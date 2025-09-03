Cloud.ru добавил в ИИ-помощника «Клаудию» новые сценарии: SRE-агент и FinOps-оптимизация Теперь он может выполнять функции SRE-агента для мониторинга приложений и алертов по логам, а также FinOps-сценарий для выявления неэффективно используемых ресурсов и рекомендаций по оптимизаци

FinOps-платформа «Клаудмастер» перенесла разработку в «Инферит Облако» (ГК Softline) атель time to market в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Клаудмастер» — это FinOps-платформа полного цикла для управления облачными затратами. Сервис автоматизирует рабо

Платформа «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» запускает FinOps-решение для Kubernetes Платформа «Клаудмастер», разработанная «Инферит FinOps» (ГК Softline) для оптимизации расходов на облака, представила новое FinOps-реш

«Инферит FinOps» выходит на маркетплейс SEA: платформа «Клаудмастер» стала доступна для большего числа компаний «Клаудмастер», российская FinOps-платформа для управления затратами на облачную ИТ-инфраструктуру, будет размещена в ви

«Инферит Клаудмастер» сэкономил Softline Ecommerce 21,3% от счета на облачную инфраструктуру «Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) — FinOps-платформа полного цикла, которая фокусируется на оптимизации расходов на облачную ИТ-и

«Инферит Клаудмастер» внедряет кастомизируемые рекомендации и выявление аномалий ельный вариант подключения облака к платформе и более удобный для пользователей интерфейс. Развитие FinOps-платформы соответствует стратегии ГК Softline в части укрепления позиции на рынке обла

Павел Токарев, «Инферит Клаудмастер»: FinOps-практики снижают расходы на управление облачными сервисами на 30% «Мы предлагаем бизнесу FinOps-аудит, рекомендации по оптимизации облачной и приватной инфраструктуры и настройку мул

«Инферит Клаудмастер» сократил облачные расходы Управления сервисов ГК Softline на 24,7% «Инферит Клаудмастер» (ГК Softline), FinOps-платформа полного цикла, специализирующаяся на оптимизации расходов на облачную ИТ-инф

«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) запускает новое направление FinOps-консалтинга Российский вендор «Инферит» (ГК Softline) запускает новое направление FinOps-консалтинга от команды «Инферит Клаудмастер». Сервис поможет организациям оптимизирова

«Инферит Клаудмастер» обновляет FinOps-платформу: больше гибкости в управлении облачными затратами в новом релизе Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК «Софтлайн»)

«Инферит Клаудмастер» стала аккредитованным партнером Yandex Cloud Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» стала аккредитованным технологическим партнером облачн

«Инферит Клаудмастер» добавил механизм оптимизации Зомби-ВМ и расширил функциональность FinOps-платформы Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» продолжает развивать функциональность для того, чтобы

«Инферит Клаудмастер» представил новую функциональность российской FinOps-платформы Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер», которая помогает компаниям оптимизировать расходы на

ГК Softline оптимизировала «Росводоканалу» затраты на облачную инфраструктуру с помощью «Инферит Клаудмастер» нсформации и информационной безопасности, развивающего комплексный портфель собственных продуктов и услуг, решил проблему контроля и учета затрат на ИТ-инфраструктуру для ГК «Росводоканал» при помощи FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер». Об этом CNews сообщили представители Softline. «Росводоканал» — российский частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Группа компаний являет

FinOps как драйвер для технологических компаний: интервью с Дмитрием Гордеевым, «Яндекс» CNews: Дмитрий, в последние годы FinOps стал одним из самых динамично развивающихся направлений в технологической трансформаци

Softline помогает клиентам следовать практике FinOps зование продуктов Softline из линейки Cloudmaster позволит компаниям следовать современной практике FinOps – культуре управления затратами на облачные технологии. Благодаря этому клиенты смогут

Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Cloud Green Update Solution позволяет проанализировать устанавливаемое обновление, оценить его влияние на конкретную версию Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, установленную в компании. Решение анализирует доработки в системе и предоставляет информацию о том, какую функциональность нужно дополнительно протестировать на совмести

«Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ость в производственных подразделениях международного поставщика бытовых и промышленных фильтров для очистки воды «Аквафор». В качестве решения выбрана облачная ERP-система Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, что делает проект уникальным для российского рынка – это одно из первых внедрений в отечественных компаниях облачной ERP Microsoft. Решение поможет «Аквафору» создать це