Русагро Тех Русагро Технологии
Владимир Горохов, Директор по развитию, Русагро Тех "Внедрение отечественных технологий в процессы комплексной цифровизации растениеводства"- Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва
Русагро Тех и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Артем 24 23
|Натрусов Артем 284 20
|Тульчинский Станислав 57 20
|Меденцев Константин 97 19
|Карпунин Алексей 49 19
|Чаркин Евгений 296 18
|Абакумов Евгений 205 18
|Позднякова Ксения 25 18
|Леонов Алексей 79 18
|Бурилов Андрей 105 17
|Макевнин Борис 44 16
|Гребеник Геннадий 38 16
|Пшиченко Дмитрий 46 15
|Мураховский Эдуард 38 15
|Демидов Сергей 127 14
|Шадаев Максут 1008 14
|Клепиков Алексей 117 14
|Нестеров Алексей 143 14
|Ульянов Николай 112 14
|Щемелинин Вадим 17 14
|Павлов Александр 88 14
|Чебунина Ольга 21 14
|Бутенко Павел 16 14
|Аксенов Олег 44 14
|Трофимова Людмила 50 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Прохорова Алла 65 13
|Дьяченко Валерий 95 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Сотин Денис 205 13
|Слышкин Василий 129 13
|Егоров Владимир 82 13
|Карпов Иван 78 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Степченков Максим 65 13
|Сыкулев Андрей 84 13
|Соловьев Алексей 88 13
|Васильев Владислав 58 13
|Мискевич Евгений 49 13
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