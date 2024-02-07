Кибербезопасность NGFW Next-Generation Firewall Межсетевые экраны нового поколения МФМЭ многофункциональный межсетевой экран
Сегмент межсетевых экранов нового поколения (Next Generation Firewall — NGFW) является одним из самых крупных на рынке информационной безопасности. Программные и программно-аппаратные комплексы средств для глубокой фильтрации трафика играют ключевую роль в комплексной защите корпоративных IT-инфраструктур от сетевых угроз. Традиционно наибольшим спросом NGFW пользуются в финансовой сфере, телекоме, государственном секторе, а также у промышленных и энергогенерирующих предприятий, большинство которых является объектами критической инфраструктуры.
Одним из главных трендов на российском рынке кибербезопасности стало создание Next Generation Firewall (NGFW) — брандмауэра следующего поколения, который комплексно защищает корпоративные сети от вторжений и угроз. Брандмауэры следующего поколения — это межсетевые экраны, которые выходят за рамки традиционного Firewall: они лучше распознают новейшие угрозы и блокируют потенциально опасный трафик. Чтобы фильтрация и проверка функционировали полноценно, требуется интеграция антивирусного ядра, которое позволит находить сигнатуры вредоносных файлов в проходящем через брандмауэр трафике.
|07.02.2024
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Ключевые тренды и драйверы роста российского рынка NGFW
Сегмент межсетевых экранов нового поколения (Next Generation Firewall — NGFW) является одним из самых крупных на рынке информационной безопасности. Программные и про
|05.02.2024
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UserGate обеспечила защиту сетевой инфраструктуры коммерческого банка «Пойдём!»
Проект внедрения решения на базе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) UserGate осуществил системный интегратор Ximi Lab. АО КБ «Пойдём!» – специализированный
|08.12.2023
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Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»
«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также заявленная в релизе производительность и функциональность продукта с большим количеством правил и политик полностью подтверждены. Фун
|29.11.2023
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Ideco NGFW создал решение для Enterprise сегмента Ideco NGFW — инновационное решение для крупного бизнеса
Компания Ideco выпустила инновацию в сфере информационной безопасности — новое поколение межсетевых экранов и полностью перешла на NGFW-решения. Это позволит удовлетворить все требования крупных компаний на рынке в области безопасности. Об этом CNews сообщили представители Ideco. Основываясь на многолетнем опыте работы с к
|28.11.2023
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Минцифры включило Solar NGFW в единый реестр российского ПО
Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Solar NGFW — программный межсетевой экран нового
|21.11.2023
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Solar NGFW 1.1: аналитика в реальном времени для защиты от актуальных киберугроз
ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar NGFW 1.1, которая поможет бизнесу защитить высоконагруженные сети. Надежность продукта стала выше благодаря реализации отказоустойчивой пары Active/Passive, а защита от вторжений с использовани
|30.10.2023
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Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0
Компания Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0. Это решение было разработано с учетом последних тенденций в киберугрозах и предлагает новейшие функции, чтобы обеспечить максимальную защиту сети. Среди новых возможностей: Zone Base
|26.10.2023
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Иван Чернов, UserGate: Большое обновление NGFW затронет всю экосистему наших продуктов
влением. И это действительно так. В последней версии мы переходим на новую операционную систему – UGOS 7.1. Речь идет не только о дополнительном функционале, но и о полном обновлении «внутренностей» NGFW. А это всегда волнительно, потому что новые движки могут требовать радикальных инструментов, таких как clean install (полная переустановка). Но бояться их не стоит – пользователей ждут реа
|10.10.2023
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Positive Technologies: треть российских специалистов по ИТ и ИБ недовольны производительностью NGFW, доступных на рынке
Рынок продуктов Next Generation Firewall (NGFW) претерпел значительные изменения за последние два года. Отечественный рынок покинули за
|22.08.2023
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UserGate и «Глобал айти» обеспечили защиту информационных систем «Кавказцемента»
Разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Глобал айти» обеспечили контур информационной безопасности для компании «Кавказцемент». UserGate NGFW в рамках проекта выбран для защиты от вредоносного ПО, фишинга, DDoS-атак и других угроз. Специалисты «Глобал айти» провели аудит корпоративной инфраструктуры заказчика, рассмотрели нескол
|16.08.2023
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«Нубес» предложит замену ушедшим с российского рынка NGFW
В рамках нового сервиса клиенты получат возможность защитить свою корпоративную сеть с помощью виртуальных NGFW от производителей UserGate и CheckPoint. Cервис «Защита сети NGFW» поможет компаниям, потерявшим поддержку ушедших с российского рынка вендоров, сохранить должный уровень защиты кор
|22.05.2023
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UserGate ускорил NGFW более чем в 4 раза
Российский разработчик ИБ решений сразу вслед за релизом седьмой версии собственной операционной системы – основы экосистемы UserGate SUMMA, включающей в себя UserGate NGFW – объявил о старте следующего этапа внедрения в коммерческую эксплуатацию программно-аппаратного комплекса UserGate FG, представляющего собой NGFW высокой производительности. По ито
|17.05.2023
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Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate
nxdatacenter запустил в промышленную эксплуатацию виртуальный межсетевой экран следующего поколения NGFW для комплексной защиты ресурсов в облаке. В качестве основы решения выбрана разработка о
|26.04.2023
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Состоялся технический релиз новой версии NGFW «Континент 4»
Компания «Код безопасности» сообщила о выпуске версии 4.1.7 NGFW «Континент 4». В версии «Континент 4.1.7» добавился ряд новых защитных механизмов и функций, которые позволят лучше обеспечивать безопасность корпоративных пользователей при работе в интер
|17.04.2023
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«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW
«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на
|14.04.2023
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В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения
Российский рынок NGFW Российский рынок NGFW (межсетевые экраны нового поколения) в 2023 г. составит 16
|13.04.2023
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«РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW
«РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур Solar JSOC,
|12.04.2023
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Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза
ильские производители «сбежали» с российского рынка, оставив пустым и такой важный его сегмент, как NGFW. С другой стороны, мы видим, как активно разгоняется тезис о том, что российские ИБ комп
|09.01.2023
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Кроссчейн-мосты и атомарные свопы — чего еще мы не знаем о криптовалюте?
иптовалюты только с теми же алгоритмами хеширования, атомарные свопы могут происходить только в том случае, если обе стороны согласны с типом и суммой обмениваемых активов. Что такое кросс-чейн мосты Межсетевые или перекрестные мосты чем-то похожи на атомарные свопы, но эти две технологии не идентичны. Кроссчейн-мосты — это приложения, облегчающие транзакции между независимыми блокчейнами.
|08.12.2021
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Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco
риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци
|15.12.2020
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DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW
DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW. В рамках нового сервиса по защите сети клиенты получат полностью готовый виртуальный файрволл нового поколения (NGFW) на базе FortiGate с широким набором функций: IPS и антивирус д
|23.11.2020
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Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex
и СНГ два новых межсетевых экрана USG Flex 100W и USG Flex 700 вместе с версией микропрограммы ZLD 4.60, улучшающей функциональность и быстродействие всей линейки шлюзов безопасности компании. Новые межсетевые экраны и версия микропрограммы улучшают возможности компаний среднего и малого бизнеса (СМБ) по внедрению гибкой системы безопасности для защиты от самых разнообразных киберугроз и н
|29.10.2020
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ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными
го участников считают, что устаревших межсетевых экранов нет необходимых возможностей для предотвращения атак на критически важные бизнес-приложения. Столько же респондентов посчитали, что устаревшие межсетевые экраны демонстрируют свою неэффективность для создания сетей с нулевым доверием (zero trust). В 2020 году использование межсетевых экранов оставляет компьютерные сети без защиты 76%
|27.08.2020
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Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов
риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци
|16.03.2020
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Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F
Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволит крупнейшим предприятиям достичь настоящей внутренней сегментации, а также беспрецедентных возможностей по ма
|13.03.2019
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Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России
Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500. Сертификация подтверждает соответствие решений требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты. Huawei стремится ра
|28.02.2017
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Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России
трибутором. Axoft и Palo Alto Networks сосредоточат усилия на продвижении Next-Generation Firewall (NGFW), который является флагманским продуктом в линейке решений вендора. Межсетевой экран нов
|30.09.2015
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Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA
рых в настоящее время называют межсетевыми экранами следующего поколения (Next Generation Firewall, NGFW), поскольку они обеспечивают более глубокую защиту приложений и безопасности в целом.Уст
|13.08.2014
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Межсетевые экраны Altell Neo сертифицированы ФСБ
окончании процесса сертификации межсетевых экранов Altell Neo в ФСБ России. Полученный сертификат №СФ/515-2429 удостоверяет, что разработка «АльтЭль» соответствует требованиям ФСБ к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности и может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной вла
|16.07.2014
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Fortinet получила сертификаты ФСТЭК на межсетевые экраны FortiGate с ОС FortiOS 5.0
но-техническим средством защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям следующих руководящих документов: «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1997) — по 3 классу защищен
|26.01.2012
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WatchGuard представила виртуальные межсетевые экраны серии XTMv
ия WatchGuard Technologies, поставщик решений по обеспечению корпоративной информационной безопасности, представила бета-версию новых виртуальных межсетевых экранов WatchGuard серии XTMv. Виртуальные межсетевые экраны WatchGuard XTMv управляют трафиком, проходящим в пределах виртуальной сетевой инфраструктуры, а также через внутренние сети между виртуальными машинами, в одном кластере или н
|25.06.2008
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«Комстар-ОТС» создает в Москве транспортную сеть нового поколения
«Комстар-ОТС» создает транспортную сеть нового поколения группы «Комстар-ОТС» в Москве. В рамках этого проекта в Москве объединяются сети дочерних компаний ОАО «Комстар-ОТС» – МГТС и «Комстар-Директ» – путем внедрения ключевого
|10.02.2005
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Межсетевые мосты похоронили тариф "МегаФона"
тва абонентов, использующих мосты, но и неверным расчетом оператора, не сумевшего спрогнозировать резкий рост трафика от вновь подключившихся абонентов. В самой компании эти предположения опровергли. Межсетевые мосты представляют собой электронные устройства, связывающие GSM-сети и сети традиционных операторов и позволяющие «конвертировать» вызовы с мобильных номеров на городские во внутрис
|03.12.2003
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Межсетевые экраны ожидает бум продаж
ы корпоративной информации, в том числе, и от вирусов и червей. По словам Марка Бушара (Mark Bouchard) из Meta Group, несмотря на то, что почти все компании крупного и среднего бизнеса уже используют межсетевые экраны, подобные устройства начнут устанавливать все больше организаций, во все большем количестве точек своих сетей. «На мой взгляд, намного большее количество компаний намереваются
|19.09.2002
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Alcatel поставит SMARTS интеллектуальную мобильную сеть нового поколения на базе открытой сервисной платформы OSP
едневолжская межрегиональная ассоциация радио/телекоммуникационных систем) и компания Alcatel объявили о подписании соглашения, по которому Alcatel поставит компании SMARTS интеллектуальную мобильную сеть нового поколения. Как сообщает пресс-служба SMARTS, по условиям подписанного соглашения, Alcatel поставит и установит мобильную интеллектуальную сеть на базе открытой сервисной платформы м
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