Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer

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«М.Видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max родаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max — устройства с корпусом толщиной 4,7 мм и весом 499 г. Планшет оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном и батареей 10400 мАч. Об этом CNews сообщили пре

МТС объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max. Новинка сочетает тонкий корпус, 13,2-дюймовый OLED-экран Pape

«М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max ммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max — мобильное ультратонкое (4,7 мм) и ультралёгкое (499 г) устро

В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты – добавили они, отметив, что сегмент премиальных планшетов тоже пошел в рост. Не купим смартфон, но планшет обновим Россияне, все активнее покупая планшетные компьютеры, начали значительно реже

«М.Видео»: в России выросли продажи высокопроизводительных планшетов сегментов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео» Сергей Зарайский: «Планшеты сегодня становятся универсаль

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный idth: 100% !important; } } Закругленные торцы корпуса — глянцевые и серебристые. Если рассматривать планшет в альбомной ориентации, то на левом торце расположена кнопка включения и выключения,

В России появится новый завод по производству ТВ, холодильников и планшетов стоимостью $400 млн ускать около 400 категорий товаров, включая телевизоры, холодильники, утюги, кондиционеры, чайники, планшеты, смартфоны и другую бытовую технику и электронику. Эксплуатировать предприятие будет

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МТС объявляет старт продаж планшета Huawei MatePad Mini на органических светодиодах (OLED) Huawei FullView с антибликовым покрытием PaperMatte. Приобрести планшет уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Планш

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Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи азоров — ничего того, с чем обычно приходится мириться в среднебюджетных аналогах. Если расположить планшет в альбомной ориентации, то на торце сверху в левой стороне находится клавиша регулиро

KVADRA представила защищенный планшет R8 для мобильных сотрудников одит в ИКС Холдинг), представила на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» защищенный планшет KVADRA R8. Устройство создано для мобильных сотрудников, которые работают на промышле

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МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad Mini МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini, оснащенный 8,8-дюймовым гибким экраном на органических светодиод

«М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Mini ПАО «М.видео» объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini — компактного устройства размером с ладонь сультратонким 5,1 мм и

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Презентация Huawei в Бангкоке: комплексные и универсальные интеллектуальные технологии открывают новую главу «умной жизни» в Бангкоке (Таиланд) под слоганом «Зажгите свою искру». На мероприятии были официально представлены планшет Huawei MatePad Pro Max, смартфон Huawei nova 15 Max, серия смарт-часов Huawei WATCH F

Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно -серый. Очевидный конкурент Вероятнее всего, Huawei разрабатывала MatePad Pro Max с целью превзойти планшет Apple iPad Pro. Это тоже сверхтонкое решение – 5,1 мм. Однако следует учитывать, что

«М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad SE 11″ 2026 тью пикселей 207 PPI и частотой обновления 60 Гц. Устройство включает в себя функцию защиты зрения. Планшет имеет батарею емкостью 7700 мАч, которой хватит на несколько дней. Также устройство п

«М.видео»: продажи планшетов в России в I квартале 2026 г. выросли на 5% 7 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» Сергей Зарайский: «В I квартале мы видим устойчивый спрос на планшеты при од

«Аквариус» представляет взрывобезопасный планшет AQpad R480M Ex для работы в экстремальных условиях опасных производств Компания «Аквариус» объявляет о начале серийного выпуска своего первого продукта в категории взрывобезопасного оборудования — компактного планшета Aquarius AQpad R480M Ex. Устройство предназначено для безопасной работы в зонах с присутствием горючих газов, паров и пыли, где предъявляются строгие требования к безопасности оборудов

Мир окончательно сошел с ума. Пока Apple выпускает дешевые макбуки, Microsoft задирает цены на свои ПК и планшеты Все наоборот Корпорация Microsoft повысила цены на все свои компьютеры серии Surface, пишет портал Windows Central. Под этим брендом она выпускает планшеты, ноутбуки и настольные ПК под управлением ОС Windows 11. Устройства Surface продаются далеко не во всех государствах мира. Официально их можно купить примерно в 25 странах при общем чи

России начались продажи новых планшетов Acer Iconia соотношением сторон 16:10. Дисплей выдает насыщенные цвета, глубокий чёрный и хорошую детализацию. Планшет подходит для фильмов, презентаций, работы с документами и даже цифрового рисования. З

«МегаФон»: продажи планшетов растут третий квартал подряд иненной розничной сети «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Спрос на планшеты в России начал расти: уже с III квартала 2025 г. их продажи в штуках превысили показ

Новый российский планшет внесен в Реестр Минпромторга дтвердив таким образом качество и локализацию продукта. Благодаря своим техническим характеристикам планшет ICL RayPad S1150 подходит для использования в образовательной сфере, госсекторе, на в

Новые защищенные промышленные планшеты Chainway P100 на ОС Android 14 доступны в России правления по взаимодействию с партнёрами компании «Октрон», сказал: «Создавая свой новый защищенный планшетный компьютер для промышленного применения, Chainway остался верен своей приверженност

В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств продаж нового поколения устройств. Российским пользователям впервые доступны мощные и ультратонкие планшеты флагманской серии Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro1, а также обновленная линейка носи

Свыше 20 тыс. смартфонов и планшетов на отечественном ПО выпустил резидент ОЭЗ «Технополис Москва» Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Райтибор» выпустила более 20 тыс. смартфонов и планшетов в 2025 г. Изделия работают на отечественном ПО, которое внесено в единый государственный реестр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта

Honor представил самый тонкий в мире планшет MagicPad 4 и ультрапроизводительный ноутбук MagicBook Pro 14 на MWC 26 Бренд Honor представил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4, а также компактный ноутбук с высокой производительностью и автономн

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе у виду. DIGMA PRO Edge в тестируемой конфигурации стоит 13 490 рублей рублей, однако выглядит он однозначно дороже, да и в коробку производитель положил все необходимое. Комплектация здесь «царская». Планшет поставляется с уже наклеенной на экран защитной пленкой, а в коробке есть еще стекло. Кроме того, имеется достаточно удобный чехол, который надежно фиксирует гаджет внутри и позволяет р

В МТС стартовали продажи планшета Huawei MatePad 11,5 S сообщили представители МТС. В период с 22 января по 28 февраля 2026 г. при покупке Huawei MatePad 11,5 S пользователи получат в подарок стилус Huawei M-Pencil 3, мышь и 1 год дополнительной гарантии. Планшет доступен в зеленом и сером цветах. По итогам предзаказа, который длился с 22 по 29 января 2026 г. количество предзаказов на новый Huawei MatePad 11,5 S в розничной сети МТС оказалось на

Infinix представила планшет со съёмной клавиатурой и «продуктивностью уровня ПК» к и для развлечений. Xpad Edge выполнен в ультратонком металлическом корпусе толщиной всего 6,19 мм и весит 588 г, что делает его удобным для повседневного использования дома, в дороге или вне офиса. Планшет легко помещается в сумку или рюкзак и подойдет тем, кто работает или учится в гибридном формате и не хочет быть привязан к одному месту. Устройство работает под управлением Android 15 и

МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad 11,5 S ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad 11,5 S, оснащенный инновационным экраном с технологией PaperMatte для защиты зрения, передовыми ИИ-решениями в приложении «Блокнот» и умной магнитной клавиатурой. Предзак

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив о легкое и это при цельнометаллическом корпусе! Поверхность — матовая, приятно холодит руки, но сам планшет не выскальзывает, как при удержании двумя руками, так и при взаимодействии одной руко

Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке» Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке». Об этом CNews сообщил представитель р

Устройства Kvadra получат поддержку ОС «Аврора» версии 5.2 льных устройств Kvadra получат обновление на новую версию доверенной операционной системы «Аврора». Планшет Kvadra_T в корпоративной и сертифицированной версии ОС «Аврора» 5.2 будет доступен дл