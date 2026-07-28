DevOps - Development и Operations

«Базис» подготовит более 1,5 тыс. DevOps-специалистов в рамках новых требований к ИТ-аккредитации рживала подготовку ИТ-кадров и развивала собственные образовательные инициативы, включая программу «DevOps-инженер с нуля». Эта программа помогает студентам освоить современные подходы к разраб

Artezio научит будущих DevOps-инженеров разворачивать ИИ-модели пу «Ланит») стала индустриальным партнером Мининского университета в Нижнем Новгороде по подготовке DevOps-инженеров и веб-разработчиков. Она предоставит вузу консультативную поддержку в област

GitFlic усиливает DevOps-платформу российским Java-стеком Axiom Spring «РеСолют», входит в «Группу Астра») и Axiom JDK (АО «Аксиом») подтвердили техническую совместимость DevOps-платформы GitFlic с платформой Axiom Spring — российским фреймворком для разработки ко

20 тысяч студентов прошли обучение по DevOps-программе «Базиса» тенций, востребованных в современной разработке и эксплуатации отечественных программных продуктов. DevOps-подход объединяет процессы разработки, тестирования, развертывания и сопровождения ИТ-

«Диасофт» добавила реестр инфраструктуры в платформу Digital Q.DevOps Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей Digital Q.DevOps. В платформу добавлен реестр инфраструктуры для централизованного управления ИТ-компонентами, стендами и инсталляциями. Реестр инфраструктуры объединяет продукты «Каталог ИТ-компонентов»

Digital Q.DevOps от «Диасофт» упрощает поставку приложений с помощью Helm-чартов и Helmfile Компания «Диасофт» расширила возможности платформы Digital Q.DevOps, входящей в состав экосистемы low-code разработки программного обеспечения Digital Q.

ActiveCloud расширяет направление DevOps-услуг для российского бизнеса Компания ActiveCloud объявила о расширении направления DevOps-услуг для российских компаний. К уже существующим сервисам по управлению и администрир

Сварщикам, DevOps-инженерам и дата-сайентистам в апреле 2026 г. предлагали самые большие зарплаты в России онно высокие зарплаты в ИТ-секторе: медианная зарплата у дата-сайентистов составила 250 000 руб., у DevOps-инженеров — 223 950 руб., у системных аналитиков — 187 100 руб., а у разработчиков и п

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг IDP-платформ для автоматизации разработки ПО вечают за стабильность инфраструктуры и развертывание кода (Operations, Ops), и широко известен как DevOps-методология. Гибкость, непрерывность и итеративность процесса создания ПО (сервисов, п

ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров ление — запуск трех готовых сценариев для работы с ИИ-помощником. Теперь он может выполнять функции DevOps-агента для запуска и обслуживания сервисов, SRE-агента для анализа и реагирования на и

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг платформ Kubernetes для разработчиков ПО (K8s) для создания и эксплуатации ПО. В такие платформы дополнительно интегрированы инструменты для DevOps, сервисы для работы с данными, а также различные средства для обеспечения информационн

«Диасофт» поможет эффективно управлять конфигурациями для высоконагруженных сред рму централизованного управления конфигурациями Digital Q.CMDB, входящую в состав решения Digital Q.DevOps. Об этом CNews сообищли представители «Диасофт». Digital Q.CMDB подходит для использов

Digital Q.DevOps от «Диасофт» – в лидерах рейтинга DevOps-платформ по версии CNews Market Платформа Digital Q.DevOps заняла второе место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации ра

GitFlic признана лидером среди российских DevOps-платформ по версии CNews Платформа для разработки GitFlic «Группы Астра» заняла первое место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации, подготовленном аналитической службой CNewsMark

CNewsMarket опубликовал рейтинг DevOps-платформ с полным циклом автоматизации разработки и тестирования могут храниться как в облаке, так и в закрытом контуре предприятия, но универсальные devops-платформы должны обеспечивать единую среду для создания программных продуктов. Заметна

DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025 DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025 DevOps-платформы с полным циклом автоматизации позволяют автоматизировать все этапы жизненног

Объединить — значит выиграть: платформы для разработки выходят на новый трек DevOps как основа современной разработки DevOps стал ключевым подходом к созданию программного обеспечения, объединяющим процессы, люд

Исследование: почти 80% российских компаний выстраивают процессы безопасной разработки Исследование State of DevOps Russia 2025, проведенное компанией «Экспресс 42» в партнерстве с Positive Technologies

Денис Тюменцев: Инженер с ИИ заменит инженера без ИИ ся с поддержки офисной инфраструктуры в институте СО РАН. Как за 20 лет удалось вырасти до ведущего DevOps-инженера в крупной интеграционной компании? Денис Тюменцев: Путь был небыстрым и нелин

«Экспресс 42» завершил трансформацию DevOps-практик ИТ-компании «Философт» Консалтинговое направление компании «Флант» реализовало проект по построению DevOps-отдела и автоматизации процессов разработки для системы управления многоквартирными до

DevOps становится всё популярнее за пределами ИТ-индустрии Разложили софт по контейнерам Методология DevOps появилась около 20 лет назад как способ увязать между собой разрозненные процессы разр

Рынок ИТ-услуг 2024 ИТ-аутсорсинге наибольшим спросом пользуются мониторинг и аутсорсинг СУБД, а также услуги поддержки DevOps-решений. Правда, для поддержки последних по-прежнему не хватает DevOps-инженеро

Market.CNews. Конвейеры разработки 2024 Конвейеры разработки 2024 DevOps-конвейер — это набор автоматизированных процессов и инструментов, которые позволяют эф

Как сделать DevOps безопасным При создании ИТ-фабрик команды разработки все чаще отдают предпочтение отеч

Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» В Москве прошла конференция российского мульти

«Группа Астра» представляет релиз платформы GitFlic для DevOps и корпоративных разработчиков анонсирует обновление платформы для работы с исходным кодом GirFlic, направленное на повышение эффективности разработки, автоматизации и мониторинга процессов. Новые функции расширяют возможности для DevOps-инженеров, корпоративных заказчиков и разработчиков, ускоряя вывод продуктов на рынок и укрепляя позиции GitFlic как полноценной альтернативы зарубежным решениям. Об этом CNews сообщили

Новосибирский государственный технический университет при поддержке «Солара» готовит DevOps- и DevSecOps-инженеров для центров ИТ-разработки ементом цикла безопасной разработки всех категорий ПО. Более 300 студентов, изучающих дисциплину «Методология безопасной разработки и эксплуатации ПО», получают навыки, необходимые для работы в сфере DevOps и DevSecOps, и опыт статического, динамического анализа кода и компонентов ПО, включая безопасность сторонних компонентов open source. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». В

В России экстренно повышают зарплаты электронщикам и DevOps, лишь бы кто-то пришел работать . человек, вторых – приблизительно 30 тыс. человек. Также поистине гигантскими темпами растет спрос DevOps-инженеров. По данным HeadHunter. К октябрю 2024 г. число вакансий для них, равно как и

Шесть инструментов контейнеризации, которые нужны в DevOps-конвейерах разработки ПО так как контейнер всегда содержит одну и ту же среду, независимо от устройства или инфраструктуры. DevOps-концепция предполагает непрерывную интеграцию (CI) и доставку (CD) кода. Контейнеры об

Чем DevOps-конвейеры отличаются друг от друга? Обзор основных функций несколько месяцев или даже лет на реализацию идеи, что делало ее устаревшей и малоценной на рынке. DevOps-конвейеры позволяют свести этот временной разрыв до минимума, давая возможность бизнес

Платформа «Боцман» в лидерах рейтинга российских DevOps-конвейеров CNews атформа управления контейнерами «Боцман» вошла в число лидеров первого в России рейтинга российских DevOps-конвейеров для разработки ПО, опубликованного Market.Cnews. По итогам сравнения предст

Как устроены интеграции в современных low-code платформах Бесшовная интеграция с инструментами DevOps и CI/CD DevOps (Development Operations) и CI/CD (Continuous Integration / Conti

Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024 госсекторе, строительстве и других отраслях. Об этом говорится в ежегодном исследовании «Состояние DevOps в России», которое в 2024 г. вышло в четвертый раз. Исследование было проведено компан

«Базис» расширил возможности DevOps-конвейера разработки Basis Digital Energy Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, выпустила новую версию 1.3.0 своего DevOps-конвейера для организации полного цикла разработки, тестирования и сопровождения информационной системы Basis Digital Energy, одного из ключевых продуктов в экосистеме компании. В новом

Российский вендор «Базис» научил свой DevOps-конвейер разрабатывать ПО в закрытом контуре мической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, выпустила новую версию DevOps-конвейера Basis Digital Energy. Методология DevOps в противоположность классиче

Sitronics Group аттестовала студентов ИТ-специализации Воронежского госуниверситета Российская ИТ-компания разработала курс обучения по DevOps-инжинирингу, который после успешного пилотирования в 2023 г. вошел в официальную прогр

Чем отличаются платформы Kubernetes друг от друга: важные критерии нной статье мы рассмотрим ключевые аспекты различий между платформами Kubernetes, обсудим концепции DevOps и NoOps в контексте их применения к управлению Kubernetes, проанализируем роль сертифи

Russia DevOps Report 2023: рынок готов к принятию отечественное ПО, но медлит с реальной миграцией ыводам пришли эксперты платформы «Сфера» («Холдинг Т1») после подведения итогов исследования Russia DevOps Report 2023. Аналитики собрали масштабную базу знаний: были опрошены 817 представителе

Российский разработчик SimpleOne размещает инсталляции своих клиентов в облаке Itglobal.com и пользуется сервисами Managed IT и Devops Bridge lobal.com, а также делегирует сервис-провайдеру администрирование ИТ-инфраструктуры и автоматизацию DevOps-процессов. Компания SimpleOne появилась в 2019 г. и сразу стала предоставлять клиентам