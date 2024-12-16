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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шицле Ярослав



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
06.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
29.01.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
11.12.2023 Утечки персональных данных стал кошмаром для бизнеса. Штрафы выросли в разы, впереди уголовная ответственность 1
20.11.2023 В России VPN-сервис впервые признан иностранным агентом 1
01.02.2023 «Яндекс» строит нейросеть, которая отнимет работу у программистов 1
21.12.2022 3 частые проблемы в области защиты авторских прав на ПО и способы их устранения 1
21.11.2022 Asus хитрым путем возвращает в Россию свои видеокарты 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
26.07.2022 Власти предлагают легализовать в России NFT 1
17.06.2022 Параллельный импорт: Смартфоны Samsung не включаются в России. Как решить проблему 1
02.06.2022 Власти в режиме секретности запустили систему слежки за россиянами по силуэтам 1
29.04.2022 Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст 1
06.04.2022 Впервые в истории России суд арестовал ворованную криптовалюту 1
24.03.2022 Ушедшая из России Microsoft сломала почту Mail.ru 1
04.02.2022 Российских программистов-одиночек обложат налогами 1
13.04.2021 Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Шицле Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Рустам Курмаев и партнеры 24 14
КСК - Ключевые системы и компоненты 8 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
Diasoft - Диасофт 870 3
Softline - Софтлайн 2811 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Softline - Develonica - Девелоника 132 3
ИнЭкс - InEx 3 3
Yandex - Яндекс 7340 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Microsoft Corporation 24625 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 10 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 9 2
Samsung Electronics 10255 1
Lenovo Group 2292 1
HP Inc. 5685 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3487 1
Apple Inc 12101 1
Xiaomi 1732 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Chainalysis 16 1
Google LLC 11775 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 36 1
OpenAI 217 1
ICL ГК 381 1
Telegram Group 1983 1
GitHub 814 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
Broadcom - VMware 2359 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 5
МКБ - Московский кредитный банк 558 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ Лизинг 68 1
KIP Legal Tech - Кип-Легалтех 4 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Скопинфарм 7 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 4
Судебная власть - Judicial power 2311 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 6
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
DevOps - Development и Operations 865 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 2
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 52 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
ФТС РФ ТРОИС - Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы РФ 4 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Azure 1408 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
VK - Mail.Ru Почта 349 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 1
Microsoft Office Online 31 1
Samsung Galaxy 955 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Baidu 283 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
HideMy.network - HideMy.name - VPN-сервис 7 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Hideme.ru - VPN-сервис 12 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Asus Nvidia GeForce RTX - Asus Nvidia GeForce GTX - Asus Nvidia Turbo GeForce - Asus Nvidia GeForce GT 8 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Red Hat OpenShift 132 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Avito Tech - Aqueduct 1 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 14 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Курмаев Рустам 29 14
Авилкин Юрий 4 4
Тульчинский Станислав 57 3
Оржевская Наталия 10 3
Галеев Артур 13 3
Горелкин Антон 93 2
Даванков Владислав 10 2
Минин Тимофей 4 2
Шафигуллин Руслан 2 2
Гонтарь Людмила 9 2
Хинштейн Александр 142 1
Левова Ирина 24 1
Едидин Борис 13 1
Половников Сергей 18 1
Мытенков Сергей 6 1
Макаров Валентин 220 1
Васильев Дмитрий 66 1
Казарян Карен 74 1
Кузьменко Александр 4 1
Тугарин Андрей 3 1
Катков Павел 29 1
Гуськов Антон 39 1
Горьков Даниил 2 1
Кухаренко Артём 16 1
Теленков Андрей 27 1
Бырдин Алексей 29 1
Ткачев Антон 8 1
Воробьев Андрей 167 1
Лашин Ренат 69 1
Демин Александр 7 1
Паршин Дмитрий 17 1
Кириллов Дмитрий 7 1
Метелев Вячеслав 2 1
Кабаков Александр 9 1
Непочатова Елена 18 1
Клеточкин Дмитрий 4 1
Clegg Nick - Клегг Ник 8 1
Вихарева Екатерина 1 1
Волчек Елена 1 1
Аксенова Алла 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Казахстан - Республика 5526 2
Армения - Республика 2280 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Украина 7608 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Белиз 68 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3465 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 1
Ведомости 996 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 5
Известия ИД 624 3
Content-Review 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
Евразийский цифровой университет 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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