FinTech FinOps Financial Operations Управление финансами в облаке дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями


FinOps — практика управления облачными расходами, объединяющая финансы, инженерные команды и продуктовый менеджмент. Методология особенно полезна для крупных компаний с масштабными или мультиоблачными проектами: она повышает прозрачность затрат, улучшает маржинальность и позволяет строить точные финансовые прогнозы и модели. 

УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Cloud.ru добавил в ИИ-помощника «Клаудию» новые сценарии: SRE-агент и FinOps-оптимизация

Теперь он может выполнять функции SRE-агента для мониторинга приложений и алертов по логам, а также FinOps-сценарий для выявления неэффективно используемых ресурсов и рекомендаций по оптимизаци
07.05.2025 FinOps-платформа «Клаудмастер» перенесла разработку в «Инферит Облако» (ГК Softline)

атель time to market в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Клаудмастер» — это FinOps-платформа полного цикла для управления облачными затратами. Сервис автоматизирует рабо
23.04.2025 Платформа «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» запускает FinOps-решение для Kubernetes

Платформа «Клаудмастер», разработанная «Инферит FinOps» (ГК Softline) для оптимизации расходов на облака, представила новое FinOps-реш
27.01.2025 «Инферит FinOps» выходит на маркетплейс SEA: платформа «Клаудмастер» стала доступна для большего числа компаний

«Клаудмастер», российская FinOps-платформа для управления затратами на облачную ИТ-инфраструктуру, будет размещена в ви
04.10.2024 «Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) помог «Эсборд» сократить расходы на облачную инфраструктуру на 29% и выявить скрытые аномалии

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК «Софтлайн»)
13.08.2024 «Инферит Клаудмастер» сэкономил Softline Ecommerce 21,3% от счета на облачную инфраструктуру

«Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) — FinOps-платформа полного цикла, которая фокусируется на оптимизации расходов на облачную ИТ-и
08.08.2024 «Инферит Клаудмастер» внедряет кастомизируемые рекомендации и выявление аномалий

ельный вариант подключения облака к платформе и более удобный для пользователей интерфейс. Развитие FinOps-платформы соответствует стратегии ГК Softline в части укрепления позиции на рынке обла
02.08.2024 Павел Токарев, «Инферит Клаудмастер»: FinOps-практики снижают расходы на управление облачными сервисами на 30%

«Мы предлагаем бизнесу FinOps-аудит, рекомендации по оптимизации облачной и приватной инфраструктуры и настройку мул
25.07.2024 «Инферит Клаудмастер» сократил облачные расходы Управления сервисов ГК Softline на 24,7%

«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline), FinOps-платформа полного цикла, специализирующаяся на оптимизации расходов на облачную ИТ-инф
27.06.2024 «Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) запускает новое направление FinOps-консалтинга

Российский вендор «Инферит» (ГК Softline) запускает новое направление FinOps-консалтинга от команды «Инферит Клаудмастер». Сервис поможет организациям оптимизирова
18.06.2024 «Инферит Клаудмастер» обновляет FinOps-платформу: больше гибкости в управлении облачными затратами в новом релизе

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК «Софтлайн»)
23.05.2024 «Инферит Клаудмастер» стала аккредитованным партнером Yandex Cloud

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» стала аккредитованным технологическим партнером облачн
09.04.2024 «Инферит Клаудмастер» добавил механизм оптимизации Зомби-ВМ и расширил функциональность FinOps-платформы

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» продолжает развивать функциональность для того, чтобы

29.02.2024 «Инферит Клаудмастер» представил новую функциональность российской FinOps-платформы

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер», которая помогает компаниям оптимизировать расходы на

26.12.2023 ГК Softline оптимизировала «Росводоканалу» затраты на облачную инфраструктуру с помощью «Инферит Клаудмастер»

нсформации и информационной безопасности, развивающего комплексный портфель собственных продуктов и услуг, решил проблему контроля и учета затрат на ИТ-инфраструктуру для ГК «Росводоканал» при помощи FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер». Об этом CNews сообщили представители Softline. «Росводоканал» — российский частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Группа компаний являет
15.08.2023 FinOps как драйвер для технологических компаний: интервью с Дмитрием Гордеевым, «Яндекс»

CNews: Дмитрий, в последние годы FinOps стал одним из самых динамично развивающихся направлений в технологической трансформаци
11.10.2022 Softline помогает клиентам следовать практике FinOps

зование продуктов Softline из линейки Cloudmaster позволит компаниям следовать современной практике FinOps – культуре управления затратами на облачные технологии. Благодаря этому клиенты смогут
11.10.2021 Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Cloud Green Update Solution позволяет проанализировать устанавливаемое обновление, оценить его влияние на конкретную версию Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, установленную в компании. Решение анализирует доработки в системе и предоставляет информацию о том, какую функциональность нужно дополнительно протестировать на совмести
23.12.2019 «Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

ость в производственных подразделениях международного поставщика бытовых и промышленных фильтров для очистки воды «Аквафор». В качестве решения выбрана облачная ERP-система Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, что делает проект уникальным для российского рынка – это одно из первых внедрений в отечественных компаниях облачной ERP Microsoft. Решение поможет «Аквафору» создать це
12.12.2018 Локализованная версия MS Dynamics 365 for Finance and Operations доступна для российского бизнеса

Корпорация Microsoft объявила о выходе российской локализации системы Finance and Operations на базе платформы Microsoft Dynamics 365. Одна из возможностей решения – работа в облачной инфраструктуре как вендора, в среде Microsoft Azure, так и на собственных вычис

Softline - Софтлайн 3129 33
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 93 12
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 10
Yandex - Яндекс 8149 8
Microsoft Corporation 25060 7
Broadcom - VMware 2444 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 488 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 838 4
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 4
SAP SE 5389 3
Amazon Inc - Amazon.com 3085 3
8750 3
Selectel - Селектел 419 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 69 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 22 3
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 23 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13778 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 2
Hitachi - Хитачи 1474 2
Red Hat 1336 2
Flant - Флант 134 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 120 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 284 2
Softline - Develonica - Девелоника 146 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 372 2
Softline - Polymatica - Полиматика 183 2
Oracle Corporation 6807 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 200 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 184 2
Zabbix SIA - Заббикс 123 2
Samsung Electronics 10495 1
NetApp - Network Appliance 644 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 450 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2067 1
Крок - Croc 1791 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 421 1
Наукоград - технопарк 148 3
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 77 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2618 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7919 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 63 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 511 1
Ингосстрах СПАО 447 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 197 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 67 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 24 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 315 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Ингосстрах Инвестиции 20 1
Основа Холдинг ГК 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1306 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Аквафор 10 1
Emmezeta - торговая сеть 1 1
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 926 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 114 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 525 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 42 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 1
Гармония здоровья 2 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 26 1
КонсультантПлюс 149 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12564 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3291 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4690 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6204 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 1
Федеральное казначейство России 1844 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 134 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 68 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3202 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 724 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 49 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22444 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70938 60
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16733 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30559 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31378 31
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2992 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22098 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55440 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26678 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33111 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16543 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16646 14
DevOps - Development и Operations 1009 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6536 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25569 13
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 634 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14432 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7342 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11709 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16810 10
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1212 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21524 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14827 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2885 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2022 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1144 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11127 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7103 8
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 574 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3900 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10905 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9910 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7202 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9709 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5649 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4359 7
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 805 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2514 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6105 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12089 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 337 36
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 162 19
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 127 16
Linux OS 10655 16
Microsoft Windows 16144 9
Microsoft Azure 1439 7
NVision Барьер 703 7
Apple macOS 2188 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 571 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1947 6
Microsoft Dynamics 365 135 4
Cloud Computing - CloudOps - Cloud Operations - управление и поддержка облачных сервисов в компаниях 14 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 607 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4994 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 539 3
Microsoft Dynamics 1181 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 15 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1435 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 2
Softline Enterprise Agreement - SEA 14 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 188 2
HAProxy - сервис балансировки трафика 15 2
Red Hat Ansible 120 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1074 1
Oracle Java - язык программирования 3288 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 409 1
Apache Hadoop 443 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 45 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 610 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 130 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Docker - Платформа распределённых приложений 406 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
OpenVPN 73 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
NetApp Cloud Data Services 4 1
Назаренко Ирина 34 6
Быков Станислав 12 5
Александров Александр 84 4
Гуляев Андрей 6 4
Важенин Дмитрий 5 4
Ильичев Андрей 21 3
Асаулко Александр 3 2
Аладинский Павел 2 2
Токарев Павел 9 2
Фокин Максим 8 2
Епишин Олег 23 2
Починок Николай 12 1
Михалев Евгений 96 1
Зинкевич Сергей 64 1
Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
Петров Алексей 34 1
Суслов Андрей 12 1
Бараблин Михаил 5 1
Волков Михаил 69 1
Карпенко Владимир 26 1
Арибжанов Наиль 5 1
Горбачевский Никита 9 1
Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 7 1
Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Предтеченский Петр 18 1
Кузеванов Дмитрий 21 1
Исаев Дмитрий 49 1
Минаев Алексей 10 1
Калинин Андрей 33 1
Огородников Василий 7 1
Козерод Сергей 38 1
Гурзов Константин 19 1
Яковлев Иван 1 1
Налепов Роман 21 1
Shachar Amiram - Шачар Амирам 1 1
Педченко Сергей 5 1
Наумов Владимир 18 1
Лимаренко Евгений 4 1
Вокуев Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153462 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45072 5
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 116 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14383 3
Россия - СФО - Новосибирск 4564 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53016 1
Норвегия - Королевство 1824 1
Польша - Республика 1996 1
Индия - Bharat 5611 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2518 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1670 1
Турция - Турецкая республика 2458 1
США - Техас 1002 1
США - Техас - Даллас 176 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5310 1
Африка - Африканский регион 3545 1
Азия - Азиатский регион 5688 1
Бразилия - Федеративная Республика 2427 1
Америка Латинская 1864 1
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1386 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 51 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18281 1
Эстония - Эстонская Республика 755 1
Сербия - Республика 353 1
Хорватия - Республика 279 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 702 1
Европа Балканский полуостров - Балканы - Балканский регион 39 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17843 1
Россия - ПФО - Саратовская область 779 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 882 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9793 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54026 20
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14720 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50384 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25455 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31187 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8116 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5183 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7206 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5728 6
Аудит - аудиторский услуги 2967 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6725 5
Оптимизация затрат - Cost optimization 906 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2492 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6680 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6195 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2915 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5385 3
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 250 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17104 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7825 3
Аренда 2547 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8185 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 985 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2638 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9411 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 854 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2872 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1306 2
Экономический эффект 1163 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6139 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2033 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4262 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19892 2
Английский язык 6827 2
Computer Weekly 376 1
GigaOM 71 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 652 1
IDC - International Data Corporation 4931 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3674 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 2
CNews SaaS рейтинг 27 1
Gartner - Гартнер 3592 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 30 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 934 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 649 2
SoftwareONE Academy 1 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 405 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 248 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 166 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2119 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
День молодёжи - 27 июня 972 1
