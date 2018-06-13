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Индексная книга (каталог) CNews*
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SAP CRM SAP Customer Relationship Management mySAP CRM Service

СОБЫТИЯ

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13.06.2018 Росевробанк внедрил «кредитный конвейер» на базе SAP CRM и SAS RTDM

мить на сайте Росевробанка, в отделении, либо по телефону. «Кредитный конвейер» позволит банку рассматривать до 100 тыс. заявок на беззалоговые кредиты в год. «Новая технология базируется на решениях SAP CRM и SAS RTDM и встроена в действующую ИТ-архитектуру Росевробанка. Теперь процесс кредитования, начиная от консультирования клиента и заканчивая выдачей кредита, стал максимально автомати
22.11.2016 «М.Видео» завершил внедрение системы управления лояльностью на базе SAP CRM

«М.Видео» объявил о завершении внедрения системы управления лояльностью на базе SAP CRM. Как рассказали CNews В компании, функциональность модуля CRM Loyalty позволила ритейлеру сократить период начисления бонусных баллов и обработки промоакций до двух часов с десяти. Техн
26.10.2016 Торговая сеть «Ритм-2000» внедрила SAP CRM для управления лояльностью своих клиентов

Компания SAP и «Ритм-2000», торговая сеть Северо-Западного региона, объявили о завершении внедрения SAP CRM — решения по управлению лояльностью клиентов. Партнером по внедрению выступила компан
15.04.2016 Inchcape оптимизирует взаимодействие с потребителями при помощи SAP CRM

Группа компаний Inchcape, международный автомобильный дилер, объявила о запуске нового веб-сайта (inchcape.ru), интегрированного с SAP CRM от компании SAP, игрока рынка корпоративных приложений. Высокотехнологичное решение позволило сети автомобильных дилеров повысить уровень персонализированного взаимодействия с клиентами
26.11.2014 «Промсвязьбанк» передал обслуживание SAP CRM на аутсорсинг в «Техносерв Консалтинг»

«Промсвязьбанк» объявил о передаче на аутсорсинг компании «Техносерв Консалтинг» системы SAP CRM. Силами компании теперь будут осуществляться управление жизненным циклом клиента и поддержка ключевых банковских сервисов. Об этом CNews сообщили в «Техносерв Консалтинге». Забота об их
19.08.2014 «Уютерра» подвела итоги года эксплуатации SAP CRM for Retail в «облаке» OnCloud.ru

«Уютерра» подвела итоги года работы в сети магазинов системы SAP CRM for Retail, размещенной в облачной инфраструктуре OnCloud.ru компании «Онланта» (вход
17.07.2013 «Техносерв Консалтинг» внедрил SAP CRM в «Промсвязьбанке» для развития розничного бизнеса

Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила в «Промсвязьбанке» систему SAP CRM. Интеграция с контакт-центром и другими программными продуктами SAP позволила автоматизировать сквозные процессы управления маркетинговыми кампаниями и взаимодействием с клиентами через
06.03.2013 SAP управляет взаимоотношениями с клиентами в реальном времени с помощью SAP HANA

Компания SAP AG перешла на решение SAP CRM на платформе SAP HANA. Для реализации проекта понадобилось всего 2,5 месяца, сообщили CNews в компании. В рамках проекта SAP перенесла важную для бизнеса систему CRM в приложение SAP
29.01.2013 Accenture автоматизировала сервисные операции «Эльдорадо» на базе решений SAP

тнера по внедрению была выбрана компания Accenture, как обладавшая экспертизой по внедрению системы SAP CRM. Accenture предложила рациональный подход ускоренного внедрения системы на базе предн
26.11.2012 «МТБанк» развивает розничный бизнес вместе с SAP

Компания SAP и «МТБанк» объявили о завершении проекта по внедрению решения SAP CRM. Внедрение решения SAP позволило банку заложить основу для выхода на иностранные рынки и продолжить расширение своего розничного бизнеса. Вплоть до 2010 г. основным направлением деятель
10.05.2012 OpenText Extended ECM 10 интегрирует контент с бизнес-процессами SAP и поддерживает SAP CRM и SAP SRM

r SAP Solutions, которое теперь включает поддержку приложений SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) и SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM). SAP продает это решение под назван
16.12.2011 Distrilab оптимизировала взаимодействие с клиентами с помощью SAP CRM

шленного оборудования для добывающей и перерабатывающей промышленности, завершила внедрение решения SAP CRM для выхода на новый уровень взаимодействия с клиентами. Партнером по проекту выступил
04.10.2011 Xerox оптимизирует взаимодействие с партнерами с помощью SAP CRM 7.0

Компания SAP объявила о завершении проекта по внедрению в компании Xerox решения на базе SAP CRM 7.0, которое позволило вывести взаимодействие заказчика с партнерами на новый качественный уровень: автоматизировать и упростить отдельные этапы работы с каналом и обеспечить персонализ
01.09.2011 «Ситроникс ИТ» внедрит SAP CRM for Healthcare в сети коммерческих клиник «Медси»

оставщик решений и услуг в области ИТ, сообщили о старте проекта по внедрению в сети клиник решения SAP CRM для управления бизнесом и предоставления услуг в области здравоохранения. Сегодня сет
14.03.2011 «Ростсельмаш» внедрил SAP CRM

Компания SAP сообщила об успешном завершении проекта внедрению SAP CRM в компании «Ростсельмаш», производителе сельскохозяйственной техники, для управления взаимоотношениями с дилерами. В свое время руководство «Ростсельмаша» пришло к выводу, что необходим
24.06.2010 «Техносила» внедрила SAP CRM 7.0 Loyalty Management за 5 месяцев

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» и компания SAP объявили о завершении проекта по внедрению решения SAP CRM 7.0 Loyalty Management для выхода на новый уровень взаимодействия с клиентами. Предпосылками внедрения решения SAP в «Техносиле» стали высокие эксплуатационные издержки внешней обработк
14.10.2008 НКС внедрила SAP CRM 2007 for Telecommunications

льные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявила о внедрении решения SAP CRM 2007 for Telecommunications (системы управления взаимоотношениями с клиентами). Подря
15.09.2008 В «МРСК Центра» внедряют SAP CRM

Компания «МРСК Центра» одной из первых энергосетевых компаний России автоматизирует процессы обслуживания клиентов, используя для этого программы на базе SAP CRM. «В существующей системе взаимоотношений с клиентами отсутствует механизм идентификации клиента по его обращениям в компанию, ― отметила Анна Корнейчук, начальник отдела организации кли
12.08.2008 SAP CRM 2007: первые успехи внедрения в различных отраслях

поддержки центра взаимодействия с клиентами на европейских рынках eBay выбрала 2 компонента решения SAP CRM - центр взаимодействия и бизнес-аналитика. В мае 2008 г. решение начало работать в пе
10.01.2008 ИТ-инфраструктурой «Славнефть-Мегионнефтегаза» управляет решение «Микротест»

Компания «Микротест» сообщила о сдаче в промышленную эксплуатацию системы сопровождения ИТ-инфраструктуры — Service Desk — на базе комплекса SAP CRM (Customer Relationship Management) в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», основном нефтегазодобывающем предприятии холдинга «Славнефть». Проект по созданию системы длился 6 месяцев. Система

05.06.2007 Genesys Gplus – новый модуль сопряжения для SAP CRM

ая в компанию Alcatel-Lucent, объявила о выпуске нового модуля сопряжения Genesys Gplus, предназначенного для использования аналитических средств системы SAP управления взаимоотношениями с клиентами (SAP CRM). Напомним, что компания Genesys — первый из партнёров SAP, осуществивший тесную интеграцию своего ПО обслуживания клиентов с аналитическими средствами платформы SAP NetWeaver (ком
11.06.2004 SAP портирует mySAP CRM на платформу RIM

SAP AG и Research In Motion объявили о заключении технологического альянса, цель которого – объединить mySAP Customer Relationship Management и решения SAP для мобильного бизнеса с портативной беспроводной платформой BlackBerry компании RIM, что позволит создать интегрированное решение для мобил

Публикаций - 115, упоминаний - 138

SAP CRM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 107
SAP CIS - САП СНГ 868 25
Microsoft Corporation 25775 15
Oracle Corporation 7074 13
9594 11
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Salesforce 498 7
OpenText 238 6
Comindware - Колловэар 202 5
Ланит - Норбит - Norbit 431 5
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 4
Oracle Siebel Systems 519 4
Ciber - Сайбер 33 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Terrasoft - Террасофт 206 4
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 3
Camunda - Camunda Services GmbH 49 3
Masterdata - Мастердата 31 3
Уютерра - ПланетаСтрой 26 3
НТК - Национальные телекоммуникации 67 3
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
HP Inc. 5883 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Крок - Croc 1964 3
Ланит - Онланта - Onlanta 135 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Микротест 284 2
Google LLC 12690 2
SAP Consulting 36 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
Alfresco Software 156 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Software AG & IDS Scheer 209 2
АтлантКонсалт 4 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 2
БТА-Казань - Волжско-Камский акционерный банк 6 2
Газпром ПАО 1493 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Акрон ГК - Acron 66 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
DuPont - Дюпон 101 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Газпром трансгаз 157 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 81
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 47
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 41
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 17
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 9
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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