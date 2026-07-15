DNS - Domain Name System - Система доменных имён

Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN на, по которой в 14 июля 2026 г. на несколько часов был отключен принадлежащий мессенджеру Telegram домен t.me. Всему виной оказались санкции властей США, в частности, американского Минфина, в

По всему миру отключен домен Telegram , установленных оператором доменной зоны.me. Домен временно исключен из системы domain name system (DNS) т.е. система доменных имен. Первым на это обратило внимание издание «Код Дурова». 14 июл

Ideco запустила тестовый сервис ИИ-аналитики для NGFW: аудит правил файрвола и разбор IPS/DNS за один прогон межсетевого экрана. Решение ориентировано на организации с загруженными шлюзами, где журналы IPS и DNS Security за сутки содержат тысячи строк, а наборы решающих правил файрвола достигают соте

Хватит это терпеть. Россияне бегут из маркетплейсов и создают свои интернет-магазины без комиссий и штрафов интернет-магазина дарует независимость от крупнейших площадок Активнее всего пользователи создавали домены в зоне .shop (+15% за год) – на нее приходится 46% всех веб-сайтов, связанных с онлайн

У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов а по крупнейшим теневым библиотекам интернета, который, по их мнению, допускает нарушения прав интеллектуальной собственности. По сообщению издания TorrentFreak, издатели намерены добиться блокировки доменных имен, все еще числящихся за веб-сайтом, и взыскать внушительную сумму в качестве компенсации ущербам, нанесенного им правообладателям. В марте 2026 г. 13 крупных издательских компаний,

«Кросс технолоджис»: мошенники отказываются от имен брендов в названиях доменов ради скрытности ростым маскам. Об этом CNews сообщил представитель в ГК «Кросс технолоджис». Традиционно фишинговые домены состоят из названия бренда или организации и ключевых слов. Таким образом, мошенники,

Группа «Рунити»: свыше 482 тыс. российских доменов верифицированы через «Госуслуги» му идентификации и аутентификации (ЕСИА). В результате подтверждены сведения в отношении 482,4 тыс. доменных имен в зонах .ru, .рф и .su. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». Такая ра

Домен .РФ превысил 800 тысяч регистраций 27 апреля 2026 г. кириллический домен .РФ преодолел отметку в 800 тыс. и достиг 800,941 тыс. зарегистрированного имени. С нач

«Руцентр» запустил идентификацию доменов компаний через «Госуслуги» но обновлять данные о компании, способствует борьбе с фишингом и повышают прозрачность национальных доменных зон. Интеграция идентификации администраторов доменов через ЕСИА в «Руцентре» доступ

BI.Zone: мошенники ищут новые платформы для обмана жертв нных на угон аккаунтов в Telegram. Мошеннических сайтов в поисковой выдаче тоже стало меньше. Такие домены блокируют, поэтому злоумышленники ищут новые каналы для обмана пользователей. Специали

США готовят закон о блокировке зарубежных «пиратских» сайтов вают проект закона о борьбе с пиратством в Сети. В соответствии с ним интернет-провайдеры и сервисы DNS будут обязаны обеспечивать блокировку зарубежных пиратских ресурсов по распоряжению суда,

У россиян возникли проблемы при регистрации сайтов с кириллическими доменами в среднем на 10%, а в пиковые месяцы — ноябрь и декабрь — разрыв достиг 20%. Спрос на кириллические домены вырос соответственно, однако зона .рф к этому моменту оказалась фактически исчерпана.

Американские ИТ-гиганты с треском проиграли в суде. Им придется закрывать доступ к пиратским сайтам в Европе Американские ИТ-гиганты проиграли Апелляционный суд Парижа подтвердил, что провайдеры DNS-сервисов по французскому законодательству могут быть принуждены к блокировке доступа к пи

«Руцентр» сообщил о росте интереса к доменам стоимостью от 500 тысяч рублей на рынке практически не осталось запоминающихся имен, что стимулирует ценовую конкуренцию. Сегодня домен является ценным онлайн-активом, в который готовы инвестировать крупные игроки», — сказа

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды Государственное регулирование Новое регулирование обойдется регистраторам доменов в 4 млрд руб., пишет Forbes. Небольшие компании могут потерять статус регистратора из

Servicepipe внедрила DNS Health Checks для автоматического мониторинга серверов Компания Servicepipe, российский разработчик систем контроля интернет-трафика, добавила в Secure DNS Hosting функциональность Health Checks для автоматического мониторинга серверов заказчика

Русификация интернета: почему дорожают домены в зоне .рф ся как премиальная. Вместе со спросом увеличивается и средний чек. В новой реальности кириллические домены перестают быть просто техническими адресами. Они превращаются в стратегические онлайн-

Подтверждена совместимость платформы «Бриз» со службой каталогов «Альт Домен» «Базальт СПО» и компания К2Т подтвердили совместимость службы каталогов «Альт Домен» 11 и платформы для коммуникаций и совместной работы «Бриз». Организации смогут полност

Selectel запустил отказоустойчивый приватный DNS-сервис Selectel, независимый российский провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, анонсировал новый отказоустойчивый сервис для управления DNS-именами устройств внутри изолированных приватных сетей с откликом до 1 миллисекунды и способностью выдерживать нагрузку более 5 тыс. запросов в секунду. Решение подойдет компаниям, в том чи

Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor ии не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Как появилась Национальная система доменных имен DNS – система соответствия доменов IP-адресам. Когда пользователь вводит домен некоего ресурс

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России Нет домена – нет проблемы Из DNS-серверов Роскомнадзора без предупреждения исчез домен WhatsApp*.com, связанный с одноимен

Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube Новый способ блокировки YouTube Роскомнадзор удалил домен youtube.com из российской системы DNS. Об этом сообщил Telegram-канал «Эксплойт» со ссылкой на свои источники среди интернет-пр

Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций ельства США. Она занимается регулированием вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и другими аспектами функционирования Всемирной паутины. В ее ведении, к примеру, числится корневая зона DNS с информацией обо всех существующих доменах верхнего уровня. Также она отвечает за домены верхнего уровня. Автор направил в ICANN заявку на открытие дела с инициацией проверки Namecheap. А

Власти обязали при регистрации доменов идентифицироваться через Госуслуги Ru-Center. Аккредитацией доменных регистраторов занимается КЦ, Зона .Su исторически создавалась как доменная зона Советского Союза. В 1994 г. развитие зоны и регистрация новых доменных имен в н

Bi.Zone: каждый второй нелегитимный DNS-запрос — это попытка доступа сотрудников к запрещенным доменам Компания Bi.Zone опубликовала статистику сервиса DNS-фильтрации Bi.Zone Secure DNS за 2025 г. Более половины нелегитимного трафика (61,

Bi.Zone запустила бесплатный публичный DNS-сервис на основе Bi.Zone Secure DNS Компания Bi.Zone представила бесплатный сервис Bi.Zone Public DNS. Он предназначен для корректного и быстрого разрешения доменных имен на всех конечных пол

«Руцентр» перевел более 400 тыс. доменов российских компаний на усиленный уровень защиты .ru, 15% находятся в кириллическом домене .рф, а 5% относятся к международной зоне .com. Остальные домены российских компаний распределены по зонам .su, .pro, .com.ru, .spb.ru и др. Об этом CN

ИТ-компания пошла войной на банк «Русский стандарт»: Требует отобрать домен третьего уровня, потому что он похож на ее бренд Разработчик «Бифит», готовая выручка которого превышает 2,3 млрд руб., а чистая прибыль — 1 млрд руб., обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить банку использовать его бренд iBank в домене третьего уровня для интернет-банка для бизнеса, а также в электронной почте технической поддержки. Больше десяти лет банк приглашал клиентов воспользоваться услугами интернет-банка, пере

F6: мошенники похищают финансовые данные через фейковые приложения YouTube и TikTok ega; YouTube Ultra; YouTube Plus; YouTube Ultima Edition; YouTube Pro; YouTube Advanced; Ютуб-Плюс. Домены сайтов, через которые распространяют вредоносный софт, зарегистрированы в зонах .RU, .

В Servicepipe представили новый функционал для защищенного DNS‑хостинга — расширенную балансировку Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, запустила в своем продукте Secure DNS Hosting расширенную балансировку. Теперь пользователи могут управлять распределением трафика по двум принципам: по странам и по весу записей. Об этом CNews сообщили представители Servicepip

Компания Positive Technologies присоединилась к институту компетентных организаций ющие серверы для распространения вредоносного ПО, выросло почти в четыре раза. Мы отслеживаем такие домены и передаем информацию о них в продукты Positive Technologies, а также публикуем в виде

F6: мошенники создали более 500 сайтов фейкового фонда поддержки участников СВО схему, которую маскируют под вымышленный социальный проект «День Победы». Специалисты F6 направили домены 511 фейковых сайтов на блокировку, все они в настоящее время уже заблокированы. Аналит

В «Почте Mail» появились «красивые» адреса ое подойдет как для микро- и малого бизнеса и фрилансеров, так и для остальных пользователей. Такой домен запомнится клиентам, а его владельцы получат возможность разделять личную и деловую пер

Обновление Bi.Zone Secure DNS: расширенные аналитические возможности и улучшенная отказоустойчивость В новой версии Bi.Zone Secure DNS 1.9.0 добавлены улучшенные аналитические инструменты и расширенные возможности для управл

«Информзащита»: злоумышленники стали чаще использовать экзотические домены верхнего уровня в кибератаках Злоумышленники стали чаще использовать так называемые экзотические домены верхнего уровня (TLD). За 9 месяцев 2025 г. количество инцидентов увеличилось на 24% п

Servicepipe DosGate получил расширенную защиту DNS и гибкий контроль доступа о трафика, выпустила обновление системы DosGate. Ключевые изменения коснулись усиления безопасности DNS-сервисов и расширения возможностей управления доступом администраторов. Об этом CNews соо

Innostage и Servicepipe усиливают защиту клиентов с помощью интеграции решения Secure DNS Hosting в SOC CyberART e продолжают развитие стратегического партнерства. Следующим шагом стала интеграция продукта Secure DNS Hosting в инфраструктуру SOC CyberART. Решение дополняет ранее внедренные Web DDoS & Bot

Цифровое новоселье: «МегаФон» запустил 4G на территории «DNS Сити» Абоненты «МегаФона» в жилом комплексе «DNS Сити», расположенном рядом с Владивостоком, получили возможность пользоваться стабильной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Инженеры оператора установили телеком-обор

В зоне .рф появилось более 1,5 тыс. доменов с буквами национальных алфавитов России .рф с использованием символов государственных языков республик России. Из общего числа 25% занимают домены на национальных языках, а остальные 75% представляют собой вариации популярных русскоя