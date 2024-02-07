Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 146885
ИКТ 11590
Организации 9171
Ведомства 1425
Ассоциации 876
Технологии 3239
Системы 22855
Персоны 60750
География 2314
Статьи 1460
Пресса 1094
ИАА 653
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2360
Мероприятия 829

Кибербезопасность NGFW Next-Generation Firewall Межсетевые экраны нового поколения МФМЭ многофункциональный межсетевой экран


Сегмент межсетевых экранов нового поколения (Next Generation Firewall — NGFW) является одним из самых крупных на рынке информационной безопасности. Программные и программно-аппаратные комплексы средств для глубокой фильтрации трафика играют ключевую роль в комплексной защите корпоративных IT-инфраструктур от сетевых угроз. Традиционно наибольшим спросом NGFW пользуются в финансовой сфере, телекоме, государственном секторе, а также у промышленных и энергогенерирующих предприятий, большинство которых является объектами критической инфраструктуры.

Одним из главных трендов на российском рынке кибербезопасности стало создание Next Generation Firewall (NGFW) — брандмауэра следующего поколения, который комплексно защищает корпоративные сети от вторжений и угроз. Брандмауэры следующего поколения — это межсетевые экраны, которые выходят за рамки традиционного Firewall: они лучше распознают новейшие угрозы и блокируют потенциально опасный трафик. Чтобы фильтрация и проверка функционировали полноценно, требуется интеграция антивирусного ядра, которое позволит находить сигнатуры вредоносных файлов в проходящем через брандмауэр трафике.


07.02.2024 Ключевые тренды и драйверы роста российского рынка NGFW

Сегмент межсетевых экранов нового поколения (Next Generation Firewall — NGFW) является одним из самых крупных на рынке информационной безопасности. Программные и про
05.02.2024 UserGate обеспечила защиту сетевой инфраструктуры коммерческого банка «Пойдём!»

Проект внедрения решения на базе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) UserGate осуществил системный интегратор Ximi Lab. АО КБ «Пойдём!» – специализированный
08.12.2023 Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»

«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также заявленная в релизе производительность и функциональность продукта с большим количеством правил и политик полностью подтверждены. Фун
29.11.2023 Ideco NGFW создал решение для Enterprise сегмента Ideco NGFW — инновационное решение для крупного бизнеса

Компания Ideco выпустила инновацию в сфере информационной безопасности — новое поколение межсетевых экранов и полностью перешла на NGFW-решения. Это позволит удовлетворить все требования крупных компаний на рынке в области безопасности. Об этом CNews сообщили представители Ideco. Основываясь на многолетнем опыте работы с к
28.11.2023 Минцифры включило Solar NGFW в единый реестр российского ПО

Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Solar NGFW — программный межсетевой экран нового
21.11.2023 Solar NGFW 1.1: аналитика в реальном времени для защиты от актуальных киберугроз

ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar NGFW 1.1, которая поможет бизнесу защитить высоконагруженные сети. Надежность продукта стала выше благодаря реализации отказоустойчивой пары Active/Passive, а защита от вторжений с использовани
30.10.2023 Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0

Компания Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0. Это решение было разработано с учетом последних тенденций в киберугрозах и предлагает новейшие функции, чтобы обеспечить максимальную защиту сети. Среди новых возможностей: Zone Base
26.10.2023 Иван Чернов, UserGate: Большое обновление NGFW затронет всю экосистему наших продуктов

влением. И это действительно так. В последней версии мы переходим на новую операционную систему – UGOS 7.1. Речь идет не только о дополнительном функционале, но и о полном обновлении «‎внутренностей» NGFW. А это всегда волнительно, потому что новые движки могут требовать радикальных инструментов, таких как clean install (полная переустановка). Но бояться их не стоит – пользователей ждут реа
10.10.2023 Positive Technologies: треть российских специалистов по ИТ и ИБ недовольны производительностью NGFW, доступных на рынке

Рынок продуктов Next Generation Firewall (NGFW) претерпел значительные изменения за последние два года. Отечественный рынок покинули за
22.08.2023 UserGate и «Глобал айти» обеспечили защиту информационных систем «Кавказцемента»

Разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Глобал айти» обеспечили контур информационной безопасности для компании «Кавказцемент». UserGate NGFW в рамках проекта выбран для защиты от вредоносного ПО, фишинга, DDoS-атак и других угроз. Специалисты «Глобал айти» провели аудит корпоративной инфраструктуры заказчика, рассмотрели нескол
16.08.2023 «Нубес» предложит замену ушедшим с российского рынка NGFW

В рамках нового сервиса клиенты получат возможность защитить свою корпоративную сеть с помощью виртуальных NGFW от производителей UserGate и CheckPoint. Cервис «Защита сети NGFW» поможет компаниям, потерявшим поддержку ушедших с российского рынка вендоров, сохранить должный уровень защиты кор
22.05.2023 UserGate ускорил NGFW более чем в 4 раза

Российский разработчик ИБ решений сразу вслед за релизом седьмой версии собственной операционной системы – основы экосистемы UserGate SUMMA, включающей в себя UserGate NGFW – объявил о старте следующего этапа внедрения в коммерческую эксплуатацию программно-аппаратного комплекса UserGate FG, представляющего собой NGFW высокой производительности. По ито
17.05.2023 Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate

nxdatacenter запустил в промышленную эксплуатацию виртуальный межсетевой экран следующего поколения NGFW для комплексной защиты ресурсов в облаке. В качестве основы решения выбрана разработка о
26.04.2023 Состоялся технический релиз новой версии NGFW «Континент 4»

Компания «Код безопасности» сообщила о выпуске версии 4.1.7 NGFW «Континент 4». В версии «Континент 4.1.7» добавился ряд новых защитных механизмов и функций, которые позволят лучше обеспечивать безопасность корпоративных пользователей при работе в интер
17.04.2023 «РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на
14.04.2023 В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения

Российский рынок NGFW Российский рынок NGFW (межсетевые экраны нового поколения) в 2023 г. составит 16

13.04.2023 «РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур Solar JSOC,
12.04.2023 Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза

ильские производители «сбежали» с российского рынка, оставив пустым и такой важный его сегмент, как NGFW. С другой стороны, мы видим, как активно разгоняется тезис о том, что российские ИБ комп
09.01.2023 Кроссчейн-мосты и атомарные свопы — чего еще мы не знаем о криптовалюте?

иптовалюты только с теми же алгоритмами хеширования, атомарные свопы могут происходить только в том случае, если обе стороны согласны с типом и суммой обмениваемых активов. Что такое кросс-чейн мосты Межсетевые или перекрестные мосты чем-то похожи на атомарные свопы, но эти две технологии не идентичны. Кроссчейн-мосты — это приложения, облегчающие транзакции между независимыми блокчейнами. 
08.12.2021 Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco

риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци
15.12.2020 DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW

DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW. В рамках нового сервиса по защите сети клиенты получат полностью готовый виртуальный файрволл нового поколения (NGFW) на базе FortiGate с широким набором функций: IPS и антивирус д
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex

и СНГ два новых межсетевых экрана USG Flex 100W и USG Flex 700 вместе с версией микропрограммы ZLD 4.60, улучшающей функциональность и быстродействие всей линейки шлюзов безопасности компании. Новые межсетевые экраны и версия микропрограммы улучшают возможности компаний среднего и малого бизнеса (СМБ) по внедрению гибкой системы безопасности для защиты от самых разнообразных киберугроз и н
29.10.2020 ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными

го участников считают, что устаревших межсетевых экранов нет необходимых возможностей для предотвращения атак на критически важные бизнес-приложения. Столько же респондентов посчитали, что устаревшие межсетевые экраны демонстрируют свою неэффективность для создания сетей с нулевым доверием (zero trust). В 2020 году использование межсетевых экранов оставляет компьютерные сети без защиты 76%

27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов

риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци
16.03.2020 Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F

Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволит крупнейшим предприятиям достичь настоящей внутренней сегментации, а также беспрецедентных возможностей по ма
13.03.2019 Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России

Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500. Сертификация подтверждает соответствие решений требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты. Huawei стремится ра
28.02.2017 Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России

трибутором. Axoft и Palo Alto Networks сосредоточат усилия на продвижении Next-Generation Firewall (NGFW), который является флагманским продуктом в линейке решений вендора. Межсетевой экран нов
30.09.2015 Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA

рых в настоящее время называют межсетевыми экранами следующего поколения (Next Generation Firewall, NGFW), поскольку они обеспечивают более глубокую защиту приложений и безопасности в целом.Уст
13.08.2014 Межсетевые экраны Altell Neo сертифицированы ФСБ

окончании процесса сертификации межсетевых экранов Altell Neo в ФСБ России. Полученный сертификат №СФ/515-2429 удостоверяет, что разработка «АльтЭль» соответствует требованиям ФСБ к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности и может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной вла
16.07.2014 Fortinet получила сертификаты ФСТЭК на межсетевые экраны FortiGate с ОС FortiOS 5.0

но-техническим средством защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям следующих руководящих документов: «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1997) — по 3 классу защищен
26.01.2012 WatchGuard представила виртуальные межсетевые экраны серии XTMv

ия WatchGuard Technologies, поставщик решений по обеспечению корпоративной информационной безопасности, представила бета-версию новых виртуальных межсетевых экранов WatchGuard серии XTMv. Виртуальные межсетевые экраны WatchGuard XTMv управляют трафиком, проходящим в пределах виртуальной сетевой инфраструктуры, а также через внутренние сети между виртуальными машинами, в одном кластере или н
25.06.2008 «Комстар-ОТС» создает в Москве транспортную сеть нового поколения

«Комстар-ОТС» создает транспортную сеть нового поколения группы «Комстар-ОТС» в Москве. В рамках этого проекта в Москве объединяются сети дочерних компаний ОАО «Комстар-ОТС» – МГТС и «Комстар-Директ» – путем внедрения ключевого

10.02.2005 Межсетевые мосты похоронили тариф "МегаФона"

тва абонентов, использующих мосты, но и неверным расчетом оператора, не сумевшего спрогнозировать резкий рост трафика от вновь подключившихся абонентов. В самой компании эти предположения опровергли. Межсетевые мосты представляют собой электронные устройства, связывающие GSM-сети и сети традиционных операторов и позволяющие «конвертировать» вызовы с мобильных номеров на городские во внутрис
03.12.2003 Межсетевые экраны ожидает бум продаж

ы корпоративной информации, в том числе, и от вирусов и червей. По словам Марка Бушара (Mark Bouchard) из Meta Group, несмотря на то, что почти все компании крупного и среднего бизнеса уже используют межсетевые экраны, подобные устройства начнут устанавливать все больше организаций, во все большем количестве точек своих сетей. «На мой взгляд, намного большее количество компаний намереваются
19.09.2002 Alcatel поставит SMARTS интеллектуальную мобильную сеть нового поколения на базе открытой сервисной платформы OSP

едневолжская межрегиональная ассоциация радио/телекоммуникационных систем) и компания Alcatel объявили о подписании соглашения, по которому Alcatel поставит компании SMARTS интеллектуальную мобильную сеть нового поколения. Как сообщает пресс-служба SMARTS, по условиям подписанного соглашения, Alcatel поставит и установит мобильную интеллектуальную сеть на базе открытой сервисной платформы м

Публикаций - 432, упоминаний - 495

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5038 51
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 267 50
Fortinet 369 43
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 758 35
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 945 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4616 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11244 27
Ростелеком 10878 26
Check Point Software Technologies 738 26
Код Безопасности 551 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8494 24
Microsoft Corporation 24221 23
МегаФон 8082 18
Broadcom - VMware 2286 18
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 147 17
Huawei 3747 16
InfoWatch - Инфовотч 976 16
IBM - International Business Machines Corp 9370 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1046 16
Telegram Group 1581 14
Palo Alto Networks 136 13
Ideco - Айдеко 58 13
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1684 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 11
7794 11
Intel Corporation 11973 10
Oracle Corporation 6563 10
ZyXEL Communications 289 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1465 9
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 120 9
Крок - Croc 1767 9
WatchGuard Technologies 72 9
Dell EMC 4988 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 419 8
Cisco Systems - Splunk 64 8
Red Hat 1285 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 763 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 601 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1521 8
РЖД - Российские железные дороги 1816 8
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 129 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2680 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 676 6
Россети Ленэнерго 1700 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6838 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6724 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 397 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 412 4
Лента - Сеть розничной торговли 1946 3
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 51 3
ЦУМ ТД - Торговый дом 66 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1140 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 183 3
Открытие ФК - Банк Открытие 528 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 211 3
Восток-Запад - EWS Holding 43 2
Абсолют Банк 218 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 394 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 195 2
Русагро Группа Компаний 257 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 956 2
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 410 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 146 2
Резонанс НПП 362 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 382 2
ГПБ - Газпромбанк 1038 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 398 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 483 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 837 2
Почта России ПАО 2033 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 412 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 178 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3599 68
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10800 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2987 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4429 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4238 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 11
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 154 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4786 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2404 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1847 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5539 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2868 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 660 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2877 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2699 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 300 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5197 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1813 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2122 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 108 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 360 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 294 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1846 2
Федеральное казначейство России 1678 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 236 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 335 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3156 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 606 2
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 24 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1031 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1783 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 412 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 111 1
UK Government - Правительство Великобритании 114 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 603 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 679 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 2
OWASP - Open Web Application Security Project 86 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 521 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
OSI - Open Source Initiative 71 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24631 260
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60738 252
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1946 174
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16561 136
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11957 106
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28156 101
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19860 101
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3553 92
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46098 90
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7231 90
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14834 83
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10507 80
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15017 79
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1802 78
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2843 77
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10141 72
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11868 69
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6071 68
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3263 67
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 769 66
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23045 65
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5648 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28768 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24027 53
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 349 53
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3895 49
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11197 49
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2615 48
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6361 46
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6810 46
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27139 45
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 319 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9283 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11988 42
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  704 39
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3867 39
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7250 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23600 38
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12339 37
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3961 66
Microsoft Windows 15187 30
Linux OS 9297 29
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 34 27
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 109 24
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 285 21
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 115 16
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 91 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 117 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 210 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 234 14
UserGate SUMMA 22 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 63 12
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1225 11
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 232 11
Microsoft Azure 1376 10
Google Android 13550 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 152 10
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 104 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 68 10
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 72 9
Apple iPhone 6 4862 8
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 8
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 55 8
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 85 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 139 8
Intel x86 - архитектура процессора 1759 8
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - комплекс решений по защите промышленного интернета 20 8
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 69 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1216 8
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 10 8
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 77 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 525 7
Microsoft Windows 2000 8661 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1065 7
Fortinet FortiSandbox ATP 20 7
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 128 7
Fortinet FortiManager 22 7
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 189 7
Чернов Иван 24 11
Хомутов Дмитрий 24 6
Курашев Дмитрий 52 6
Maddison John - Мэддисон Джон 24 6
Баринов Александр 44 6
Янкин Андрей 31 5
Дбар Федор 26 5
Ляпунов Игорь 101 5
Душа Игорь 17 5
Чапчаев Андрей 52 4
Путин Владимир 3009 4
Степаненко Василий 36 4
Шадаев Максут 865 4
Кузьмин Антон 11 4
Натрусов Артем 261 3
Кандыбович Дмитрий 16 3
Коростелев Павел 26 3
Xie Ken - Се Кен 13 3
Хныков Олег 4 3
Врублевский Андрей 7 3
Васильев Дмитрий 61 3
Лукацкий Алексей 109 3
Распопов Олег 15 3
Косова Юлия 5 3
Момчилович Ирина 28 3
Кораблев Денис 13 3
Демидов Сергей 120 3
Yen Nathan - Йен Натан 6 3
Дворянский Александр 15 3
Касперская Наталья 285 3
Дягилев Василий 84 3
Родионов Михаил 45 3
Бигун Егор 8 3
Абакумов Евгений 183 2
Медведев Дмитрий 1645 2
Рябова Галина 25 2
Чаркин Евгений 277 2
Сотин Денис 198 2
Врублевский Павел 95 2
Никифоров Николай 1134 2
Россия - РФ - Российская федерация 135993 273
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41405 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51226 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13880 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16560 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16285 27
Европа 21476 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13981 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2899 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7008 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2574 14
Израиль 2687 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2105 13
Азия - Азиатский регион 5337 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13161 11
Россия - СФО - Новосибирск 4054 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 666 10
Германия - Федеративная Республика 12446 10
Украина 7475 8
Россия - СФО - Томская область - Томск 883 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1107 8
Франция - Французская Республика 7721 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3704 7
Ближний Восток 2870 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2714 7
Земля - планета Солнечной системы 10207 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2259 6
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 395 6
Африка - Африканский регион 3398 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1449 5
Канада 4802 5
США - Калифорния 4565 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2792 5
Европа Восточная 3044 5
Индия - Bharat 5297 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1253 5
Казахстан - Республика 5353 5
Америка Латинская 1777 5
Армения - Республика 2238 5
Нидерланды 3442 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12870 119
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48353 116
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45935 96
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10447 66
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12429 57
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6863 47
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5477 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27130 36
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1935 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6610 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17240 31
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2185 29
Аудит - аудиторский услуги 2445 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15652 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4480 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22749 24
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 835 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5158 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7130 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3526 18
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2157 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5372 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7567 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2965 15
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3824 15
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6172 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2785 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5349 14
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2196 14
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2621 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2103 13
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 864 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10461 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9498 12
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 803 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9204 11
Абонентская база - Абонентская плата 5742 11
Английский язык 6433 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5728 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3606 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11121 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5848 4
Ведомости 827 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1628 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 2
Total Telecom 613 2
Открытые системы ИД 173 2
Dow Jones Business News 88 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
RCR News 107 1
CNews - ZOOM.CNews 1818 1
Millennial Media 3 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 929 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 603 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
N+1 - Издание 149 1
Inquirer 463 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 53 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
ZDnet 597 1
Virus Bulletin 33 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 641 1
Silicon.com 364 1
Forbes - Форбс 729 1
The Verge - Издание 530 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 827 1
The Register - The Register Hardware 1462 1
FT - Financial Times 1197 1
Gartner - Гартнер 3518 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7833 12
IDC - International Data Corporation 4888 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS 54 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2924 7
Juniper Research 516 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 295 3
Fortune Global 500 285 3
Gartner - Dataquest 347 3
Cybersecurity Ventures 8 3
Security Compute Ratings 3 2
CNews Инновация года - награда 108 2
Security Compute Rating 5 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 960 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 318 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
NPD DisplaySearch 284 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 119 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
IDC Research 11 1
Datamonitor 83 1
IHS Infonetics Research 102 1
Vanson Bourne 48 1
Gartner Enterprise Firewall 2 1
Forrester Research 819 1
B2B International 50 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
Markets&Markets Research 109 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 747 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1424 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 280 3
РАН - Российская академия наук 1786 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 11 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 266 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 130 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 338 2
МЭИ - Московский энергетический институт 118 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 889 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 30 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 40 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 79 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 22 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 323 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 182 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 10 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 32 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 33 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 62 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 144 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 147 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 34 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 138 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 38 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 18 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 3 1
Qatar University 1 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 4 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 820 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1929 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2300 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1006 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 3
Fortinet Security Day 9 2
CNews AWARDS - награда 456 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 26 2
CNews FORUM Кейсы 178 2
LinuxWorld 52 1
Единый день голосования 127 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 87 1
Geospatial World Forum 1 1
ИнфоКом 93 1
День молодёжи - 27 июня 745 1
Infosecurity - выставка 63 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1289215, в очереди разбора - 804043.
Создано именных указателей - 146885.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024