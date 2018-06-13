Росевробанк внедрил «кредитный конвейер» на базе SAP CRM и SAS RTDM мить на сайте Росевробанка, в отделении, либо по телефону. «Кредитный конвейер» позволит банку рассматривать до 100 тыс. заявок на беззалоговые кредиты в год. «Новая технология базируется на решениях SAP CRM и SAS RTDM и встроена в действующую ИТ-архитектуру Росевробанка. Теперь процесс кредитования, начиная от консультирования клиента и заканчивая выдачей кредита, стал максимально автомати

«М.Видео» завершил внедрение системы управления лояльностью на базе SAP CRM «М.Видео» объявил о завершении внедрения системы управления лояльностью на базе SAP CRM. Как рассказали CNews В компании, функциональность модуля CRM Loyalty позволила ритейлеру сократить период начисления бонусных баллов и обработки промоакций до двух часов с десяти. Техн

Торговая сеть «Ритм-2000» внедрила SAP CRM для управления лояльностью своих клиентов Компания SAP и «Ритм-2000», торговая сеть Северо-Западного региона, объявили о завершении внедрения SAP CRM — решения по управлению лояльностью клиентов. Партнером по внедрению выступила компан

Inchcape оптимизирует взаимодействие с потребителями при помощи SAP CRM Группа компаний Inchcape, международный автомобильный дилер, объявила о запуске нового веб-сайта (inchcape.ru), интегрированного с SAP CRM от компании SAP, игрока рынка корпоративных приложений. Высокотехнологичное решение позволило сети автомобильных дилеров повысить уровень персонализированного взаимодействия с клиентами

«Промсвязьбанк» передал обслуживание SAP CRM на аутсорсинг в «Техносерв Консалтинг» «Промсвязьбанк» объявил о передаче на аутсорсинг компании «Техносерв Консалтинг» системы SAP CRM. Силами компании теперь будут осуществляться управление жизненным циклом клиента и поддержка ключевых банковских сервисов. Об этом CNews сообщили в «Техносерв Консалтинге». Забота об их

«Уютерра» подвела итоги года эксплуатации SAP CRM for Retail в «облаке» OnCloud.ru «Уютерра» подвела итоги года работы в сети магазинов системы SAP CRM for Retail, размещенной в облачной инфраструктуре OnCloud.ru компании «Онланта» (вход

«Техносерв Консалтинг» внедрил SAP CRM в «Промсвязьбанке» для развития розничного бизнеса Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила в «Промсвязьбанке» систему SAP CRM. Интеграция с контакт-центром и другими программными продуктами SAP позволила автоматизировать сквозные процессы управления маркетинговыми кампаниями и взаимодействием с клиентами через

SAP управляет взаимоотношениями с клиентами в реальном времени с помощью SAP HANA Компания SAP AG перешла на решение SAP CRM на платформе SAP HANA. Для реализации проекта понадобилось всего 2,5 месяца, сообщили CNews в компании. В рамках проекта SAP перенесла важную для бизнеса систему CRM в приложение SAP

Accenture автоматизировала сервисные операции «Эльдорадо» на базе решений SAP тнера по внедрению была выбрана компания Accenture, как обладавшая экспертизой по внедрению системы SAP CRM. Accenture предложила рациональный подход ускоренного внедрения системы на базе предн

«МТБанк» развивает розничный бизнес вместе с SAP Компания SAP и «МТБанк» объявили о завершении проекта по внедрению решения SAP CRM. Внедрение решения SAP позволило банку заложить основу для выхода на иностранные рынки и продолжить расширение своего розничного бизнеса. Вплоть до 2010 г. основным направлением деятель

OpenText Extended ECM 10 интегрирует контент с бизнес-процессами SAP и поддерживает SAP CRM и SAP SRM r SAP Solutions, которое теперь включает поддержку приложений SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) и SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM). SAP продает это решение под назван

Distrilab оптимизировала взаимодействие с клиентами с помощью SAP CRM шленного оборудования для добывающей и перерабатывающей промышленности, завершила внедрение решения SAP CRM для выхода на новый уровень взаимодействия с клиентами. Партнером по проекту выступил

Xerox оптимизирует взаимодействие с партнерами с помощью SAP CRM 7.0 Компания SAP объявила о завершении проекта по внедрению в компании Xerox решения на базе SAP CRM 7.0, которое позволило вывести взаимодействие заказчика с партнерами на новый качественный уровень: автоматизировать и упростить отдельные этапы работы с каналом и обеспечить персонализ

«Ситроникс ИТ» внедрит SAP CRM for Healthcare в сети коммерческих клиник «Медси» оставщик решений и услуг в области ИТ, сообщили о старте проекта по внедрению в сети клиник решения SAP CRM для управления бизнесом и предоставления услуг в области здравоохранения. Сегодня сет

«Ростсельмаш» внедрил SAP CRM Компания SAP сообщила об успешном завершении проекта внедрению SAP CRM в компании «Ростсельмаш», производителе сельскохозяйственной техники, для управления взаимоотношениями с дилерами. В свое время руководство «Ростсельмаша» пришло к выводу, что необходим

«Техносила» внедрила SAP CRM 7.0 Loyalty Management за 5 месяцев Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» и компания SAP объявили о завершении проекта по внедрению решения SAP CRM 7.0 Loyalty Management для выхода на новый уровень взаимодействия с клиентами. Предпосылками внедрения решения SAP в «Техносиле» стали высокие эксплуатационные издержки внешней обработк

НКС внедрила SAP CRM 2007 for Telecommunications льные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявила о внедрении решения SAP CRM 2007 for Telecommunications (системы управления взаимоотношениями с клиентами). Подря

В «МРСК Центра» внедряют SAP CRM Компания «МРСК Центра» одной из первых энергосетевых компаний России автоматизирует процессы обслуживания клиентов, используя для этого программы на базе SAP CRM. «В существующей системе взаимоотношений с клиентами отсутствует механизм идентификации клиента по его обращениям в компанию, ― отметила Анна Корнейчук, начальник отдела организации кли

SAP CRM 2007: первые успехи внедрения в различных отраслях поддержки центра взаимодействия с клиентами на европейских рынках eBay выбрала 2 компонента решения SAP CRM - центр взаимодействия и бизнес-аналитика. В мае 2008 г. решение начало работать в пе

ИТ-инфраструктурой «Славнефть-Мегионнефтегаза» управляет решение «Микротест» Компания «Микротест» сообщила о сдаче в промышленную эксплуатацию системы сопровождения ИТ-инфраструктуры — Service Desk — на базе комплекса SAP CRM (Customer Relationship Management) в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», основном нефтегазодобывающем предприятии холдинга «Славнефть». Проект по созданию системы длился 6 месяцев. Система

Genesys Gplus – новый модуль сопряжения для SAP CRM ая в компанию Alcatel-Lucent, объявила о выпуске нового модуля сопряжения Genesys Gplus, предназначенного для использования аналитических средств системы SAP управления взаимоотношениями с клиентами (SAP CRM). Напомним, что компания Genesys — первый из партнёров SAP, осуществивший тесную интеграцию своего ПО обслуживания клиентов с аналитическими средствами платформы SAP NetWeaver (ком