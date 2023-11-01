«Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами

Threat Intelligence Platform от Security Vision и многофункциональный межсетевой экран (NGFW) «Континент 4» от компании «Код безопасности» прошли технологические испытания на совместимость и эффективно взаимодействуют, обеспечивая комплексный подход по предупреждению, мониторингу и предотвращению современных киберугроз.

Интеграция Континент 4 и Security Vision Threat Intelligence Platform (Security Vision TIP) позволяет централизованно массово загрузить индикаторы компрометации (IoC) на межсетевые экраны и выявить потенциально опасные запросы и вредоносные файлы. Таким образом организация значительно повышает уровень безопасности своей инфраструктуры от угроз, релевантных именно для нее.

Функционал Security Vision TIP предназначен для сбора, нормализации и анализа данных об угрозах кибербезопасности, одновременно получаемых из нескольких источников в режиме реального времени, а также для последующего выявления признаков киберугроз в ИТ-инфраструктуре организации и распространения информации на внешние СЗИ с целью превентивной защиты.

Система позволяет агрегировать признаки угроз из источников, коммерческих и open source фидов, публичных платформ и сервисов с помощью нескольких способов и протоколов: обработка файлов в формате XML, JSON, CSV, TXT, Binary; REST; SOAP; IMAP/POP3; MS SQL; MySQL; PostgreSQL; Syslog.

Имеющиеся на платформе Security Vision TIP IoC можно отправить на NGFW «Континент 4» и таким образом увеличить эффективность блокировки известных угроз. Security Vision TIP обогащает «Континент 4» следующими типами IoC: IP-адреса вредоносных ресурсов; хэши вредоносных файлов; URL, содержащие вредоносный контекст; FQDN вредоносных доменов.

«Мы активно работаем над спектром предлагаемых решений, чтобы быть готовыми к самым сложным задачам и вызовам, которые могут возникнуть перед нашими клиентами. Одним из преимуществ платформы Security Vision Threat Intelligence является постоянно расширяющийся набор подготовленных интеграций, поэтому для нас важно развивать технологические партнерства с отечественными производителями средств защиты информации. Мы с интересом откликнулись на предложение «Кода безопасности» провести испытания на совместимость «Континент 4» и Security Vision Threat Intelligence Platform. И теперь уверенно можем заявить об эффективном взаимодействии решений, обеспечивающих комплексный подход к предупреждению, мониторингу и предотвращению современных киберугроз», – сказала Екатерина Черун, коммерческий директор компании Security Vision.

«Мы строим вокруг «Континент 4» открытую экосистему, которая обеспечит эффективную защиту от сетевых угроз. Это как наша собственная экспертиза лаборатории анализа сетевых угроз, так и экспертиза наших партнеров. C помощью интеграции с Threat Intelligence Platform от Security Vision мы можем кратно увеличивать эффективность в обнаружении и блокировке вредоносного трафика», – отметил Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов, «Код безопасности».