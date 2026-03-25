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BlackBerry Research In Motion (RIM)

BlackBerry - Research In Motion (RIM)

BlackBerry (ранее известная как Research In Motion или RIM) — это канадская компания, которая изначально специализировалась на разработке и производстве смартфонов, а также программного обеспечения для мобильных устройств. Компания была основана в 1984 году Майком Лазаридисом и Дугласом Фрегином. В начале 2000-х BlackBerry стала одним из ключевых игроков на рынке мобильных устройств благодаря своим смартфонам с физической QWERTY-клавиатурой, ориентированным на корпоративных пользователей. Однако с приходом устройств на базе iOS и Android компания начала терять свои позиции.

С 2016 года BlackBerry больше не занимается самостоятельным производством смартфонов. Права на использование бренда BlackBerry были переданы китайской компании TCL, которая выпускала устройства под этим именем до 2020 года. После прекращения сотрудничества с TCL права на бренд BlackBerry были переданы американскому стартапу OnwardMobility, который планировал возродить линейку смартфонов с клавиатурой и поддержкой 5G. Однако в 2022 году проект был закрыт.

В 2018 году BlackBerry подала иск против Facebook, обвиняя компанию в нарушении патентов на технологии обмена сообщениями, которые изначально были разработаны для BlackBerry Messenger. Компания также активно участвовала в борьбе с производителями устройств, которые использовали ее технологии без лицензии. Например, в 2018 году был арестован Винсент Рамос, владелец компании Phantom Secure, которая продавала модифицированные BlackBerry-устройства с усиленной защитой для криминальных целей.

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атурой (с кириллической русской раскладкой) и поддерживает усовершенствованные функции безопасности BlackBerry Limited. Новинка работает на базе операционной системы Android 8.1, обладает двойн
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Отказ от смартфонов Компания BlackBerry (предыдущее название — Research In Motion) откажется от разработки смартфонов и пе
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Возможный выход из бизнеса Компания BlackBerry может покинуть рынок смартфонов в течение года, если этот бизнес продолжит приноси
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т день настал. Хочу вам сказать сегодня, что слайдер, который в марте 2015 г. вам показал президент BlackBerry по устройствам Рон Лукс, работает под управлением Android», — сообщил в блоге комп
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Публикаций - 1597, упоминаний - 2685

BlackBerry и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 442
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 350
Microsoft Corporation 25775 289
Samsung Electronics 11064 244
Google LLC 12688 229
Lenovo Motorola 3566 160
HTC Corporation 1512 146
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 128
LG Electronics 3735 121
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 88
Meta Platforms - Facebook 4621 87
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 85
Sony 6739 71
X Corp - Twitter 2938 61
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 56
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 56
AT&T Inc 1725 51
Cisco Systems 5372 50
Huawei 4676 48
Dell EMC 5180 47
Oracle Corporation 7074 47
Intel Corporation 12811 45
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 43
Amazon Inc - Amazon.com 3277 42
IBM - International Business Machines Corp 9699 42
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 41
HP Inc. 5883 41
Yahoo! 3726 41
Canalys 236 39
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 38
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 35
HP - Hewlett-Packard 3662 34
Qualcomm Technologies 1974 32
Adobe Systems 1597 31
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 30
ZTE Corporation 800 30
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 29
Siemens AG - Siemens Group 2673 28
Vodafone Group 1412 28
Yandex - Яндекс 9216 27
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 41
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 32
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 31
eBay Inc 1640 23
Microsoft - LinkedIn 699 16
Евросеть 1421 13
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Связной ГК 1401 10
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 10
RBC Capital Markets 59 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Merrill Lynch 454 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
Ford 434 7
Honda Motor Company - HND 240 7
BMW Group 482 7
Walt Disney Company 647 7
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 6
Россети Ленэнерго 1699 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Альфа-Банк 1979 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
Volkswagen Audi Group 232 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
Резонанс НПП 407 5
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 5
Visa International 1993 5
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Expedia Group 136 4
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Tata Motors - Jaguar Cars 126 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
Ferrari NV 159 4
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 4
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 4
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G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
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SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
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FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 128
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 84
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 449
Apple iOS 8583 300
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Microsoft Windows 16882 206
Apple iPad 4011 174
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 157
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 130
BlackBerry OS 180 127
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 99
Apple - App Store 3109 77
Oracle Java - язык программирования 3469 75
BlackBerry PlayBook 111 71
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 66
Linux OS 11533 65
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BlackBerry - серия коммуникаторов 57 53
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BlackBerry App World 58 44
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 44
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Samsung Electronics - Bada 188 40
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Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 36
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 35
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 35
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 34
Microsoft Office 4170 34
BlackBerry Curve 36 31
Samsung Galaxy 1035 31
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 30
Apple iPod 1553 30
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 29
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Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 39
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Григорьева Евгения 60 14
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Llamas Ramon - Ламас Рамон 16 8
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Шуклин Андрей 22 5
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Европа 24964 175
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Испания - Королевство 3840 23
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 20
Нидерланды 3746 20
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 19
США - Нью-Йорк 3180 18
Испания - Каталония - Барселона 752 18
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 16
Швеция - Королевство 3782 16
Бразилия - Федеративная Республика 2520 16
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 16
Европа Западная 1496 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 178
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 109
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 90
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 82
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 78
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 68
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 52
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 50
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 48
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 45
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 43
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 43
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 42
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 40
Английский язык 7030 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 40
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 39
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 35
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 30
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 28
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 25
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 25
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ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 4 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
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Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 55
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 30
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 18
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 11
CeBIT 614 8
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
Red Dot Design Award 57 3
iF Design Awards 26 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 3
DevCon 18 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Defcon 45 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
Связь-Экспокомм 276 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Adobe MAX 11 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Samsung Unpacked 41 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
VMworld 29 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Docflow 148 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
PC Expo 36 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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