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ФСТЭК РФ
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Гостехкомиссия России


19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 1
19.10.2021 «Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК на СКДПУ версии 5.0 4
18.10.2021 Появились промышленные компьютеры Cincoze под управлением Ред ОС 1
14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» 1
14.10.2021 Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress 1
13.10.2021 Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России 2
06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе 2
05.10.2021 «Ред софт» и «Лексема» нашли решение для цифровой трансформации госсектора 1
05.10.2021 Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К» 1
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 3
05.10.2021 Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций 1
04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» 1
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 1
27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
21.09.2021 Промышленный компьютер Phoenix Contact под управлением «Ред ОС» 1
21.09.2021 Postgres Professional и DZ Systems объявили о совместимости своих продуктов 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 2
17.09.2021 Directum выпустила облачный ИИ-сервис по 100% распознаванию документов 1
17.09.2021 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1
15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M 1
14.09.2021 Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС 1
13.09.2021 Ридер «Рутокен SCR 3001» на «Ред ОС» – импортонезависимое решение для безопасности электронных систем 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 7
06.09.2021 Подтверждена совместимость компьютеров Sinto и «Ред ОС» 1
02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
31.08.2021 Цифровые монтажники «Ростелекома» будут использовать смартфоны с ОС «Аврора» 1
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора» 1
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 2
27.08.2021 BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified 3
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 1
25.08.2021 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с ПК Raskat 1
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
24.08.2021 Центробанк объявил нормативы киберустойчивости банков 1
24.08.2021 Infowatch Arma и ЧЭАЗ подписали заявление о совместимости своих флагманских решений 2

Публикаций - 1704, упоминаний - 2748

ФСТЭК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ред Софт - Red Soft 246 173
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 128
Microsoft Corporation 11017 115
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 80
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 78
Код Безопасности 365 62
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 48
Ростех - Ростехнологии 2230 47
Новые облачные технологии (НОТ) 227 45
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 41
VMware 1829 39
Базальт СПО 206 37
Infotecs - ИнфоТеКС 249 36
SAP SE 3207 36
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 33
Конфидент 56 32
3727 31
InfoWatch - Инфовотч 603 30
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 30
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 29
Huawei 2726 28
Intel Corporation 4152 26
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 24
Oracle Corporation 3331 24
VK - Mail.ru Group 2482 21
Softline - Софтлайн 1473 20
Samsung Electronics 5633 19
Cisco Systems 2037 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 19
Cloud4Y 186 18
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 18
Google LLC 7128 18
ИВК - Информационная внедренческая компания 86 17
Восход ФГБУ НИИ 365 16
IBM 3527 16
Yandex - Яндекс 4099 16
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 16
Крок 1219 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 47
РЖД - Российские железные дороги 1081 25
Почта России ПАО 1570 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 17
Газпром нефть 380 12
НСПК - Национальная система платежных карт 257 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 10
Мегаполис ТК 87 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Эстет 9 9
Газпром ПАО 518 8
Интерпрогрессбанк 20 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Нэклис-Банк 15 8
Газпромбанк - ГПБ 692 8
Открытие ФК 538 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 6
Экономикс-Банк 7 6
Visa International 1344 5
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 5
Интер РАО ПАО 158 5
Вотрон 16 4
Ингосстрах СПАО 210 4
Аэрофлот 492 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
Вертолеты России 114 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 4
Восточный Банк 108 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
Ренессанс Страхование 51 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Миландр ПКК 26 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 3
X5 Group 599 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
Почта Банк 289 3
CyberPlat - КиберПлат 201 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 339
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 313
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 112
Правительство РФ 2200 83
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 62
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 61
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 52
Президент Российской Федерации 1439 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 41
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 27
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 26
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 26
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 21
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 21
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 19
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Федеральное казначейство России 766 19
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 13
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 12
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 12
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 11
Счётная палата РФ 460 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 26
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
Руссофт - Russoft 250 3
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 3
Единая Россия - Политическая партия 171 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
СОИ - Союз операторов интернета 2 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
Linux Foundation 157 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ЛДПР 68 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 219
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 105
СЗИ - Средства защиты информации 140 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 46
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 45
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 35
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 33
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 32
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 31
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 30
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 29
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 28
ARM64 - Архитектура процессора 1017 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 27
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 25
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 24
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 23
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 23
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 117 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 21
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 20
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 20
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 18
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 17
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 15
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 14
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 13
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 13
Linux OS 4243 222
Ред ОС 239 163
Microsoft Windows 10 6612 98
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 63
Новые облачные технологии - МойОфис 311 55
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 53
Google Android 10750 51
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 45
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 40
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 34
Apple iOS 5741 34
Microsoft Windows 850 34
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 31
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 30
Java - Язык программирования 1167 28
Aladdin JaCarta 147 27
Red Hat RPM - Package Manager 60 26
Aladdin eToken Management System 71 25
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 25
Intel x86 - Архитектура процессора 991 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 24
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 22
Microsoft Windows 7 1662 21
Microsoft Windows 8 1228 21
Linux - Debian GNU 272 20
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 19
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 18
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 18
Tizen OS - Linux 215 17
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 15
Microsoft Office 1921 15
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 35 14
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 14
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 13
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 13
Рустамов Рустам 169 144
Путин Владимир 1820 41
Комиссаров Дмитрий 157 22
Мылицын Роман 79 21
Смирнов Алексей 142 19
Соколов Алексей 121 19
Лютиков Виталий 17 15
Бокова Людмила 80 14
Касперская Наталья 197 14
Сычев Артем 48 13
Мишустин Михаил 302 13
Сизоненко Григорий 26 11
Демидов Сергей 50 11
Васильев Владислав 39 10
Устюжанин Дмитрий 43 10
Палей Лев 31 10
Горбатько Александр 90 10
Данилов Сергей 13 9
Козлов Александр 54 9
Кожемяка Егор 12 9
Рубанов Владимир 61 9
Хлысталова Юлия 9 9
Лебедь Сергей 12 9
Контемиров Юрий 27 9
Ковалев Денис 10 9
Дюбанов Анатолий 86 9
Остапенко Григорий 26 9
Четвернин Алексей 651 9
Гадарь Дмитрий 11 9
Гусев Дмитрий 48 9
Кузнецов Станислав 64 9
Соколов Олег 51 9
Приезжева Антонина 18 9
Громов Александр 12 9
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
Свириденко Алексей 18 8
Кулинич Владимир 8 8
Володкович Вячеслав 30 8
Никифоров Николай 1126 8
Юфаркин Александр 10 8
Россия - Российская федерация - РФ 57180 843
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 120
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 100
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 68
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 30
Германия - Федеративная Республика 3614 28
Россия - Смоленск 233 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 24
Европа 3730 20
Казахстан - Республика 2621 19
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 16
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 13
Индия - Республика 2161 13
Россия - Севастополь 420 12
Франция - Французская Республика 2112 12
Россия - Ростовская область 860 12
Россия - Ставропольский край 457 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 11
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 11
Россия - СФО - Новосибирск 1956 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 10
Беларусь - Белоруссия 2081 10
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 8
Россия - Самарская область 558 8
Россия - Республика Алтай 681 8
Россия - Тамбовская область 321 8
Россия - Краснодарский край 913 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 269
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 68
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 55
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 42
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 30
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 23
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СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
IPN - Instituto Politecnico Nacional - Национальный политехнический институт Мексики 1 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 83 1
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