полицией 1
28.06.2024 «МТС Юрент» представил специальную модель самокатов для органов правопорядка 1
15.11.2023 Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram* 1
12.10.2023 Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой 1
13.10.2022 Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо» 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
26.07.2022 Власти предлагают легализовать в России NFT 1
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
25.05.2018 Faberlic и 1С подписали меморандум о сотрудничестве в области развития ERP-решений 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Даванков Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4441 3
Telegram Group 2005 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3919 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12646 2
Рустам Курмаев и партнеры 24 2
8235 1
Ростелеком 9713 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 1
Chainalysis 16 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
BeSeed - БИСИД 1 1
Yahoo! 3697 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Epicstars - Эпикстарс 6 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 338 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
НЦИ АНО - Национальный центр проблем инвалидности 1 1
Россети Ленэнерго 1701 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 77 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3335 7
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2841 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 291 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10525 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19408 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3755 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50615 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1452 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6985 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6679 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66251 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7681 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 911 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 753 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 1
GMP - Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика 33 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2540 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика - бионические модели 161 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30777 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной 77 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 435 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13487 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4757 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 68 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12552 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12770 1
Data monetization - Монетизация данных 1631 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5002 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4229 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 770 3
FreePik 1002 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 641 2
1С:ERP Управление предприятием 554 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
ByteDance - TikTok 258 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 127 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5195 1
Google Gmail 947 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
CS Development LLC - Looky 14 1
Segway Ninebot 31 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 52 1
Демин Александр 7 4
Дуров Павел 292 3
Казарян Карен 74 2
Горелкин Антон 93 2
Ткачев Антон 8 2
Курмаев Рустам 29 2
Шицле Ярослав 21 2
Clegg Nick - Клегг Ник 9 2
Нуралиев Борис 290 1
Лысенко Алексей 7 1
Безруков Андрей 29 1
Давидюк Андрей 10 1
Колобов Дмитрий 1 1
Зобов Александр 3 1
Тугарин Андрей 3 1
Журова Светлана 2 1
Бирюков Иван 2 1
Кириллов Дмитрий 7 1
Истомин Михаил 1 1
Вихарева Екатерина 1 1
Аксенова Алла 1 1
Путин Владимир 3178 1
Немкин Антон 35 1
Ермошина Анастасия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144648 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43261 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 2
Беларусь - Белоруссия 5676 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1022 2
Франция - Французская Республика 7854 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 2
Швейцария - Цюрих 267 1
Земля - планета Солнечной системы 10381 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52152 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 1
Бельгия - Королевство 1148 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 1
Европа 21780 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 308 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10960 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8054 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 486 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51159 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7616 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1738 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5534 2
Blacklist - Чёрный список 618 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 677 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9964 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 167 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1654 1
Здравоохранение - Реабилитация 376 1
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Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 902 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5763 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 1
НКО - Некоммерческая организация 504 1
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Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование 61 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6139 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3163 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5983 1
Федеральный закон 294-ФЗ - О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 5 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 659 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 390 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
Цензура - Свобода слово 495 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1871 2
Ведомости 1004 2
Forbes - Форбс 821 1
РИА Новости 919 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 40 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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