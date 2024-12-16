Шицле Ярослав
Шицле Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:
|Курмаев Рустам 29 14
|Авилкин Юрий 4 4
|Тульчинский Станислав 57 3
|Оржевская Наталия 10 3
|Галеев Артур 13 3
|Горелкин Антон 93 2
|Даванков Владислав 10 2
|Минин Тимофей 4 2
|Шафигуллин Руслан 2 2
|Гонтарь Людмила 9 2
|Хинштейн Александр 142 1
|Левова Ирина 24 1
|Едидин Борис 13 1
|Половников Сергей 18 1
|Мытенков Сергей 6 1
|Макаров Валентин 220 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Казарян Карен 74 1
|Кузьменко Александр 4 1
|Тугарин Андрей 3 1
|Катков Павел 29 1
|Гуськов Антон 39 1
|Горьков Даниил 2 1
|Кухаренко Артём 16 1
|Теленков Андрей 27 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Ткачев Антон 8 1
|Воробьев Андрей 167 1
|Лашин Ренат 69 1
|Демин Александр 7 1
|Паршин Дмитрий 17 1
|Кириллов Дмитрий 7 1
|Метелев Вячеслав 2 1
|Кабаков Александр 9 1
|Непочатова Елена 18 1
|Клеточкин Дмитрий 4 1
|Clegg Nick - Клегг Ник 8 1
|Вихарева Екатерина 1 1
|Волчек Елена 1 1
|Аксенова Алла 1 1
|Ведомости 996 6
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 5
|Известия ИД 624 3
|Content-Review 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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