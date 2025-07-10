Получите все материалы CNews по ключевому слову
Желнова Алина
УПОМИНАНИЯ
Желнова Алина и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1067 26
|Абакумов Евгений 207 26
|Воронин Павел 153 26
|Урусов Виктор 132 26
|Врацкий Андрей 147 26
|Шаев Виталий 45 26
|Аникин Дмитрий 49 26
|Солдатенкова Ксения 27 26
|Натрусов Артем 296 25
|Каушанский Александр 34 24
|Аксенов Олег 47 24
|Белан Иван 27 23
|Чаркин Евгений 300 22
|Нестеров Алексей 146 22
|Малышев Сергей 85 22
|Никитин Сергей 77 22
|Новикова Елена 90 22
|Ульянов Николай 129 22
|Теплицкий Дмитрий 74 22
|Петухов Антон 48 22
|Нальский Максим 37 22
|Соловьев Виталий 38 22
|Калякин Павел 67 22
|Денисов Анатолий 36 22
|Распопов Алексей 35 22
|Харитонов Вадим 29 22
|Шмаков Антон 49 22
|Оберемок Надежда 31 22
|Милованов Андрей 32 22
|Артюхов Сергей 47 22
|Замаруев Владимир 41 14
|Цыганков Дмитрий 38 14
|Суровец Дмитрий 85 14
|Новиков Денис 23 14
|Глазков Александр 145 14
|Галкин Николай 112 14
|Смирнов Вячеслав 42 14
|Кирьянова Александра 140 13
|Джабиев Георгий 48 13
|Глухов Иван 29 12
|Мобильные системы 117 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.