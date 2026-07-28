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DevOps Development и Operations

DevOps - Development и Operations

 

 

Сергей Грачев, Артур Галеев, Заместитель директора по кибербезопасности, Начальник отдела DevOps, IBS "Опыт выстраивания безопасного конвейера разработки ПО по ГОСТ Р56939"  Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва

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28.07.2026 «Базис» подготовит более 1,5 тыс. DevOps-специалистов в рамках новых требований к ИТ-аккредитации

рживала подготовку ИТ-кадров и развивала собственные образовательные инициативы, включая программу «DevOps-инженер с нуля». Эта программа помогает студентам освоить современные подходы к разраб
22.07.2026 Artezio научит будущих DevOps-инженеров разворачивать ИИ-модели

пу «Ланит») стала индустриальным партнером Мининского университета в Нижнем Новгороде по подготовке DevOps-инженеров и веб-разработчиков. Она предоставит вузу консультативную поддержку в област
21.07.2026 GitFlic усиливает DevOps-платформу российским Java-стеком Axiom Spring

«РеСолют», входит в «Группу Астра») и Axiom JDK (АО «Аксиом») подтвердили техническую совместимость DevOps-платформы GitFlic с платформой Axiom Spring — российским фреймворком для разработки ко
09.07.2026 20 тысяч студентов прошли обучение по DevOps-программе «Базиса»

тенций, востребованных в современной разработке и эксплуатации отечественных программных продуктов. DevOps-подход объединяет процессы разработки, тестирования, развертывания и сопровождения ИТ-
03.07.2026 «Диасофт» добавила реестр инфраструктуры в платформу Digital Q.DevOps

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей Digital Q.DevOps. В платформу добавлен реестр инфраструктуры для централизованного управления ИТ-компонентами, стендами и инсталляциями. Реестр инфраструктуры объединяет продукты «Каталог ИТ-компонентов»
16.06.2026 Digital Q.DevOps от «Диасофт» упрощает поставку приложений с помощью Helm-чартов и Helmfile

Компания «Диасофт» расширила возможности платформы Digital Q.DevOps, входящей в состав экосистемы low-code разработки программного обеспечения Digital Q.

02.06.2026 ActiveCloud расширяет направление DevOps-услуг для российского бизнеса

Компания ActiveCloud объявила о расширении направления DevOps-услуг для российских компаний. К уже существующим сервисам по управлению и администрир
08.05.2026 Сварщикам, DevOps-инженерам и дата-сайентистам в апреле 2026 г. предлагали самые большие зарплаты в России

онно высокие зарплаты в ИТ-секторе: медианная зарплата у дата-сайентистов составила 250 000 руб., у DevOps-инженеров — 223 950 руб., у системных аналитиков — 187 100 руб., а у разработчиков и п
23.04.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг IDP-платформ для автоматизации разработки ПО

вечают за стабильность инфраструктуры и развертывание кода (Operations, Ops), и широко известен как DevOps-методология. Гибкость, непрерывность и итеративность процесса создания ПО (сервисов, п
23.04.2026 ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров

ление — запуск трех готовых сценариев для работы с ИИ-помощником. Теперь он может выполнять функции DevOps-агента для запуска и обслуживания сервисов, SRE-агента для анализа и реагирования на и
17.04.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг платформ Kubernetes для разработчиков ПО

(K8s) для создания и эксплуатации ПО. В такие платформы дополнительно интегрированы инструменты для DevOps, сервисы для работы с данными, а также различные средства для обеспечения информационн
20.03.2026 «Диасофт» поможет эффективно управлять конфигурациями для высоконагруженных сред

рму централизованного управления конфигурациями Digital Q.CMDB, входящую в состав решения Digital Q.DevOps. Об этом CNews сообищли представители «Диасофт». Digital Q.CMDB подходит для использов
17.12.2025 Digital Q.DevOps от «Диасофт» – в лидерах рейтинга DevOps-платформ по версии CNews Market

Платформа Digital Q.DevOps заняла второе место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации ра
17.11.2025 GitFlic признана лидером среди российских DevOps-платформ по версии CNews

Платформа для разработки GitFlic «Группы Астра» заняла первое место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации, подготовленном аналитической службой CNewsMark
17.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг DevOps-платформ с полным циклом автоматизации разработки

и тестирования могут храниться как в облаке, так и в закрытом контуре предприятия, но универсальные devops-платформы должны обеспечивать единую среду для создания программных продуктов. Заметна
DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025 DevOps-платформы с полным циклом автоматизации позволяют автоматизировать все этапы жизненног
17.11.2025 Объединить — значит выиграть: платформы для разработки выходят на новый трек

DevOps как основа современной разработки DevOps стал ключевым подходом к созданию программного обеспечения, объединяющим процессы, люд
06.11.2025 Исследование: почти 80% российских компаний выстраивают процессы безопасной разработки

Исследование State of DevOps Russia 2025, проведенное компанией «Экспресс 42» в партнерстве с Positive Technologies
24.10.2025 Денис Тюменцев: Инженер с ИИ заменит инженера без ИИ

ся с поддержки офисной инфраструктуры в институте СО РАН. Как за 20 лет удалось вырасти до ведущего DevOps-инженера в крупной интеграционной компании? Денис Тюменцев: Путь был небыстрым и нелин
22.09.2025 «Экспресс 42» завершил трансформацию DevOps-практик ИТ-компании «Философт»

Консалтинговое направление компании «Флант» реализовало проект по построению DevOps-отдела и автоматизации процессов разработки для системы управления многоквартирными до
15.09.2025 DevOps становится всё популярнее за пределами ИТ-индустрии

Разложили софт по контейнерам Методология DevOps появилась около 20 лет назад как способ увязать между собой разрозненные процессы разр
Рынок ИТ-услуг 2024

ИТ-аутсорсинге наибольшим спросом пользуются мониторинг и аутсорсинг СУБД, а также услуги поддержки DevOps-решений. Правда, для поддержки последних по-прежнему не хватает DevOps-инженеро
Market.CNews. Конвейеры разработки 2024

Конвейеры разработки 2024 DevOps-конвейер — это набор автоматизированных процессов и инструментов, которые позволяют эф

Как сделать DevOps безопасным При создании ИТ-фабрик команды разработки все чаще отдают предпочтение отеч
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День»

Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» В Москве прошла конференция российского мульти
20.08.2025 «Группа Астра» представляет релиз платформы GitFlic для DevOps и корпоративных разработчиков

анонсирует обновление платформы для работы с исходным кодом GirFlic, направленное на повышение эффективности разработки, автоматизации и мониторинга процессов. Новые функции расширяют возможности для DevOps-инженеров, корпоративных заказчиков и разработчиков, ускоряя вывод продуктов на рынок и укрепляя позиции GitFlic как полноценной альтернативы зарубежным решениям. Об этом CNews сообщили

10.03.2025 Новосибирский государственный технический университет при поддержке «Солара» готовит DevOps- и DevSecOps-инженеров для центров ИТ-разработки

ементом цикла безопасной разработки всех категорий ПО. Более 300 студентов, изучающих дисциплину «Методология безопасной разработки и эксплуатации ПО», получают навыки, необходимые для работы в сфере DevOps и DevSecOps, и опыт статического, динамического анализа кода и компонентов ПО, включая безопасность сторонних компонентов open source. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». В

05.11.2024 В России экстренно повышают зарплаты электронщикам и DevOps, лишь бы кто-то пришел работать

. человек, вторых – приблизительно 30 тыс. человек. Также поистине гигантскими темпами растет спрос DevOps-инженеров. По данным HeadHunter. К октябрю 2024 г. число вакансий для них, равно как и
30.10.2024 Шесть инструментов контейнеризации, которые нужны в DevOps-конвейерах разработки ПО

так как контейнер всегда содержит одну и ту же среду, независимо от устройства или инфраструктуры. DevOps-концепция предполагает непрерывную интеграцию (CI) и доставку (CD) кода. Контейнеры об
30.10.2024 Чем DevOps-конвейеры отличаются друг от друга? Обзор основных функций

несколько месяцев или даже лет на реализацию идеи, что делало ее устаревшей и малоценной на рынке. DevOps-конвейеры позволяют свести этот временной разрыв до минимума, давая возможность бизнес
22.10.2024 Платформа «Боцман» в лидерах рейтинга российских DevOps-конвейеров CNews

атформа управления контейнерами «Боцман» вошла в число лидеров первого в России рейтинга российских DevOps-конвейеров для разработки ПО, опубликованного Market.Cnews. По итогам сравнения предст
11.09.2024 Как устроены интеграции в современных low-code платформах

Бесшовная интеграция с инструментами DevOps и CI/CD DevOps (Development Operations) и CI/CD (Continuous Integration / Conti
10.09.2024 Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024

госсекторе, строительстве и других отраслях. Об этом говорится в ежегодном исследовании «Состояние DevOps в России», которое в 2024 г. вышло в четвертый раз. Исследование было проведено компан
22.08.2024 «Базис» расширил возможности DevOps-конвейера разработки Basis Digital Energy

Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, выпустила новую версию 1.3.0 своего DevOps-конвейера для организации полного цикла разработки, тестирования и сопровождения информационной системы Basis Digital Energy, одного из ключевых продуктов в экосистеме компании. В новом

21.08.2024 Российский вендор «Базис» научил свой DevOps-конвейер разрабатывать ПО в закрытом контуре

мической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, выпустила новую версию DevOps-конвейера Basis Digital Energy. Методология DevOps в противоположность классиче
15.07.2024 Sitronics Group аттестовала студентов ИТ-специализации Воронежского госуниверситета

Российская ИТ-компания разработала курс обучения по DevOps-инжинирингу, который после успешного пилотирования в 2023 г. вошел в официальную прогр
10.04.2024 Чем отличаются платформы Kubernetes друг от друга: важные критерии

нной статье мы рассмотрим ключевые аспекты различий между платформами Kubernetes, обсудим концепции DevOps и NoOps в контексте их применения к управлению Kubernetes, проанализируем роль сертифи
10.04.2024 Russia DevOps Report 2023: рынок готов к принятию отечественное ПО, но медлит с реальной миграцией

ыводам пришли эксперты платформы «Сфера» («Холдинг Т1») после подведения итогов исследования Russia DevOps Report 2023. Аналитики собрали масштабную базу знаний: были опрошены 817 представителе
29.02.2024 Российский разработчик SimpleOne размещает инсталляции своих клиентов в облаке Itglobal.com и пользуется сервисами Managed IT и Devops Bridge

lobal.com, а также делегирует сервис-провайдеру администрирование ИТ-инфраструктуры и автоматизацию DevOps-процессов. Компания SimpleOne появилась в 2019 г. и сразу стала предоставлять клиентам
29.02.2024 Бизнес фокусируется на DevOps

59% компаний намерены развивать бизнес за счет DevOps-инструментов. Как показало исследование «Флант» и «Экспресс-42», основными драйверами


Публикаций - 1240, упоминаний - 1672

DevOps и организации, системы, технологии, персоны:

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Yandex - Яндекс 9216 79
Broadcom - VMware 2610 76
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 72
Oracle Corporation 7074 71
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Flant - Флант 213 64
SAP SE 5601 63
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Ростелеком 10948 56
Google LLC 12688 55
Red Hat 1378 52
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 50
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 46
Amazon Inc - Amazon.com 3277 46
Softline - Софтлайн 3743 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 41
Diasoft - Диасофт 1144 39
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 39
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 38
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 36
Microsoft Corporation - GitHub 1075 34
Selectel - Селектел 544 33
Крок - Croc 1964 33
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Telegram Group 2940 26
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Neoflex - Неофлекс 257 23
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 23
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 23
Orion soft - Орион софт - 315 23
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 23
VK - Mail.ru Group 3602 23
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 20
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 97
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 60
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 56
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 24
Superjob - Суперджоб 858 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 22
Газпром нефть 725 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
Почта России ПАО 2370 17
Альфа-Банк 1979 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 15
Ингосстрах СПАО 478 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Газпром ПАО 1493 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 10
ВТБ - Почта Банк 514 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 327
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 286
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 274
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 268
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 242
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 223
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 196
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 195
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 195
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 193
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 175
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 570 173
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 167
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 155
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 151
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 148
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 138
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 125
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 124
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 118
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 116
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 112
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 107
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 515 101
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 101
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 101
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 100
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 100
Oracle Java - язык программирования 3469 108
Linux OS 11533 103
Docker - Платформа распределённых приложений 543 101
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 87
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 84
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 71
Microsoft Azure 1526 67
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 58
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 58
Microsoft Windows 16882 55
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 53
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 50
Red Hat OpenShift 169 49
Red Hat Ansible 143 46
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 45
Apple iOS 8583 44
JavaScript - JS - язык программирования 1425 42
C/C++ - Язык программирования 894 41
Google Android 15243 37
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 31
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 31
Broadcom - VMware vSphere 614 30
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 30
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 29
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 28
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 28
Google Cloud Platform - GCP 383 28
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 28
Google Go - Golang - Язык программирования 102 24
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 23
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 22
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 22
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 22
Apache Hadoop 470 21
Jenkins 58 21
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 48 21
Microsoft Office 4170 21
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
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Воронин Павел 196 17
Титов Александр 54 16
Глазков Александр 151 13
Мартиросов Давид 123 13
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Ульянов Николай 176 9
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Абакумов Евгений 227 6
Главчев Владимир 21 6
Сергеев Сергей 179 6
Янкин Андрей 52 6
Козак Николай 209 6
Юдин Дмитрий 38 6
Спирин Антон 88 6
Фисенко Лев 62 6
Врацкий Андрей 175 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 815
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 171
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 89
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 70
Европа 24964 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 32
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 27
Казахстан - Республика 6048 23
Беларусь - Белоруссия 6289 21
Россия - СФО - Новосибирск 4876 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 18
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 14
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 12
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Индия - Bharat 5869 11
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Всероссийский тотальный диктант 11 1
SAP TechEd 9 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Microsoft Ignite 44 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
VeeamON Forum 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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