«Яндекс» начал продавать решение для защиты ИИ

«Яндекс» выводит на рынок решение для комплексной защиты систем с использованием искусственного интеллекта - AI‑SPM. Этот ИТ-инструмент является комплексным решением для управления безопасностью и рисками с применением ИИ на российском рынке.

Выход на рынок

Новый продукт «Яндекс» займется защитой ИТ-инфраструктуры и выявит риски в работе моделей и агентов, пишут «Ведомости».

В сентябре 2026 г. Yandex B2B Tech - бизнес-группа «Яндекса», объединяющая сервисы для корпоративных клиентов (включая «Яндекс 360», Yandex Cloud и другие) - выводит на рынок ИТ-решение для комплексной защиты систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Продукт получил название AI-SPM. Со слов генерального директора Yandex Cloud Григория Атрепьева, это одно из первых комплексных решений для управления безопасностью и рисками ИИ на российском рынке.

«Яндекс» «Яндекс» выводит на рынок решение для комплексной защиты ИТ-систем с использованием ИИ

Решение помогает системно внедрять безопасность на каждом этапе жизненного цикла ИИ. Оно связывает элементы инфраструктуры - ИИ-модели, данные, серверы - с ИТ-уязвимостями и предлагает конкретные меры защиты. Это позволяет заранее выявлять риски и формировать план обеспечения безопасности. Среди примеров возможностей: предотвращение подмены обучающих данных; защита модели от атак через поддельные запросы; ограничение несанкционированного доступа. ИТ-продукт непрерывно мониторит ИИ-инфраструктуру и выявляет опасные настройки без необходимости проводить ручной аудит.

Место среди решений

AI-SPM относится к классу систем управления защищенностью ИИ (AI Security Posture Management). Такие продукты непрерывно обследуют ИТ-инфраструктуру, обнаруживают опасные настройки и предлагают способы снижения рисков, объясняет руководитель направления развития продуктов кибербезопасности Cloud.ru Максим Долгинин. Однако сами по себе они не блокируют большинство атак. Для этого используются отдельные инструменты, которые проверяют запросы пользователей и ответы моделей, предотвращают утечки данных, попытки обхода ограничений и другие опасные действия.

Состояние российского рынка

Российский рынок защиты ИИ пока находится на стадии формирования. Руководитель команды аналитики центра стратегических исследований компании «Гарда» Валерий Родин оценивает его объем в 2025 г. в 500 млн руб. и ожидает дальнейшего роста числа подобных решений в 2026 г.

Бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий настроен более скептически. По его мнению, самостоятельного рынка защиты ИИ в России фактически еще нет - были лишь отдельные попытки вывода ИТ-продуктов. Распространение ИИ во многих компаниях пока ограничивается чат-ботами и помощниками разработчиков, поэтому вендоры не видят достаточного спроса для крупных инвестиций.

Сам Yandex B2B Tech оценивает текущий российский рынок решений для защиты ИИ-систем в диапазоне от 1 до 4 млрд руб. К 2029-2030 гг., по прогнозу компании, он может вырасти до 11-30 млрд руб.

Кто формирует спрос

Основной спрос в сентябре 2026 г. создают крупные организации, которые уже применяют ИИ в значимых бизнес-процессах и имеют зрелую функцию информационной безопасности (ИБ). По словам владельца продукта по безопасности ИИ UserGate Светланы Газизовой, это прежде всего банки, промышленные предприятия, телекоммуникационные операторы, ритейлеры, технологические компании и государственные структуры.

Факторы развития рынка

Ведущий эксперт по сетевым угрозам «Кода безопасности» Константин Горбунов считает, что на развитие рынка будут влиять как регуляторные требования, так и общая эволюция ИИ-сервисов. В качестве примера он приводит приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) №117, устанавливающий обязательные требования по защите информации в государственных информационных системах, системах государственных органов, учреждений и предприятий. Со временем, полагает эксперт, рынок осознает важность не только автоматизации с помощью ИИ, но и его защиты.