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SAP CRM
SAP Customer Relationship Management
mySAP CRM Service


29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
06.05.2020 Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс» 1
15.05.2019 «Юлмарт» разработал и внедрил робота для подтверждения заказов 1
21.12.2017 В России впервые запускается программа лояльности с раздачей криптовалюты населению 1
01.06.2017 «Первая Грузовая Компания» увеличит процент полезного использования вагонов с помощью SAP 1
26.10.2016 Торговая сеть «Ритм-2000» внедрила SAP CRM для управления лояльностью своих клиентов 2
29.08.2016 «Волма» перешла на Docsvision версии 5.4 1
15.04.2016 Inchcape оптимизирует взаимодействие с потребителями при помощи SAP CRM 1
16.02.2016 DataLine будет предоставлять приложения SAP по модели SaaS 1
16.12.2014 ERP в эру больших данных: как повысить производительность? 1
17.04.2014 «Пилот» анонсировал новое решение для привлечения покупателей в точки продаж 1
11.04.2014 Ритейл развивает ERP и все чаще обращается к CRM 1
11.11.2013 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management 1
22.08.2013 «Техносерв Консалтинг» помог «Промсвязьбанку» запустить бонусную программу для частных клиентов на базе SAP 1
17.07.2013 «Техносерв Консалтинг» внедрил SAP CRM в «Промсвязьбанке» для развития розничного бизнеса 1
06.03.2013 SAP управляет взаимоотношениями с клиентами в реальном времени с помощью SAP HANA 3
19.02.2013 Новое решение SAP ускоряет окупаемость облачных решений 1
29.01.2013 Accenture автоматизировала сервисные операции «Эльдорадо» на базе решений SAP 4
11.12.2012 Самые высокооплачиваемые сотрудники в ИТ - специалисты по SAP 1
16.11.2012 SAP анонсировала новое CRM-решение на платформе SAP HANA 2
02.10.2012 «Ювелирная сеть 585» ищет ИТ-директора на 300 тыс. рублей в месяц 1
10.05.2012 OpenText Extended ECM 10 интегрирует контент с бизнес-процессами SAP и поддерживает SAP CRM и SAP SRM 3
07.03.2012 FlexFrame for SAP теперь доступен для серверов под Windows 2
02.02.2012 «Ювелирная сеть 585» автоматизирует бизнес на базе SAP for Retail 1
11.11.2011 Новое решение Fujitsu для среднего бизнеса снизит стоимость владения системами SAP 1
20.10.2011 HP займется облачной доставкой приложений SAP 1
04.10.2011 Xerox оптимизирует взаимодействие с партнерами с помощью SAP CRM 7.0 1
23.05.2011 SAP и Sybase выпустят комбинированное средство ERP и управления данными 1
14.05.2010 Поставщик продуктов питания Sysco выбрал решения SAP для трансформации бизнеса 1
24.03.2010 «Днепрооблэнерго» оптимизирует систему управления с помощью решений SAP 1
03.02.2010 Carcade автоматизировала деятельность на базе решений SAP 1
12.08.2008 SAP CRM 2007: первые успехи внедрения в различных отраслях 1
13.03.2008 «Микротест» внедрил кластерные решения Sun в НКС 2
10.01.2008 ИТ-инфраструктурой «Славнефть-Мегионнефтегаза» управляет решение «Микротест» 2

Публикаций - 34, упоминаний - 46

SAP CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3230 22
SAP CIS - САП СНГ 758 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 4
Microsoft Corporation 11253 3
3806 3
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Микротест 179 2
Oracle Corporation 3389 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Softline - Софтлайн 1482 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Компас 92 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Docsvision - ДоксВижн 786 1
Ланит ГК 1165 1
OpenText 161 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Fujitsu 751 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Qlik 63 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Галактика - Корпорация 254 1
Ланит - Норбит - Norbit 205 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
СПК - Сталепромышленная компания 3 1
НОВЭКС 6 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 34 1
Jaguar Land Rover 63 1
Jaguar Cars 59 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Volvo Cars 155 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 127 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
Утконос 99 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 22 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 163 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 12
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 294 3
Microsoft SQL Server 799 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 2
SAP BCM - SAP Business Communication Management 7 2
SAP CRM Loyalty Management 5 2
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 2
SAP Fiori 40 2
SAP Business Suite 66 2
Microsoft Windows 866 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 463 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 2
Oracle Siebel CRM 170 2
SAP RDS - SAP Rapid Deployment Solutions 4 2
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management 5 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
SAP LT Replication Server - SAP Landscape Transformation Replication Server 1 1
Microsoft Office 1959 1
Аэрофлот Бонус 21 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
SAP JAM 8 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 1
SAP Information Interchange OnDemand 1 1
SAP APO Demand Planning - SAP Advanced Planner and Optimizer 5 1
SAP CEC - SAP Customer Engagement & Commerce 6 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 1
Fujitsu FlexFrame 6 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
SAP NetWeaver LVM - SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management 3 1
SAP Information OnDemand 1 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 65 1
CSI Set Retail 44 1
Microsoft Power BI 113 1
Asterisk 58 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Prognoz Platform 74 1
Пятков Иван 24 2
Юрьев Илья 45 2
Малышев Игорь 13 1
Любимов Александр 5 1
Рубцова Ольга 32 1
Пронин Алексей 9 1
Яковлев Кирилл 1 1
Ichhpurani Kevin - Ичхпурани Кевин 8 1
Куценко Оксана 1 1
Ерасова Полина 1 1
Enslin Robert - Энслин Роберт 4 1
Самойлов Юрий 55 1
Федяев Павел 2 1
Миронов Юрий 13 1
Низник Александр 19 1
Васильев Александр 28 1
Григорьева Мария 22 1
Красюков Дмитрий 43 1
Кузнецов Сергей 83 1
Гонтарев Павел 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Россия - Челябинск 782 1
Россия - Воскресенск 14 1
Узбекистан - Ташкент 107 1
Португалия - Португальская Республика 320 1
Испания - Королевство 1265 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Италия - Итальянская Республика 1413 1
Япония 2832 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1077 1
Беларусь - Минск 330 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - Пермь 750 1
Россия - Краснодар 1043 1
Россия - Волгоград 548 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 1
Россия - Сибирь 884 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 253 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Русский язык 1006 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
CNews Analytics 1996 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772223, в очереди разбора - 675905.
Создано именных указателей - 46354.
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