ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России

Система Multifactor получила аттестат о соответствии требованиям ФСТЭК России на облачную часть решения ltifactor получила аттестат соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Multifactor — си

Платформа управления «Аврора Центр 5.6.0» прошла сертификацию ФСТЭК России Платформа управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» версии 5.6.0 подтвердила соответствие требованиям четвертого уровня доверия ФСТЭК России. «Аврора Центр» — это средство для централизованного управления мобильными устройствами, планшетами, ПК и специализированной техникой под управлением ОС «Аврора», Android и российс

«Беарпасс» объявила о начале процедуры сертификации ФСТЭК решения BearPass earPass для корпоративного управления паролями и доступом к секретам, начала процедуру сертификации ФСТЭК России по 4-му уровню доверия. Сертификация расширяет сценарии применения BearPass в си

CoreBit.NGFW прошёл сертификацию ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам получении сертификата соответствия №5077 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программно-аппаратный комплекс CoreBit.NGFW. Решение подтвердило соответстви

Система UserGate SIEM получила сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия ботчик решений в области информационной безопасности, сообщает о получении сертификата соответствия ФСТЭК России для системы UserGate SIEM (uSIEM). Это означает, что платформа вендора для монит

Приказ ФСТЭК №117 расширяет требования к ИT-инфраструктуре: Selectel публично заявил о соответствии новым стандартам сервисов ИT-инфраструктуры в России, получил аттестат соответствия обновленным требованиям приказа ФСТЭК России №117. Таким образом, компания стала первым облачным провайдером, публично заявив

Российская DLP «Стахановец» получила максимальный четвертый уровень доверия ФСТЭК ановец» получила сертификат соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на программный комплекс по защите данных от утечек. Об этом CNews сообщили пред

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г. решений в корпоративном сегменте превысило 15 тысяч единиц. Однако, как показывает практика аудитов ФСТЭК, одна из самых уязвимых точек — хранение и ротация учётных записей. Сотрудники продолжа

Новая версия JaCarta Identity Provider от «Аладдин» поможет заказчикам соответствовать требованиям 117-го Приказа ФСТЭК России ал JIP поможет заказчикам привести свою ИТ-инфраструктуру в соответствие с требованиями 117 приказа ФСТЭК России, который предписывает использование строгой аутентификации и механизмов однократ

«РТ МИС» подтвердила высший уровень защиты данных дочерняя компания «Цифромед», входит в ГК «Ростелеком») получила аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России первого класса защищенности информационных систем (К1) и первого уровня защищенн

ФСТЭК России обновила сертификат РБПО по продуктам ОС «Аврора» и «Аврора Центр» Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) обновила сертификат соответствия №6, выданный в 2025 г. «Открытой мобильной платформе». Документ удостоверяет, что процессы безопасной разработки, реализованные компанией, соответ

UserGate начал производство узкоспециализированных доверенных ПАК с сертификатом ФСТЭК России етевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Решение прошло процедуру сертификации ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители UserGate. Получение сертификата ФСТЭК

Новые правила ФСТЭК: больше 10 мобильных устройств — нужна система управления ственных информационных систем (ГИС), таких как «Госуслуги» или ЕМИАС, регулировались 17-м приказом ФСТЭК. Новый приказ №117, сменивший его, существенно расширяет сферу влияния. Теперь документ

Антивирусная технология в составе PT ISIM сертифицирована ФСТЭК руктур PT ISIM стала первым продуктом Positive Technologies, подтвердившим соответствие требованиям ФСТЭК к защите от ВПО на конечных устройствах. Обновленный сертификат устанавливает, что встр

«Гарда» сертифицировала флагманский продукт «Гарда WAF» по требованиям ФСТЭК России получила сертификат соответствия № 5066 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на межсетевой экран уровня приложений «Гарда WAF». Об этом CNews сообщили предс

Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы Deckhouse переоформил сертификат ФСТЭК России № 4860, расширив его действие на средства виртуализации. Теперь в рамках единой

Система защиты информации Secret Disk компании «Аладдин» сертифицирована ФСТЭК что система защиты информации на рабочих станциях и серверах Secret Disk для Linux сертифицирована ФСТЭК России. Срок действия сертификата – до 26 января 2029 г. Согласно полученному сертифика

Комплаенс без бюрократии: эксперт рассказал, как продукты Security Vision помогают соблюдать требования ФСТЭК и разгрузить SOC этой же базе автоматизируется создание моделей угроз и проведение аудитов на соответствие приказам ФСТЭК России № 235 и № 239. Связь стратегического комплаенса и оперативного реагирования Эксп

Менеджер паролей «Пассворк» сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню доверия Компания «Пассворк» объявила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5063 по 4 уровню доверия. Сертификат выдан 30 апреля 2026 г. «Пассворк» стал пе

В России появятся критерии оценки уровня безопасности ИТ-систем КИИ Новая методика оценки Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) разработает показатели и методику оценки уровня защищенности ИТ-систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), проверки по которой будут проводиться не реже одного раза

Разработчик Astra Linux подтвердил соответствие процессов разработки ПО новым требованиям ФСТЭК России сследования безопасности системного программного обеспечения, созданного на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России. Центр обеспечивает совместное исследование безопасности компонентов с открытым

Luxms BI получила сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия Платформа Luxms BI получила сертификат соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России по 4 уровню доверия (№5055 от 15 апреля.2026 г.). Об этом CNews сообщил представ

«ЕАМ-платформа Аксиома 3.0» получила сертификат ФСТЭК России Компания «Интерпроком» объявила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5054 на программное обеспечение «ЕАМ-платформа Аксиома 3.0». Документ подтвержд

UserGate обновила сертификат ФСТЭК на свой флагманский продукт овленного сертификата соответствия №3905 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на свой флагманский продукт UserGate NGFW (uNGFW). Продление сертификата подтве

«Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF Продукт «Континент TLS-сервер» версия 2.7.1.348 («Континент Web») успешно прошел сертификационные испытания ФСТЭК России. Согласно сертификату соответствия №4259, решение соответствует требованиям к межсетевым экранам типа Г четвертого класса защиты. Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасн

В «Гарда TI Feeds» доступны индикаторы компрометации ФСТЭК России ы индикаторы компрометации, публикуемые Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Новая интеграция расширяет покрытие киберугроз и помогает компаниям эффективне

Служба каталога ALD Pro 3.0 сертифицирована по 2 уровню доверия ФСТЭК России ении процедуры сертификации очередного обновления 3.0.0с программного комплекса ALD Pro (сертификат ФСТЭК России №4830 от 26 июля 2024 г., переоформлен 9 декабря 2024 г.). Продукт сертифицирова

Cреда общих данных Pilot сертифицирована ФСТЭК России Компания «Аскон» объявила о получении сертификата ФСТЭК России для среды общих данных Pilot. Система успешно прошла испытания и соответствует т

Контейнерная платформа «Штурвал» получила сертификат ФСТЭК Специальная редакция российской контейнерной платформы «Штурвал» получила сертификат ФСТЭК России №5045. Новая версия под названием «Штурвал. Кубербокс» полностью повторяет функц

Security Vision усилила приоритизацию уязвимостей данными ФСТЭК России пасности, объявляет об интеграции данных Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) об эксплуатируемых уязвимостях в алгоритмы приоритизации своих продуктов. Тепер

Подтверждена совместимость СХД Baum-Inform с сертифицированной ФСТЭК виртуализацией zVirt российский производитель систем хранения данных, и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость систем хранения данных Baum-Inform и сертифицированной ФСТЭК версии платформы виртуализации zVirt. Официальный сертификат совместимости продуктов компаний был получен по результатам проведенных испытаний. В ходе тестирования специалисты компаний пр

Сервис HRlink получил аттестат безопасности ФСТЭК на соответствие требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и получил аттестат ФСТЭК России, гарантирующий должный уровень безопасности. Аттестация расширяет возможности уч

Система sPACE PAM получила сертификат ФСТЭК России Система управления привилегированным доступом sPACE PAM прошла сертификационные испытания ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Это подтверждает ее высокий уровень безопасности и

Naumen Service Management Platform получила сертификат соответствия ФСТЭК России Группа компаний Naumen сообщила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5044 на программное обеспечение Naumen Service Management Platform. Сертификат

Компания NGR Softlab выпустила обновленную версию PAM Infrascope 25.2 с сертификатом ФСТЭК ной безопасности NGR Softlab сообщает о выпуске новой версии PAM Infrascope 25.2, сертифицированной ФСТЭК. Система отличается высокой производительностью и содержит ряд обновлений, упрощающих р

Система Multifactor получила сертификат ФСТЭК России Multifactor успешно прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор» Сертификат ФСТЭК —

Интеграционное решение «СберТеха» Platform V Synapse App Mesh получило сертификат ФСТЭК щих с чувствительной информацией, где использование сертифицированного ПО обязательно. Сертификация ФСТЭК подтверждает, что Platform V Synapse App Mesh обладает встроенными средствами защиты от

InfoWatch Traffic Monitor 7.9 получил сертификат ФСТЭК России щиты информации требованиям безопасности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по 4 уровню доверия и соответствию требованиям руководящих документов «Требован

Защищенная техника от «Инферит Безопасность» пройдет сертификационные испытания ФСТЭК вух исполнениях. Испытания запланированы в рамках продления срока действия сертификата соответствия ФСТЭК № 4392. Это обеспечит непрерывность жизненного цикла продукта. Об этом CNews сообщили п