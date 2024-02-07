Ключевые тренды и драйверы роста российского рынка NGFW Сегмент межсетевых экранов нового поколения (Next Generation Firewall — NGFW) является одним из самых крупных на рынке информационной безопасности. Программные и про

UserGate обеспечила защиту сетевой инфраструктуры коммерческого банка «Пойдём!» Проект внедрения решения на базе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) UserGate осуществил системный интегратор Ximi Lab. АО КБ «Пойдём!» – специализированный

Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома» «Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также заявленная в релизе производительность и функциональность продукта с большим количеством правил и политик полностью подтверждены. Фун

Ideco NGFW создал решение для Enterprise сегмента Ideco NGFW — инновационное решение для крупного бизнеса Компания Ideco выпустила инновацию в сфере информационной безопасности — новое поколение межсетевых экранов и полностью перешла на NGFW-решения. Это позволит удовлетворить все требования крупных компаний на рынке в области безопасности. Об этом CNews сообщили представители Ideco. Основываясь на многолетнем опыте работы с к

Минцифры включило Solar NGFW в единый реестр российского ПО Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Solar NGFW — программный межсетевой экран нового

Solar NGFW 1.1: аналитика в реальном времени для защиты от актуальных киберугроз ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar NGFW 1.1, которая поможет бизнесу защитить высоконагруженные сети. Надежность продукта стала выше благодаря реализации отказоустойчивой пары Active/Passive, а защита от вторжений с использовани

Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0 Компания Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0. Это решение было разработано с учетом последних тенденций в киберугрозах и предлагает новейшие функции, чтобы обеспечить максимальную защиту сети. Среди новых возможностей: Zone Base

Иван Чернов, UserGate: Большое обновление NGFW затронет всю экосистему наших продуктов влением. И это действительно так. В последней версии мы переходим на новую операционную систему – UGOS 7.1. Речь идет не только о дополнительном функционале, но и о полном обновлении «‎внутренностей» NGFW. А это всегда волнительно, потому что новые движки могут требовать радикальных инструментов, таких как clean install (полная переустановка). Но бояться их не стоит – пользователей ждут реа

Positive Technologies: треть российских специалистов по ИТ и ИБ недовольны производительностью NGFW, доступных на рынке Рынок продуктов Next Generation Firewall (NGFW) претерпел значительные изменения за последние два года. Отечественный рынок покинули за

UserGate и «Глобал айти» обеспечили защиту информационных систем «Кавказцемента» Разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Глобал айти» обеспечили контур информационной безопасности для компании «Кавказцемент». UserGate NGFW в рамках проекта выбран для защиты от вредоносного ПО, фишинга, DDoS-атак и других угроз. Специалисты «Глобал айти» провели аудит корпоративной инфраструктуры заказчика, рассмотрели нескол

«Нубес» предложит замену ушедшим с российского рынка NGFW В рамках нового сервиса клиенты получат возможность защитить свою корпоративную сеть с помощью виртуальных NGFW от производителей UserGate и CheckPoint. Cервис «Защита сети NGFW» поможет компаниям, потерявшим поддержку ушедших с российского рынка вендоров, сохранить должный уровень защиты кор

UserGate ускорил NGFW более чем в 4 раза Российский разработчик ИБ решений сразу вслед за релизом седьмой версии собственной операционной системы – основы экосистемы UserGate SUMMA, включающей в себя UserGate NGFW – объявил о старте следующего этапа внедрения в коммерческую эксплуатацию программно-аппаратного комплекса UserGate FG, представляющего собой NGFW высокой производительности. По ито

Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate nxdatacenter запустил в промышленную эксплуатацию виртуальный межсетевой экран следующего поколения NGFW для комплексной защиты ресурсов в облаке. В качестве основы решения выбрана разработка о

Состоялся технический релиз новой версии NGFW «Континент 4» Компания «Код безопасности» сообщила о выпуске версии 4.1.7 NGFW «Континент 4». В версии «Континент 4.1.7» добавился ряд новых защитных механизмов и функций, которые позволят лучше обеспечивать безопасность корпоративных пользователей при работе в интер

«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW «РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на

В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения Российский рынок NGFW Российский рынок NGFW (межсетевые экраны нового поколения) в 2023 г. составит 16

«РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW «РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур Solar JSOC,

Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза ильские производители «сбежали» с российского рынка, оставив пустым и такой важный его сегмент, как NGFW. С другой стороны, мы видим, как активно разгоняется тезис о том, что российские ИБ комп

Кроссчейн-мосты и атомарные свопы — чего еще мы не знаем о криптовалюте? иптовалюты только с теми же алгоритмами хеширования, атомарные свопы могут происходить только в том случае, если обе стороны согласны с типом и суммой обмениваемых активов. Что такое кросс-чейн мосты Межсетевые или перекрестные мосты чем-то похожи на атомарные свопы, но эти две технологии не идентичны. Кроссчейн-мосты — это приложения, облегчающие транзакции между независимыми блокчейнами.

Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци

DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW. В рамках нового сервиса по защите сети клиенты получат полностью готовый виртуальный файрволл нового поколения (NGFW) на базе FortiGate с широким набором функций: IPS и антивирус д

Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex и СНГ два новых межсетевых экрана USG Flex 100W и USG Flex 700 вместе с версией микропрограммы ZLD 4.60, улучшающей функциональность и быстродействие всей линейки шлюзов безопасности компании. Новые межсетевые экраны и версия микропрограммы улучшают возможности компаний среднего и малого бизнеса (СМБ) по внедрению гибкой системы безопасности для защиты от самых разнообразных киберугроз и н

ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными го участников считают, что устаревших межсетевых экранов нет необходимых возможностей для предотвращения атак на критически важные бизнес-приложения. Столько же респондентов посчитали, что устаревшие межсетевые экраны демонстрируют свою неэффективность для создания сетей с нулевым доверием (zero trust). В 2020 году использование межсетевых экранов оставляет компьютерные сети без защиты 76%

Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци

Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволит крупнейшим предприятиям достичь настоящей внутренней сегментации, а также беспрецедентных возможностей по ма

Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500. Сертификация подтверждает соответствие решений требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты. Huawei стремится ра

Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России трибутором. Axoft и Palo Alto Networks сосредоточат усилия на продвижении Next-Generation Firewall (NGFW), который является флагманским продуктом в линейке решений вендора. Межсетевой экран нов

Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA рых в настоящее время называют межсетевыми экранами следующего поколения (Next Generation Firewall, NGFW), поскольку они обеспечивают более глубокую защиту приложений и безопасности в целом.Уст

Межсетевые экраны Altell Neo сертифицированы ФСБ окончании процесса сертификации межсетевых экранов Altell Neo в ФСБ России. Полученный сертификат №СФ/515-2429 удостоверяет, что разработка «АльтЭль» соответствует требованиям ФСБ к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности и может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной вла

Fortinet получила сертификаты ФСТЭК на межсетевые экраны FortiGate с ОС FortiOS 5.0 но-техническим средством защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям следующих руководящих документов: «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1997) — по 3 классу защищен

WatchGuard представила виртуальные межсетевые экраны серии XTMv ия WatchGuard Technologies, поставщик решений по обеспечению корпоративной информационной безопасности, представила бета-версию новых виртуальных межсетевых экранов WatchGuard серии XTMv. Виртуальные межсетевые экраны WatchGuard XTMv управляют трафиком, проходящим в пределах виртуальной сетевой инфраструктуры, а также через внутренние сети между виртуальными машинами, в одном кластере или н

«Комстар-ОТС» создает в Москве транспортную сеть нового поколения «Комстар-ОТС» создает транспортную сеть нового поколения группы «Комстар-ОТС» в Москве. В рамках этого проекта в Москве объединяются сети дочерних компаний ОАО «Комстар-ОТС» – МГТС и «Комстар-Директ» – путем внедрения ключевого

Межсетевые мосты похоронили тариф "МегаФона" тва абонентов, использующих мосты, но и неверным расчетом оператора, не сумевшего спрогнозировать резкий рост трафика от вновь подключившихся абонентов. В самой компании эти предположения опровергли. Межсетевые мосты представляют собой электронные устройства, связывающие GSM-сети и сети традиционных операторов и позволяющие «конвертировать» вызовы с мобильных номеров на городские во внутрис

Межсетевые экраны ожидает бум продаж ы корпоративной информации, в том числе, и от вирусов и червей. По словам Марка Бушара (Mark Bouchard) из Meta Group, несмотря на то, что почти все компании крупного и среднего бизнеса уже используют межсетевые экраны, подобные устройства начнут устанавливать все больше организаций, во все большем количестве точек своих сетей. «На мой взгляд, намного большее количество компаний намереваются