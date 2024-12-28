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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коростелев Павел



28.12.2024 Российский рынок ПАК насчитывает более 70 игроков 1
03.12.2024 Sk Capital и «Код безопасности» провели исследование российского рынка облачных сервисов и облачной кибербезопасности 1
12.08.2024 Bi.Zone завершила пилотный проект по построению отказоустойчивого кластера межсетевых экранов с повышенной производительностью  1
28.06.2024 «Код Безопасности» приглашает на вебинар о рынке виртуализации и vGate 1
21.03.2024 Подтверждена совместимость NGFW «Континент 4» и продуктов Security Vision 1
18.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM с СЗИ «Кода Безопасности» vGate R2 4.9 1
15.01.2024 Delta Computers и «Код Безопасности» провели успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с ПК «Бобер», ПК «Ворон» и APM «Лось» 1
Цифровизация госсектора 2022 1
01.11.2023 «Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами 1
27.10.2023 ОС Astra Linux и Secret Net LSP теперь доступны в виде единого комплекта 1
20.09.2023 Positive Technologies и «Код безопасности» усилят защиту сетевой инфраструктуры клиентов 1
Информационная безопасность 2022 1
01.06.2023 «Код безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 1
23.05.2023 СЗИ Secret Net LSP версии 1.12 теперь работает под ОС Astra Linux 1
30.11.2022 «Актив» и «Код безопасности» обновили список устройств «Рутокен», совместимых с СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio 1
09.11.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
04.10.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
01.09.2022 В России построят госплатформу - «убийцу» хакеров 1
23.08.2022 В России создадут реестр недопустимых нарушений кибербезопасности 1
05.03.2022 Россиянам разрешат легально пользоваться пиратским ПО 1
26.01.2022 Хакеры встроили в ПО «1С» вредоносный код, который ворует клиентские базы и данные о платежах компаний 1
22.12.2021 Облака — головная боль для отдела ИБ 2
22.12.2021 Российский рынок ИБ делает поворот в сторону сервисной модели 1
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков 1
22.12.2021 «Актив» и «Код безопасности» представили совместное решение для работы с КЭП 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
07.12.2018 M1Cloud и «Код Безопасности» анонсировали облачные решения для ГИС и ИСПДн, а также облачные возможности для защиты КИИ 1
22.07.2016 «Код безопасности» оценил сроки перехода госорганов на российские средства шифрования 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Коростелев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 616 30
Softline - Софтлайн 2811 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Информзащита 756 4
Крок - Croc 1777 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 4
Microsoft Corporation 24625 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
ОТР ГК - ОТР 2000 214 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
Cisco Systems 5114 3
8213 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Logitech 421 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Ростелеком 9701 2
Broadcom - VMware 2359 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
SAP SE 5277 2
Oracle Corporation 6688 2
AMT Group - АМТ-Груп 351 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
Stack Group - Стек Групп 159 1
ICL ГК 381 1
DataPro - ДатаПро 93 1
ИКС 318 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
ДиалогНаука 251 1
ИКС - Гарда ГК - ТехАргос 5 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Ренессанс Страхование 160 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 2
Почта России ПАО 2112 2
Инвитро - Invitro 70 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Тольяттинская энергосбытовая компания 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 16
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 5
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 163 4
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 3
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 6
Linux OS 9937 5
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 5
Код Безопасности - Континент TLS VPN 12 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
Microsoft Windows 15657 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 95 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 2
1С:Отчетность 19 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 2
1С:ОФД 8 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 2
Код Безопасности - vGate 73 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 15 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 13 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Microsoft Office 365 940 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Microsoft Cloud App Security 5 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
Янкин Андрей 35 5
Заикин Андрей 30 4
Куликов Григорий 7 4
Мылицын Роман 110 4
Анфимов Павел 48 3
Лобовко Дмитрий 6 2
Васильев Кирилл 16 2
Тыров Илья 24 2
Ишмамедов Константин 5 2
Фишер Андрей 74 2
Образцов Алексей 12 2
Кузнецов Александр 123 2
Лебедев Георгий 54 2
Кальмуцкий Олег 8 2
Карелин Павел 6 2
Деев Алексей 7 2
Рыжий Алексей 6 2
Никитенко Дмитрий 3 2
Мелехин Иван 24 2
Ляпунов Игорь 121 2
Лавров Владимир 68 2
Хайретдинов Рустэм 82 2
Гольцов Александр 77 2
Мылицин Роман 3 2
Лебедев Владимир 65 1
Федин Владимир 7 1
Васильев Дмитрий 66 1
Мзоков Виталий 12 1
Арсентьев Сергей 2 1
Арсеньев Сергей 7 1
Горелов Дмитрий 61 1
Иванов Михаил 100 1
Филиппов Максим 48 1
Максимов Вячеслав 12 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Богданов Валентин 14 1
Нуралиев Борис 289 1
Дворянский Александр 16 1
Лукацкий Алексей 119 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Европа Западная 1481 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Китай - Тайвань 3984 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Европа 21767 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 45 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
Аудит - аудиторский услуги 2659 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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