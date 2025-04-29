Получите все материалы CNews по ключевому слову
Терехин Игорь
|29.04.2025
|Студенты разработали ИИ-репортер кода для «АльфаСтрахование» 1
|16.04.2024
|Студенты AI Talent Hub разработают рекомендательные системы на основе ИИ для Rutube 1
Терехин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 715 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.