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Verizon Wireless Cellco Partnership

СОБЫТИЯ

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25.04.2013 Verizon может выкупить недостающую долю в Verizon Wireless за $100 млрд

Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications планирует выкупить недостающую долю в крупнейшем в США по величине абонентской базы операторе связи Verizon Wireless, сообщает Reuters со ссылкой на два независимых источника. Возможно, что Verizon придется потратить на недостающую долю около $100 млрд. В настоящее время компании принадлежит

11.01.2011 Verizon Wireless поддержит планшет Cisco Cius для сетей 4G и реализует беспроводные услуги 4G LTE на маршрутизаторах Cisco ISR G2

Компания Verizon Wireless, владеющая самой быстродействующей в США сетью мобильной связи четвертого по
03.12.2010 Verizon Wireless запускает сеть LTE в 38 городах США

Оператор Verizon Wireless объявил о запуске 5 декабря сети LTE в 38 городах США. Первоначально, пользователи смогут воспользоваться только услугами доступа в интернет, поддержки голосовых сервисов пока

05.06.2008 В США может появиться новый оператор-гигант

Компания Verizon Wireless, второй по величине оператор сотовой связи в США, ведет переговоры о покупке Alltel Communications за $27 млрд, передает Associated Press. Компания Alltel Communications являет
05.06.2008 Американская Verizon Wireless приобретает Alltel за $28 млрд

Второй по величине в США поставщик услуг в сфере сотовой связи Verizon Wireless приобретает оператора мобильной связи Alltel за $5,9 млрд наличными, сообщает РБК. Одновременно Verizon Wireless берет на себя долговые обязательства Alltel на сумму $22
05.06.2008 Verizon Wireless намерена приобрести Alltel Communications за $27 млрд

По неофициальным данным, второй по величине в США поставщик услуг в сфере сотовой связи Verizon Wireless ведет переговоры о приобретении пятого по величине в США оператора мобильной связи Alltel Communications LLC. Такую информацию распространили источники, знакомые с ситуацией. С
08.08.2007 Vodafone опровергла сообщения о намерении продать долю в Verizon Wireless

Британская Vodafone Group заявила, что не намерена продавать свою долю в Verizon Wireless - втором по величине в США поставщике услуг в сфере сотовой связи, который конкурирует с AT&T, сообщает РБК. Как заявили представители Vodafone, компания решила не использовать
30.07.2007 Verizon Wireless приобретет оператора Rural Cellular за $2,67 млрд.

Американская компания Verizon Wireless, второй по величине в США поставщик услуг в сфере сотовой связи, достигла соглашения о приобретении оператора мобильной связи Rural Cellular, сообщает РБК. По условиям соглашен
26.03.2007 Alcatel-Lucent выиграл контракт Verizon Wireless стоимостью $6 млрд

анцузский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent SA выиграл трехлетний контракт на поставку сетевого оборудования, программного обеспечения и сервисного обслуживания компании Verizon Wireless. Общая сумма контракта оценивается в $6 млрд, сообщает РБК. Alcatel-Lucent останется ведущим поставщиком компании Verizon Wireless, совместного предприятия Verizon Commu
02.03.2007 Verizon Wireless запускает в США мобильное ТВ

p установило плату за пользование мобильным ТВ в размере $15 в месяц. Сервис, разрабатываемый подразделением Qualcomm MediaFlo, предоставит возможность смотреть 8 каналов на телефонах 24 часа в день. Verizon Wireless, как и его конкуренты, решила запустить новые услуги в надежде стимулировать рост доходов, поскольку предоставление традиционных сервисов уже не давало большой отдачи.
28.11.2006 Verizon Wireless будет транслировать видео YouTube

Компания Verizon Wireless и YouTube пришли к соглашению о трансляции видео YouTube на сотовые телефоны. Договоренность также позволит пользователям загружать свои ролики, снятые с помощью своих камерофо
01.08.2006 Verizon Wireless отменил плату за загрузку музыки
24.07.2006 Verizon Wireless заблокировал мобильного спамера

Оператор Verizon Wireless из США добился постоянного запрета на автоматические звонки в его сеть со стороны туристической маркетинговой компании из Майами. Иск против All Star Vacations and Marketing Gr
13.06.2006 Verizon Wireless запустит сервис по наблюдению за детьми

Второй по величине американский оператор Verizon Wireless планирует запустить сервис, который позволит родителям определять, покинули ли их дети определенные границы территории или нет. Родители также смогут получать текстовые сообщен
15.05.2006 Speedus подал в суд на Verizon Wireless

Компания Speedus, которая владеет двумя ресторнами фаст-фуд и одной компанией, специализирующейся в области медицинских технологий, подала в суд на компанию Verizon Wireless, которая считается вторым мобильным оператором в США. Иск касается нарушения патента. В Verizon Wireless отказались прокомментировать ситуацию, мотивировав тем, что они

15.05.2006 Vodafone может продать свою долю в Verizon Wireless

икационная компания Vodafone может продать свою долю в совместном с Verizon Communications предприятии за $48 млрд. (25 млрд. фунтов стерлингов) до конца месяца. Доля Vodafone в американской компании Verizon Wireless составляет 45%. По предварительным данным, Verizon уже ведет переговоры с Vodafone по поводу предстоящей продажи. Доля Verizon оценивается в $38 млрд.
20.09.2005 Dell и Verizon Wireless выпустят ноутбук с беспроводной LAN

Компания Dell планирует выпустить ноутбук со встроенным беспроводным LAN-адаптером от Verizon Wireless в начале следующего года. Verizon Wireless также в настоящее время ведет переговоры с другими производителями ПК, в том числе с Lenovo, надеясь заключить такое же соглаш
06.02.2003 Verizon Wireless открыл 3G-сеть в Пуэрто-Рико
06.02.2003 Verizon Wireless открыл 3G-сеть в Пуэрто-Рико
30.07.2002 Verizon Wireless сообщил о значительном росте клиентской базы

Крупнейший сотовый оператор США Verizon Wireless, совместное предприятие Verizon Communications и Vodafone Group, объявил об увеличении во втором квартале 2002 года на 1,1 млн. количества новых абонентов, привлечённых через с
21.06.2002 Verizon Wireless открыл в США услугу по загрузке BREW-приложений на мобильные телефоны

Сотовый оператор из США Verizon Wireless объявил об открытии общенациональной услуги по скачиванию приложений для мобильных телефонов. Услуга тестировалась с 18 марта в городе Сан-Диего (штат Калифорния). VW предлагае
30.05.2002 Verizon Wireless представил cвоим клиентам телефон с GPS-возможностями

Крупнейший сотовый оператор США Verizon Wireless представил для своих клиентов новый телефон 9155-GPX, изготовленный компанией Audiovox, со встроенной системой глобального позиционирования (GPS). В тех местах США, где операто
28.05.2002 Verizon Wireless и MSN объявили о стратегическом партнерстве

Microsoft и Verizon Wireless объявили о стратегическом партнерстве в области мобильного доступа в интернет. В пятницу для абонентов, имеющих телефоны с веб-браузером, открылся сервис VZW с MSN, связывающий
18.03.2002 Абоненты Verizon Wireless будут платить за трафик, а не за время

Как сообщает Wall Street Journal, американский оператор мобильной связи Verizon Wireless намерен предложить новые тарифные планы, основанные на учете используемого абонентами трафика, а не эфирного времени. Так, ежемесячная передача 10 Мбайт данных обойдётся в $35,
12.02.2002 Verizon Wireless приобретет активы Dobson Communications за $465 млн.

Американский оператор Verizon Wireless, пытающийся расширить свою национальную сеть беспроводной связи, сообщил, что он приобретет некоторые активы Dobson Communications Corp. за $465 млн. Verizon Wireless, к
07.02.2002 Verizon Wireless подал в суд на FCC

Американский оператор мобильной связи Verizon Wireless подал в апелляционный суд округа Колумбия иск против Федеральной комиссии по связи (FCC). Компания требует от FCC выполнения постановления суда, вынесенного в июне 2001 года и

01.02.2002 Ericsson поставит оборудование для 3G-сети компании Verizon Wireless

Компания Ericsson объявила о подписании контракта с Verizon Wireless, по условиям которого в сети американского оператора мобильной связи Express Network стандарта 1XRTT будет использоваться разработанная компанией платформа Ericsson CDMA2000 AA
29.01.2002 Verizon Wireless запустила первую в США сеть третьего поколения Express Network
18.01.2002 Verizon Wireless расширила сферу деятельности на территории США

Американский оператор мобильной связи компания Verizon Wireless получила пакет лицензий на дополнительные радиочастоты в 9 областях штата Южная Каролина, где проживает примерно 3,4 млн. человек. Лицензии на связь в диапазоне 10МГц были прио
15.01.2002 Verizon Wireless прекратила переговоры с NextWave Telecom
10.01.2002 Число абонентов Verizon Wireless достигло 29,4 млн.

Американская компания Verizon Wireless, совместное предприятие Verizon Communications и Vodafone Group, объявила о том, что к концу 2001 года клиентская база компании составила 29,4 млн. абонентов. Рост подключений

28.12.2001 Verizon Wireless предложил своим абонентам телефоны с поддержкой системы определения местонахождения абонента

Американский оператор мобильной связи Verizon Wireless предложил вчера вниманию своих абонентов новый телефон Verizon Wireless SCH-N300 производства фирмы Samsung, который поддерживает сервис определения местоположения звоня
20.12.2001 Verizon Wireless приобретет активы Price Communications на сумму $1,7 млрд.

етению активов оператора мобильной связи Price Communications, фукционирующего на юго-востоке США. Данная сделка была первоначально запланирована на ноябрь 2000 года, но не состоялась из-за того, что Verizon Wireless отложила первоначальное публичное размещение своих акций. Price Communications имеет лицензии на обслуживание 500000 абонентов в 16 регионах США на территории штатов Алабама, Ф
18.12.2001 Израильская Comverse поставит Verizon Wireless решения голосовой почты

компания коммутационных систем Comverse, подразделение Comverse Technology Inc, сообщила в понедельник о заключении контракта на поставку услуг голосовой почты американскому оператору мобильной связи Verizon Wireless. Сумма контракта неизвестна. Условия соглашения предусматривают поставку решений голосовой почты для обслуживания компанией Verizon нескольких основных рынков в США, сообщила C
17.12.2001 Verizon Wireless получила заказ от Wingcast на услуги связи для автомобилистов

томобилистов. В будущем году Wingcast начнёт обслуживать некоторые модели автомобилей компаний Ford и Nissan Motors. Verizon обеспечит телефонный трафик компании и станет её эксклюзивным провайдером. Verizon Wireless уже обслуживает подобную систему компании OnStar, предоставляющую услуги связи владельцам автомобилей General Motors, Acura, Lexus и Saab.
12.11.2001 Verizon Wireless вновь подала заявку на первичное размещение акций

Компания Verizon Wireless, крупнейший в США оператор мобильной связи, вновь подала заявление о первичном размещении акций в американскую комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам. Verizon Wireless
09.11.2001 Celulares Telefonica примет торговую марку Verizon Wireless

Компания Celulares Telefonica из Пуэрто-Рико примет брeнд американской Verizon Wireless и перейдёт на стандарт CDMA. Компания, являющаяся подразделением Puerto Rico Telephone Company, на 40% принадлежит Verizon. Переход от стандарта TDMA к CDMA обусловлен потребно
03.08.2001 Verizon Wireless может начать коммерческую эксплуатацию сети мобильной связи третьего поколения в конце года

Компания Verizon Wireless, крупнейший оператор мобильной связи в США, объявила, что первая очередь ее сети третьего поколения будет пущена в эксплуатацию в конце 2001 г. в Нью-Йорке и в северной части ш
27.07.2001 Verizon Wireless не успеет установить систему определения местонахождения абонента к октябрю

Крупнейший оператор мобильной связи из США, Verizon Wireless, обслуживающий 27 млн. абонентов, присоединился к своим конкурентам, объявив о невозможности ввести в действие систему определения местонахождения мобильного телефона к октябрю
04.04.2001 LG Electronics поставит американской Verizon Wireless мобильные телефоны с поддержкой стандартов CDMA, AMPS и GSM1900

LG Electronics заключила соглашение с американским оператором мобильной связи Verizon Wireless по поставке мобильных телефонов модели LG-TM510, поддерживающей аналоговый стандарт (AMPS), стандарт CDMA (800 MГц) и стандарт PCS (1,9 ГГц). Помимо трех разных режимов, у новы

Публикаций - 432, упоминаний - 434

Verizon Wireless и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 225
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 114
AT&T Inc 1726 92
Vodafone Group 1412 83
Apple Inc 13156 69
Lenovo Motorola 3566 68
Samsung Electronics 11065 57
Google LLC 12690 52
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 51
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 38
Qualcomm Technologies 1974 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 34
Microsoft Corporation 25775 33
HTC Corporation 1512 32
LG Electronics 3735 30
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 30
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 27
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 26
Motorola Inc 1156 24
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 22
AT&T South - BellSouth 234 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 15
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
Sony 6739 13
Deutsche Telekom 954 13
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 13
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 12
NextWave 44 12
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 43 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 12
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 12
МегаФон 10742 11
Sharp Corporation 1062 11
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 10
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 9
Dell EMC 5180 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Volkswagen Group - VW 308 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
RadioShack - Radio Shack 16 3
SoftBank Group 284 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Sony Pictures Television 19 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Walt Disney Company 647 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Coca-Cola Company 261 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
DuPont - Дюпон 101 2
WMG - Warner Music Group 210 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Sony BMG 187 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Enron - Enrongate 122 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Warner 540 1
Prudential Securities 68 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Honda - Acura 19 1
Svenska Cellulosa AB - Svenska Cellulosa Aktiebolaget 1 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 42
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 43
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
WiMAX Forum 69 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 200
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 131
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 109
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 93
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 76
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 70
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 57
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 50
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 50
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 50
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 41
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 36
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 34
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 22
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 20
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 19
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 19
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 18
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 18
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
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WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 16
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