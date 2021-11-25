Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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25.11.2021 В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi
14.09.2021 Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM
31.08.2021 Лучшие детские планшеты: выбор ZOOM
03.08.2021 В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены
24.06.2021 Планшет Prestigio Root A10 появился в продаже
01.04.2021 Планшеты Samsung помогли сделать школьные автобусы безопасными
16.03.2021 Создатели прямого конкурента iOS и Android выпускают мощный планшет. Видео
29.01.2021 «БАТ» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung
28.01.2021 «БАТ Россия» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung
18.12.2020 Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition для маленьких пользователей. Цена
13.11.2020 Планшеты «воскресли» и спасли глобальный рынок ПК от обвала. Статистика
28.10.2020 Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM
11.06.2020 Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены
22.04.2020 Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты
03.04.2020 Huawei объявила предзаказ на планшеты Huawei MatePad Pro в России. Цены
23.03.2020 У новейшего MacBook Air производительность хуже, чем у старого iPad
26.11.2019 Samsung выпустит складной планшет с пропорциями ноутбука. Первые подробности
20.06.2019 Microsoft выпускает детский конструктор, из которого можно собрать ПК
30.05.2019 Лучшие планшеты 2019 года: выбор ZOOM
19.10.2018 Samsung выпустил первый «постоянно включенный» планшет на Windows
10.10.2018 Google выпустила смартфоны без «моноброви» и планшеты без Android. Видео
05.10.2018 «Ростелеком» потратил 100 миллионов на гаджеты для тестирования отечественной OC Sailfish
19.09.2018 Getac представила защищенный планшет К120 для служб общественной безопасности
30.08.2018 Пользователи засыпали деньгами создателей дешевого сверхпроизводительного планшета
24.08.2018 Lenovo представила новые Android-планшеты для дома и отдыха
26.07.2018 Обзор планшета-ноутбука Irbis TW118
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты
10.07.2018 Microsoft выпустила свой дешевый планшет. Видео
03.05.2018 Топ-7 самых производительных планшетов
28.02.2018 Panasonic представила новый планшет Toughpad FZ-M1
28.02.2018 Топ-7 планшетов 2017 года. Выбор ZOOM
22.12.2017 Новогодние подарки. Планшеты и ноутбуки
30.11.2017 Prestigio представила 8-дюймовый планшет MUZE 3708 3G. Цена
10.11.2017 В России начались продажи нового защищенного планшета Getac EX80
28.09.2017 Россияне считают ноутбуки неудобными, но любят их больше, чем десктопы и планшеты
07.06.2017 Как выбрать планшет? Рекомендации ZOOM
05.04.2017 Xiaomi выпустил недорогой планшет Mi Pad 3
04.04.2017 Лучшие планшеты с функцией телефона. Выбор ZOOM
14.11.2016 Топ планшетов 10-12” с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса
27.10.2016 Lenovo представила в России планшеты-трансформеры Yoga Book

Публикаций - 599, упоминаний - 954

Планшет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 10124 162
Samsung Electronics 8953 122
Microsoft Corporation 21014 114
Acer Group 2183 80
Intel Corporation 10803 79
Nvidia Corp 3024 77
Google LLC 9440 74
Lenovo Group 2000 74
Sony 5561 71
ASUS - AsusTek Computer Inc 1723 64
Toshiba Corporation 2749 44
Huawei 2996 38
HP Inc. 5104 34
HTC Corporation 1377 28
Zoom Int - Zoom Video Communications 947 25
LG Electronics 3134 24
Dell EMC 4472 24
NeXus 219 23
Qualcomm Technologies 1557 23
MediaTek 371 21
Fujitsu 1620 20
IBM 8684 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 19
Amazon Inc - Amazon.com 2529 19
Nokia Corporation 5235 18
AMD - Advanced Micro Devices 3499 17
Lenovo Motorola 3319 17
Samsung - Harman Kardon 249 15
ASBIS Prestigio 203 14
Meta - Facebook 4129 14
Yandex - Яндекс 4582 13
Wacom 124 13
HP - Hewlett-Packard 3464 13
HP Compaq Computer Corp 1875 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 12
Viewsonic 287 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 11
Sharp Corporation 995 11
NEC 1695 11
Siemens AG - Сименс Россия 2222 11
Связной ГК 1085 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 6
Евросеть 1342 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 306 5
BMW 372 4
Beko 50 4
Carl Zeiss 277 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 177 3
re:Store 131 3
Swarovski AG 68 3
McDonald’s - Макдоналдс 179 2
eBay Inc 1565 2
AliExpress Russia - AER 20 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 2
Audi 173 2
Whirlpool 68 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 2
Visa International 1640 2
Kickstarter 111 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 370 2
TÜV Rheinland Group 74 2
Adidas 125 2
AliExpress 292 2
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Braun 55 1
Сургутский ГПЗ - Сургутский газоперерабатывающий завод 1 1
Кассир.ру - Kassir.ru 15 1
Groupe SEB - Tefal 59 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 64 1
Jaguar Cars 99 1
РХК - Русская холдинговая компания 1 1
Uber 276 1
Groupe SEB - Rowenta 28 1
Lego 190 1
Candy Group - Канди 64 1
Почта России ПАО 1798 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1449 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 3
Правительство РФ 2659 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2349 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Совет Министров Республики Крым 11 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 130 1
Квадра - Новомосковская ГРЭС 3 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
Федеральное казначейство России 867 1
Администрация Президента РФ 325 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1517 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
OLPC - One Laptop per Child 71 1
Greenpeace - Гринпис 114 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 276
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9149 219
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6332 191
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4936 186
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3554 138
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5186 125
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1539 100
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 98
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3019 89
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 80
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 54
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4202 46
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 45
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1347 45
DDR - Double data rate 2086 43
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 694 42
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 38
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1409 34
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1497 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 947 31
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 742 30
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 823 30
USB Type-C - USB-C 1007 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 756 26
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 25
ARM64 - Архитектура процессора 1234 21
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2199 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 428 20
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 516 20
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 19
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 19
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 457 19
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 17
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 17
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 213 16
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 516 15
Wi-Fi Direct 168 15
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 15
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 15
Google Android 11673 254
Apple iPad 3542 135
Microsoft Windows 10 10129 118
Apple iOS 6248 67
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1278 63
Nvidia Tegra - серия процессоров 438 62
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 62
Google Play - Google Store - Android Market 2638 58
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 58
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1365 49
Samsung Galaxy Note 608 48
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1395 43
Apple iPad mini 395 42
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 493 42
Microsoft Windows XP 2330 32
Microsoft Windows 7 1755 31
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 559 31
Intel Core - Семейство процессоров 1039 30
Microsoft Skype 1885 30
Apple iPad Pro 251 29
Microsoft Office 3012 28
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 232 27
Apple iPad Air - Серия планшетов 212 26
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 410 26
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 25
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 582 25
Samsung Electronics TouchWiz 174 24
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 594 23
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 23
Microsoft Surface - Планшет 329 23
Samsung S-Pen - Стилус 118 23
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 425 23
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1228 22
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 303 22
Corning Gorilla Glass 560 21
Google Nexus - Серия смартфонов 425 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 329 20
Apple MacBook Air - Ноутбук 507 20
Linux OS 7207 18
Huawei MediaPad - серия планшетов 81 18
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 23
Jobs Steve - Джобс Стив 988 18
Ксенин Алекс 311 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 5
Низовский Григорий 37 4
Тютнев Владимир 7 4
Хобод Борис 11 3
Семушина Людмила 16 3
Орлик Сергей 73 2
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 49 2
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 2
Гутман Виктор 15 2
Воронецкий Эдуард 46 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Рогозин Дмитрий 86 2
Юсупов Ренат 112 2
Альперович Михаил 13 2
Василенко Александр 67 2
Степанишин Вадим 8 2
Ерофеева Мария 31 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 175 2
Ревенчук Григорий 6 2
Римский Александр 5 2
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 2
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Носков Константин 205 1
Чернышенко Дмитрий 265 1
Путин Владимир 2443 1
Греф Герман 342 1
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 32
Япония 7899 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 22
Европа 7249 20
США - Калифорния - Купертино 246 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 17
Южная Корея - Республика 3271 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9576 14
Германия - Федеративная Республика 7790 12
Индия - Республика 4093 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 9
Канада 3059 8
Европа Восточная 2815 8
Франция - Французская Республика 4928 8
Австралия - Австралийский Союз 2657 8
Азия - Азиатский регион 3156 8
Ближний Восток 2491 8
Испания - Каталония - Барселона 697 8
Италия - Итальянская Республика 2865 7
Африка - Африканский регион 2667 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 7
Украина 5529 6
Германия - Берлин 570 6
Китай - Тайвань 1578 6
США - Вашингтон - Редмонд 191 6
США - Нью-Йорк 2588 5
Швеция - Королевство 1881 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 5
Беларусь - Белоруссия 3207 4
Казахстан - Республика 4139 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 4
Америка 1189 4
Португалия - Португальская Республика 639 4
Европа Западная 1306 4
Испания - Королевство 2566 4
Грузия 1032 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1334 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 9
Русский язык 1658 4
Образование в России 552 3
Всероссийская перепись населения 41 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 3
Дед Мороз 153 2
МПС - Международные платежные системы 94 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 1
Градус Фаренгейта 32 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 44 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 40 1
Английский язык 408 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 62 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 97 1
Trade-in 61 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 11 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
Градус Цельсия 222 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 77 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 37 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 131 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 50
DigiTimes - Издание 1279 7
NYT - The New York Times 943 7
Thomson Reuters - Рейтер 5681 7
Engadget - Блог о технологиях 403 6
The Verge - Издание 459 4
AppleInsider 381 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 3
VNUNet.com 189 3
WSJ - The Wall Street Journal 1194 3
Gizmodo 115 2
All Things Digital 157 2
Inquirer 421 2
Liliputing 31 2
SamMobile 41 2
Ubergizmo 6 2
Chicago Sun-Times 10 2
The Guardian - Британская газета 314 2
CNews TV 476 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
Silicon.com 350 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
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Bloomberg 969 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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