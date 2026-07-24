Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer

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СОБЫТИЯ

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24.07.2026 МТС объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max

ор. Приобрести новинку уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Планшет представлен в космическом сером и голубом цветах. Стоимость новинок с учетом скидок в
24.07.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max

родаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max — устройства с корпусом толщиной 4,7 мм и весом 499 г. Планшет оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном и батареей 10400 мАч. Об этом CNews сообщили пре
16.07.2026 МТС объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max

МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max. Новинка сочетает тонкий корпус, 13,2-дюймовый OLED-экран Pape
16.07.2026 «М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max

ммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max — мобильное ультратонкое (4,7 мм) и ультралёгкое (499 г) устро
09.07.2026 В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты

– добавили они, отметив, что сегмент премиальных планшетов тоже пошел в рост. Не купим смартфон, но планшет обновим Россияне, все активнее покупая планшетные компьютеры, начали значительно реже
09.07.2026 «М.Видео»: в России выросли продажи высокопроизводительных планшетов

сегментов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео» Сергей Зарайский: «Планшеты сегодня становятся универсаль
09.07.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

idth: 100% !important; } } Закругленные торцы корпуса — глянцевые и серебристые. Если рассматривать планшет в альбомной ориентации, то на левом торце расположена кнопка включения и выключения,

06.07.2026 В России появится новый завод по производству ТВ, холодильников и планшетов стоимостью $400 млн

ускать около 400 категорий товаров, включая телевизоры, холодильники, утюги, кондиционеры, чайники, планшеты, смартфоны и другую бытовую технику и электронику. Эксплуатировать предприятие будет
26.06.2026 В продажу поступил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4 с OLED-экраном 12,3 дюйма и мощной батареей

синего света и по подавлению мерцания, заботясь о комфорте глаз во время длительного использования. Планшет предлагает технологии защиты зрения, включая самую высокую на рынке ШИМ-частоту 5280

19.06.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи планшета Redmi Pad 2 9.7

отой обновления 120 Гц. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 6s Gen 2. Планшет получил 4 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти. Одним из ключевых преимуществ
09.06.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж новой линейки белорусских планшетов H-Tab

ром Allwinner A333, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Благодаря небольшим размерам и весу планшет удобно использовать в дороге, для чтения электронных книг, просмотра видео и общения.
26.05.2026 МТС объявляет старт продаж планшета Huawei MatePad Mini

на органических светодиодах (OLED) Huawei FullView с антибликовым покрытием PaperMatte. Приобрести планшет уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Планш
26.05.2026 «М.Видео» объявила о старте продаж планшета Huawei MatePad Mini

ветовых помех и значительно снижает количество отражений даже при ярком солнечном свете. Это делает планшет особенно удобным для длительного чтения, работы с документами и рукописного ввода. Hu
25.05.2026 Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

азоров — ничего того, с чем обычно приходится мириться в среднебюджетных аналогах. Если расположить планшет в альбомной ориентации, то на торце сверху в левой стороне находится клавиша регулиро
22.05.2026 KVADRA представила защищенный планшет R8 для мобильных сотрудников

одит в ИКС Холдинг), представила на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» защищенный планшет KVADRA R8. Устройство создано для мобильных сотрудников, которые работают на промышле
21.05.2026 KVADRA представила на ЦИПР новые устройства для корпоративной инфраструктуры рабочих мест

г), представила на ЦИПР новые устройства для корпоративных и государственных заказчиков: защищенный планшет KVADRA R8, ультратонкий ноутбук KVADRA NAU LP14, а также первую линейку мониторов KVA
19.05.2026 МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad Mini

МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini, оснащенный 8,8-дюймовым гибким экраном на органических светодиод
19.05.2026 «М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Mini

ПАО «М.видео» объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini — компактного устройства размером с ладонь сультратонким 5,1 мм и
12.05.2026 Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

ользователей и предложения крупных онлайн-магазинов.REDMI Pad 2 Pro REDMI Pad 2 Pro — универсальный планшет с качественным экраном, производительной для этого сегмента начинкой и высокой автоно
07.05.2026 Презентация Huawei в Бангкоке: комплексные и универсальные интеллектуальные технологии открывают новую главу «умной жизни»

в Бангкоке (Таиланд) под слоганом «Зажгите свою искру». На мероприятии были официально представлены планшет Huawei MatePad Pro Max, смартфон Huawei nova 15 Max, серия смарт-часов Huawei WATCH F
07.05.2026 Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно

-серый. Очевидный конкурент Вероятнее всего, Huawei разрабатывала MatePad Pro Max с целью превзойти планшет Apple iPad Pro. Это тоже сверхтонкое решение – 5,1 мм. Однако следует учитывать, что

04.05.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad SE 11″ 2026

тью пикселей 207 PPI и частотой обновления 60 Гц. Устройство включает в себя функцию защиты зрения. Планшет имеет батарею емкостью 7700 мАч, которой хватит на несколько дней. Также устройство п
30.04.2026 «М.видео»: продажи планшетов в России в I квартале 2026 г. выросли на 5%

7 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» Сергей Зарайский: «В I квартале мы видим устойчивый спрос на планшеты при од
27.04.2026 «Аквариус» представляет взрывобезопасный планшет AQpad R480M Ex для работы в экстремальных условиях опасных производств

Компания «Аквариус» объявляет о начале серийного выпуска своего первого продукта в категории взрывобезопасного оборудования — компактного планшета Aquarius AQpad R480M Ex. Устройство предназначено для безопасной работы в зонах с присутствием горючих газов, паров и пыли, где предъявляются строгие требования к безопасности оборудов
15.04.2026 Мир окончательно сошел с ума. Пока Apple выпускает дешевые макбуки, Microsoft задирает цены на свои ПК и планшеты

Все наоборот Корпорация Microsoft повысила цены на все свои компьютеры серии Surface, пишет портал Windows Central. Под этим брендом она выпускает планшеты, ноутбуки и настольные ПК под управлением ОС Windows 11. Устройства Surface продаются далеко не во всех государствах мира. Официально их можно купить примерно в 25 странах при общем чи
08.04.2026 России начались продажи новых планшетов Acer Iconia

соотношением сторон 16:10. Дисплей выдает насыщенные цвета, глубокий чёрный и хорошую детализацию. Планшет подходит для фильмов, презентаций, работы с документами и даже цифрового рисования. З
27.03.2026 «МегаФон»: продажи планшетов растут третий квартал подряд

иненной розничной сети «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Спрос на планшеты в России начал расти: уже с III квартала 2025 г. их продажи в штуках превысили показ
26.03.2026 Новый российский планшет внесен в Реестр Минпромторга

дтвердив таким образом качество и локализацию продукта. Благодаря своим техническим характеристикам планшет ICL RayPad S1150 подходит для использования в образовательной сфере, госсекторе, на в
10.03.2026 Новые защищенные промышленные планшеты Chainway P100 на ОС Android 14 доступны в России

правления по взаимодействию с партнёрами компании «Октрон», сказал: «Создавая свой новый защищенный планшетный компьютер для промышленного применения, Chainway остался верен своей приверженност
10.03.2026 В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств

продаж нового поколения устройств. Российским пользователям впервые доступны мощные и ультратонкие планшеты флагманской серии Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro1, а также обновленная линейка носи
10.03.2026 Свыше 20 тыс. смартфонов и планшетов на отечественном ПО выпустил резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Райтибор» выпустила более 20 тыс. смартфонов и планшетов в 2025 г. Изделия работают на отечественном ПО, которое внесено в единый государственный реестр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта

02.03.2026 Honor представил самый тонкий в мире планшет MagicPad 4 и ультрапроизводительный ноутбук MagicBook Pro 14 на MWC 26

Бренд Honor представил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4, а также компактный ноутбук с высокой производительностью и автономн
10.02.2026 Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

у виду. DIGMA PRO Edge в тестируемой конфигурации стоит 13 490 рублей рублей, однако выглядит он однозначно дороже, да и в коробку производитель положил все необходимое. Комплектация здесь «царская». Планшет поставляется с уже наклеенной на экран защитной пленкой, а в коробке есть еще стекло. Кроме того, имеется достаточно удобный чехол, который надежно фиксирует гаджет внутри и позволяет р
30.01.2026 В МТС стартовали продажи планшета Huawei MatePad 11,5 S

сообщили представители МТС. В период с 22 января по 28 февраля 2026 г. при покупке Huawei MatePad 11,5 S пользователи получат в подарок стилус Huawei M-Pencil 3, мышь и 1 год дополнительной гарантии. Планшет доступен в зеленом и сером цветах. По итогам предзаказа, который длился с 22 по 29 января 2026 г. количество предзаказов на новый Huawei MatePad 11,5 S в розничной сети МТС оказалось на
27.01.2026 Infinix представила планшет со съёмной клавиатурой и «продуктивностью уровня ПК»

к и для развлечений. Xpad Edge выполнен в ультратонком металлическом корпусе толщиной всего 6,19 мм и весит 588 г, что делает его удобным для повседневного использования дома, в дороге или вне офиса. Планшет легко помещается в сумку или рюкзак и подойдет тем, кто работает или учится в гибридном формате и не хочет быть привязан к одному месту. Устройство работает под управлением Android 15 и
22.01.2026 МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad 11,5 S

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad 11,5 S, оснащенный инновационным экраном с технологией PaperMatte для защиты зрения, передовыми ИИ-решениями в приложении «Блокнот» и умной магнитной клавиатурой. Предзак
22.01.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

о легкое и это при цельнометаллическом корпусе! Поверхность — матовая, приятно холодит руки, но сам планшет не выскальзывает, как при удержании двумя руками, так и при взаимодействии одной руко
11.12.2025 Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке»

Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке». Об этом CNews сообщил представитель р
09.12.2025 Устройства Kvadra получат поддержку ОС «Аврора» версии 5.2

льных устройств Kvadra получат обновление на новую версию доверенной операционной системы «Аврора». Планшет Kvadra_T в корпоративной и сертифицированной версии ОС «Аврора» 5.2 будет доступен дл
08.12.2025 Новый планшет Tecno Megapad Pro с полноценным ИИ-ассистентом и поддержкой связи 4G LTE уже в продаже в России

Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno представил планшет с ИИ — Megapad Pro. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Tecno Megapad Pro оснащен 12-дюймовым дисплеем разрешением 2K с частотой обновления 90 Гц. Соотношение площади рабочей по

Публикаций - 13053, упоминаний - 23793

Планшет и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 2546
Samsung Electronics 11064 1734
Microsoft Corporation 25775 1518
Google LLC 12688 1306
Intel Corporation 12811 950
Huawei 4675 674
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 637
Lenovo Group 2446 635
HP Inc. 5883 578
Acer Group - Acer Inc 2776 553
Nvidia Corp 4002 522
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 514
Sony 6739 503
LG Electronics 3735 437
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 426
Yandex - Яндекс 9215 408
Dell EMC 5180 388
Ростелеком 10948 379
Xiaomi - Сяоми 2231 379
МегаФон 10742 363
Meta Platforms - Facebook 4621 360
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 333
Qualcomm Technologies 1974 325
HTC Corporation 1512 289
Amazon Inc - Amazon.com 3277 285
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 279
AMD - Advanced Micro Devices 4641 266
X Corp - Twitter 2938 253
Toshiba Corporation 2980 249
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 234
IBM - International Business Machines Corp 9699 222
Lenovo Motorola 3566 213
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 204
9594 198
HP - Hewlett-Packard 3662 188
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 181
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 180
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 175
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 169
VK - Mail.ru Group 3602 168
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 332
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 249
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 228
Связной ГК 1401 185
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 125
Евросеть 1421 100
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 95
Почта России ПАО 2370 93
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 87
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 85
Visa International 1993 85
РЖД - Российские железные дороги 2096 84
Альфа-Банк 1979 77
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 76
Россети Ленэнерго 1699 76
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 71
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 69
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 60
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 57
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 50
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 48
Barnes & Noble 171 48
Microsoft - LinkedIn 699 47
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 47
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 46
TÜV Rheinland Group 181 46
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 45
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 45
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 44
ВТБ - ВТБ24 671 37
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 37
BMW Group 482 37
eBay Inc 1640 36
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 35
ПСБ - Промсвязьбанк 963 34
Carl Zeiss AG 307 34
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 33
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 33
NanduQ - Qiwi 1013 32
Газпром ПАО 1493 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 354
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 230
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 198
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 188
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 173
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 170
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 156
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 136
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 119
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 102
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 90
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 90
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 83
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 78
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 75
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 73
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 71
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 70
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 64
Судебная власть - Judicial power 2500 59
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 59
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 57
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 56
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 53
Федеральное казначейство России 1949 48
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 46
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 46
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 46
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 44
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 44
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 42
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 40
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 40
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 35
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 34
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 34
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 33
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 33
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 31
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 227
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 97
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 40
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 35
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 31
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 26
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 24
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 23
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 21
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 17
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 13
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 13
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 12
OLPC - One Laptop per Child 82 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 10
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 9
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 9
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 7
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 7
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 7
ЛДПР 116 7
Единая Россия - Политическая партия 321 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6981
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3561
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3381
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2774
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2620
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2409
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2348
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 2311
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1816
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1713
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1683
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1681
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 1625
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1619
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1558
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1519
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1302
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1290
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1256
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1236
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1235
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1208
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 1204
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1204
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1165
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1089
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1059
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1044
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 997
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 952
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 947
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 915
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 864
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 861
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 844
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 822
Наушники - Headphones 4478 820
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 812
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 791
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 783
Google Android 15243 3821
Apple iPad 4011 2169
Apple iOS 8583 1846
Microsoft Windows 16882 1765
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1435
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 820
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 751
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 641
Linux OS 11533 611
Apple - App Store 3109 568
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 483
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 432
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 418
Microsoft Windows 10 1938 416
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 408
Microsoft Windows 7 2007 389
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 374
Apple iPhone 6 4861 373
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 371
Samsung Galaxy 1035 363
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 340
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 326
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 315
Microsoft Office 4170 312
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 306
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 298
Intel Core - Семейство процессоров 1251 286
Apple iPad mini 430 285
Microsoft Surface - Планшет 450 279
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 271
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 270
Google YouTube - Видеохостинг 3002 269
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 266
Intel x86 - архитектура процессора 2151 265
Samsung Galaxy Note 702 262
Apple macOS 2419 260
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 259
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 247
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 241
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 225
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 194
Путин Владимир 3454 108
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 95
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 93
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 64
Шадаев Максут 1210 42
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 40
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 39
Орлик Сергей 83 39
Эйгес Павел 108 38
Мишустин Михаил 787 36
Ксенин Алекс 311 36
Помозов Алексей 88 35
Медведев Дмитрий 1665 33
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 31
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 28
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 27
Никифоров Николай 1138 25
Арлазаров Владимир 290 24
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 24
Лосев Сергей 46 23
Макаров Станислав 118 23
Чубайс Анатолий 222 23
Калинин Александр 189 23
Степанов Владимир 91 22
Легостаева Светлана 96 22
Григорьева Евгения 60 22
Березкин Григорий 42 20
Rubin Andy - Рубин Энди 63 20
Мельников Алексей 74 20
Виноградова Наталья 53 20
Ермолаев Артем 379 19
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 18
Черкасов Дмитрий 43 18
Губанов Андрей 117 18
Прянишников Николай 316 18
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 18
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 18
Демидов Михаил 134 17
Носков Константин 241 17
Россия - РФ - Российская федерация 166166 5918
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 2096
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 1367
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 1210
Европа 24963 873
Южная Корея - Республика 7051 546
Япония 13807 528
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 450
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 444
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 430
Германия - Федеративная Республика 13221 395
Китай - Тайвань 4245 371
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 331
Азия - Азиатский регион 5920 244
Франция - Французская Республика 8177 241
Индия - Bharat 5869 222
Канада 5081 208
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 197
Украина 7928 189
Беларусь - Белоруссия 6289 165
Италия - Итальянская Республика 4508 162
Земля - планета Солнечной системы 10865 159
Финляндия - Финляндская Республика 3697 156
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 155
Казахстан - Республика 6047 144
Африка - Африканский регион 3640 142
США - Калифорния 4829 142
Испания - Королевство 3839 136
Ближний Восток 3154 133
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 132
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 131
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 121
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 115
Россия - СФО - Новосибирск 4875 115
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 97
Европа Восточная 3138 95
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 95
Швеция - Королевство 3781 94
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 94
США - Нью-Йорк 3180 93
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1764
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1518
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1483
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 959
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 718
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 706
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 553
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 521
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 508
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 456
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 455
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 444
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 432
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 422
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 406
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 378
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 364
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 340
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 334
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 330
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 305
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 262
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 256
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 247
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 16
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 11
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 10
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 9
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 7
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 7
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 5
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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