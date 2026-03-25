BlackBerry - Research In Motion (RIM)

Китайцы выпустили недорогой смартфон в стиле BlackBerry – с полноценной клавиатурой и современным «железом» Смартфон в стиле Blackberry Разработан новый смартфон Unihertz Titan 2 Elite, сочетающий в себе дизайн классич

Несостоявшегося микроядерного «убийцу» Android и iOS сделали открытым и бесплатным спустя 14 лет. Эта ОС подойдет не каждому Всем по бесплатной QNX Компания Blackberry, известная в первую очередь своими одноименными телефонами и смартфонами, объявила

Raspberry Pi скрестили с Blackberry. Создан карманный компьютер на Linux с клавиатурой в стиле легендарных смартфонов. Видео и цена ан новый карманный компьютер BeepBerry, сочетающий в себе узнаваемый дизайн классических смартфонов Blackberry (отражено в его названии) и компьютер Raspberri Pi в качестве основы. Как пишет по

МТС представила сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса МТС запустила сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса ID Scan RIM. С его помощью компании могут быстрее проверять информацию о физических лицах и уберечь себя от мошеннических действий недобросовестных пользователей. Помимо этого, сервис позволит в десять

Больше никакой надежды. Новые хозяева легендарного бренда BlackBerry полностью свернули разработку смартфонов Мир остался без смартфонов BlackBerry Работа над новыми смартфонами BlackBerry приостановлена на неопределенный с

Полный конец BlackBerry. Легендарные смартфоны станут бесполезными, начиная с 4 января e и Android-смартфонов. К концу II квартала 2016 г. доля RIM, которая в 2013 г. сменила название на BlackBerry Limited, снизилась практически до нуля. По данным исследовательской компании Gartn

BlackBerry неохотно и с задержкой в 4 месяца исправила 9-балльную брешь в своей ОС Переполнение целого Компания BlackBerry выпустила критический бюллетень безопасности, касающийся прошлых версий принадлежа

Легендарные смартфоны BlackBerry возвращаются в продажу kBerry 5810 С момента выпуска своего самого первого мобильника RIM, в 2013 г. сменившая название на BlackBerry Limited, активно наращивала долю рынка смартфонов. В 2009 г. она удерживала пятую

Эпоха BlackBerry завершена. Производство смартфонов прекращается ли продажу устройств под маркой BlackBerry». О возможности продления лицензии с канадской компанией BlackBerry Limited на момент публикации материала известно не было. TCL планирует осуществлят

ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX BlackBerry Limited и ANSYS объявили о поддержке BlackBerry QNX, операционной системы реального времени (Real Time Operating System, RTOS), дл

BlackBerry созрела до красного TCL Communication представляет BlackBerry KEY2 Red Edition, новую версию BlackBerry KEY2. Новый смартфон получил тёмно-красный корпус из алюминия с акцентами чёрного цвета на задней крышке и клавишах. BlackBerry

Обзор смартфона BlackBerry KEY2: самый безопасный гаджет на Android единой экосистемой. В компании утверждают, что ПО по-прежнему занимаются в канадском подразделении BlackBerry Limited, а китайская компания TCL Communications руководит только выпуском самих у

BlackBerry KEY2 - клавиатура плюс двойная камера атурой (с кириллической русской раскладкой) и поддерживает усовершенствованные функции безопасности BlackBerry Limited. Новинка работает на базе операционной системы Android 8.1, обладает двойн

BlackBerry создала защиту от атак с квантовых компьютеров Против квантовых хакеров Компания BlackBerry анонсировала новую криптографическую разработку — сервер для обеспечения ПО цифров

BlackBerry и Check Point Software объявили о глобальном партнерстве для борьбы с угрозами кибербезопасности акого рода — первое для Check Point. Оно предусматривает совместное планирование выпуска на рынок и продажи ведущего решения Check Point SandBlast Mobile для защиты от мобильных угроз, а также систем BlackBerry UEM и BlackBerry Dynamics. Для упрощения работы с заказчиками специалисты BlackBerry пройдут полноценное обучение решению Check Point SandBlast Mobile, чтобы в дальнейш

TCL представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Цены TCL Communication, лицензионный партнер бренда BlackBerry, анонсировала смартфон BlackBerry KEY2 LE. Продолжая дизайн-эволюцию, начатую BlackBerry KEY2, новый аппарат линейки BlackBerry KEY получил уменьшенные рамки экр

Blackberry выпустила кнопочный «самый защищенный в мире» смартфон на Android. Фото сширенных и усовершенствованных функций безопасности, разработанных для TCL Communication канадской Blackberry Limited. Выступая с речью в рамках презентации новинки, Алекс Тербер (Alex Thurber

Facebook 10 лет тайком отдает Apple, Microsoft, Samsung данные пользователей mes. Начиная с 2007 г. в ходе борьбы за доминирующее положение на рынке социальных медиа, Facebook заключил соглашения о предоставлении данных как минимум с 60 производителями, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. Подобные договоренности компания начала заключать еще до того, как приложение Facebook стало широко распространено на мобильных устройствах. Соглашения позволил

BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото BlackBerry не сдается Бренд мобильной техники BlackBerry Mobile, правами на который в настоящее время владеет китайская TCL Corporation, пр

BlackBerry подала в суд на Facebook за копирование кнопок ее мессенджера Иск против FacebookКанадский разработчик ПО BlackBerry Limited подал в суд на компанию Facebook, обвиняя ее в нарушении патентов на прило

TCL представила смартфон BlackBerry KEYone Bronze Edition TCL Communication объявила о том, что после выпуска BlackBerry KEYone и BlackBerry Motion готовится к расширению продуктовой линейки. В первом квартале 2018 года новая версия BlackBerry KEYone Bronze Edition с поддержкой двух SIM-к

Новый BlackBerry лишили клавиатуры, но впервые дали защиту от воды. Фото BlackBerry стал полностью сенсорным В Дубае прошла презентация нового смартфона BlackBerry Motion. Его характеристики не стали сюрпризом, они попали в сеть за пару дней до официального представления модели. Таким образом, подтвердилась информация о том, что компания TCL ре

Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена одаж в России BlackBerry KEYone – первой модели, выпущенной TCL в рамках лицензионного соглашения с BlackBerry Limited (подписание состоялось в декабре 2016 г.). Впервые смартфон BlackBerry Key

Хозяин брендов Alcatel и BlackBerry втайне готовит возрождение Palm Легенда возвращаетсяКитайская компания TCL, владеющая торговыми марками Alcatel и BlackBerry на мобильные устройства и брендом Philips на телевизоры, объявила о планах возвращения на рынок гаджетов легендарного бренда Palm в 2018 г. Об этом сообщил Стефан Стрейт (Stefan Stre

BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото Попытка удивить привычнымКитайская TCL, владеющая торговой маркой BlackBerry, объявила о планах выпуска нового смартфона в октябре 2017 г. Согласно информации

Легендарный бренд BlackBerry перекуплен китайцами Место на рынке Канадский производитель смартфонов BlackBerry передал право на выпуск гаджетов под этим брендом китайской компании TCL. Как сообщается в блоге BlackBerry, долгосрочное лицензионное соглашение позволит производителю сосред

Прощание с поклонниками: BlackBerry выпустила последний смартфон BlackBerry выпустила DTEK60 Бренд BlackBerry, проигравший конкурентам гонку технологий, выпустил на рынок смартфон DTEK60, кото

Конец эпохи: BlackBerry окончательно отказывается от смартфонов Отказ от смартфонов Компания BlackBerry (предыдущее название — Research In Motion) откажется от разработки смартфонов и пе

Blackberry прекращает выпуск своих легендарных смартфонов Отказ от Classic Blackberry (бывшая Research In Motion) прекратит выпуск модели Blackberry Classic, соо

BlackBerry публично покаялась в выпуске дорогого смартфона на Android Признание ошибки Исполнительный директор BlackBerry Джон Чен (John Chen) признался в интервью The National, что компания допустила ошибку, выпустив свой первый смартфон на Android в качестве флагмана. Из-за высокой стоимости новинка о

BlackBerry грозится прекратить выпуск смартфонов Возможный выход из бизнеса Компания BlackBerry может покинуть рынок смартфонов в течение года, если этот бизнес продолжит приноси

BlackBerry анонсировала свой первый смартфон на Android т день настал. Хочу вам сказать сегодня, что слайдер, который в марте 2015 г. вам показал президент BlackBerry по устройствам Рон Лукс, работает под управлением Android», — сообщил в блоге комп

Самые дорогие телефоны: от BlackBerry до Vertu нтересного тут разве что почти запатентованная технология Touch Through Leather: под кожаной вставкой спереди снизу скрыта сенсорная панель, доступ к которой осуществляется напрямую через эту вставку.BlackBerry Porsche Design P'9983 Graphite Обновленный люксовый BlackBerry (да, несмотря на проблемы, компания все равно остается в этом сегменте) обернут в кожу с элементами «под графито

BlackBerry ушла из России Тяжелый труд сотрудников российского офиса Канадская корпорация BlackBerry приняла решение о закрытии своего офиса в России. Об этом CNews сообщила представи

«Ежевика» будет жить. Взлёт, падение и ренессанс BlackBerry стся создать по-настоящему защищённый смартфон на Android, то мы сделаем это», — в июне гендиректор BlackBerry, Джон Чен, дал понять, что компания не намерена сдаваться. Полтора года назад кана

Впервые опубликовано изображение смартфона BlackBerry на Android BlackBerry Venice Блогер и внештатный автор издания Mashable Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал в Twitter первое компьютерное изображение BlackBerry Venice — будущего смартфона BlackBerry на платформе Android. Эван Бласс регулярно публикует изображения неанонсированных мобильных устройств. Его блог в Twitter (@evleaks) пол

Apple может купить Blackberry Apple рассматривает возможность приобретения производителя смартфонов Blackberry. Эта информация стала причиной резкого роста стоимости (на 6%, с $9,9 до $10,5 за

BlackBerry вместе с Samsung и IBM выпустила антишпионский планшет Канадская компания BlackBerry, некогда один из крупнейших производителей смартфонов, представила в преддверии вы

BlackBerry останется в России, но без сотовых операторов и фирменных смартфонов Канадская корпорация BlackBerry опровергла информация о предстоящем уходе с российского рынка. Как заявила CNews представитель корпорации Джулия Пэйлорд (Julie Paillard), речь идет об изменении формата продаж услуг