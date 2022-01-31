Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UserGate
Юзергейт
Entensys
eSafeLine
Публикаций - 142, упоминаний - 234
UserGate упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 51 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 205 1
|АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
|Талант и успех - Общественный фонд 12 1
|Курашев Дмитрий 33 32
|Левченко Александр 8 5
|Чернов Иван 5 2
|Зноско Дмитрий 5 2
|Готальский Михаил 95 2
|Лукин Алексей 1 1
|Баталова Марина 12 1
|Бархатов Вячеслав 5 1
|Прокопов Максим 6 1
|Степаненко Василий 18 1
|Галиулин Тимур 1 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 1
|Гаттаров Руслан 140 1
|Плотко Сергей 4 1
|Салтынский Александр 1 1
|Рысакова Галина 8 1
|Сафронов Евгений 5 1
|Маслов Олег 10 1
|Ковалев Андрей 15 1
|Кириллов Игорь 1 1
|Кудрявцев Валентин 26 1
|Прижимов Валерий 2 1
|Федоров Олег 10 1
|Рожной Антон 6 1
|Ласкин Сергей 5 1
|Бигун Егор 3 1
|Свириденко Андрей 94 1
|Орловский Виктор 297 1
|Путин Сергей 40 1
|Борисов Илья 26 1
|Нуралиев Борис 243 1
|Пак Олег 93 1
|Прибочий Михаил 35 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Ляпунов Игорь 63 1
|Харитонов Александр 53 1
|Горелов Дмитрий 54 1
|Скородумов Анатолий 64 1
|Салов Антон 31 1
|Малофеев Константин 105 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 560 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 1
|Gartner 3265 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1118 1
|Сириус - Образовательный центр 112 1
|Академгородок Новосибирск 75 1
|СамГУ - Самарский государственный университет 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
Создано именных указателей - 69106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
Создано именных указателей - 69106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru