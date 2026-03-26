UserGate выпустит сертифицированное средство криптографической защиты — ГОСТ VPN

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, выпустит сертифицированное средство криптографической защиты информации — ГОСТ VPN. Новая функциональность межсетевых экранов UserGate NGFW соответствует требованиям российского законодательства. Пилотные внедрения и альфа-тестирования нового решения начнутся уже этой осенью. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Ранее в продуктовом портфеле UserGate не было средств шифрования данных и трафика, которые соответствовали бы требованиям регуляторов в части использования их предприятиями, обладающими объектами критической информационной инфраструктуры. В этой связи в середине 2025 г. было принято решение дополнить функциональность межсетевых экранов нового поколения UserGate опциональной функциональностью — ГОСТ VPN.

ГОСТ VPN от UserGate будет доступен заказчикам, которые нуждаются в средстве шифрования трафика, соответствующего требованиям российских регуляторов. Основные потребители этого решения — органы государственной власти и организации, которые используют средства защиты сетевого трафика высокого класса, хранят, обрабатывают и передают персональные данные, а также применяют каналы связи, обладающие средствами криптографической защиты, которые соответствуют требованиям российского законодательства.

Клиенты UserGate, желающие получить функциональность ГОСТ VPN, должны будут указать необходимость этой опции при покупке UserGate NGFW. Это необходимо для подготовки полного комплекта документации проекта, а также дополнения «базовой» функциональности межсетевого экрана необходимыми возможностями сертифицированного СКЗИ. В планах команды разработки UserGate внести функциональность ГОСТ VPN в продукты компании, которые уже приобретены клиентами и используются в их инфраструктурах. При этом, в соответствии с требованиями законодательства, порядок доработки будет согласовываться с регуляторами.

В настоящее время вендор согласовал с регуляторами техническое задание на разработку и выпуск ГОСТ VPN. До конца 2026 г. компания планирует проведение серии пилотных внедрений и альфа-тестирований новой функциональности, в которых смогут принять участие все заинтересованные организации. Полноценный запуск решения планируется осуществить в 2027 г.

«Выпуская на рынок сертифицированное СКЗИ, разработанное собственными силами, мы откликаемся на многочисленные запросы заказчиков. Это органы государственного управления различных уровней, коммерческие предприятия, которые взаимодействуют с государством. Они получают в свое распоряжение межсетевой экран следующего поколения с критически важной для них функциональностью. До сих пор большинство таких клиентов вынуждены были использовать решения сторонних вендоров, сталкиваясь с трудностями при внедрении и проблемами совместимости NGFW и СКЗИ. UserGate ГОСТ VPN позволит им получить всё необходимое в рамках единого решения», — сказал руководитель службы специальной разработки UserGate Игорь Гайдаш.