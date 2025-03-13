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Замаруев Владимир
Замаруев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
|Натрусов Артем 284 36
|Шадаев Максут 1019 31
|Ульянов Николай 112 30
|Григоренко Вадим 41 29
|Челидзе Джимшер 31 27
|Киселев Сергей 63 27
|Катамадзе Анна 101 26
|Лобанов Максим 46 26
|Кудашев Михаил 29 23
|Леонов Алексей 79 22
|Бурилов Андрей 105 22
|Мельникова Алиса 92 21
|Сергеев Сергей 138 21
|Гузовский Денис 68 21
|Абакумов Евгений 206 20
|Чаркин Евгений 297 19
|Лукавенко Олег 35 19
|Карпунин Алексей 49 18
|Демидов Сергей 127 17
|Петухов Антон 47 17
|Сотин Денис 205 16
|Луганцев Александр 51 16
|Галкин Николай 108 16
|Суровец Дмитрий 77 16
|Нестеров Алексей 145 15
|Урусов Виктор 131 15
|Врацкий Андрей 137 15
|Аксенов Олег 45 15
|Аникин Дмитрий 45 15
|Солдатенкова Ксения 26 15
|Колесов Александр 58 15
|Рустамов Рустам 419 15
|Евдокимов Игорь 50 15
|Легостаева Светлана 89 15
|Уткин Владислав 20 15
|Семенов Александр 150 15
|Спирин Антон 64 15
|Сельдемиров Александр 44 15
|Рыжков Станислав 15 15
|Александров Александр 70 15
|Россия - РФ - Российская федерация 146118 41
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43543 24
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 4
|Европа Восточная 3102 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17548 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 15
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 8
|CNews Инновация года - награда 111 1
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