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DNS
Domain Name System
Система доменных имён


20.10.2021 «Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
04.10.2021 Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность 1
27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo 1
17.09.2021 «Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом 1
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 6
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
06.09.2021 Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
01.09.2021 Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости» 1
18.08.2021 Легендарный производитель компьютерных аксессуаров сломя голову бежит из России 1
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard 1
13.08.2021 Amazon и Google спешно латают 10-летнюю брешь в своих DNS-платформах. Microsoft спокоен 9
10.08.2021 Координационный центр доменов .RU/.РФ и Msk-IX внедрили резервную систему регистрации доменов 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 2
08.07.2021 Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 1
08.07.2021 Honor увеличила долю на российском рынке ноутбуков на 4,8% благодаря моделям серии Magicbook X 1
08.07.2021 Обзор основных услуг солидных облачных провайдеров 2
05.07.2021 МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи 1
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо» 1
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 2
21.06.2021 Во всем мире видеокарты дешевеют из-за обвала биткоина. России это не коснулось 1
11.06.2021 «Яндекс.лавка» и Tele2 запустили доставку SIM-карт за 10 минут 1
11.06.2021 Amazfit объявляет Zepp Health weeks! 1
02.06.2021 В России создадут спецрегистратор доменов для госструктур 2
24.05.2021 Новые процессоры Intel несовместимы со всеми существующими системами охлаждения и материнскими платами 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» 1
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24» 1
30.04.2021 Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ 1
23.03.2021 Tele2 подарит 1 ТБ интернета покупателям Samsung Galaxy S21 2
11.03.2021 Продажи умных колонок с «Алисой» превысили миллион устройств 1
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
01.03.2021 Облачные ИБ-решения Cloudflare пополнили портфель Syssoft 1
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 1
20.02.2021 Распродажа умных часов Amazfit в преддверии праздников 1
19.02.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на ПО для виртуализации Vmware vSphere 1
15.02.2021 Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей 1
11.02.2021 Microsoft представила новые периферийные аксессуары для ПК. Фото 3

Публикаций - 548, упоминаний - 1039

DNS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 46
Ситилинк - Citilink 190 45
Microsoft Corporation 11017 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 39
Google LLC 7128 32
Yandex - Яндекс 4099 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 30
Samsung Electronics 5633 29
Apple Inc - Эппл Рус 7680 22
SEC Consult Services 929 20
VK - Mail.ru Group 2482 19
Twitter 2204 18
Facebook 3765 18
Telegram Group 702 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 15
Xiaomi 904 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 13
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 13
Amazon Inc - Amazon.com 1467 13
Dyn - DNS-провайдер 16 12
Cloudflare 50 12
VMware 1829 12
OPPO Electronics 222 11
GitHub 412 11
Huawei 2726 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 9
PayPal 438 9
Cisco Systems 2037 8
LG Electronics 1832 8
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 7
Acer Group 1357 7
K-Systems - К-Системс 48 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 7
Sony 2319 6
Oracle Corporation 3331 6
DEXP 27 6
TP-Link 158 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 61
Связной ГК 877 39
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 27
Евросеть 883 16
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 13
Техносила 133 12
Wildberries 128 11
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 10
re:Store 106 10
AliExpress Tmall 52 10
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 9
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
AliExpress 275 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 6
Hyundai Motor 144 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 5
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 4
Airbnb 62 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 4
Почта России ПАО 1570 4
TÜV Rheinland Group 63 4
О2О Delivery club 153 3
Lamoda 83 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Qiwi 783 3
McDonald’s - Макдоналдс 90 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 3
eBay Inc 528 3
LinkedIn 520 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Русский стандарт Банк 302 2
Whirlpool 44 2
Ингосстрах СПАО 210 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
Президент Российской Федерации 1439 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 10
Правительство РФ 2200 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
Таганский районный суд города Москвы 44 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Счётная палата РФ 460 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
Президент США 105 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Федеральное казначейство России 766 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
Администрация Президента РФ 267 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
ЛДПР 68 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 95
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 54
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 49
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 31
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 22
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 20
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 17
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 16
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 14
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 14
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 13
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 11
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 11
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 10
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 10
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 10
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 8
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 7
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 6
Google Android 10750 40
Microsoft Windows 10 6612 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 19
Google YouTube - Видеохостинг 1706 18
Apple iOS 5741 16
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 15
AWS - Amazon Web Services 568 14
Google Chrome - браузер 1117 12
Microsoft Windows 850 12
Linux OS 4243 11
VK - Mail.ru Одноклассники 853 10
Apple iPhone 6 547 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 10
Corning Gorilla Glass 496 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 10
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 10
JavaScript - Язык программирования 626 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 9
Microsoft Azure 1171 8
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 8
Microsoft Office 1921 7
OPPO A - Серия смартфонов 28 6
Microsoft Windows 7 1662 6
Facebook Instagram - Инстаграм 569 6
Google Android 9 Pie 159 6
Xiaomi Mi Store 27 6
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 6
Java - Язык программирования 1167 6
Nvidia GeForce GTX 2054 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 6
Apple iPhone 7 246 5
LG Magna H - Серия смартфонов 7 5
LG K - Серия смартфонов 13 5
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 5
VMware vSphere 281 5
Ланит Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 14 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 5
OPPO ColorOS 38 5
Путин Владимир 1820 11
Жаров Александр 165 9
Лугов Андрей 32 8
Бокова Людмила 80 7
Никифоров Николай 1126 7
Кулин Филипп 39 7
Дуров Павел 216 6
Галушкин Олег 168 5
Клишас Андрей 44 5
Дмитриев Алексей 23 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 4
Здольников Владимир 5 4
Чумаченко Константин 10 4
Соколов Алексей 121 4
Иванов Олег 124 4
Навальный Алексей 58 4
Тенишев Андрей 12 4
Зайцев Михаил 145 4
Мельникова Анастасия 166 4
Дерипаска Олег 19 3
Man Yu - Мань Юй 9 3
Цариковский Андрей 21 3
Носков Константин 201 3
Лямин Александр 59 3
Щеголев Игорь 676 3
Климарев Михаил 46 3
Яровая Ирина 63 2
Залманов Дмитрий 22 2
Кравченко Дмитрий 26 2
Захаров Юрий 13 2
Johnson Don - Джонсон Дон 6 2
Володин Вячеслав 62 2
Волков Дмитрий 39 2
Майстренко Игорь 44 2
Духовницкий Олег 91 2
Blass Evan - Бласс Эван 32 2
Водясов Алексей 97 2
Гинятуллин Роман 61 2
Рейман Леонид 408 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 260
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 38
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 26
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Европа 3730 19
Украина 3347 16
Германия - Федеративная Республика 3614 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 13
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Япония 2760 11
Россия - СФО - Новосибирск 1956 11
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Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 6
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 6
Специальный административный район Гонконг 546 6
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Беларусь - Белоруссия 2081 5
Нидерланды 970 5
Бразилия - Федеративная Республика 1121 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 4
Ближний Восток 1468 4
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Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 183 4
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 3
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Южная Америка 313 3
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Южная Корея - Республика 1450 3
Канада 1294 3
Россия - Нижегородская область 737 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 16
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
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Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
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