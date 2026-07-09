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UserGate Юзергейт Entensys eSafeLine

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine

UserGate является российским разработчиком программного обеспечения и микроэлектроники и обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.07.2026 UserGate зарегистрировала товарный знак «Архитектура сетевого доверия»

Компания UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности, сообщила о государствен
09.07.2026 UserGate uFactor: в одном из решений Adobe обнаружена уязвимость с максимальной оценкой опасности

Эксперты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor предупреждают: в продукте популярной зарубежной компании Adobe — Adobe ColdFusion — обнаружена уязвимость, которую оценили по максимальному значению 10 баллов по шкале CVSS v3.
07.07.2026 UserGate начал массовые поставки новых платформ собственной разработки B50‑B, C151 и D250

оставок аппаратных платформ собственной разработки B50‑B, С151 и D250. Новые устройства, включая их схемотехнику и дизайн, были созданы в конструкторском бюро вендора. Программно-аппаратные комплексы UserGate закрывают потребности в защите сетевой инфраструктуры как малых и средних организаций, так и филиалов крупных корпораций. Об этом CNews сообщили представители UserGate. На старт
03.07.2026 Система UserGate SIEM получила сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

информационной безопасности, сообщает о получении сертификата соответствия ФСТЭК России для системы UserGate SIEM (uSIEM). Это означает, что платформа вендора для мониторинга, анализа данных и

30.06.2026 UserGate усиливает направление бизнеса, связанное с безопасностью искусственного интеллекта

Компания UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор с
29.06.2026 UserGate представил рынку новый продукт для защиты веб‑доступа — UserGate Secure Web Gateway

евого доверия, объявил о коммерческом запуске нового продукта для контроля доступа к веб‑ресурсам — UserGate Secure Web Gateway (uSWG). Шлюз веб‑безопасности обеспечивает контентную фильтрацию,
26.06.2026 Эксперты UserGate uFactor: новая уязвимость в Microsoft Exchange позволяет хакерам читать локальные файлы сервера

Эксперты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor предупреждают: в популярном корпоративном почтовом сервере Microsoft Exchange Server обнаружена уязвимость высокого уровня. Она получила рейтинг опасности — 8,8 баллов из 10 по
23.06.2026 Подтверждена совместимость UserGate WAF 7 и балансировщика нагрузки DS Proxima

Российские разработчики UserGate и «Цифровые решения» сообщили о совместимости своих флагманских продуктов — межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF) версии 7 и аппаратного балансировщик
15.06.2026 UserGate начал производство узкоспециализированных доверенных ПАК с сертификатом ФСТЭК России

области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, объявил о начале серийного производства доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Решение прошло процедуру сертификации ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители UserGate. Получение сертификата ФСТЭК России стратегически важно для развити
10.06.2026 UserGate и «Софт менеджмент» защитили инфраструктуру международной строительной компании «Ренконс»

rGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, совместно с системным интегратором «Софт менеджмент» реализовал пилотный проект по внедрению UserGate DCFW (uDCFW) для защиты ИТ‑инфраструктуры международной строительной компании «Ренконс». Пилот обеспечил бесшовную интеграцию в существующие системы заказчика, централизованное управле
09.06.2026 UserGate выпустила новую версию межсетевого экрана для защиты веб‑приложений uWAF 7.6.0

Компания UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого до
04.06.2026 UserGate совместно c Merlion запустил постоянный демостенд UserGate NGFW для тестирования сценариев кибербезопасности

рении возможностей для партнеров и заказчиков. Совместно с техническим центром компании Merlion вендор запустил постоянно действующую программу демонстрации и тестирования своего флагманского решения UserGate NGFW (uNGFW). Интерес к открытой демонстрации на демостенде проявило более сотни участников. Об этом CNews сообщили представители UserGate. Теперь ИТ-специалисты, архитекторы бе
26.05.2026 UserGate представил рынку решение для защиты конечных точек — UserGate Client

информационной безопасности, вывел на рынки России и Белоруссии решение для защиты конечных точек — UserGate Client (uClient). Продукт создан с учетом актуальных киберугроз и требований бизнеса
25.05.2026 UserGate выпустила первую LTS-версию UserGate NGFW

Компания UserGate, российский разработчик решений по кибербезопасности и архитектор сетевого доверия,

22.05.2026 UserGate и БГУИР стали партнерами

вку высококвалифицированных кадров в сфере информационной безопасности и развитие совместных научно-исследовательских проектов в области информационных технологий. Об этом CNews сообщил представитель UserGate. В рамках соглашения компания передала университету учебно-методический комплекс и лицензии на программные продукты для проведения лекционных и практических занятий. Преподаватели вуза
21.05.2026 UserGate и Белорусская государственная академия связи подписали соглашение о развитии образования в сфере кибербезопасности

ние о сотрудничестве. Стороны подписали документ, который задает качественно новый уровень взаимодействия в области образования и научно-технического партнерства. Об этом CNews сообщили представители UserGate. Соглашение позволит эффективно объединить академическую базу вуза и отраслевую экспертизу бизнеса для повышения качества подготовки ИТ‑специалистов и инженеров по информационной безоп
19.05.2026 Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

бого сетевого действия. Архитектура надежности и путь к TrustID Идентификация десятков тысяч пользователей в реальном времени требует колоссальной производительности и отказоустойчивости. Архитектура UserGate спроектирована с учетом этих требований: Производительность: система поддерживает до 10 000 запросов в секунду на один узел NGFW без деградации скорости фильтрации трафика.Отказоустойч
19.05.2026 UserGate рассказал о самых слабых местах для кибератак в ИТ‑инфраструктуре российских компаний

х заказчиков в 2025 г. Российские компании и госсектор чаще всего сталкиваются с атаками на доступность сервисов, утечками данных и компрометацией инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители UserGate. По данным вендора, в течение последнего года 39% организаций фиксировали нарушения работы сайтов и веб‑приложений, 34% — утечки данных, 32% — инциденты с сетевым оборудованием, 31% —

12.05.2026 Эксперты UserGate uFactor: троянский мамонт каждый месяц заражает 30 тысяч устройств россиян

Эксперты UserGate uFactor сообщают: мошенники активно распространяют вирус RAT Mamont, который крадет данные пользователей и может использоваться для хищения денег с банковских счетов россиян. Аналитик

08.05.2026 Merlion открывает доступ к демостенду UserGate NGFW для тестирования сценариев сетевой безопасности

Технический центр Merlion объявил о запуске постоянно действующей программы демонстраций и тестирования решения в области информационной безопасности UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). Наличие доступного демостенда позволит партнерам и их заказчикам оперативно оценить возможности российского решения, построенного на собственном движке
07.05.2026 Эксперты UserGate: кибермошенники стали активнее использовать технологии NFC, чтобы взять под контроль банковские счета россиян

Компания UserGate, российский разработчик решений по кибербезопасности и архитектор сетевого доверия,

05.05.2026 Интеграция Indeed AM и продуктов UserGate NGFW и UserGate Client повышает безопасность удаленного доступа

Компании «Индид» и UserGate успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manag
30.04.2026 Эксперты UserGate uFactor предупреждают об уязвимости с высоким уровнем критичности в конвейере логирования ProFTPD

Эксперты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor предупредили о том, что в популярном FTP-сервере ProFTPD с открытым исходным кодом была обнаружена уязвимость CVE-2026-42167, которой присвоили высокий уровень критичности. Уяз
29.04.2026 UserGate начинает продажи межсетевого экрана для защиты веб-приложений в Белоруссии

сности и архитектор сетевого доверия, начинает продажи межсетевого экрана для защиты веб-приложений UserGate WAF (uWAF) на рынке Белоруссии. Вендор предлагает государственным учреждениям и комм
28.04.2026 Российский стек безопасности: UserGate Client официально совместим с Astra Linux

По результатам испытаний компания UserGate и «Группа Астра» подтвердили полную совместимость программного продукта UserGate<
24.04.2026 UserGate вступил в Ассоциацию пользователей стандартов по информационной безопасности

разработчик решений в области информационной безопасности, стал действительным членом Ассоциации пользователей стандартов по информационной безопасности «АБИСС». Об этом CNews сообщили представители UserGate. UserGate обладает полным циклом создания доверенных средств защиты информации, включая собственную микроэлектронную базу и сертифицированные программные продукты. Компетенции к
20.04.2026 UserGate открыла сертифицированный образовательный центр в Москве

Компания UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого до
17.04.2026 UserGate начинает сотрудничество с Белорусской государственной академией связи

совместных исследований в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate. В рамках сотрудничества компания UserGate передаст БГАС учебно-методический

17.04.2026 UserGate Client стал первым сертифицированным Host Based NAC в Белоруссии среди российских программных продуктов

получении сертификата Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии для продукта UserGate Client (uClient). Об этом CNews сообщили представители UserGate. uClient стал
17.04.2026 UserGate Client стал первым сертифицированным Host Based NAC в Белоруссии среди российских программных продуктов

получении сертификата Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии для продукта UserGate Client (uClient). Об этом CNews сообщили представители UserGate. uClient стал
15.04.2026 UserGate обновила сертификат ФСТЭК на свой флагманский продукт

Компания UserGate, российский разработчик в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, о
13.04.2026 UserGate и Белорусский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве

иктор Кочин. Республика Беларусь активно развивает свой цифровой суверенитет. Сотрудничая с вузами, UserGate стремится насытить рынок труда республики высококвалифицированными специалистами, об
10.04.2026 UserGate и mt cloud и запускают MSS-сервис на базе отечественного NGFW

ащитить ИТ-инфраструктуру любой сложности и масштаба с возможностью работы и объединения инфраструктуры в публичных и частных облаках, а также в локальных (on-premise) контурах — используя экосистему UserGate SUMMA в облаке mt cloud по модели подписки. В рамках партнерства mt cloud разворачивает линейку профессиональных сервисов в области информационной безопасности (Managed Security Servic
08.04.2026 UserGate и Nubes запускают облачный сервис для защиты веб‑приложений

и архитектор сетевого доверия, и компания Nubes, провайдер облачных сервисов для бизнеса, объявили о начале предоставления услуги Nubes Cloud WAF на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Услуга Nubes Cloud WAF нацелена на представителей малого и среднего бизнеса, которые стремятся обеспечить защиту своих веб‑ресурсов и при этом избежать инвестиций в приобре
07.04.2026 UserGate и HostVM подтвердили совместимость своих решений

ии серверов, рабочих столов (VDI) и приложений, объявляют об успешном тестировании и полной совместимости решения для виртуализации рабочих столов HostVM VDI с межсетевым экраном следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW). Об этом CNews сообщили представители UserGate. Данная интеграция позволяет компаниям обеспечить беспрецедентный уровень безопасности для своих виртуальных рабочих

02.04.2026 «Инфосистемы Джет» завершила тестирование uNGFW 7.4.1

«Инфосистемы Джет» завершила комплексное тестирование межсетевого экрана следующего поколения uNGFW версии 7.4.1 компании UserGate. По сравнению с результатами предыдущих испытаний эксперты отмечают явное развитие продукта, которое выражается как в расширении функциональных возможностей, так и в снижении количеств
01.04.2026 Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Доверие как главный фактор выбора На пресс-брифинге руководитель отдела стратегической аналитики UserGate Юлия Косова представила результаты исследования, проведенного аналитиками компании.

26.03.2026 UserGate выпустит сертифицированное средство криптографической защиты — ГОСТ VPN

te, российский разработчик решений в области информационной безопасности, выпустит сертифицированное средство криптографической защиты информации — ГОСТ VPN. Новая функциональность межсетевых экранов UserGate NGFW соответствует требованиям российского законодательства. Пилотные внедрения и альфа-тестирования нового решения начнутся уже этой осенью. Об этом CNews сообщили представители Us
26.03.2026 UserGate анонсировал новый продукт класса SWG

ик решений в области информационной безопасности, анонсировал новый продукт — шлюз веб‑безопасности UserGate Secure Web Gateway (uSWG). Он расширяет экосистему вендора для надежной и эффективно
26.03.2026 «Яндекс» и UserGate представили совместное решение для киберзащиты по принципу сетевого доверия

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, и «Яндекс» объявляют об интеграции своих продуктов — «Яндекс Браузера для организаций» и шлюза веб‑безопасности UserGate SWG. Решение позволит минимизировать риски проникновения в корпоративную сеть и компрометации данных. Механизм совместной работы двух продуктов компаний реализован впервые. Об этом CNe

Публикаций - 512, упоминаний - 790

UserGate и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 85
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 63
Код Безопасности 812 52
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 37
Softline - Софтлайн 3743 33
Check Point Software Technologies 829 33
Cisco Systems 5372 31
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 28
Fortinet 452 28
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 25
Palo Alto Networks 209 19
Ростелеком 10948 19
Microsoft Corporation 25775 19
9594 19
Yandex - Яндекс 9216 17
Газинформсервис - ГИС 496 16
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 16
InfoWatch - Инфовотч 1185 16
Eltex - Предприятие Элтекс 273 15
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 13
CYREN - Commtouch 27 13
R-Vision - Р-Вижн 267 12
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 12
АйТи Бастион - IT Bastion 154 12
InnoSTage - Инностейдж 220 12
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 12
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 12
Telegram Group 2940 12
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 11
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 11
МегаФон 10742 11
Ideco - Айдеко 123 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 10
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Газпром ПАО 1493 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Русагро Группа Компаний 379 5
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 4
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 4
Петровский парк 4 4
ЦентроКредит АКБ 20 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
ФосАгро 176 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Альфа-Банк 1979 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 2
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 2
МСК - Международная строительная компания 4 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 2
Ренконс 2 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
UPS 216 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ВкусВилл - Избёнка 216 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 101
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 362
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 244
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 182
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 149
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 142
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 107
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 100
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 98
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 88
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 88
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 76
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 73
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 72
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 67
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 67
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 66
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 65
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 60
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 59
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 55
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 48
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 47
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 43
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 40
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 40
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 40
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 39
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 39
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 39
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 35
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 33
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 31
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 102
UserGate SUMMA 48 48
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 43
UserGate Proxy & Firewall ПАК 33 33
UserGate SOC - UserGate Security Operations Center - UserGate SIEM - UserGate Security Information and Event Management - UserGate uFactor 33 30
Microsoft Windows 16882 25
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 28 24
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 25 24
Linux OS 11533 24
UserGate MC - UserGate Management Center 27 23
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 19
UserGate OS - UGOS - UG OS 18 18
UserGate Web Filter 23 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
UserGate Mail Security - UserGate Mail Server 19 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
UserGate - Entensys URL Filtering 13 13
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 12
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall - uDCFW 12 12
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 12
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 11
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 11 11
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 11
UserGate UTM - UserGate Unified Threat Management 10 10
UserGate Client - uClient 9 9
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 8
InfoTeCS - ViPNet Client 122 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
FreePik 1841 8
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 7
Apple iPhone 6 4861 7
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 7
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 7
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 7
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 6
Курашев Дмитрий 59 57
Чернов Иван 40 38
Прямов Кирилл 21 20
Зайцева Маргарита 22 19
Пеньковский Михаил 20 15
Овчинников Дмитрий 31 13
Кузеванов Дмитрий 21 12
Кадер Михаил 24 12
Косова Юлия 17 12
Зенина Наталья 14 12
Левченко Александр 16 11
Бейбутов Эльман 22 11
Абрамович Виталий 8 8
Гусев Дмитрий 92 7
Салахутдинов Артур 7 7
Даровских Виталий 7 7
Чеботарев Дмитрий 16 6
Парфентьев Алексей 183 6
Зинкевич Сергей 77 5
Петренко Сергей 33 5
Джаганян Александр 6 5
Арсеньев Игорь 5 5
Заковряжина Яна 11 5
Янкин Андрей 52 4
Степаненко Василий 49 4
Гусев Алексей 19 4
Данченков Александр 7 4
Затерюкин Николай 4 4
Ольков Евгений 6 4
Демидов Сергей 129 4
Касимов Вячеслав 35 3
Волчков Павел 11 3
Шойтов Александр 116 3
Бигун Егор 14 3
Хасин Евгений 22 3
Босенко Олег 7 3
Пугач Павел 17 3
Цыганов Федор 4 3
Кистанов Александр 3 3
Шутенко Полина 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 384
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 17
Европа 24964 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Израиль 2856 12
Азия - Азиатский регион 5920 9
Франция - Французская Республика 8177 7
Беларусь - Минск 706 6
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Япония 13807 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Индия - Bharat 5870 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 4
Китай - Тайвань 4245 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 25 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Армения - Республика 2449 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 154
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 89
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 87
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 81
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 76
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 49
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Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
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ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
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АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
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ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
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РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
UserGate Open Conf 6 6
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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