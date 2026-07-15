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DNS Domain Name System Система доменных имён

DNS - Domain Name System - Система доменных имён

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.07.2026 Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN

на, по которой в 14 июля 2026 г. на несколько часов был отключен принадлежащий мессенджеру Telegram домен t.me. Всему виной оказались санкции властей США, в частности, американского Минфина, в

14.07.2026 По всему миру отключен домен Telegram

, установленных оператором доменной зоны.me. Домен временно исключен из системы domain name system (DNS) т.е. система доменных имен. Первым на это обратило внимание издание «Код Дурова». 14 июл
22.06.2026 Ideco запустила тестовый сервис ИИ-аналитики для NGFW: аудит правил файрвола и разбор IPS/DNS за один прогон

межсетевого экрана. Решение ориентировано на организации с загруженными шлюзами, где журналы IPS и DNS Security за сутки содержат тысячи строк, а наборы решающих правил файрвола достигают соте
27.05.2026 Хватит это терпеть. Россияне бегут из маркетплейсов и создают свои интернет-магазины без комиссий и штрафов

интернет-магазина дарует независимость от крупнейших площадок Активнее всего пользователи создавали домены в зоне .shop (+15% за год) – на нее приходится 46% всех веб-сайтов, связанных с онлайн
12.05.2026 У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов

а по крупнейшим теневым библиотекам интернета, который, по их мнению, допускает нарушения прав интеллектуальной собственности. По сообщению издания TorrentFreak, издатели намерены добиться блокировки доменных имен, все еще числящихся за веб-сайтом, и взыскать внушительную сумму в качестве компенсации ущербам, нанесенного им правообладателям. В марте 2026 г. 13 крупных издательских компаний,
08.05.2026 «Кросс технолоджис»: мошенники отказываются от имен брендов в названиях доменов ради скрытности

ростым маскам. Об этом CNews сообщил представитель в ГК «Кросс технолоджис». Традиционно фишинговые домены состоят из названия бренда или организации и ключевых слов. Таким образом, мошенники,

30.04.2026 Группа «Рунити»: свыше 482 тыс. российских доменов верифицированы через «Госуслуги»

му идентификации и аутентификации (ЕСИА). В результате подтверждены сведения в отношении 482,4 тыс. доменных имен в зонах .ru, .рф и .su. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». Такая ра
27.04.2026 Домен .РФ превысил 800 тысяч регистраций

27 апреля 2026 г. кириллический домен .РФ преодолел отметку в 800 тыс. и достиг 800,941 тыс. зарегистрированного имени. С нач
07.04.2026 «Руцентр» запустил идентификацию доменов компаний через «Госуслуги»

но обновлять данные о компании, способствует борьбе с фишингом и повышают прозрачность национальных доменных зон. Интеграция идентификации администраторов доменов через ЕСИА в «Руцентре» доступ
06.04.2026 BI.Zone: мошенники ищут новые платформы для обмана жертв

нных на угон аккаунтов в Telegram. Мошеннических сайтов в поисковой выдаче тоже стало меньше. Такие домены блокируют, поэтому злоумышленники ищут новые каналы для обмана пользователей. Специали
06.04.2026 США готовят закон о блокировке зарубежных «пиратских» сайтов

вают проект закона о борьбе с пиратством в Сети. В соответствии с ним интернет-провайдеры и сервисы DNS будут обязаны обеспечивать блокировку зарубежных пиратских ресурсов по распоряжению суда,
06.04.2026 У россиян возникли проблемы при регистрации сайтов с кириллическими доменами

в среднем на 10%, а в пиковые месяцы — ноябрь и декабрь — разрыв достиг 20%. Спрос на кириллические домены вырос соответственно, однако зона .рф к этому моменту оказалась фактически исчерпана.

02.04.2026 Американские ИТ-гиганты с треском проиграли в суде. Им придется закрывать доступ к пиратским сайтам в Европе

Американские ИТ-гиганты проиграли Апелляционный суд Парижа подтвердил, что провайдеры DNS-сервисов по французскому законодательству могут быть принуждены к блокировке доступа к пи
18.03.2026 «Руцентр» сообщил о росте интереса к доменам стоимостью от 500 тысяч рублей

на рынке практически не осталось запоминающихся имен, что стимулирует ценовую конкуренцию. Сегодня домен является ценным онлайн-активом, в который готовы инвестировать крупные игроки», — сказа
13.03.2026 Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Государственное регулирование Новое регулирование обойдется регистраторам доменов в 4 млрд руб., пишет Forbes. Небольшие компании могут потерять статус регистратора из
11.03.2026 Servicepipe внедрила DNS Health Checks для автоматического мониторинга серверов

Компания Servicepipe, российский разработчик систем контроля интернет-трафика, добавила в Secure DNS Hosting функциональность Health Checks для автоматического мониторинга серверов заказчика
03.03.2026 Русификация интернета: почему дорожают домены в зоне .рф

ся как премиальная. Вместе со спросом увеличивается и средний чек. В новой реальности кириллические домены перестают быть просто техническими адресами. Они превращаются в стратегические онлайн-
02.03.2026 Подтверждена совместимость платформы «Бриз» со службой каталогов «Альт Домен»

«Базальт СПО» и компания К2Т подтвердили совместимость службы каталогов «Альт Домен» 11 и платформы для коммуникаций и совместной работы «Бриз». Организации смогут полност
24.02.2026 Selectel запустил отказоустойчивый приватный DNS-сервис

Selectel, независимый российский провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, анонсировал новый отказоустойчивый сервис для управления DNS-именами устройств внутри изолированных приватных сетей с откликом до 1 миллисекунды и способностью выдерживать нагрузку более 5 тыс. запросов в секунду. Решение подойдет компаниям, в том чи
12.02.2026 Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor

ии не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Как появилась Национальная система доменных имен DNS – система соответствия доменов IP-адресам. Когда пользователь вводит домен некоего ресурс
11.02.2026 Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Нет домена – нет проблемы Из DNS-серверов Роскомнадзора без предупреждения исчез домен WhatsApp*.com, связанный с одноимен
11.02.2026 Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube

Новый способ блокировки YouTube Роскомнадзор удалил домен youtube.com из российской системы DNS. Об этом сообщил Telegram-канал «Эксплойт» со ссылкой на свои источники среди интернет-пр
30.01.2026 Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций

ельства США. Она занимается регулированием вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и другими аспектами функционирования Всемирной паутины. В ее ведении, к примеру, числится корневая зона DNS с информацией обо всех существующих доменах верхнего уровня. Также она отвечает за домены верхнего уровня. Автор направил в ICANN заявку на открытие дела с инициацией проверки Namecheap. А

22.12.2025 Власти обязали при регистрации доменов идентифицироваться через Госуслуги

Ru-Center. Аккредитацией доменных регистраторов занимается КЦ, Зона .Su исторически создавалась как доменная зона Советского Союза. В 1994 г. развитие зоны и регистрация новых доменных имен в н
19.12.2025 Bi.Zone: каждый второй нелегитимный DNS-запрос — это попытка доступа сотрудников к запрещенным доменам

Компания Bi.Zone опубликовала статистику сервиса DNS-фильтрации Bi.Zone Secure DNS за 2025 г. Более половины нелегитимного трафика (61,
10.12.2025 Bi.Zone запустила бесплатный публичный DNS-сервис на основе Bi.Zone Secure DNS

Компания Bi.Zone представила бесплатный сервис Bi.Zone Public DNS. Он предназначен для корректного и быстрого разрешения доменных имен на всех конечных пол
09.12.2025 «Руцентр» перевел более 400 тыс. доменов российских компаний на усиленный уровень защиты

.ru, 15% находятся в кириллическом домене .рф, а 5% относятся к международной зоне .com. Остальные домены российских компаний распределены по зонам .su, .pro, .com.ru, .spb.ru и др. Об этом CN
05.12.2025 ИТ-компания пошла войной на банк «Русский стандарт»: Требует отобрать домен третьего уровня, потому что он похож на ее бренд

Разработчик «Бифит», готовая выручка которого превышает 2,3 млрд руб., а чистая прибыль — 1 млрд руб., обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить банку использовать его бренд iBank в домене третьего уровня для интернет-банка для бизнеса, а также в электронной почте технической поддержки. Больше десяти лет банк приглашал клиентов воспользоваться услугами интернет-банка, пере
03.12.2025 F6: мошенники похищают финансовые данные через фейковые приложения YouTube и TikTok

ega; YouTube Ultra; YouTube Plus; YouTube Ultima Edition; YouTube Pro; YouTube Advanced; Ютуб-Плюс. Домены сайтов, через которые распространяют вредоносный софт, зарегистрированы в зонах .RU, .
03.12.2025 В Servicepipe представили новый функционал для защищенного DNS‑хостинга — расширенную балансировку

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, запустила в своем продукте Secure DNS Hosting расширенную балансировку. Теперь пользователи могут управлять распределением трафика по двум принципам: по странам и по весу записей. Об этом CNews сообщили представители Servicepip
26.11.2025 Компания Positive Technologies присоединилась к институту компетентных организаций

ющие серверы для распространения вредоносного ПО, выросло почти в четыре раза. Мы отслеживаем такие домены и передаем информацию о них в продукты Positive Technologies, а также публикуем в виде
24.11.2025 F6: мошенники создали более 500 сайтов фейкового фонда поддержки участников СВО

схему, которую маскируют под вымышленный социальный проект «День Победы». Специалисты F6 направили домены 511 фейковых сайтов на блокировку, все они в настоящее время уже заблокированы. Аналит
24.11.2025 В «Почте Mail» появились «красивые» адреса

ое подойдет как для микро- и малого бизнеса и фрилансеров, так и для остальных пользователей. Такой домен запомнится клиентам, а его владельцы получат возможность разделять личную и деловую пер
18.11.2025 Обновление Bi.Zone Secure DNS: расширенные аналитические возможности и улучшенная отказоустойчивость

В новой версии Bi.Zone Secure DNS 1.9.0 добавлены улучшенные аналитические инструменты и расширенные возможности для управл
12.11.2025 «Информзащита»: злоумышленники стали чаще использовать экзотические домены верхнего уровня в кибератаках

Злоумышленники стали чаще использовать так называемые экзотические домены верхнего уровня (TLD). За 9 месяцев 2025 г. количество инцидентов увеличилось на 24% п
12.11.2025 Servicepipe DosGate получил расширенную защиту DNS и гибкий контроль доступа

о трафика, выпустила обновление системы DosGate. Ключевые изменения коснулись усиления безопасности DNS-сервисов и расширения возможностей управления доступом администраторов. Об этом CNews соо
10.11.2025 Innostage и Servicepipe усиливают защиту клиентов с помощью интеграции решения Secure DNS Hosting в SOC CyberART

e продолжают развитие стратегического партнерства. Следующим шагом стала интеграция продукта Secure DNS Hosting в инфраструктуру SOC CyberART. Решение дополняет ранее внедренные Web DDoS & Bot

06.11.2025 Цифровое новоселье: «МегаФон» запустил 4G на территории «DNS Сити»

Абоненты «МегаФона» в жилом комплексе «DNS Сити», расположенном рядом с Владивостоком, получили возможность пользоваться стабильной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Инженеры оператора установили телеком-обор
01.11.2025 В зоне .рф появилось более 1,5 тыс. доменов с буквами национальных алфавитов России

.рф с использованием символов государственных языков республик России. Из общего числа 25% занимают домены на национальных языках, а остальные 75% представляют собой вариации популярных русскоя
31.10.2025 Servicepipe зафиксировала рост спроса на резервные DNS на фоне участившихся атак на DNS-инфраструктуру

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, выявила, что за первые десять месяцев 2025 г. на 30% вырос спрос на резервные (вторичные) DNS‑серверы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это напрямую связано с резким ростом числа инцидентов, направленных на работу DNS — если в начале 2025 г. такие атаки происх

Публикаций - 5787, упоминаний - 9484

DNS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 546
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 398
Google LLC 12688 398
Yandex - Яндекс 9216 352
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 277
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 236
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 229
Apple Inc 13154 211
Telegram Group 2940 209
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 200
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 194
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 191
VK - Mail.ru Group 3602 182
Ростелеком 10948 174
МегаФон 10742 169
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 166
Verisign 362 158
X Corp - Twitter 2938 141
9594 137
Meta Platforms - Facebook 4621 136
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 131
Intel Corporation 12811 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 116
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 110
Samsung Electronics 11064 108
Cisco Systems 5372 107
IBM - International Business Machines Corp 9699 106
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 104
Amazon Inc - Amazon.com 3277 102
Oracle Corporation 7074 101
Yahoo! 3726 100
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 94
Softline - Софтлайн 3743 84
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 83
Broadcom - VMware 2610 81
Xiaomi - Сяоми 2231 81
Network Solutions - Web.com 107 72
HP Inc. 5883 71
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 70
Cloudflare 172 64
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 277
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 193
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 143
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 101
Связной ГК 1401 67
РЖД - Российские железные дороги 2096 66
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 52
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 50
Почта России ПАО 2370 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 50
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 48
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 47
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 46
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 45
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 44
eBay Inc 1640 43
ВТБ - Почта Банк 514 42
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 38
Visa International 1993 34
Альфа-Банк 1979 33
Северсталь ПАО - Severstal 629 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 31
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 30
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 28
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 28
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 27
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 26
Евросеть 1421 25
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 24
Газпром ПАО 1493 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 23
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 23
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 23
Русагро Группа Компаний 379 22
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 22
Microsoft - LinkedIn 699 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 439
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 233
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 227
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 195
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 175
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 139
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 129
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 129
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 120
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 118
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 116
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 96
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 90
Судебная власть - Judicial power 2500 86
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 72
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 70
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 69
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 66
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 66
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 66
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 59
Федеральное казначейство России 1949 58
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 58
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 48
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 47
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 47
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 45
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 44
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 43
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 43
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 38
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 32
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 31
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 30
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 29
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 29
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 28
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 27
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 826
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 45
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 32
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 32
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 30
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 25
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 19
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 18
СОИ - Союз операторов интернета 31 18
РосКомСвобода - Общественная организация 86 17
Единая Россия - Политическая партия 321 16
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 16
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 12
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
OWASP - Open Web Application Security Project 146 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
ЛДПР 116 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 6
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 6
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1764
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1400
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 947
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 933
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 683
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 639
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 637
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 615
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 605
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 591
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 549
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 502
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 467
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 457
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 453
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 434
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 420
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 415
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 402
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 397
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 387
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Microsoft Windows 2000 8678 140
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Apple iOS 8583 121
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