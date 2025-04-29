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Индексная книга (каталог) CNews*
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Семенов Иван


УПОМИНАНИЯ


29.04.2025 Студенты разработали ИИ-репортер кода для «АльфаСтрахование» 1
22.08.2013 «Техносерв Консалтинг» помог «Промсвязьбанку» запустить бонусную программу для частных клиентов на базе SAP 1
17.07.2013 «Техносерв Консалтинг» внедрил SAP CRM в «Промсвязьбанке» для развития розничного бизнеса 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Семенов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 2
SAP SE 5331 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5323 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8647 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7074 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 365 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7354 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 356 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1564 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4274 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1069 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4108 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5506 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 2
ПСБ PSB-Retail 38 1
SAP CRM Loyalty Management 7 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 139 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Пятков Иван 27 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6875 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7996 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6291 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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