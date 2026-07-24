Получите все материалы CNews по ключевому слову
Планшет Планшетный компьютер TabletPC Tablet computer "таблетка"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.07.2026
|
МТС объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max
ор. Приобрести новинку уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Планшет представлен в космическом сером и голубом цветах. Стоимость новинок с учетом скидок в
|24.07.2026
|
«М.Видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max
родаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max — устройства с корпусом толщиной 4,7 мм и весом 499 г. Планшет оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном и батареей 10400 мАч. Об этом CNews сообщили пре
|16.07.2026
|
МТС объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max
МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max. Новинка сочетает тонкий корпус, 13,2-дюймовый OLED-экран Pape
|16.07.2026
|
«М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max
ммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max — мобильное ультратонкое (4,7 мм) и ультралёгкое (499 г) устро
|09.07.2026
|
В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты
– добавили они, отметив, что сегмент премиальных планшетов тоже пошел в рост. Не купим смартфон, но планшет обновим Россияне, все активнее покупая планшетные компьютеры, начали значительно реже
|09.07.2026
|
«М.Видео»: в России выросли продажи высокопроизводительных планшетов
сегментов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео» Сергей Зарайский: «Планшеты сегодня становятся универсаль
|09.07.2026
|
Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный
idth: 100% !important; } } Закругленные торцы корпуса — глянцевые и серебристые. Если рассматривать планшет в альбомной ориентации, то на левом торце расположена кнопка включения и выключения,
|06.07.2026
|
В России появится новый завод по производству ТВ, холодильников и планшетов стоимостью $400 млн
ускать около 400 категорий товаров, включая телевизоры, холодильники, утюги, кондиционеры, чайники, планшеты, смартфоны и другую бытовую технику и электронику. Эксплуатировать предприятие будет
|26.06.2026
|
В продажу поступил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4 с OLED-экраном 12,3 дюйма и мощной батареей
синего света и по подавлению мерцания, заботясь о комфорте глаз во время длительного использования. Планшет предлагает технологии защиты зрения, включая самую высокую на рынке ШИМ-частоту 5280
|19.06.2026
|
В «Ситилинке» стартовали продажи планшета Redmi Pad 2 9.7
отой обновления 120 Гц. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 6s Gen 2. Планшет получил 4 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти. Одним из ключевых преимуществ
|09.06.2026
|
«М.Видео» объявляет о старте продаж новой линейки белорусских планшетов H-Tab
ром Allwinner A333, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Благодаря небольшим размерам и весу планшет удобно использовать в дороге, для чтения электронных книг, просмотра видео и общения.
|26.05.2026
|
МТС объявляет старт продаж планшета Huawei MatePad Mini
на органических светодиодах (OLED) Huawei FullView с антибликовым покрытием PaperMatte. Приобрести планшет уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Планш
|26.05.2026
|
«М.Видео» объявила о старте продаж планшета Huawei MatePad Mini
ветовых помех и значительно снижает количество отражений даже при ярком солнечном свете. Это делает планшет особенно удобным для длительного чтения, работы с документами и рукописного ввода. Hu
|25.05.2026
|
Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи
азоров — ничего того, с чем обычно приходится мириться в среднебюджетных аналогах. Если расположить планшет в альбомной ориентации, то на торце сверху в левой стороне находится клавиша регулиро
|22.05.2026
|
KVADRA представила защищенный планшет R8 для мобильных сотрудников
одит в ИКС Холдинг), представила на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» защищенный планшет KVADRA R8. Устройство создано для мобильных сотрудников, которые работают на промышле
|21.05.2026
|
KVADRA представила на ЦИПР новые устройства для корпоративной инфраструктуры рабочих мест
г), представила на ЦИПР новые устройства для корпоративных и государственных заказчиков: защищенный планшет KVADRA R8, ультратонкий ноутбук KVADRA NAU LP14, а также первую линейку мониторов KVA
|19.05.2026
|
МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad Mini
МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini, оснащенный 8,8-дюймовым гибким экраном на органических светодиод
|19.05.2026
|
«М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Mini
ПАО «М.видео» объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini — компактного устройства размером с ладонь сультратонким 5,1 мм и
|12.05.2026
|
Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж
ользователей и предложения крупных онлайн-магазинов.REDMI Pad 2 Pro REDMI Pad 2 Pro — универсальный планшет с качественным экраном, производительной для этого сегмента начинкой и высокой автоно
|07.05.2026
|
Презентация Huawei в Бангкоке: комплексные и универсальные интеллектуальные технологии открывают новую главу «умной жизни»
в Бангкоке (Таиланд) под слоганом «Зажгите свою искру». На мероприятии были официально представлены планшет Huawei MatePad Pro Max, смартфон Huawei nova 15 Max, серия смарт-часов Huawei WATCH F
|07.05.2026
|
Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно
-серый. Очевидный конкурент Вероятнее всего, Huawei разрабатывала MatePad Pro Max с целью превзойти планшет Apple iPad Pro. Это тоже сверхтонкое решение – 5,1 мм. Однако следует учитывать, что
|04.05.2026
|
«М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad SE 11″ 2026
тью пикселей 207 PPI и частотой обновления 60 Гц. Устройство включает в себя функцию защиты зрения. Планшет имеет батарею емкостью 7700 мАч, которой хватит на несколько дней. Также устройство п
|30.04.2026
|
«М.видео»: продажи планшетов в России в I квартале 2026 г. выросли на 5%
7 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» Сергей Зарайский: «В I квартале мы видим устойчивый спрос на планшеты при од
|27.04.2026
|
«Аквариус» представляет взрывобезопасный планшет AQpad R480M Ex для работы в экстремальных условиях опасных производств
Компания «Аквариус» объявляет о начале серийного выпуска своего первого продукта в категории взрывобезопасного оборудования — компактного планшета Aquarius AQpad R480M Ex. Устройство предназначено для безопасной работы в зонах с присутствием горючих газов, паров и пыли, где предъявляются строгие требования к безопасности оборудов
|15.04.2026
|
Мир окончательно сошел с ума. Пока Apple выпускает дешевые макбуки, Microsoft задирает цены на свои ПК и планшеты
Все наоборот Корпорация Microsoft повысила цены на все свои компьютеры серии Surface, пишет портал Windows Central. Под этим брендом она выпускает планшеты, ноутбуки и настольные ПК под управлением ОС Windows 11. Устройства Surface продаются далеко не во всех государствах мира. Официально их можно купить примерно в 25 странах при общем чи
|08.04.2026
|
России начались продажи новых планшетов Acer Iconia
соотношением сторон 16:10. Дисплей выдает насыщенные цвета, глубокий чёрный и хорошую детализацию. Планшет подходит для фильмов, презентаций, работы с документами и даже цифрового рисования. З
|27.03.2026
|
«МегаФон»: продажи планшетов растут третий квартал подряд
иненной розничной сети «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Спрос на планшеты в России начал расти: уже с III квартала 2025 г. их продажи в штуках превысили показ
|26.03.2026
|
Новый российский планшет внесен в Реестр Минпромторга
дтвердив таким образом качество и локализацию продукта. Благодаря своим техническим характеристикам планшет ICL RayPad S1150 подходит для использования в образовательной сфере, госсекторе, на в
|10.03.2026
|
Новые защищенные промышленные планшеты Chainway P100 на ОС Android 14 доступны в России
правления по взаимодействию с партнёрами компании «Октрон», сказал: «Создавая свой новый защищенный планшетный компьютер для промышленного применения, Chainway остался верен своей приверженност
|10.03.2026
|
В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств
продаж нового поколения устройств. Российским пользователям впервые доступны мощные и ультратонкие планшеты флагманской серии Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro1, а также обновленная линейка носи
|10.03.2026
|
Свыше 20 тыс. смартфонов и планшетов на отечественном ПО выпустил резидент ОЭЗ «Технополис Москва»
Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Райтибор» выпустила более 20 тыс. смартфонов и планшетов в 2025 г. Изделия работают на отечественном ПО, которое внесено в единый государственный реестр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта
|02.03.2026
|
Honor представил самый тонкий в мире планшет MagicPad 4 и ультрапроизводительный ноутбук MagicBook Pro 14 на MWC 26
Бренд Honor представил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4, а также компактный ноутбук с высокой производительностью и автономн
|10.02.2026
|
Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе
у виду. DIGMA PRO Edge в тестируемой конфигурации стоит 13 490 рублей рублей, однако выглядит он однозначно дороже, да и в коробку производитель положил все необходимое. Комплектация здесь «царская». Планшет поставляется с уже наклеенной на экран защитной пленкой, а в коробке есть еще стекло. Кроме того, имеется достаточно удобный чехол, который надежно фиксирует гаджет внутри и позволяет р
|30.01.2026
|
В МТС стартовали продажи планшета Huawei MatePad 11,5 S
сообщили представители МТС. В период с 22 января по 28 февраля 2026 г. при покупке Huawei MatePad 11,5 S пользователи получат в подарок стилус Huawei M-Pencil 3, мышь и 1 год дополнительной гарантии. Планшет доступен в зеленом и сером цветах. По итогам предзаказа, который длился с 22 по 29 января 2026 г. количество предзаказов на новый Huawei MatePad 11,5 S в розничной сети МТС оказалось на
|27.01.2026
|
Infinix представила планшет со съёмной клавиатурой и «продуктивностью уровня ПК»
к и для развлечений. Xpad Edge выполнен в ультратонком металлическом корпусе толщиной всего 6,19 мм и весит 588 г, что делает его удобным для повседневного использования дома, в дороге или вне офиса. Планшет легко помещается в сумку или рюкзак и подойдет тем, кто работает или учится в гибридном формате и не хочет быть привязан к одному месту. Устройство работает под управлением Android 15 и
|22.01.2026
|
МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad 11,5 S
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad 11,5 S, оснащенный инновационным экраном с технологией PaperMatte для защиты зрения, передовыми ИИ-решениями в приложении «Блокнот» и умной магнитной клавиатурой. Предзак
|22.01.2026
|
Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив
о легкое и это при цельнометаллическом корпусе! Поверхность — матовая, приятно холодит руки, но сам планшет не выскальзывает, как при удержании двумя руками, так и при взаимодействии одной руко
|11.12.2025
|
Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке»
Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке». Об этом CNews сообщил представитель р
|09.12.2025
|
Устройства Kvadra получат поддержку ОС «Аврора» версии 5.2
льных устройств Kvadra получат обновление на новую версию доверенной операционной системы «Аврора». Планшет Kvadra_T в корпоративной и сертифицированной версии ОС «Аврора» 5.2 будет доступен дл
|08.12.2025
|
Новый планшет Tecno Megapad Pro с полноценным ИИ-ассистентом и поддержкой связи 4G LTE уже в продаже в России
Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno представил планшет с ИИ — Megapad Pro. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Tecno Megapad Pro оснащен 12-дюймовым дисплеем разрешением 2K с частотой обновления 90 Гц. Соотношение площади рабочей по
Планшет и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.