Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Каюмов Шамиль


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.07.2020 CNews AWARDS 2020: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 4
27.04.2020 Промышленность встала на путь облачных технологий, считают в SberCloud 2
23.04.2020 SberCloud на конференции CNews рассказал, почему в условиях пандемии ритейлу нужны облака 3
17.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля 1
16.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
31.03.2020 Как разработать стратегию цифровой трансформации 4
16.03.2020 SberCloud расскажет о роли облачных сервисов и искусственного интеллекта в цифровизации общества 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 2
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 3
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
12.11.2019 SberCloud на CNews Forum 2019 рассказал о перспективах развития облачного рынка в России 3

Публикаций - 34, упоминаний - 48

Каюмов Шамиль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 22
Cinimex - Синимекс 160 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Rimini Street 38 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Schneider Electric 409 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Такском - Taxcom 119 14
Ситилабс 25 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Veeam Software 250 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 4
Biocad - Биокад 38 3
Naumen - Наумен 344 3
Dynatrace 46 3
Software AG 124 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 2
Diasoft - Диасофт 357 2
ДИАТЕХ 5 2
Denodo Technologies 2 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
Google LLC 7198 1
Аскон - Ascon 177 1
Ramax - Рамакс 62 1
Renga Software 13 1
Oracle Corporation 3374 1
VMware 1832 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
SAP SE 3228 1
Oracle Sun Microsystems 399 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Microsoft Corporation 11226 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Газпромбанк - ГПБ 693 23
РЖД - Российские железные дороги 1083 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 16
X5 Group 601 16
Ингосстрах СПАО 210 16
X5 Group - Пятерочка 561 15
PepsiCo - Пепсико 96 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Аэрофлот 493 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 14
Интер РАО ПАО 159 13
OKS Group 31 13
Траско - Trasko 27 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 13
МТС банк 254 13
Уралсиб Банк 390 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Альфа-Банк 1128 5
Совкомбанк ПАО 147 4
Казахмыс - Kazakhmys 24 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Газпром нефть 382 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Рольф 39 2
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
Правительство Москвы 653 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Правительство РФ 2209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 21
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 16
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Big Data - Большие данные 1136 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 8
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
Омниканальность - Omni channel 42 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 242 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
DSaaS - Data science as a service - модель дистрибуции данных 5 1
OpenStack 347 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
1С:ERP Управление предприятием 203 14
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 7
SberCloud AI Cloud 17 5
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 4
SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 3 3
Atos BullSequana Edge 12 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 4 1
Alfresco 114 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 1
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
МТС Снежинка 5 1
Linux OS 4288 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Java - Язык программирования 1185 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Rakuten Viber 429 1
Apple macOS 935 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Клепиков Алексей 77 16
Ямщиков Владимир 32 15
Платонов Михаил 38 15
Сыкулев Андрей 57 15
Мискевич Евгений 29 15
Соловьев Алексей 60 15
Нестеров Алексей 79 15
Урьяс Вадим 76 15
Смык Виталий 27 15
Москальков Дмитрий 23 14
Сотин Денис 103 14
Слышкин Василий 54 14
Егоров Владимир 52 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Карпов Иван 41 14
Степченков Максим 36 14
Рубин Адар 28 14
Портной Михаил 23 14
Генкина Екатерина 24 14
Халматов Максим 45 14
Дьяченко Валерий 66 14
Емелин Александр 25 14
Трофимова Людмила 31 14
Прохорова Алла 45 14
Сороченков Алексей 23 14
Чаркин Евгений 182 14
Васильев Владислав 39 14
Шадура Максим 17 13
Вахнин Павел 51 13
Федечкин Сергей 19 13
Сирота Юрий 38 13
Семенихин Игорь 37 13
Путятинский Сергей 53 13
Шевченко Владимир 135 13
Богданов Кирилл 91 13
Хасин Михаил 26 13
Бурилов Андрей 25 13
Абакумов Евгений 103 13
Лебедев Антон 28 13
Рыстенко Михаил 57 13
Россия - Российская федерация - РФ 57828 30
Восточная Европа 1698 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
Грузия 694 4
Украина 3417 4
Казахстан - Республика 2661 3
Беларусь - Белоруссия 2104 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Китай - Ухань 32 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - Севастополь 420 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Торговля розничная 77 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Русский язык 1004 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
CNews Analytics 1992 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 21
CNews AWARDS 292 16
CNews Баттл 34 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771071, в очереди разбора - 674753.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще