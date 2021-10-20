Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DNS
Domain Name System
Система доменных имён
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 548, упоминаний - 1039
DNS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 11
|Жаров Александр 165 9
|Лугов Андрей 32 8
|Бокова Людмила 80 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Кулин Филипп 39 7
|Дуров Павел 216 6
|Галушкин Олег 168 5
|Клишас Андрей 44 5
|Дмитриев Алексей 23 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 4
|Здольников Владимир 5 4
|Чумаченко Константин 10 4
|Соколов Алексей 121 4
|Иванов Олег 124 4
|Навальный Алексей 58 4
|Тенишев Андрей 12 4
|Зайцев Михаил 145 4
|Мельникова Анастасия 166 4
|Дерипаска Олег 19 3
|Man Yu - Мань Юй 9 3
|Цариковский Андрей 21 3
|Носков Константин 201 3
|Лямин Александр 59 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Климарев Михаил 46 3
|Яровая Ирина 63 2
|Залманов Дмитрий 22 2
|Кравченко Дмитрий 26 2
|Захаров Юрий 13 2
|Johnson Don - Джонсон Дон 6 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Волков Дмитрий 39 2
|Майстренко Игорь 44 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Blass Evan - Бласс Эван 32 2
|Водясов Алексей 97 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Рейман Леонид 408 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757167, в очереди разбора - 660857.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757167, в очереди разбора - 660857.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru