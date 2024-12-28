Коростелев Павел
Коростелев Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Янкин Андрей 35 5
|Заикин Андрей 30 4
|Куликов Григорий 7 4
|Мылицын Роман 110 4
|Анфимов Павел 48 3
|Лобовко Дмитрий 6 2
|Васильев Кирилл 16 2
|Тыров Илья 24 2
|Ишмамедов Константин 5 2
|Фишер Андрей 74 2
|Образцов Алексей 12 2
|Кузнецов Александр 123 2
|Лебедев Георгий 54 2
|Кальмуцкий Олег 8 2
|Карелин Павел 6 2
|Деев Алексей 7 2
|Рыжий Алексей 6 2
|Никитенко Дмитрий 3 2
|Мелехин Иван 24 2
|Ляпунов Игорь 121 2
|Лавров Владимир 68 2
|Хайретдинов Рустэм 82 2
|Гольцов Александр 77 2
|Мылицин Роман 3 2
|Лебедев Владимир 65 1
|Федин Владимир 7 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Арсентьев Сергей 2 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Иванов Михаил 100 1
|Филиппов Максим 48 1
|Максимов Вячеслав 12 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Богданов Валентин 14 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Дворянский Александр 16 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Путин Владимир 3171 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 4
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.