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UserGate
Юзергейт
Entensys
eSafeLine

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine


31.01.2022 Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate
15.12.2021 DataLine защитит облака совместно с UserGate
12.11.2021 «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС»
22.12.2020 UserGate объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud
21.12.2020 Дмитрий Курашев, UserGate: Российскую микроэлектронику сделает успешной только ее коммерциализация
23.07.2020 UserGate реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза
03.06.2020 UserGate подтвердила соответствие своих решений новым требованиям ФСТЭК России
21.05.2020 О результатах прошедшего в Москве UserGate Partner Day 2020
13.05.2020 UserGate представила UserGate Log Analyzer
20.03.2020 В Москве состоится конференция UserGate Partner Day
21.11.2019 Usergate представила UserGate 5.0.6.4031R с поддержкой TLS 1.3
06.02.2019 В корпорации «МиГ» внедрено решение на виртуальной платформе UserGate
10.11.2017 «Актив» и Entensys обеспечат поддержку «Рутокен» в решениях на платформе UserGate
12.04.2017 «Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM
05.04.2017 Axoft и Entensys договорились о долгосрочном сотрудничестве
29.11.2016 InfoWatch и Entensys интегрируют InfoWatch Traffic Monitor и UserGate UTM
24.11.2016 Завершено внедрение UserGate UTM в УрГУПС
10.10.2016 Axxtel займется продажей UserGate UTM от Entensys
26.05.2016 Mont и Entensys стали стратегическими партнерами
06.04.2016 Entensys выпустила UserGate UTM для защиты сетевой инфраструктуры от интернет-угроз
15.12.2015 Entensys стала участником центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково»
28.10.2015 Entensys адаптирует ряд своих решений под ALT Linux
16.03.2015 «Рамэк» и Entensys предложат альтернативу зарубежным решениям для обеспечения интернет-безопасности
03.03.2015 НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom
27.02.2015 UserGate Web Filter адаптирован к работе на мини-платформе ODROID-U3
09.02.2015 Вышел UserGate Web Filter 4.1 с новыми функциями для провайдеров и корпоративных клиентов
27.11.2014 Вышел UserGate Proxy & Firewall с новым модулем системы обнаружения вторжений
16.10.2014 Выпущен UserGate Web Filter 4.0 с поддержкой функции блокировки социальных приложений
02.09.2014 UserGate Web Filter оснащен поддержкой казахского языка
27.08.2014 Entensys привела функциональность своих решений в соответствие с требованиями Минобрнауки России
06.08.2014 Entensys обеспечила безопасный интернет-доступ для «Республиканской детской больницы» Коми
30.05.2014 UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST сертифицирован ФСТЭК
23.04.2014 Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль»
19.03.2014 Entensys обновила антиспам-решение GateWall Mail Security
27.11.2013 Выпущен UserGate Mail Server 2.9 с увеличенной производительностью и скоростью работы
29.10.2013 Entensys проанализировал использование интернета в российских школах
16.10.2013 UserGate Web Filter обеспечивает антивирусную проверку трафика на базе технологии DCI
09.10.2013 Вышел UserGate Proxy & Firewall 6.2 с новым антивирусным модулем и поддержкой ГОСТ-шифрования
08.10.2013 UserGate Web Filter доступен на платформе Odroid
10.09.2013 В Entensys собрали контент-фильтр «нано»-размера на Raspberry Pi

Публикаций - 142, упоминаний - 234

UserGate упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3821 18
Программный продукт ГК 3658 18
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 488 11
CYREN - Commtouch 25 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6380 8
Meta - Facebook 4162 8
Yandex - Яндекс 4774 7
Google LLC 9817 7
Microsoft Corporation 22008 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7908 6
Avira 53 6
InfoWatch - Инфовотч 827 5
Softline - Софтлайн 1827 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1870 5
VK - Mail.ru Group 2929 4
5498 4
1С-ИжТиСи 4905 4
Ideco - Айдеко 34 4
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 11 4
Алтэкс-Софт - Altx Soft 24 4
Apple Inc 10380 3
AMD - Advanced Micro Devices 3548 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 149 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 3
SkyDNS - СкайДНС 18 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 466 2
Intel Corporation 11015 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 508 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 564 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 314 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 372 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8606 2
Amazon Inc - Amazon.com 2566 2
Acronis - Акронис 411 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 490 2
TrueConf - ТруКонф 263 2
Rambler Group - Рамблер ГК 799 2
Yahoo! 3593 2
Trend Micro 565 2
Код Безопасности 414 2
UPS 101 2
ФосАгро 71 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Газпром межрегионгаз Уфа 1 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 32 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 76 1
ПромСвязьКапитал 74 1
Росводоканал 63 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 1
Точка 508 1
McDonald’s - Макдоналдс 183 1
Уралсиб Банк 467 1
Открытие ФК 2003 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 921 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5018 1
Почта России ПАО 1825 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2083 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7527 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1260 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2170 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2398 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2229 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 281 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6829 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 125 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 51 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 205 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30465 27
Родительский контроль - Детский режим 454 19
Отказоустойчивость - свойство технической системы 938 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1529 8
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 692 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7406 7
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 184 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2976 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2379 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10204 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 737 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 739 6
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 57 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3239 5
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 205 5
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1804 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 363 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12493 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4977 4
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 210 4
Сервер - Серверные платформы 2057 4
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 249 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 662 3
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 155 3
Captive Portal - Функция аутентификации адаптивного портала 11 3
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 176 3
ARM64 - Архитектура процессора 1220 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2624 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 495 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 216 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7173 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3346 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 654 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7300 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 668 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 174 2
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 95 2
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 77 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 29 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 113 2
UserGate Proxy & Firewall ПАК 26 26
UserGate Web Filter 17 17
UserGate - Entensys URL Filtering 10 10
UserGate UTM 9 9
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 400 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 997 6
Linux OS 7436 6
Microsoft Windows 10 11196 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1119 5
Panda Antivirus 38 5
Google YouTube - Видеохостинг 2195 5
Cisco Jabber - Мессенджер 124 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 622 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 815 4
Microsoft Forefront TMG 31 3
UserGate Катунь - аппаратный ускоритель 4 2
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn - межсетевой экран NGFW 2 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 57 2
Microsoft Exchange 1175 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 132 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 473 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 351 2
Google Gmail 784 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 135 2
Apache SpamAssassin - средство для фильтрации спама 12 2
Apple macOS 1367 2
Spamit 12 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1480 2
SURBL - Spam URI RBL 7 2
1С:Консолидация 36 1
1С:Бухгалтерия 482 1
МТС Коннект - МТС Connect 44 1
Microsoft Windows Live Hotmail 284 1
RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 27 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 56 1
1С:Управление торговлей 319 1
UserGate C 1 1
UserGate X 1 1
UserGate MC - UserGate Management Center 1 1
Fortinet FortiGuard Services 50 1
Курашев Дмитрий 33 32
Левченко Александр 8 5
Чернов Иван 5 2
Зноско Дмитрий 5 2
Готальский Михаил 95 2
Лукин Алексей 1 1
Баталова Марина 12 1
Бархатов Вячеслав 5 1
Прокопов Максим 6 1
Степаненко Василий 18 1
Галиулин Тимур 1 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 1
Гаттаров Руслан 140 1
Плотко Сергей 4 1
Салтынский Александр 1 1
Рысакова Галина 8 1
Сафронов Евгений 5 1
Маслов Олег 10 1
Ковалев Андрей 15 1
Кириллов Игорь 1 1
Кудрявцев Валентин 26 1
Прижимов Валерий 2 1
Федоров Олег 10 1
Рожной Антон 6 1
Ласкин Сергей 5 1
Бигун Егор 3 1
Свириденко Андрей 94 1
Орловский Виктор 297 1
Путин Сергей 40 1
Борисов Илья 26 1
Нуралиев Борис 243 1
Пак Олег 93 1
Прибочий Михаил 35 1
Андрияшин Алексей 13 1
Ляпунов Игорь 63 1
Харитонов Александр 53 1
Горелов Дмитрий 54 1
Скородумов Анатолий 64 1
Салов Антон 31 1
Малофеев Константин 105 1
Россия - Российская федерация - РФ 101104 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31723 8
Германия - Федеративная Республика 8225 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44267 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10776 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12236 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 5
Франция - Французская Республика 5389 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11918 4
Европа Восточная 2892 4
Казахстан - Республика 4363 4
Россия - СФО - Новосибирск 3144 4
Европа 9822 3
Индия - Республика 4159 3
Япония 9482 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 636 2
Украина 5840 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2004 2
Польша - Республика 1515 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 873 2
Европа Западная 1324 2
Беларусь - Белоруссия 3340 2
Америка Латинская 1389 2
Ближний Восток 2524 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1475 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12395 2
Япония - Токио 901 1
Россия - СФО - Омская область 495 1
Испания - Королевство 2752 1
Германия - Саксония - Лейпциг 64 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 414 1
Австрия - Австрийская Республика 984 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 405 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 337 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 554 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 51 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 1
США - Лос-Анджелес 679 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 956 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 309 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5807 9
Спам - Spam 358 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2331 3
Русский язык 3847 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1564 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5121 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 245 3
Entensys Certified - Entensys Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 2 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3680 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 2
Английский язык 623 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 644 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1888 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1354 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1355 2
Blacklist - Чёрный список 55 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 97 1
White list - Белый список 55 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 18 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 27 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 46 1
Информационное общество - Государственная программа 1151 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 133 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 745 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 89 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 449 1
Образование в России 1557 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 215 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 560 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 1
Gartner 3265 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1118 1
Сириус - Образовательный центр 112 1
Академгородок Новосибирск 75 1
СамГУ - Самарский государственный университет 11 1
UserGate Partner Day 2 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
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