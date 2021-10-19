Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DevOps
Development и Operations
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 296, упоминаний - 466
DevOps упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Сергей 36 5
|Гогленков Александр 13 4
|Теличева Наталья 125 4
|Пырялин Антон 5 4
|Яфясов Денис 14 4
|Краснов Александр 48 4
|Петров Михаил 88 4
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
|Дудницкий Владимир 5 4
|Гревцев Александр 28 4
|Буйлов Юрий 13 3
|Хомков Игорь 40 3
|Кулик Вадим 113 3
|Летунов Илья 48 3
|Разницын Сергей 6 3
|Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 3
|Ступин Евгений 18 3
|Глазков Александр 57 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Садовенко Илья 60 2
|Бочарникова Татьяна 78 2
|Бородачев Дмитрий 5 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Белоусов Максим 59 2
|Вальнер Александр 4 2
|Русанов Сергей 44 2
|Иванов Сергей 170 2
|Greenberg Itai - Гринберг Итай 11 2
|Комаров Михаил 14 2
|Мольский Александр 11 2
|Яхина Ирина 40 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Балабанов Анатолий 12 2
|Галушкин Олег 168 2
|Kurian George - Джордж Кьюриан 11 2
|Соловьев Дмитрий 51 2
|Бычков Александр 39 2
|Овчаренко Юрий 25 2
|Гаврилов Дмитрий 17 2
|Холинов Андрей 18 2
|Forbes - Форбс 441 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Bloomberg 785 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Ars Technica 227 1
|IDG - International Data Group 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757218, в очереди разбора - 660908.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757218, в очереди разбора - 660908.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru