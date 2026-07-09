UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine

UserGate зарегистрировала товарный знак «Архитектура сетевого доверия» Компания UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности, сообщила о государствен

UserGate uFactor: в одном из решений Adobe обнаружена уязвимость с максимальной оценкой опасности Эксперты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor предупреждают: в продукте популярной зарубежной компании Adobe — Adobe ColdFusion — обнаружена уязвимость, которую оценили по максимальному значению 10 баллов по шкале CVSS v3.

UserGate начал массовые поставки новых платформ собственной разработки B50‑B, C151 и D250 оставок аппаратных платформ собственной разработки B50‑B, С151 и D250. Новые устройства, включая их схемотехнику и дизайн, были созданы в конструкторском бюро вендора. Программно-аппаратные комплексы UserGate закрывают потребности в защите сетевой инфраструктуры как малых и средних организаций, так и филиалов крупных корпораций. Об этом CNews сообщили представители UserGate. На старт

Система UserGate SIEM получила сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия информационной безопасности, сообщает о получении сертификата соответствия ФСТЭК России для системы UserGate SIEM (uSIEM). Это означает, что платформа вендора для мониторинга, анализа данных и

UserGate усиливает направление бизнеса, связанное с безопасностью искусственного интеллекта Компания UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор с

UserGate представил рынку новый продукт для защиты веб‑доступа — UserGate Secure Web Gateway евого доверия, объявил о коммерческом запуске нового продукта для контроля доступа к веб‑ресурсам — UserGate Secure Web Gateway (uSWG). Шлюз веб‑безопасности обеспечивает контентную фильтрацию,

Эксперты UserGate uFactor: новая уязвимость в Microsoft Exchange позволяет хакерам читать локальные файлы сервера Эксперты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor предупреждают: в популярном корпоративном почтовом сервере Microsoft Exchange Server обнаружена уязвимость высокого уровня. Она получила рейтинг опасности — 8,8 баллов из 10 по

Подтверждена совместимость UserGate WAF 7 и балансировщика нагрузки DS Proxima Российские разработчики UserGate и «Цифровые решения» сообщили о совместимости своих флагманских продуктов — межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF) версии 7 и аппаратного балансировщик

UserGate начал производство узкоспециализированных доверенных ПАК с сертификатом ФСТЭК России области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, объявил о начале серийного производства доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Решение прошло процедуру сертификации ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители UserGate. Получение сертификата ФСТЭК России стратегически важно для развити

UserGate и «Софт менеджмент» защитили инфраструктуру международной строительной компании «Ренконс» rGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, совместно с системным интегратором «Софт менеджмент» реализовал пилотный проект по внедрению UserGate DCFW (uDCFW) для защиты ИТ‑инфраструктуры международной строительной компании «Ренконс». Пилот обеспечил бесшовную интеграцию в существующие системы заказчика, централизованное управле

UserGate выпустила новую версию межсетевого экрана для защиты веб‑приложений uWAF 7.6.0 Компания UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого до

UserGate совместно c Merlion запустил постоянный демостенд UserGate NGFW для тестирования сценариев кибербезопасности рении возможностей для партнеров и заказчиков. Совместно с техническим центром компании Merlion вендор запустил постоянно действующую программу демонстрации и тестирования своего флагманского решения UserGate NGFW (uNGFW). Интерес к открытой демонстрации на демостенде проявило более сотни участников. Об этом CNews сообщили представители UserGate. Теперь ИТ-специалисты, архитекторы бе

UserGate представил рынку решение для защиты конечных точек — UserGate Client информационной безопасности, вывел на рынки России и Белоруссии решение для защиты конечных точек — UserGate Client (uClient). Продукт создан с учетом актуальных киберугроз и требований бизнеса

UserGate выпустила первую LTS-версию UserGate NGFW Компания UserGate, российский разработчик решений по кибербезопасности и архитектор сетевого доверия,

UserGate и БГУИР стали партнерами вку высококвалифицированных кадров в сфере информационной безопасности и развитие совместных научно-исследовательских проектов в области информационных технологий. Об этом CNews сообщил представитель UserGate. В рамках соглашения компания передала университету учебно-методический комплекс и лицензии на программные продукты для проведения лекционных и практических занятий. Преподаватели вуза

UserGate и Белорусская государственная академия связи подписали соглашение о развитии образования в сфере кибербезопасности ние о сотрудничестве. Стороны подписали документ, который задает качественно новый уровень взаимодействия в области образования и научно-технического партнерства. Об этом CNews сообщили представители UserGate. Соглашение позволит эффективно объединить академическую базу вуза и отраслевую экспертизу бизнеса для повышения качества подготовки ИТ‑специалистов и инженеров по информационной безоп

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? бого сетевого действия. Архитектура надежности и путь к TrustID Идентификация десятков тысяч пользователей в реальном времени требует колоссальной производительности и отказоустойчивости. Архитектура UserGate спроектирована с учетом этих требований: Производительность: система поддерживает до 10 000 запросов в секунду на один узел NGFW без деградации скорости фильтрации трафика.Отказоустойч

UserGate рассказал о самых слабых местах для кибератак в ИТ‑инфраструктуре российских компаний х заказчиков в 2025 г. Российские компании и госсектор чаще всего сталкиваются с атаками на доступность сервисов, утечками данных и компрометацией инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители UserGate. По данным вендора, в течение последнего года 39% организаций фиксировали нарушения работы сайтов и веб‑приложений, 34% — утечки данных, 32% — инциденты с сетевым оборудованием, 31% —

Эксперты UserGate uFactor: троянский мамонт каждый месяц заражает 30 тысяч устройств россиян Эксперты UserGate uFactor сообщают: мошенники активно распространяют вирус RAT Mamont, который крадет данные пользователей и может использоваться для хищения денег с банковских счетов россиян. Аналитик

Merlion открывает доступ к демостенду UserGate NGFW для тестирования сценариев сетевой безопасности Технический центр Merlion объявил о запуске постоянно действующей программы демонстраций и тестирования решения в области информационной безопасности UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). Наличие доступного демостенда позволит партнерам и их заказчикам оперативно оценить возможности российского решения, построенного на собственном движке

Эксперты UserGate: кибермошенники стали активнее использовать технологии NFC, чтобы взять под контроль банковские счета россиян Компания UserGate, российский разработчик решений по кибербезопасности и архитектор сетевого доверия,

Интеграция Indeed AM и продуктов UserGate NGFW и UserGate Client повышает безопасность удаленного доступа Компании «Индид» и UserGate успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manag

Эксперты UserGate uFactor предупреждают об уязвимости с высоким уровнем критичности в конвейере логирования ProFTPD Эксперты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor предупредили о том, что в популярном FTP-сервере ProFTPD с открытым исходным кодом была обнаружена уязвимость CVE-2026-42167, которой присвоили высокий уровень критичности. Уяз

UserGate начинает продажи межсетевого экрана для защиты веб-приложений в Белоруссии сности и архитектор сетевого доверия, начинает продажи межсетевого экрана для защиты веб-приложений UserGate WAF (uWAF) на рынке Белоруссии. Вендор предлагает государственным учреждениям и комм

Российский стек безопасности: UserGate Client официально совместим с Astra Linux По результатам испытаний компания UserGate и «Группа Астра» подтвердили полную совместимость программного продукта UserGate<

UserGate вступил в Ассоциацию пользователей стандартов по информационной безопасности разработчик решений в области информационной безопасности, стал действительным членом Ассоциации пользователей стандартов по информационной безопасности «АБИСС». Об этом CNews сообщили представители UserGate. UserGate обладает полным циклом создания доверенных средств защиты информации, включая собственную микроэлектронную базу и сертифицированные программные продукты. Компетенции к

UserGate открыла сертифицированный образовательный центр в Москве Компания UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого до

UserGate начинает сотрудничество с Белорусской государственной академией связи совместных исследований в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate. В рамках сотрудничества компания UserGate передаст БГАС учебно-методический

UserGate Client стал первым сертифицированным Host Based NAC в Белоруссии среди российских программных продуктов получении сертификата Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии для продукта UserGate Client (uClient). Об этом CNews сообщили представители UserGate. uClient стал

UserGate Client стал первым сертифицированным Host Based NAC в Белоруссии среди российских программных продуктов получении сертификата Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии для продукта UserGate Client (uClient). Об этом CNews сообщили представители UserGate. uClient стал

UserGate обновила сертификат ФСТЭК на свой флагманский продукт Компания UserGate, российский разработчик в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, о

UserGate и Белорусский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве иктор Кочин. Республика Беларусь активно развивает свой цифровой суверенитет. Сотрудничая с вузами, UserGate стремится насытить рынок труда республики высококвалифицированными специалистами, об

UserGate и mt cloud и запускают MSS-сервис на базе отечественного NGFW ащитить ИТ-инфраструктуру любой сложности и масштаба с возможностью работы и объединения инфраструктуры в публичных и частных облаках, а также в локальных (on-premise) контурах — используя экосистему UserGate SUMMA в облаке mt cloud по модели подписки. В рамках партнерства mt cloud разворачивает линейку профессиональных сервисов в области информационной безопасности (Managed Security Servic

UserGate и Nubes запускают облачный сервис для защиты веб‑приложений и архитектор сетевого доверия, и компания Nubes, провайдер облачных сервисов для бизнеса, объявили о начале предоставления услуги Nubes Cloud WAF на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Услуга Nubes Cloud WAF нацелена на представителей малого и среднего бизнеса, которые стремятся обеспечить защиту своих веб‑ресурсов и при этом избежать инвестиций в приобре

UserGate и HostVM подтвердили совместимость своих решений ии серверов, рабочих столов (VDI) и приложений, объявляют об успешном тестировании и полной совместимости решения для виртуализации рабочих столов HostVM VDI с межсетевым экраном следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW). Об этом CNews сообщили представители UserGate. Данная интеграция позволяет компаниям обеспечить беспрецедентный уровень безопасности для своих виртуальных рабочих

«Инфосистемы Джет» завершила тестирование uNGFW 7.4.1 «Инфосистемы Джет» завершила комплексное тестирование межсетевого экрана следующего поколения uNGFW версии 7.4.1 компании UserGate. По сравнению с результатами предыдущих испытаний эксперты отмечают явное развитие продукта, которое выражается как в расширении функциональных возможностей, так и в снижении количеств

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов Доверие как главный фактор выбора На пресс-брифинге руководитель отдела стратегической аналитики UserGate Юлия Косова представила результаты исследования, проведенного аналитиками компании.

UserGate выпустит сертифицированное средство криптографической защиты — ГОСТ VPN te, российский разработчик решений в области информационной безопасности, выпустит сертифицированное средство криптографической защиты информации — ГОСТ VPN. Новая функциональность межсетевых экранов UserGate NGFW соответствует требованиям российского законодательства. Пилотные внедрения и альфа-тестирования нового решения начнутся уже этой осенью. Об этом CNews сообщили представители Us

UserGate анонсировал новый продукт класса SWG ик решений в области информационной безопасности, анонсировал новый продукт — шлюз веб‑безопасности UserGate Secure Web Gateway (uSWG). Он расширяет экосистему вендора для надежной и эффективно