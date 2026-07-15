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DNS Domain Name System Система доменных имён
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|15.07.2026
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Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN
на, по которой в 14 июля 2026 г. на несколько часов был отключен принадлежащий мессенджеру Telegram домен t.me. Всему виной оказались санкции властей США, в частности, американского Минфина, в
|14.07.2026
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По всему миру отключен домен Telegram
, установленных оператором доменной зоны.me. Домен временно исключен из системы domain name system (DNS) т.е. система доменных имен. Первым на это обратило внимание издание «Код Дурова». 14 июл
|22.06.2026
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Ideco запустила тестовый сервис ИИ-аналитики для NGFW: аудит правил файрвола и разбор IPS/DNS за один прогон
межсетевого экрана. Решение ориентировано на организации с загруженными шлюзами, где журналы IPS и DNS Security за сутки содержат тысячи строк, а наборы решающих правил файрвола достигают соте
|27.05.2026
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Хватит это терпеть. Россияне бегут из маркетплейсов и создают свои интернет-магазины без комиссий и штрафов
интернет-магазина дарует независимость от крупнейших площадок Активнее всего пользователи создавали домены в зоне .shop (+15% за год) – на нее приходится 46% всех веб-сайтов, связанных с онлайн
|12.05.2026
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У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов
а по крупнейшим теневым библиотекам интернета, который, по их мнению, допускает нарушения прав интеллектуальной собственности. По сообщению издания TorrentFreak, издатели намерены добиться блокировки доменных имен, все еще числящихся за веб-сайтом, и взыскать внушительную сумму в качестве компенсации ущербам, нанесенного им правообладателям. В марте 2026 г. 13 крупных издательских компаний,
|08.05.2026
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«Кросс технолоджис»: мошенники отказываются от имен брендов в названиях доменов ради скрытности
ростым маскам. Об этом CNews сообщил представитель в ГК «Кросс технолоджис». Традиционно фишинговые домены состоят из названия бренда или организации и ключевых слов. Таким образом, мошенники,
|30.04.2026
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Группа «Рунити»: свыше 482 тыс. российских доменов верифицированы через «Госуслуги»
му идентификации и аутентификации (ЕСИА). В результате подтверждены сведения в отношении 482,4 тыс. доменных имен в зонах .ru, .рф и .su. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». Такая ра
|27.04.2026
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Домен .РФ превысил 800 тысяч регистраций
27 апреля 2026 г. кириллический домен .РФ преодолел отметку в 800 тыс. и достиг 800,941 тыс. зарегистрированного имени. С нач
|07.04.2026
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«Руцентр» запустил идентификацию доменов компаний через «Госуслуги»
но обновлять данные о компании, способствует борьбе с фишингом и повышают прозрачность национальных доменных зон. Интеграция идентификации администраторов доменов через ЕСИА в «Руцентре» доступ
|06.04.2026
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BI.Zone: мошенники ищут новые платформы для обмана жертв
нных на угон аккаунтов в Telegram. Мошеннических сайтов в поисковой выдаче тоже стало меньше. Такие домены блокируют, поэтому злоумышленники ищут новые каналы для обмана пользователей. Специали
|06.04.2026
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США готовят закон о блокировке зарубежных «пиратских» сайтов
вают проект закона о борьбе с пиратством в Сети. В соответствии с ним интернет-провайдеры и сервисы DNS будут обязаны обеспечивать блокировку зарубежных пиратских ресурсов по распоряжению суда,
|06.04.2026
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У россиян возникли проблемы при регистрации сайтов с кириллическими доменами
в среднем на 10%, а в пиковые месяцы — ноябрь и декабрь — разрыв достиг 20%. Спрос на кириллические домены вырос соответственно, однако зона .рф к этому моменту оказалась фактически исчерпана.
|02.04.2026
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Американские ИТ-гиганты с треском проиграли в суде. Им придется закрывать доступ к пиратским сайтам в Европе
Американские ИТ-гиганты проиграли Апелляционный суд Парижа подтвердил, что провайдеры DNS-сервисов по французскому законодательству могут быть принуждены к блокировке доступа к пи
|18.03.2026
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«Руцентр» сообщил о росте интереса к доменам стоимостью от 500 тысяч рублей
на рынке практически не осталось запоминающихся имен, что стимулирует ценовую конкуренцию. Сегодня домен является ценным онлайн-активом, в который готовы инвестировать крупные игроки», — сказа
|13.03.2026
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Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды
Государственное регулирование Новое регулирование обойдется регистраторам доменов в 4 млрд руб., пишет Forbes. Небольшие компании могут потерять статус регистратора из
|11.03.2026
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Servicepipe внедрила DNS Health Checks для автоматического мониторинга серверов
Компания Servicepipe, российский разработчик систем контроля интернет-трафика, добавила в Secure DNS Hosting функциональность Health Checks для автоматического мониторинга серверов заказчика
|03.03.2026
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Русификация интернета: почему дорожают домены в зоне .рф
ся как премиальная. Вместе со спросом увеличивается и средний чек. В новой реальности кириллические домены перестают быть просто техническими адресами. Они превращаются в стратегические онлайн-
|02.03.2026
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Подтверждена совместимость платформы «Бриз» со службой каталогов «Альт Домен»
«Базальт СПО» и компания К2Т подтвердили совместимость службы каталогов «Альт Домен» 11 и платформы для коммуникаций и совместной работы «Бриз». Организации смогут полност
|24.02.2026
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Selectel запустил отказоустойчивый приватный DNS-сервис
Selectel, независимый российский провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, анонсировал новый отказоустойчивый сервис для управления DNS-именами устройств внутри изолированных приватных сетей с откликом до 1 миллисекунды и способностью выдерживать нагрузку более 5 тыс. запросов в секунду. Решение подойдет компаниям, в том чи
|12.02.2026
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Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor
ии не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Как появилась Национальная система доменных имен DNS – система соответствия доменов IP-адресам. Когда пользователь вводит домен некоего ресурс
|11.02.2026
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Власти окончательно прибили WhatsApp* в России
Нет домена – нет проблемы Из DNS-серверов Роскомнадзора без предупреждения исчез домен WhatsApp*.com, связанный с одноимен
|11.02.2026
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Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube
Новый способ блокировки YouTube Роскомнадзор удалил домен youtube.com из российской системы DNS. Об этом сообщил Telegram-канал «Эксплойт» со ссылкой на свои источники среди интернет-пр
|30.01.2026
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Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций
ельства США. Она занимается регулированием вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и другими аспектами функционирования Всемирной паутины. В ее ведении, к примеру, числится корневая зона DNS с информацией обо всех существующих доменах верхнего уровня. Также она отвечает за домены верхнего уровня. Автор направил в ICANN заявку на открытие дела с инициацией проверки Namecheap. А
|22.12.2025
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Власти обязали при регистрации доменов идентифицироваться через Госуслуги
Ru-Center. Аккредитацией доменных регистраторов занимается КЦ, Зона .Su исторически создавалась как доменная зона Советского Союза. В 1994 г. развитие зоны и регистрация новых доменных имен в н
|19.12.2025
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Bi.Zone: каждый второй нелегитимный DNS-запрос — это попытка доступа сотрудников к запрещенным доменам
Компания Bi.Zone опубликовала статистику сервиса DNS-фильтрации Bi.Zone Secure DNS за 2025 г. Более половины нелегитимного трафика (61,
|10.12.2025
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Bi.Zone запустила бесплатный публичный DNS-сервис на основе Bi.Zone Secure DNS
Компания Bi.Zone представила бесплатный сервис Bi.Zone Public DNS. Он предназначен для корректного и быстрого разрешения доменных имен на всех конечных пол
|09.12.2025
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«Руцентр» перевел более 400 тыс. доменов российских компаний на усиленный уровень защиты
.ru, 15% находятся в кириллическом домене .рф, а 5% относятся к международной зоне .com. Остальные домены российских компаний распределены по зонам .su, .pro, .com.ru, .spb.ru и др. Об этом CN
|05.12.2025
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ИТ-компания пошла войной на банк «Русский стандарт»: Требует отобрать домен третьего уровня, потому что он похож на ее бренд
Разработчик «Бифит», готовая выручка которого превышает 2,3 млрд руб., а чистая прибыль — 1 млрд руб., обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить банку использовать его бренд iBank в домене третьего уровня для интернет-банка для бизнеса, а также в электронной почте технической поддержки. Больше десяти лет банк приглашал клиентов воспользоваться услугами интернет-банка, пере
|03.12.2025
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F6: мошенники похищают финансовые данные через фейковые приложения YouTube и TikTok
ega; YouTube Ultra; YouTube Plus; YouTube Ultima Edition; YouTube Pro; YouTube Advanced; Ютуб-Плюс. Домены сайтов, через которые распространяют вредоносный софт, зарегистрированы в зонах .RU, .
|03.12.2025
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В Servicepipe представили новый функционал для защищенного DNS‑хостинга — расширенную балансировку
Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, запустила в своем продукте Secure DNS Hosting расширенную балансировку. Теперь пользователи могут управлять распределением трафика по двум принципам: по странам и по весу записей. Об этом CNews сообщили представители Servicepip
|26.11.2025
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Компания Positive Technologies присоединилась к институту компетентных организаций
ющие серверы для распространения вредоносного ПО, выросло почти в четыре раза. Мы отслеживаем такие домены и передаем информацию о них в продукты Positive Technologies, а также публикуем в виде
|24.11.2025
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F6: мошенники создали более 500 сайтов фейкового фонда поддержки участников СВО
схему, которую маскируют под вымышленный социальный проект «День Победы». Специалисты F6 направили домены 511 фейковых сайтов на блокировку, все они в настоящее время уже заблокированы. Аналит
|24.11.2025
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В «Почте Mail» появились «красивые» адреса
ое подойдет как для микро- и малого бизнеса и фрилансеров, так и для остальных пользователей. Такой домен запомнится клиентам, а его владельцы получат возможность разделять личную и деловую пер
|18.11.2025
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Обновление Bi.Zone Secure DNS: расширенные аналитические возможности и улучшенная отказоустойчивость
В новой версии Bi.Zone Secure DNS 1.9.0 добавлены улучшенные аналитические инструменты и расширенные возможности для управл
|12.11.2025
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«Информзащита»: злоумышленники стали чаще использовать экзотические домены верхнего уровня в кибератаках
Злоумышленники стали чаще использовать так называемые экзотические домены верхнего уровня (TLD). За 9 месяцев 2025 г. количество инцидентов увеличилось на 24% п
|12.11.2025
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Servicepipe DosGate получил расширенную защиту DNS и гибкий контроль доступа
о трафика, выпустила обновление системы DosGate. Ключевые изменения коснулись усиления безопасности DNS-сервисов и расширения возможностей управления доступом администраторов. Об этом CNews соо
|10.11.2025
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Innostage и Servicepipe усиливают защиту клиентов с помощью интеграции решения Secure DNS Hosting в SOC CyberART
e продолжают развитие стратегического партнерства. Следующим шагом стала интеграция продукта Secure DNS Hosting в инфраструктуру SOC CyberART. Решение дополняет ранее внедренные Web DDoS & Bot
|06.11.2025
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Цифровое новоселье: «МегаФон» запустил 4G на территории «DNS Сити»
Абоненты «МегаФона» в жилом комплексе «DNS Сити», расположенном рядом с Владивостоком, получили возможность пользоваться стабильной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Инженеры оператора установили телеком-обор
|01.11.2025
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В зоне .рф появилось более 1,5 тыс. доменов с буквами национальных алфавитов России
.рф с использованием символов государственных языков республик России. Из общего числа 25% занимают домены на национальных языках, а остальные 75% представляют собой вариации популярных русскоя
|31.10.2025
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Servicepipe зафиксировала рост спроса на резервные DNS на фоне участившихся атак на DNS-инфраструктуру
Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, выявила, что за первые десять месяцев 2025 г. на 30% вырос спрос на резервные (вторичные) DNS‑серверы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это напрямую связано с резким ростом числа инцидентов, направленных на работу DNS — если в начале 2025 г. такие атаки происх
DNS и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 199 126
|Путин Владимир 3454 84
|Королюк Алексей 87 82
|Шадаев Максут 1210 67
|Шариков Сергей 49 47
|Урусов Виктор 157 46
|Натрусов Артем 313 46
|Чаркин Евгений 317 44
|Врацкий Андрей 175 44
|Мельникова Анастасия 440 43
|Панков Александр 82 42
|Абакумов Евгений 227 42
|Нестеров Алексей 175 42
|Ульянов Николай 176 42
|Теплицкий Дмитрий 88 42
|Шаев Виталий 59 42
|Аникин Дмитрий 68 42
|Артюхов Сергей 66 41
|Новикова Елена 105 41
|Каушанский Александр 56 41
|Малышев Сергей 99 40
|Никитин Сергей 96 40
|Воронин Павел 196 40
|Петухов Антон 62 40
|Нальский Максим 53 40
|Соловьев Виталий 52 40
|Денисов Анатолий 57 40
|Распопов Алексей 49 40
|Харитонов Вадим 43 40
|Шмаков Антон 72 40
|Аксенов Олег 62 40
|Оберемок Надежда 45 40
|Милованов Андрей 46 40
|Солдатенкова Ксения 41 40
|Белан Иван 41 40
|Желнова Алина 42 40
|Медведев Дмитрий 1665 35
|Калякин Павел 79 34
|Щеголев Игорь 699 34
|Кирюшкин Дмитрий 48 33
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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