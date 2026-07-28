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DevOps Development и Operations
- DevOps — методология, которая помогает автоматизировать рабочие процессы и сделать их бесшовными, что позволяет увеличить скорость и продуктивность разработчиков, тестировщиков и системных администраторов.
- DevOPS-инженер — специалист, который синхронизирует этапы разработки программного продукта, знает, в чем заключается работа разработчиков, менеджеров, и автоматизирует их задачи, умеет программировать и быстро изучает новые инструменты.
- DevOps as a Service - Managed DevOps
- DevSecOps - Development Security Operations
- SRE - Site Reliability Engineering
- Контейнеризация
- SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО
- Кибербезопасность
Сергей Грачев, Артур Галеев, Заместитель директора по кибербезопасности, Начальник отдела DevOps, IBS "Опыт выстраивания безопасного конвейера разработки ПО по ГОСТ Р56939" Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.07.2026
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«Базис» подготовит более 1,5 тыс. DevOps-специалистов в рамках новых требований к ИТ-аккредитации
рживала подготовку ИТ-кадров и развивала собственные образовательные инициативы, включая программу «DevOps-инженер с нуля». Эта программа помогает студентам освоить современные подходы к разраб
|22.07.2026
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Artezio научит будущих DevOps-инженеров разворачивать ИИ-модели
пу «Ланит») стала индустриальным партнером Мининского университета в Нижнем Новгороде по подготовке DevOps-инженеров и веб-разработчиков. Она предоставит вузу консультативную поддержку в област
|21.07.2026
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GitFlic усиливает DevOps-платформу российским Java-стеком Axiom Spring
«РеСолют», входит в «Группу Астра») и Axiom JDK (АО «Аксиом») подтвердили техническую совместимость DevOps-платформы GitFlic с платформой Axiom Spring — российским фреймворком для разработки ко
|09.07.2026
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20 тысяч студентов прошли обучение по DevOps-программе «Базиса»
тенций, востребованных в современной разработке и эксплуатации отечественных программных продуктов. DevOps-подход объединяет процессы разработки, тестирования, развертывания и сопровождения ИТ-
|03.07.2026
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«Диасофт» добавила реестр инфраструктуры в платформу Digital Q.DevOps
Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей Digital Q.DevOps. В платформу добавлен реестр инфраструктуры для централизованного управления ИТ-компонентами, стендами и инсталляциями. Реестр инфраструктуры объединяет продукты «Каталог ИТ-компонентов»
|16.06.2026
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Digital Q.DevOps от «Диасофт» упрощает поставку приложений с помощью Helm-чартов и Helmfile
Компания «Диасофт» расширила возможности платформы Digital Q.DevOps, входящей в состав экосистемы low-code разработки программного обеспечения Digital Q.
|02.06.2026
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ActiveCloud расширяет направление DevOps-услуг для российского бизнеса
Компания ActiveCloud объявила о расширении направления DevOps-услуг для российских компаний. К уже существующим сервисам по управлению и администрир
|08.05.2026
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Сварщикам, DevOps-инженерам и дата-сайентистам в апреле 2026 г. предлагали самые большие зарплаты в России
онно высокие зарплаты в ИТ-секторе: медианная зарплата у дата-сайентистов составила 250 000 руб., у DevOps-инженеров — 223 950 руб., у системных аналитиков — 187 100 руб., а у разработчиков и п
|23.04.2026
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CNewsMarket опубликовал первый рейтинг IDP-платформ для автоматизации разработки ПО
вечают за стабильность инфраструктуры и развертывание кода (Operations, Ops), и широко известен как DevOps-методология. Гибкость, непрерывность и итеративность процесса создания ПО (сервисов, п
|23.04.2026
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ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров
ление — запуск трех готовых сценариев для работы с ИИ-помощником. Теперь он может выполнять функции DevOps-агента для запуска и обслуживания сервисов, SRE-агента для анализа и реагирования на и
|17.04.2026
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CNewsMarket опубликовал первый рейтинг платформ Kubernetes для разработчиков ПО
(K8s) для создания и эксплуатации ПО. В такие платформы дополнительно интегрированы инструменты для DevOps, сервисы для работы с данными, а также различные средства для обеспечения информационн
|20.03.2026
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«Диасофт» поможет эффективно управлять конфигурациями для высоконагруженных сред
рму централизованного управления конфигурациями Digital Q.CMDB, входящую в состав решения Digital Q.DevOps. Об этом CNews сообищли представители «Диасофт». Digital Q.CMDB подходит для использов
|17.12.2025
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Digital Q.DevOps от «Диасофт» – в лидерах рейтинга DevOps-платформ по версии CNews Market
Платформа Digital Q.DevOps заняла второе место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации ра
|17.11.2025
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GitFlic признана лидером среди российских DevOps-платформ по версии CNews
Платформа для разработки GitFlic «Группы Астра» заняла первое место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации, подготовленном аналитической службой CNewsMark
|17.11.2025
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CNewsMarket опубликовал рейтинг DevOps-платформ с полным циклом автоматизации разработки
и тестирования могут храниться как в облаке, так и в закрытом контуре предприятия, но универсальные devops-платформы должны обеспечивать единую среду для создания программных продуктов. Заметна
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DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025
DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025 DevOps-платформы с полным циклом автоматизации позволяют автоматизировать все этапы жизненног
|17.11.2025
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Объединить — значит выиграть: платформы для разработки выходят на новый трек
DevOps как основа современной разработки DevOps стал ключевым подходом к созданию программного обеспечения, объединяющим процессы, люд
|06.11.2025
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Исследование: почти 80% российских компаний выстраивают процессы безопасной разработки
Исследование State of DevOps Russia 2025, проведенное компанией «Экспресс 42» в партнерстве с Positive Technologies
|24.10.2025
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Денис Тюменцев: Инженер с ИИ заменит инженера без ИИ
ся с поддержки офисной инфраструктуры в институте СО РАН. Как за 20 лет удалось вырасти до ведущего DevOps-инженера в крупной интеграционной компании? Денис Тюменцев: Путь был небыстрым и нелин
|22.09.2025
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«Экспресс 42» завершил трансформацию DevOps-практик ИТ-компании «Философт»
Консалтинговое направление компании «Флант» реализовало проект по построению DevOps-отдела и автоматизации процессов разработки для системы управления многоквартирными до
|15.09.2025
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DevOps становится всё популярнее за пределами ИТ-индустрии
Разложили софт по контейнерам Методология DevOps появилась около 20 лет назад как способ увязать между собой разрозненные процессы разр
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Рынок ИТ-услуг 2024
ИТ-аутсорсинге наибольшим спросом пользуются мониторинг и аутсорсинг СУБД, а также услуги поддержки DevOps-решений. Правда, для поддержки последних по-прежнему не хватает DevOps-инженеро
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Market.CNews. Конвейеры разработки 2024
Конвейеры разработки 2024 DevOps-конвейер — это набор автоматизированных процессов и инструментов, которые позволяют эф
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Как сделать DevOps безопасным При создании ИТ-фабрик команды разработки все чаще отдают предпочтение отеч
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Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День»
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» В Москве прошла конференция российского мульти
|20.08.2025
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«Группа Астра» представляет релиз платформы GitFlic для DevOps и корпоративных разработчиков
анонсирует обновление платформы для работы с исходным кодом GirFlic, направленное на повышение эффективности разработки, автоматизации и мониторинга процессов. Новые функции расширяют возможности для DevOps-инженеров, корпоративных заказчиков и разработчиков, ускоряя вывод продуктов на рынок и укрепляя позиции GitFlic как полноценной альтернативы зарубежным решениям. Об этом CNews сообщили
|10.03.2025
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Новосибирский государственный технический университет при поддержке «Солара» готовит DevOps- и DevSecOps-инженеров для центров ИТ-разработки
ементом цикла безопасной разработки всех категорий ПО. Более 300 студентов, изучающих дисциплину «Методология безопасной разработки и эксплуатации ПО», получают навыки, необходимые для работы в сфере DevOps и DevSecOps, и опыт статического, динамического анализа кода и компонентов ПО, включая безопасность сторонних компонентов open source. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». В
|05.11.2024
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В России экстренно повышают зарплаты электронщикам и DevOps, лишь бы кто-то пришел работать
. человек, вторых – приблизительно 30 тыс. человек. Также поистине гигантскими темпами растет спрос DevOps-инженеров. По данным HeadHunter. К октябрю 2024 г. число вакансий для них, равно как и
|30.10.2024
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Шесть инструментов контейнеризации, которые нужны в DevOps-конвейерах разработки ПО
так как контейнер всегда содержит одну и ту же среду, независимо от устройства или инфраструктуры. DevOps-концепция предполагает непрерывную интеграцию (CI) и доставку (CD) кода. Контейнеры об
|30.10.2024
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Чем DevOps-конвейеры отличаются друг от друга? Обзор основных функций
несколько месяцев или даже лет на реализацию идеи, что делало ее устаревшей и малоценной на рынке. DevOps-конвейеры позволяют свести этот временной разрыв до минимума, давая возможность бизнес
|22.10.2024
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Платформа «Боцман» в лидерах рейтинга российских DevOps-конвейеров CNews
атформа управления контейнерами «Боцман» вошла в число лидеров первого в России рейтинга российских DevOps-конвейеров для разработки ПО, опубликованного Market.Cnews. По итогам сравнения предст
|11.09.2024
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Как устроены интеграции в современных low-code платформах
Бесшовная интеграция с инструментами DevOps и CI/CD DevOps (Development Operations) и CI/CD (Continuous Integration / Conti
|10.09.2024
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Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024
госсекторе, строительстве и других отраслях. Об этом говорится в ежегодном исследовании «Состояние DevOps в России», которое в 2024 г. вышло в четвертый раз. Исследование было проведено компан
|22.08.2024
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«Базис» расширил возможности DevOps-конвейера разработки Basis Digital Energy
Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, выпустила новую версию 1.3.0 своего DevOps-конвейера для организации полного цикла разработки, тестирования и сопровождения информационной системы Basis Digital Energy, одного из ключевых продуктов в экосистеме компании. В новом
|21.08.2024
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Российский вендор «Базис» научил свой DevOps-конвейер разрабатывать ПО в закрытом контуре
мической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, выпустила новую версию DevOps-конвейера Basis Digital Energy. Методология DevOps в противоположность классиче
|15.07.2024
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Sitronics Group аттестовала студентов ИТ-специализации Воронежского госуниверситета
Российская ИТ-компания разработала курс обучения по DevOps-инжинирингу, который после успешного пилотирования в 2023 г. вошел в официальную прогр
|10.04.2024
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Чем отличаются платформы Kubernetes друг от друга: важные критерии
нной статье мы рассмотрим ключевые аспекты различий между платформами Kubernetes, обсудим концепции DevOps и NoOps в контексте их применения к управлению Kubernetes, проанализируем роль сертифи
|10.04.2024
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Russia DevOps Report 2023: рынок готов к принятию отечественное ПО, но медлит с реальной миграцией
ыводам пришли эксперты платформы «Сфера» («Холдинг Т1») после подведения итогов исследования Russia DevOps Report 2023. Аналитики собрали масштабную базу знаний: были опрошены 817 представителе
|29.02.2024
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Российский разработчик SimpleOne размещает инсталляции своих клиентов в облаке Itglobal.com и пользуется сервисами Managed IT и Devops Bridge
lobal.com, а также делегирует сервис-провайдеру администрирование ИТ-инфраструктуры и автоматизацию DevOps-процессов. Компания SimpleOne появилась в 2019 г. и сразу стала предоставлять клиентам
|29.02.2024
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Бизнес фокусируется на DevOps
59% компаний намерены развивать бизнес за счет DevOps-инструментов. Как показало исследование «Флант» и «Экспресс-42», основными драйверами
DevOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 24
|Воронин Павел 196 17
|Титов Александр 54 16
|Глазков Александр 151 13
|Мартиросов Давид 123 13
|Натрусов Артем 313 13
|Зинкевич Сергей 77 12
|Игнатова Мария 143 12
|Греф Герман 485 11
|Лазаренко Дмитрий 108 11
|Чаркин Евгений 317 10
|Баталов Александр 30 10
|Аксенов Константин 55 10
|Краснов Александр 91 9
|Козлов Максим 48 9
|Ульянов Николай 176 9
|Сорокин Игорь 29 9
|Панченко Иван 197 8
|Урусов Виктор 157 8
|Тятюшев Максим 215 8
|Сотин Денис 216 7
|Березин Максим 144 7
|Летунов Илья 49 7
|Нестеров Алексей 175 7
|Меньшов Кирилл 139 7
|Чурсин Дмитрий 87 7
|Кирьянова Александра 169 7
|Булгаков Кирилл 133 7
|Чистов Александр 22 7
|Оржевская Наталия 10 7
|Кожокин Артем 8 7
|Абакумов Евгений 227 6
|Главчев Владимир 21 6
|Сергеев Сергей 179 6
|Янкин Андрей 52 6
|Козак Николай 209 6
|Юдин Дмитрий 38 6
|Спирин Антон 88 6
|Фисенко Лев 62 6
|Врацкий Андрей 175 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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