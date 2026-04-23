ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров

Cloud.ru объявил об обновлении функционала собственного ИИ-помощника для работы в облаке. «Гига-помощник» научился создавать сразу несколько виртуальных машин, а также получил три новых пользовательских сценария работы. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Теперь «Гига-помощник» может создавать сразу несколько виртуальных машин, в том числе определенных конфигураций, а после управлять ими по команде. Например, добавлять или удалять диски, менять конфигурации и выполнять другие повседневные операции. Второе обновление — запуск трех готовых сценариев для работы с ИИ-помощником. Теперь он может выполнять функции DevOps-агента для запуска и обслуживания сервисов, SRE-агента для анализа и реагирования на инциденты, а также FinOps-агента для оптимизации трат на облачные ресурсы.

DevOps-агент сможет разворачивать и обслуживать популярные сервисы в облаке по текстовому промпту. В их числе — PostgreSQL, Kafka, Wordpress, Gitlab, Minio, а также файлообменники, сайты, репозитории. Например, пользователь сможет написать в чат «подними PostgreSQL» — и «Гига-помощник» самостоятельно установит, настроит и запустит сервис. Этот функционал на начальном этапе будет доступен ограниченному кругу пользователей. Также DevOps-агент способен проверять состояние виртуальных машин, находить и исправлять ошибки в процессе разворачивания (траблшутинг), проверять соответствие пользовательской конфигурации (CPU, RAM) задачам проекта.

Также «Гига-помощник» сможет работать в режиме SRE-агента и реализовать мониторинг, алертинг и разбор инцидентов. SRE-инженеры получают сотни сигналов в день, причем 10-30% сигналов из них — ложные срабатывания (по данным Cloud.ru). «Гига-помощник» позволит автоматизировать типовые рутинные операции: одно сообщение в чат и два-три уточняющих вопроса позволят подобрать виджеты с метриками для наблюдаемости систем, выбрать уровень срабатывания и настроить процесс поиска первопричин инцидента и выдачи подсказок по его устранения.

Третий сценарий превращает «Гига-помощника» в FinOps-агента, который помогает клиентам оптимизировать траты на облако. FinOps-агент находит «зомби-ресурсы» — забытые или неиспользуемые виртуальные машины и предлагает их удалить, чтобы исключить бессмысленные траты. Или может показать топ дорогих ресурсов, позволяя сравнивать траты за разные периоды — сегодня, вчера, неделю или 30 дней).

Cloud.ru выпустил первого в России ИИ-помощника для создания и управления облачными сервисами на платформе Cloud.ru Evolution в июне 2025 г. «Гига-помощник» не просто отвечает на вопросы и дает пользователю подсказки, а выполняет действия: подбирает сервисы под задачу, самостоятельно разворачивает виртуальные машины, помогает с их настройкой в режиме co-pilot и помогает внедрить в приложение функции мониторинга и алертинга и пр.

За первые полгода работы «Гига-помощника» более 27 тыс. пользователей отправили ему свыше 330 тыс. сообщений. Каждый четвертый пользователь возвращается к сервису регулярно. Наиболее заметно эффективность ИИ-помощника проявилась при создании виртуальных машин, к текущему моменту пользователи запустили более 1000 виртуальных машин. Раньше эта операция занимала у пользователей от 5 до 30 минут. С «Гига-помощником» время сократилось до 1-2 минут. В среднем ИИ-помощник ускоряет рутинные операции DevOps-инженеров в 15 раз.

«“Гига-помощнику” можно отдать рутинные задачи и освободить время специалистов для более сложных и творческих задач. Он снижает порог входа в управление облаками даже для тех, кто не имеет глубоких технических знаний. Инструмент снижает вход для управления облаками для пользователей без глубоких технических знаний. Это повысит скорость запуска новых сервисов и при это снизит вероятность ошибке при разработке», — сказал исполняющий генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.