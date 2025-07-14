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Чернаков Ростислав
УПОМИНАНИЯ
Чернаков Ростислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 85 6
|Шадаев Максут 1067 6
|Глазков Александр 145 6
|Панченко Иван 152 6
|Беляев Владислав 89 6
|Галкин Николай 112 6
|Цыганков Дмитрий 38 6
|Кирьянова Александра 140 6
|Урусов Виктор 132 6
|Глухов Иван 29 6
|Аникин Дмитрий 49 6
|Желтухин Вадим 39 6
|Евсеев Артем 33 6
|Козицкий Денис 6 6
|Врацкий Андрей 147 5
|Пирогова Ирина 30 5
|Абакумов Евгений 208 5
|Смирнов Вячеслав 42 5
|Мельникова Алиса 96 5
|Козырев Алексей 325 5
|Смирнов Максим 56 5
|Киселев Сергей 66 5
|Воронин Павел 153 5
|Павлов Вадим 21 5
|Джабиев Георгий 48 5
|Лежнев Федор 43 5
|Кибалко Кирилл 41 5
|Шаев Виталий 45 5
|Цыганков Роман 35 5
|Богомолов Денис 15 5
|Нерадовский Константин 18 5
|Новиков Денис 23 5
|Солдатенкова Ксения 27 5
|Челидзе Джимшер 34 5
|Сысуев Андрей 14 5
|Тонаканян Рафаэль 5 5
|Малевицкая Алла 6 5
|Щелыванова Яна 6 5
|Завьялов Максим 19 5
|Желнова Алина 28 4
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