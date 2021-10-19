DevOps - Development и Operations

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DevOps
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19.10.2021 Vmware представлила обновления в линейке решений Vmware Tanzu 1
12.10.2021 Игорь Никифоров об изменениях на рынке IT-технологий и DevOps 3
04.10.2021 «Магнит» объявил о назначении директора по цифровым технологиям 1
30.09.2021 Qlik представила решение Qlik Application Automation 2
22.09.2021 Студентам приготовиться: в «Лаборатории Касперского» открыт новый набор на программу стажировок SafeBoard 1
17.09.2021 Банк «Точка» перешел на TestOps-решение для оптимизации тестирования 2
16.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions, Intel и «Слёрм» запускают бесплатную школу Kubernetes 2
10.09.2021 Гиганты IT-индустрии переводят тестирование на рельсы TestOps 2
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
20.07.2021 Открыта запись на обучение ИТ-профессиям при финансовой поддержке государства 1
15.07.2021 Hewlett Packard Enterprise представила автоматизированное решение для управления сетями 5G 1
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
12.07.2021 «Рексофт» автоматизировал DevOps для контентной платформы S7 Airlines 5
07.07.2021 Почему 85% компаний не смогут перенести инфраструктуру в облако самостоятельно 1
06.07.2021 Check Point Software Technologies представила решение для защиты облачных рабочих нагрузок 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 2
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
10.06.2021 Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров 4
03.06.2021 Kubernetes оказался слишком сложным? Как бизнес справляется с контейнеризацией 2
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ 1
31.05.2021 Axoft стала дистрибутором Aqua Security в России, СНГ и Турции 1
27.05.2021 Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных 1
26.05.2021 Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля 1
25.05.2021 Как уйти от облачного провайдера с наименьшими потерями? 1
24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 2
13.05.2021 ВТБ запустил в промышленную эксплуатацию систему управления моделями машинного обучения 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
29.04.2021 Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 7
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
16.04.2021 Accenture в России на треть увеличила количество разработчиков 1
15.04.2021 CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях? 2
07.04.2021 Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud Михаил Толпышкин примет участие в онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» 2

Публикаций - 296, упоминаний - 466

DevOps упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 37
Google LLC 7128 26
IBM 3527 21
SAP SE 3207 16
Oracle Corporation 3331 15
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 13
Cisco Systems 2037 13
VMware 1829 12
Accenture - Аксенчер 531 12
VK - Mail.ru Group 2482 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 11
Yandex - Яндекс 4099 11
Amazon Inc - Amazon.com 1467 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 9
Ланит ГК 1155 9
Крок 1219 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 9
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 9
Инфосистемы Джет 675 9
NetApp 485 9
Red Hat 664 9
Selectel - Селектел 137 8
Neoflex - Неофлекс 141 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 7
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 7
3727 6
Veeam Software 250 6
GitHub 412 5
Ланит Интеграция 101 5
Dell Technologies 133 5
Commvault 148 5
Dell EMC 2387 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
ServiceNow 49 4
Рексофт - Reksoft 199 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 4
Hitachi Vantara 100 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
SUSE 167 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
X5 Group 599 10
X5 Group - Пятерочка 559 9
HeadHunter Group - HH Group 336 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Открытие ФК 538 7
Альфа-Банк 1123 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Ингосстрах СПАО 210 6
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
Росводоканал 44 5
Казахмыс - Kazakhmys 24 4
НЛК - Национальная лизинговая Компания 4 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 4
Техномаш НПО 13 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
X5 Group - Перекресток 203 3
Почта России ПАО 1570 3
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 3
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 3
Газпром ПАО 518 3
Газпром нефть 380 3
CarPrice - Карпрайс 31 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Уралсиб Банк 389 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Интер РАО ПАО 158 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Геобанк КБ 30 2
Норникель - Норильский никель 177 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Счётная палата РФ 460 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 4
Руссофт - Russoft 250 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
OpenJDK Community 7 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
CIS - Center for Internet Security 3 1
Kubernetes 307 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 68
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 40
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 39
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 29
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
OpenStack 347 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 12
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 12
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 9
Data Lake - Озеро данных 82 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 8
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 8
Big Data - Большие данные 1136 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 6
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 5
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 5
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 4
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
Microsoft Azure 1171 42
AWS - Amazon Web Services 568 37
Java - Язык программирования 1167 26
Docker - Платформа распределённых приложений 146 26
Linux OS 4243 23
Microsoft Windows 10 6612 22
SQL - Язык программирования 432 12
JavaScript - Язык программирования 626 12
Red Hat Ansible 57 10
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 10
Microsoft Office 365 769 10
Google Cloud Platform - GCP 194 10
Red Hat OpenShift 75 9
Microsoft SQL Server 789 8
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 8
Intel x86 - Архитектура процессора 991 7
Node.js - программная платформа 58 7
VMware vSphere 281 7
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 6
Red Hat OpenShift Container Platform 31 6
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 6
Microsoft Office 1921 5
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 5
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 5
Apache Hadoop 339 5
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 5
VMware vCloud Air Network 34 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 5
VMware NSX Intelligence 103 4
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 4
VMware vRealize Automation 19 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
AWS Marketplace 19 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Google Kubernetes Engine - GKE 9 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
React - JavaScript фреймворк 24 4
NetApp ONTAP 34 4
Путин Сергей 36 5
Гогленков Александр 13 4
Теличева Наталья 125 4
Пырялин Антон 5 4
Яфясов Денис 14 4
Краснов Александр 48 4
Петров Михаил 88 4
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
Дудницкий Владимир 5 4
Гревцев Александр 28 4
Буйлов Юрий 13 3
Хомков Игорь 40 3
Кулик Вадим 113 3
Летунов Илья 48 3
Разницын Сергей 6 3
Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 3
Ступин Евгений 18 3
Глазков Александр 57 3
Чукарин Алексей 56 3
Садовенко Илья 60 2
Бочарникова Татьяна 78 2
Бородачев Дмитрий 5 2
Путятинский Сергей 53 2
Белоусов Максим 59 2
Вальнер Александр 4 2
Русанов Сергей 44 2
Иванов Сергей 170 2
Greenberg Itai - Гринберг Итай 11 2
Комаров Михаил 14 2
Мольский Александр 11 2
Яхина Ирина 40 2
Копаев Геннадий 16 2
Балабанов Анатолий 12 2
Галушкин Олег 168 2
Kurian George - Джордж Кьюриан 11 2
Соловьев Дмитрий 51 2
Бычков Александр 39 2
Овчаренко Юрий 25 2
Гаврилов Дмитрий 17 2
Холинов Андрей 18 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 14
Казахстан - Республика 2621 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Европа 3730 8
Беларусь - Белоруссия 2081 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 5
Турция - Турецкая республика 950 4
Япония 2760 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Германия - Федеративная Республика 3614 4
Европа Западная 610 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Восточная Европа 1669 3
США - Кремниевая долина 398 3
Индия - Республика 2161 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Украина 3347 2
Россия - Сибирь 872 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
Северная Америка 1405 2
Узбекистан - Республика 821 2
Латинская Америка 721 2
Испания - Барселона 529 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Россия - Иннополис 292 2
Ближний Восток 1468 2
Африка 1482 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 2
Армения - Республика 687 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 67
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 18
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 11
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 6
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
Русский язык 970 3
Open Space - Офис открытого типа 13 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Private Banking 16 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 10 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
ИТ-аналитика 15 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Образование в России 328 1
Forbes - Форбс 441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Bloomberg 785 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Ars Technica 227 1
IDG - International Data Group 20 1
Gartner 2188 17
IDC - International Data Corporation 2709 14
CNews Analytics 1988 9
Forrester Research 385 4
451 Research Group 44 3
Juniper Research 278 2
Forbes Cloud 100 4 2
Markets&Markets Research 78 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
IHS Markit 21 1
Forrester Consulting 22 1
Analysys Mason 26 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
Constellation Research 5 1
Fortune Global 500 160 1
Интерфакс-100 11 1
Gartner Magic Quadrant for SAP S/4HANA Application Services 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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