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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чернаков Ростислав


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Инфраструктура Rutube с начала 2025 г. превысила более 7000 серверов и 380 CDN-серверов 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
16.04.2024 Студенты AI Talent Hub разработают рекомендательные системы на основе ИИ для Rutube 1
08.12.2023 Зачем участвовать в хакатонах по искусственному интеллекту 1
12.09.2023 Rutube и «Цифровой прорыв»: программисты сразились за 10 млн рублей 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Чернаков Ростислав и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 295 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13431 6
Picvario - Пикварио 15 6
8571 6
Сбер - СберАналитика 35 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 6
Diasoft - Диасофт 950 6
R-Vision - Р-Вижн 177 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 6
МегаФон 9415 5
Северсталь Инфоком 81 5
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 171 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1337 5
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 5
Ростелеком 10031 5
Газинформсервис - ГИС 328 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 469 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 5
Ланит Интеграция 196 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 572 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 89 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 74 5
Сбер - СберБизнес Софт 66 5
Hoff Tech - Хофф Тех 42 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 272 4
Polymedia - Полимедиа 141 4
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 4
ФинГрад - FinGrad 34 4
Аусферр ИТЦ 29 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 2
Napoleon IT - Наполеон Айти 57 1
Cloud4Y 296 1
Telegram Group 2293 1
Ростелеком - TData - ТДата 37 1
OpenAI 277 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7761 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 149 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 52 6
Кофемания 60 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 260 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2559 5
Альфа-Капитал УК 122 5
Альфа-Банк 1804 5
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 5
ВТБ - Почта Банк 474 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 493 5
ФосАгро 133 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 339 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 129 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 5
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 5
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 5
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 28 5
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 5
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 19 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 274 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 5
Федеральное казначейство России 1829 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 337 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2617 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3453 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 126 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4664 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8998 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7197 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4177 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6975 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 6
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4976 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10927 6
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 102 6
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 909 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8491 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2273 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3245 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1310 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12508 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3108 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5104 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5634 5
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 161 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6648 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 568 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1200 5
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 799 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1092 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 297 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4550 5
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 197 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5461 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3500 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1713 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5101 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7003 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5636 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12467 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 773 6
Новые облачные технологии - МойОфис 832 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 315 6
Бизнес Технологии - Global-ERP 64 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 6
БИС - ITQuick - Jumse 50 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 224 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 898 5
НКТ - Р7-Офис 427 5
Протек - Здравсити 27 5
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 5
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 5
СалютДевайсы - GigaChat 275 4
НКТ - Р7-графика 32 4
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 177 1
Napoleon IT - AI Talent Hub 14 1
OpenAI ChatGPT 422 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 73 1
AutoFAQ - Xplain 10 1
1С:ERP Управление предприятием 643 1
Суровец Дмитрий 85 6
Шадаев Максут 1067 6
Глазков Александр 145 6
Панченко Иван 152 6
Беляев Владислав 89 6
Галкин Николай 112 6
Цыганков Дмитрий 38 6
Кирьянова Александра 140 6
Урусов Виктор 132 6
Глухов Иван 29 6
Аникин Дмитрий 49 6
Желтухин Вадим 39 6
Евсеев Артем 33 6
Козицкий Денис 6 6
Врацкий Андрей 147 5
Пирогова Ирина 30 5
Абакумов Евгений 208 5
Смирнов Вячеслав 42 5
Мельникова Алиса 96 5
Козырев Алексей 325 5
Смирнов Максим 56 5
Киселев Сергей 66 5
Воронин Павел 153 5
Павлов Вадим 21 5
Джабиев Георгий 48 5
Лежнев Федор 43 5
Кибалко Кирилл 41 5
Шаев Виталий 45 5
Цыганков Роман 35 5
Богомолов Денис 15 5
Нерадовский Константин 18 5
Новиков Денис 23 5
Солдатенкова Ксения 27 5
Челидзе Джимшер 34 5
Сысуев Андрей 14 5
Тонаканян Рафаэль 5 5
Малевицкая Алла 6 5
Щелыванова Яна 6 5
Завьялов Максим 19 5
Желнова Алина 28 4
Россия - РФ - Российская федерация 150825 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 6
Франция - Французская Республика 7920 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1191 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17628 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18026 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3250 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1771 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1988 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 493 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14300 1
Америка - Американский регион 2177 1
Нидерланды 3575 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5088 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9373 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6003 6
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 350 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3040 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4804 6
Экономический эффект 1136 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 6
Энергетика - Energy - Energetically 5304 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4183 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 424 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6154 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1374 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14354 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8037 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11207 1
Английский язык 6780 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 650 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2818 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2297 1
Металлы - Никель - Nickel 342 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2659 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8037 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6425 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4797 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5225 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6668 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6079 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 979 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 956 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6550 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11370 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5789 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 737 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 233 1
РАН - Российская академия наук 1947 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 190 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 235 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1156 6
CNews AWARDS - награда 530 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 69 5
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 341 2
ИнфоКом 111 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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