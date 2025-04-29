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Терехин Игорь



29.04.2025 Студенты разработали ИИ-репортер кода для «АльфаСтрахование» 1
16.04.2024 Студенты AI Talent Hub разработают рекомендательные системы на основе ИИ для Rutube 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Терехин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Napoleon IT - Наполеон Айти 54 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 286 1
АльфаСтрахование СГ 329 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14575 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1223 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 530 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 495 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 453 1
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MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 224 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 169 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5265 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 715 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 464 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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