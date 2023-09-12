Rutube и «Цифровой прорыв»: программисты сразились за 10 млн рублей

С 8 по 10 сентября в Нижнем Новгороде прошел масштабный Всероссийский хакатон в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Генеральным партнером проекта выступил национальный видеохостинг Rutube, который также подготовил задание для участников Всероссийского хакатона.



Успеть за 42 часа

В хакатоне приняли участие более 1700 молодых разработчиков, специалистов по информационным технологиям, дизайнеров, а также студентов и школьников. Самой юной участнице было 14 лет. Также в кейсе Rutube поучаствовал исключительно женский коллектив и школьники 10-х классов из города Санкт-Петербург. Призовой фонд хакатона составил 10 млн рублей. Мероприятие проходило в гибридном формате, благодаря чему в нем смогли принять участие специалисты из других регионов, которые присоединились онлайн.

хакатоне приняли участие более 1700 молодых разработчиков

За 42 часа командам необходимо было разработать модели машинного обучения для рекомендательной системы Rutube и презентовать их жюри, в которое вошли эксперты платформы. Все три дня национальный видеохостинг вел эксклюзивную онлайн-трансляцию хакатона, каждый желающий мог следить за ходом разработки в реальном времени. Всего командами было предложено 169 уникальных решений поставленной задачи.

Креатив и нетривиальные решения

Ростислав Чернаков, технический директор Rutube: «Специально для такого масштабного проекта, как «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» мы подготовили уникальный кейс, заключающийся в разработке качественной рекомендательной системы, которая помогала бы пользователям находить интересный контент. И я остался под большим впечатлением от высокого уровня креатива и нетривиальных решений, предложенных участниками. Каждая команда выложилась более чем на 100%, и мы будем рады увидеть самых перспективных из них в качестве специалистов видеохостинга Rutube».

В рамках регионального хакатона 22-24 сентября ИТ-специалисты и энтузиасты из Хабаровска предложат свои идеи по разработке моделей машинного обучения для рекомендательной системы Rutube.

Национальный видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг) — это крупнейшая российская площадка для просмотра и создания аудио- и видеороликов.

Rutube можно смотреть на разных устройствах: ПК, смартфоне, планшете, «умном» телевизоре. На площадке представлен разнообразный контент: развлекательные и обучающие видео, документальные фильмы, концерты, обзоры видеоигр, трансляции с важных событий, короткие вертикальные видео, лайфхаки, рецепты, музыка, спортивные игры, мультсериалы, трейлеры, телешоу.