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ФСТЭК РФ Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Гостехкомиссия России

ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Система Multifactor получила аттестат о соответствии требованиям ФСТЭК России на облачную часть решения

ltifactor получила аттестат соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Multifactor — си
17.07.2026 Платформа управления «Аврора Центр 5.6.0» прошла сертификацию ФСТЭК России

Платформа управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» версии 5.6.0 подтвердила соответствие требованиям четвертого уровня доверия ФСТЭК России. «Аврора Центр» — это средство для централизованного управления мобильными устройствами, планшетами, ПК и специализированной техникой под управлением ОС «Аврора», Android и российс
09.07.2026 «Беарпасс» объявила о начале процедуры сертификации ФСТЭК решения BearPass

earPass для корпоративного управления паролями и доступом к секретам, начала процедуру сертификации ФСТЭК России по 4-му уровню доверия. Сертификация расширяет сценарии применения BearPass в си
08.07.2026 CoreBit.NGFW прошёл сертификацию ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам

получении сертификата соответствия №5077 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программно-аппаратный комплекс CoreBit.NGFW. Решение подтвердило соответстви
03.07.2026 Система UserGate SIEM получила сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

ботчик решений в области информационной безопасности, сообщает о получении сертификата соответствия ФСТЭК России для системы UserGate SIEM (uSIEM). Это означает, что платформа вендора для монит
02.07.2026 Приказ ФСТЭК №117 расширяет требования к ИT-инфраструктуре: Selectel публично заявил о соответствии новым стандартам

сервисов ИT-инфраструктуры в России, получил аттестат соответствия обновленным требованиям приказа ФСТЭК России №117. Таким образом, компания стала первым облачным провайдером, публично заявив
01.07.2026 Российская DLP «Стахановец» получила максимальный четвертый уровень доверия ФСТЭК

ановец» получила сертификат соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на программный комплекс по защите данных от утечек. Об этом CNews сообщили пред
25.06.2026 Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

решений в корпоративном сегменте превысило 15 тысяч единиц. Однако, как показывает практика аудитов ФСТЭК, одна из самых уязвимых точек — хранение и ротация учётных записей. Сотрудники продолжа
24.06.2026 Новая версия JaCarta Identity Provider от «Аладдин» поможет заказчикам соответствовать требованиям 117-го Приказа ФСТЭК России

ал JIP поможет заказчикам привести свою ИТ-инфраструктуру в соответствие с требованиями 117 приказа ФСТЭК России, который предписывает использование строгой аутентификации и механизмов однократ
22.06.2026 «РТ МИС» подтвердила высший уровень защиты данных

дочерняя компания «Цифромед», входит в ГК «Ростелеком») получила аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России первого класса защищенности информационных систем (К1) и первого уровня защищенн
16.06.2026 ФСТЭК России обновила сертификат РБПО по продуктам ОС «Аврора» и «Аврора Центр»

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) обновила сертификат соответствия №6, выданный в 2025 г. «Открытой мобильной платформе». Документ удостоверяет, что процессы безопасной разработки, реализованные компанией, соответ
15.06.2026 UserGate начал производство узкоспециализированных доверенных ПАК с сертификатом ФСТЭК России

етевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Решение прошло процедуру сертификации ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители UserGate. Получение сертификата ФСТЭК

11.06.2026 Новые правила ФСТЭК: больше 10 мобильных устройств — нужна система управления

ственных информационных систем (ГИС), таких как «Госуслуги» или ЕМИАС, регулировались 17-м приказом ФСТЭК. Новый приказ №117, сменивший его, существенно расширяет сферу влияния. Теперь документ
09.06.2026 Антивирусная технология в составе PT ISIM сертифицирована ФСТЭК

руктур PT ISIM стала первым продуктом Positive Technologies, подтвердившим соответствие требованиям ФСТЭК к защите от ВПО на конечных устройствах. Обновленный сертификат устанавливает, что встр
02.06.2026 «Гарда» сертифицировала флагманский продукт «Гарда WAF» по требованиям ФСТЭК России

получила сертификат соответствия № 5066 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на межсетевой экран уровня приложений «Гарда WAF». Об этом CNews сообщили предс
27.05.2026 Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы

Deckhouse переоформил сертификат ФСТЭК России № 4860, расширив его действие на средства виртуализации. Теперь в рамках единой

27.05.2026 Система защиты информации Secret Disk компании «Аладдин» сертифицирована ФСТЭК

что система защиты информации на рабочих станциях и серверах Secret Disk для Linux сертифицирована ФСТЭК России. Срок действия сертификата – до 26 января 2029 г. Согласно полученному сертифика
26.05.2026 Комплаенс без бюрократии: эксперт рассказал, как продукты Security Vision помогают соблюдать требования ФСТЭК и разгрузить SOC

этой же базе автоматизируется создание моделей угроз и проведение аудитов на соответствие приказам ФСТЭК России № 235 и № 239. Связь стратегического комплаенса и оперативного реагирования Эксп
12.05.2026 Менеджер паролей «Пассворк» сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню доверия

Компания «Пассворк» объявила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5063 по 4 уровню доверия. Сертификат выдан 30 апреля 2026 г. «Пассворк» стал пе
07.05.2026 В России появятся критерии оценки уровня безопасности ИТ-систем КИИ

Новая методика оценки Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) разработает показатели и методику оценки уровня защищенности ИТ-систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), проверки по которой будут проводиться не реже одного раза
29.04.2026 Разработчик Astra Linux подтвердил соответствие процессов разработки ПО новым требованиям ФСТЭК России

сследования безопасности системного программного обеспечения, созданного на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России. Центр обеспечивает совместное исследование безопасности компонентов с открытым

27.04.2026 Luxms BI получила сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия

Платформа Luxms BI получила сертификат соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России по 4 уровню доверия (№5055 от 15 апреля.2026 г.). Об этом CNews сообщил представ
17.04.2026 «ЕАМ-платформа Аксиома 3.0» получила сертификат ФСТЭК России

Компания «Интерпроком» объявила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5054 на программное обеспечение «ЕАМ-платформа Аксиома 3.0». Документ подтвержд
15.04.2026 UserGate обновила сертификат ФСТЭК на свой флагманский продукт

овленного сертификата соответствия №3905 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на свой флагманский продукт UserGate NGFW (uNGFW). Продление сертификата подтве
14.04.2026 «Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF

Продукт «Континент TLS-сервер» версия 2.7.1.348 («Континент Web») успешно прошел сертификационные испытания ФСТЭК России. Согласно сертификату соответствия №4259, решение соответствует требованиям к межсетевым экранам типа Г четвертого класса защиты. Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасн
01.04.2026 В «Гарда TI Feeds» доступны индикаторы компрометации ФСТЭК России

ы индикаторы компрометации, публикуемые Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Новая интеграция расширяет покрытие киберугроз и помогает компаниям эффективне
27.03.2026 Служба каталога ALD Pro 3.0 сертифицирована по 2 уровню доверия ФСТЭК России

ении процедуры сертификации очередного обновления 3.0.0с программного комплекса ALD Pro (сертификат ФСТЭК России №4830 от 26 июля 2024 г., переоформлен 9 декабря 2024 г.). Продукт сертифицирова
27.03.2026 Cреда общих данных Pilot сертифицирована ФСТЭК России

Компания «Аскон» объявила о получении сертификата ФСТЭК России для среды общих данных Pilot. Система успешно прошла испытания и соответствует т
26.03.2026 Контейнерная платформа «Штурвал» получила сертификат ФСТЭК

Специальная редакция российской контейнерной платформы «Штурвал» получила сертификат ФСТЭК России №5045. Новая версия под названием «Штурвал. Кубербокс» полностью повторяет функц
25.03.2026 Security Vision усилила приоритизацию уязвимостей данными ФСТЭК России

пасности, объявляет об интеграции данных Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) об эксплуатируемых уязвимостях в алгоритмы приоритизации своих продуктов. Тепер
23.03.2026 Подтверждена совместимость СХД Baum-Inform с сертифицированной ФСТЭК виртуализацией zVirt

российский производитель систем хранения данных, и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость систем хранения данных Baum-Inform и сертифицированной ФСТЭК версии платформы виртуализации zVirt. Официальный сертификат совместимости продуктов компаний был получен по результатам проведенных испытаний. В ходе тестирования специалисты компаний пр
23.03.2026 Сервис HRlink получил аттестат безопасности ФСТЭК

на соответствие требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и получил аттестат ФСТЭК России, гарантирующий должный уровень безопасности. Аттестация расширяет возможности уч
23.03.2026 Система sPACE PAM получила сертификат ФСТЭК России

Система управления привилегированным доступом sPACE PAM прошла сертификационные испытания ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Это подтверждает ее высокий уровень безопасности и
05.03.2026 Naumen Service Management Platform получила сертификат соответствия ФСТЭК России

Группа компаний Naumen сообщила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5044 на программное обеспечение Naumen Service Management Platform. Сертификат

05.03.2026 Компания NGR Softlab выпустила обновленную версию PAM Infrascope 25.2 с сертификатом ФСТЭК

ной безопасности NGR Softlab сообщает о выпуске новой версии PAM Infrascope 25.2, сертифицированной ФСТЭК. Система отличается высокой производительностью и содержит ряд обновлений, упрощающих р
04.03.2026 Система Multifactor получила сертификат ФСТЭК России

Multifactor успешно прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор» Сертификат ФСТЭК
03.03.2026 Интеграционное решение «СберТеха» Platform V Synapse App Mesh получило сертификат ФСТЭК

щих с чувствительной информацией, где использование сертифицированного ПО обязательно. Сертификация ФСТЭК подтверждает, что Platform V Synapse App Mesh обладает встроенными средствами защиты от
03.03.2026 InfoWatch Traffic Monitor 7.9 получил сертификат ФСТЭК России

щиты информации требованиям безопасности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по 4 уровню доверия и соответствию требованиям руководящих документов «Требован
02.03.2026 Защищенная техника от «Инферит Безопасность» пройдет сертификационные испытания ФСТЭК

вух исполнениях. Испытания запланированы в рамках продления срока действия сертификата соответствия ФСТЭК № 4392. Это обеспечит непрерывность жизненного цикла продукта. Об этом CNews сообщили п
27.02.2026 Новые требования ФСТЭК к удаленному доступу: как ГИС и банкам легализовать привилегированных пользователей

С приближением 1 марта 2026 г., даты вступления в силу нового Приказа ФСТЭК России № 117, для многих государственных и финансовых организаций остро встает вопрос л

Публикаций - 5691, упоминаний - 8826

ФСТЭК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 562
Ред Софт - Red Soft 1236 531
Microsoft Corporation 25775 384
Ростелеком 10948 358
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 332
Код Безопасности 812 274
Softline - Софтлайн 3743 239
9594 227
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 226
Oracle Corporation 7074 220
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 213
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 204
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 196
Broadcom - VMware 2610 177
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 161
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 144
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 138
Информзащита 941 136
Cisco Systems 5372 135
SAP SE 5601 133
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 132
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 132
InfoWatch - Инфовотч 1185 125
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 117
Intel Corporation 12811 117
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 113
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 112
IBM - International Business Machines Corp 9699 109
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 101
Газинформсервис - ГИС 496 97
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 95
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 95
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 94
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 87
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 87
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 84
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 81
Крок - Croc 1964 79
Yandex - Яндекс 9216 78
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 76
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 187
РЖД - Российские железные дороги 2096 131
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 87
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 86
Газпром ПАО 1493 82
Почта России ПАО 2370 80
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 60
Газпром нефть 725 44
ГПБ - Газпромбанк 1273 40
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 37
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 36
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 33
НСПК - Национальная система платежных карт 948 32
Альфа-Банк 1979 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 27
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 26
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 25
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 23
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 22
Северсталь ПАО - Severstal 629 22
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 21
Visa International 1993 20
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 20
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
Роснефть НК - нефтяная компания 562 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 16
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 15
ПСБ - Промсвязьбанк 963 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 14
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1504
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1227
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 342
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 338
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 273
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 271
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 245
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 244
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 198
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 170
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 134
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 132
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 128
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 127
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 111
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 90
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 86
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 74
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 73
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 72
Федеральное казначейство России 1949 70
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 67
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 65
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 63
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 58
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 57
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 55
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 53
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 51
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 48
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 45
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 44
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 42
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 41
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 41
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 39
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 39
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 37
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 37
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 34
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 128
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 64
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 54
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 46
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 31
OWASP - Open Web Application Security Project 146 26
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 20
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 17
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 16
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 15
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 9
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 9
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 8
ГосИнформСистемы 160 7
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
OSI - Open Source Initiative 80 6
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 5
CIS - Center for Internet Security 10 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 5
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 5
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
ЛДПР 116 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3012
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 2488
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2327
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2046
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1896
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1474
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1268
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1035
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1004
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 954
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 935
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 774
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 764
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 658
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 636
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 612
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 595
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 593
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 554
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 542
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 521
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 519
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 504
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 634 502
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 466
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 440
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 424
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 419
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 402
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 399
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 399
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 398
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 385
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 373
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 359
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 351
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 342
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 341
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 335
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 319
Linux OS 11533 1108
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 622
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 534
Microsoft Windows 16882 503
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 319
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 311
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 233
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 219
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 215
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 212
Google Android 15243 178
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 174
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 157
Новые облачные технологии - МойОфис 958 154
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 149
Oracle Java - язык программирования 3469 145
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 118
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 117
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 115
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 114
Apple iOS 8583 113
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 110
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 105
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 95
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 94
Apple macOS 2419 91
Intel x86 - архитектура процессора 2151 90
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 89
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 87
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 82
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 81
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 80
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 80
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 76
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 75
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 75
Broadcom - VMware vSphere 614 74
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 73
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 73
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 72
Рустамов Рустам 548 304
Путин Владимир 3454 93
Панченко Иван 197 52
Шадаев Максут 1210 47
Кадомский Вячеслав 107 47
Смирнов Алексей 269 39
Врацкий Андрей 175 36
Лукацкий Алексей 140 35
Тятюшев Максим 215 34
Карпицкий Олег 84 33
Орлов Станислав 59 32
Кузнецов Александр 162 30
Костина Виктория 49 29
Касперская Наталья 319 29
Парфентьев Алексей 183 27
Комиссаров Дмитрий 248 27
Анфимов Павел 59 26
Трандин Сергей 128 26
Назаренко Ирина 50 26
Гусев Дмитрий 92 25
Лютиков Виталий 25 25
Мылицын Роман 111 24
Земков Сергей 159 24
Мартиросов Давид 123 24
Сычев Артем 79 22
Мишустин Михаил 787 22
Груданов Сергей 24 22
Карпов Роман 80 22
Медведев Дмитрий 1665 21
Соколов Алексей 137 20
Ковалев Денис 24 19
Хайретдинов Рустэм 95 19
Емельянников Михаил 40 19
Авхимович Анна 38 18
Никифоров Николай 1138 18
Эйгес Павел 108 18
Ляпунов Игорь 132 18
Сизоненко Григорий 45 18
Конусов Андрей 87 18
Мамыкин Владимир 44 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4819
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 538
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 357
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 287
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 243
Европа 24964 130
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 130
Беларусь - Белоруссия 6289 83
Германия - Федеративная Республика 13221 83
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 74
Казахстан - Республика 6048 71
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 67
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 58
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 56
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 56
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 55
Украина 7928 54
Азия - Азиатский регион 5920 53
Россия - СФО - Новосибирск 4876 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 47
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 47
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 46
Франция - Французская Республика 8177 43
Израиль 2856 42
Россия - УФО - Челябинская область 1512 39
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 38
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 37
Индия - Bharat 5869 36
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 35
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 34
Земля - планета Солнечной системы 10865 31
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 31
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 31
Япония 13807 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 30
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 29
Узбекистан - Республика 2005 29
Европа Восточная 3138 28
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3058
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2315
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1106
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 932
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 761
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 678
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 643
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 560
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 436
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 375
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 269
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 269
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 25
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Bloomberg 1627 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 5
Известия ИД 770 5
WikiLeaks 120 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
РОИ - Российская общественная инициатива 85 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Российская газета 290 3
Госрасходы - портал 70 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
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SecPost 3 2
FT - Financial Times 1296 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
N+1 - Издание 188 2
23ABC News 183 2
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CNews - ZOOM.CNews 1866 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 189
Gartner - Гартнер 3658 71
IDC - International Data Corporation 4975 47
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 23
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 22
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 19
CNews Инновация года - награда 155 18
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 15
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 5
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 5
Forrester Research 834 4
Fortune Global 500 295 3
Markets&Markets Research 113 3
Microsoft Research 144 3
Cybersecurity Ventures 11 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
uForce - Юфорс 5 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
CNews Fast рейтинг 55 2
Mordor Intelligence 35 2
Gartner Enterprise Firewall 2 2
Allied Market Research 22 2
B2B International 50 2
KuppingerCole Analysts AG 8 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Zecurion Analytics 25 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 63
РАН - Российская академия наук 2122 53
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 37
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 30
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 24
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 23
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 14
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 12
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 11
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 9
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 9
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 9
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 8
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 7
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 7
Базальт СПО - Альт академия 38 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 6
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 6
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 5
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 5
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