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Индексная книга (каталог) CNews*
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Замаруев Владимир


13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
09.10.2024 Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
21.12.2023 Выручка поставщиков ИТ в промышленность растет рекордными темпами 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 2
17.10.2023 Индустрия 4.0 на практике: разбираем кейсы 1

Публикаций - 41, упоминаний - 42

Замаруев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

8313 32
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 16
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 16
Ланит Интеграция 191 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 201 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 15
R-Vision - Р-Вижн 161 15
Газинформсервис - ГИС 285 15
Сбер - СберБизнес Софт 57 15
Ред Софт - Red Soft 739 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 15
Корус Консалтинг ГК 1230 15
Т1 Холдинг - Т1 Группа 274 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 82 15
Polymedia - Полимедиа 139 14
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 14
ФинГрад - FinGrad 33 14
Diasoft - Диасофт 894 14
Аусферр ИТЦ 28 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 12
Северсталь Инфоком 66 12
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 9
Hoff Tech - Хофф Тех 41 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 42 9
Русагро Тех - Русагро Технологии 50 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 8
Picvario - Пикварио 15 7
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 57 6
Ростелеком 9789 5
МегаФон 9020 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 40
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 38
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 37
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 31
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 27
Восток-Сервис ГК 53 26
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 24
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 24
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 23
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 23
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 22
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 22
РЖД - Российские железные дороги 1919 21
Лента - Сеть розничной торговли 2098 21
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 21
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 21
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 498 19
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 237 18
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 74 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 16
ВТБ - Почта Банк 468 16
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 16
Альфа-Банк 1782 16
Кофемания 55 16
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 15
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 893 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 15
Шереметьево Хэндлинг 37 15
Силовые машины 111 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Агроэко ГК 23 15
Газпром бурение 30 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 33
Федеральное казначейство России 1791 30
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 449 1
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
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Microsoft Access 60 1
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1С:Аналитика 20 1
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1С:Прогнозирование продаж 2 1
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Аникин Дмитрий 45 15
Солдатенкова Ксения 26 15
Колесов Александр 58 15
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Евдокимов Игорь 50 15
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Рыжков Станислав 15 15
Александров Александр 70 15
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43543 24
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Европа Восточная 3102 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14600 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 32
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4891 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18793 21
Экономический эффект 1082 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24354 17
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 16
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1667 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6021 15
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