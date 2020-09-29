Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP CRM
SAP Customer Relationship Management
mySAP CRM Service
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 46
SAP CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 3230 22
|SAP CIS - САП СНГ 758 6
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 4
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 4
|Microsoft Corporation 11253 3
|1С 3806 3
|Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 2
|Saprun - Сапран групп 38 2
|Микротест 179 2
|Oracle Corporation 3389 2
|ITG - INLINE Technologies Group 126 1
|Softline - Софтлайн 1482 1
|Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
|Компас 92 1
|Восход ФГБУ НИИ 367 1
|Docsvision - ДоксВижн 786 1
|Ланит ГК 1165 1
|OpenText 161 1
|Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
|Fujitsu 751 1
|Accenture - Аксенчер 533 1
|Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
|Qlik 63 1
|Terrasoft - Террасофт 140 1
|Галактика - Корпорация 254 1
|Ланит - Норбит - Norbit 205 1
|Пятков Иван 24 2
|Юрьев Илья 45 2
|Малышев Игорь 13 1
|Любимов Александр 5 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Пронин Алексей 9 1
|Яковлев Кирилл 1 1
|Ichhpurani Kevin - Ичхпурани Кевин 8 1
|Куценко Оксана 1 1
|Ерасова Полина 1 1
|Enslin Robert - Энслин Роберт 4 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Федяев Павел 2 1
|Миронов Юрий 13 1
|Низник Александр 19 1
|Васильев Александр 28 1
|Григорьева Мария 22 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Кузнецов Сергей 83 1
|Гонтарев Павел 69 1
|CNews Analytics 1996 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772223, в очереди разбора - 675905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772223, в очереди разбора - 675905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru