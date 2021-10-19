Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСТЭК РФ
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Гостехкомиссия России
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1704, упоминаний - 2748
ФСТЭК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рустамов Рустам 169 144
|Путин Владимир 1820 41
|Комиссаров Дмитрий 157 22
|Мылицын Роман 79 21
|Смирнов Алексей 142 19
|Соколов Алексей 121 19
|Лютиков Виталий 17 15
|Бокова Людмила 80 14
|Касперская Наталья 197 14
|Сычев Артем 48 13
|Мишустин Михаил 302 13
|Сизоненко Григорий 26 11
|Демидов Сергей 50 11
|Васильев Владислав 39 10
|Устюжанин Дмитрий 43 10
|Палей Лев 31 10
|Горбатько Александр 90 10
|Данилов Сергей 13 9
|Козлов Александр 54 9
|Кожемяка Егор 12 9
|Рубанов Владимир 61 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Лебедь Сергей 12 9
|Контемиров Юрий 27 9
|Ковалев Денис 10 9
|Дюбанов Анатолий 86 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Гадарь Дмитрий 11 9
|Гусев Дмитрий 48 9
|Кузнецов Станислав 64 9
|Соколов Олег 51 9
|Приезжева Антонина 18 9
|Громов Александр 12 9
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Кулинич Владимир 8 8
|Володкович Вячеслав 30 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Юфаркин Александр 10 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756259, в очереди разбора - 659949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756259, в очереди разбора - 659949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru