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Индексная книга (каталог) CNews*
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Русагро Тех Русагро Технологии

Русагро Тех - Русагро Технологии

 

Владимир Горохов, Директор по развитию, Русагро Тех "Внедрение отечественных технологий в процессы комплексной цифровизации растениеводства"-  Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва


24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
Цифровизация сельского хозяйства 2024 1
18.07.2024 Владимир Горохов, Максим Андрианов -

«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования

 1
18.07.2024 Александр Данченков -

Александр Данченков, «Русагро Тех»: Мы не вправе допустить, чтобы нас взломали, — иначе остановится производство

 1
29.05.2024 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам

 1
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 1
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 1
07.05.2024 Искусственный интеллект поможет российским крестьянам бороться с сорняками и вредителями 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
19.04.2024 ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
13.03.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1
29.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 3
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 2
13.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 2
06.02.2024 «Инфосистемы Джет» разработала интеллектуальную систему планирования полевых работ для «Русагро» 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 2
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 2
24.01.2024 Axenix разработала платформу NRM для масложирового бизнеса ГК «Русагро» 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 2
15.01.2024 «Русагро» повысит эффективность бизнеса благодаря внедрению платформы TESSA 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
31.10.2023 ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1

Публикаций - 48, упоминаний - 55

Русагро Тех и организации, системы, технологии, персоны:

8213 19
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 15
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 14
Ланит Интеграция 190 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 13
Schneider Electric 575 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 13
Rimini Street 58 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 240 13
Центр2М - Center2М 66 13
АйТи Бастион - IT Bastion 100 13
Ситилабс 44 13
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 10
Hoff Tech - Хофф Тех 39 7
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
SAP SE 5276 4
Ростелеком 9699 4
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 4
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 3
LogistiX - Логистикс-Тех 71 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 3
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 12 3
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 3
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 6 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 45 2
Oracle Corporation 6687 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 21
РЖД - Российские железные дороги 1903 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 20
Русагро Группа Компаний 277 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 19
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 18
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 16
Фора Банк 55 16
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 14
ГПБ - Газпромбанк 1084 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 13
Ингосстрах СПАО 421 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 13
OKS Group 51 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 11
Абсолют Банк 230 9
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 9
Альфа-Банк 1769 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 21
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
ФРИИ Акселератор 50 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 7 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 31
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 15
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 14
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НКТ - Р7-Офис 380 2
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Егоров Владимир 82 13
Карпов Иван 78 13
Семенихин Игорь 56 13
Степченков Максим 65 13
Сыкулев Андрей 84 13
Соловьев Алексей 88 13
Васильев Владислав 58 13
Мискевич Евгений 49 13
Россия - РФ - Российская федерация 144186 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 18
Европа Восточная 3075 13
Индия - Bharat 5431 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Казахстан - Республика 5525 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Израиль 2730 1
Канада 4881 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 190 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 122 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Нидерланды 3517 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 23
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 20
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 17
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 9
Экономический эффект 1067 9
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 9
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 41 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 3
Импортозамещение - параллельный импорт 480 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 3
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 3
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МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Государственный Русский музей 47 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
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CNews AWARDS - награда 519 14
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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