Verizon может выкупить недостающую долю в Verizon Wireless за $100 млрд Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications планирует выкупить недостающую долю в крупнейшем в США по величине абонентской базы операторе связи Verizon Wireless, сообщает Reuters со ссылкой на два независимых источника. Возможно, что Verizon придется потратить на недостающую долю около $100 млрд. В настоящее время компании принадлежит

Verizon Wireless поддержит планшет Cisco Cius для сетей 4G и реализует беспроводные услуги 4G LTE на маршрутизаторах Cisco ISR G2 Компания Verizon Wireless, владеющая самой быстродействующей в США сетью мобильной связи четвертого по

Verizon Wireless запускает сеть LTE в 38 городах США Оператор Verizon Wireless объявил о запуске 5 декабря сети LTE в 38 городах США. Первоначально, пользователи смогут воспользоваться только услугами доступа в интернет, поддержки голосовых сервисов пока

В США может появиться новый оператор-гигант Компания Verizon Wireless, второй по величине оператор сотовой связи в США, ведет переговоры о покупке Alltel Communications за $27 млрд, передает Associated Press. Компания Alltel Communications являет

Американская Verizon Wireless приобретает Alltel за $28 млрд Второй по величине в США поставщик услуг в сфере сотовой связи Verizon Wireless приобретает оператора мобильной связи Alltel за $5,9 млрд наличными, сообщает РБК. Одновременно Verizon Wireless берет на себя долговые обязательства Alltel на сумму $22

Verizon Wireless намерена приобрести Alltel Communications за $27 млрд По неофициальным данным, второй по величине в США поставщик услуг в сфере сотовой связи Verizon Wireless ведет переговоры о приобретении пятого по величине в США оператора мобильной связи Alltel Communications LLC. Такую информацию распространили источники, знакомые с ситуацией. С

Vodafone опровергла сообщения о намерении продать долю в Verizon Wireless Британская Vodafone Group заявила, что не намерена продавать свою долю в Verizon Wireless - втором по величине в США поставщике услуг в сфере сотовой связи, который конкурирует с AT&T, сообщает РБК. Как заявили представители Vodafone, компания решила не использовать

Verizon Wireless приобретет оператора Rural Cellular за $2,67 млрд. Американская компания Verizon Wireless, второй по величине в США поставщик услуг в сфере сотовой связи, достигла соглашения о приобретении оператора мобильной связи Rural Cellular, сообщает РБК. По условиям соглашен

Alcatel-Lucent выиграл контракт Verizon Wireless стоимостью $6 млрд анцузский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent SA выиграл трехлетний контракт на поставку сетевого оборудования, программного обеспечения и сервисного обслуживания компании Verizon Wireless. Общая сумма контракта оценивается в $6 млрд, сообщает РБК. Alcatel-Lucent останется ведущим поставщиком компании Verizon Wireless, совместного предприятия Verizon Commu

Verizon Wireless запускает в США мобильное ТВ p установило плату за пользование мобильным ТВ в размере $15 в месяц. Сервис, разрабатываемый подразделением Qualcomm MediaFlo, предоставит возможность смотреть 8 каналов на телефонах 24 часа в день. Verizon Wireless, как и его конкуренты, решила запустить новые услуги в надежде стимулировать рост доходов, поскольку предоставление традиционных сервисов уже не давало большой отдачи.

Verizon Wireless будет транслировать видео YouTube Компания Verizon Wireless и YouTube пришли к соглашению о трансляции видео YouTube на сотовые телефоны. Договоренность также позволит пользователям загружать свои ролики, снятые с помощью своих камерофо

Verizon Wireless заблокировал мобильного спамера Оператор Verizon Wireless из США добился постоянного запрета на автоматические звонки в его сеть со стороны туристической маркетинговой компании из Майами. Иск против All Star Vacations and Marketing Gr

Verizon Wireless запустит сервис по наблюдению за детьми Второй по величине американский оператор Verizon Wireless планирует запустить сервис, который позволит родителям определять, покинули ли их дети определенные границы территории или нет. Родители также смогут получать текстовые сообщен

Speedus подал в суд на Verizon Wireless Компания Speedus, которая владеет двумя ресторнами фаст-фуд и одной компанией, специализирующейся в области медицинских технологий, подала в суд на компанию Verizon Wireless, которая считается вторым мобильным оператором в США. Иск касается нарушения патента. В Verizon Wireless отказались прокомментировать ситуацию, мотивировав тем, что они

Vodafone может продать свою долю в Verizon Wireless икационная компания Vodafone может продать свою долю в совместном с Verizon Communications предприятии за $48 млрд. (25 млрд. фунтов стерлингов) до конца месяца. Доля Vodafone в американской компании Verizon Wireless составляет 45%. По предварительным данным, Verizon уже ведет переговоры с Vodafone по поводу предстоящей продажи. Доля Verizon оценивается в $38 млрд.

Dell и Verizon Wireless выпустят ноутбук с беспроводной LAN Компания Dell планирует выпустить ноутбук со встроенным беспроводным LAN-адаптером от Verizon Wireless в начале следующего года. Verizon Wireless также в настоящее время ведет переговоры с другими производителями ПК, в том числе с Lenovo, надеясь заключить такое же соглаш

Verizon Wireless сообщил о значительном росте клиентской базы Крупнейший сотовый оператор США Verizon Wireless, совместное предприятие Verizon Communications и Vodafone Group, объявил об увеличении во втором квартале 2002 года на 1,1 млн. количества новых абонентов, привлечённых через с

Verizon Wireless открыл в США услугу по загрузке BREW-приложений на мобильные телефоны Сотовый оператор из США Verizon Wireless объявил об открытии общенациональной услуги по скачиванию приложений для мобильных телефонов. Услуга тестировалась с 18 марта в городе Сан-Диего (штат Калифорния). VW предлагае

Verizon Wireless представил cвоим клиентам телефон с GPS-возможностями Крупнейший сотовый оператор США Verizon Wireless представил для своих клиентов новый телефон 9155-GPX, изготовленный компанией Audiovox, со встроенной системой глобального позиционирования (GPS). В тех местах США, где операто

Verizon Wireless и MSN объявили о стратегическом партнерстве Microsoft и Verizon Wireless объявили о стратегическом партнерстве в области мобильного доступа в интернет. В пятницу для абонентов, имеющих телефоны с веб-браузером, открылся сервис VZW с MSN, связывающий

Абоненты Verizon Wireless будут платить за трафик, а не за время Как сообщает Wall Street Journal, американский оператор мобильной связи Verizon Wireless намерен предложить новые тарифные планы, основанные на учете используемого абонентами трафика, а не эфирного времени. Так, ежемесячная передача 10 Мбайт данных обойдётся в $35,

Verizon Wireless приобретет активы Dobson Communications за $465 млн. Американский оператор Verizon Wireless, пытающийся расширить свою национальную сеть беспроводной связи, сообщил, что он приобретет некоторые активы Dobson Communications Corp. за $465 млн. Verizon Wireless, к

Verizon Wireless подал в суд на FCC Американский оператор мобильной связи Verizon Wireless подал в апелляционный суд округа Колумбия иск против Федеральной комиссии по связи (FCC). Компания требует от FCC выполнения постановления суда, вынесенного в июне 2001 года и

Ericsson поставит оборудование для 3G-сети компании Verizon Wireless Компания Ericsson объявила о подписании контракта с Verizon Wireless, по условиям которого в сети американского оператора мобильной связи Express Network стандарта 1XRTT будет использоваться разработанная компанией платформа Ericsson CDMA2000 AA

Verizon Wireless расширила сферу деятельности на территории США Американский оператор мобильной связи компания Verizon Wireless получила пакет лицензий на дополнительные радиочастоты в 9 областях штата Южная Каролина, где проживает примерно 3,4 млн. человек. Лицензии на связь в диапазоне 10МГц были прио

Число абонентов Verizon Wireless достигло 29,4 млн. Американская компания Verizon Wireless, совместное предприятие Verizon Communications и Vodafone Group, объявила о том, что к концу 2001 года клиентская база компании составила 29,4 млн. абонентов. Рост подключений

Verizon Wireless предложил своим абонентам телефоны с поддержкой системы определения местонахождения абонента Американский оператор мобильной связи Verizon Wireless предложил вчера вниманию своих абонентов новый телефон Verizon Wireless SCH-N300 производства фирмы Samsung, который поддерживает сервис определения местоположения звоня

Verizon Wireless приобретет активы Price Communications на сумму $1,7 млрд. етению активов оператора мобильной связи Price Communications, фукционирующего на юго-востоке США. Данная сделка была первоначально запланирована на ноябрь 2000 года, но не состоялась из-за того, что Verizon Wireless отложила первоначальное публичное размещение своих акций. Price Communications имеет лицензии на обслуживание 500000 абонентов в 16 регионах США на территории штатов Алабама, Ф

Израильская Comverse поставит Verizon Wireless решения голосовой почты компания коммутационных систем Comverse, подразделение Comverse Technology Inc, сообщила в понедельник о заключении контракта на поставку услуг голосовой почты американскому оператору мобильной связи Verizon Wireless. Сумма контракта неизвестна. Условия соглашения предусматривают поставку решений голосовой почты для обслуживания компанией Verizon нескольких основных рынков в США, сообщила C

Verizon Wireless получила заказ от Wingcast на услуги связи для автомобилистов томобилистов. В будущем году Wingcast начнёт обслуживать некоторые модели автомобилей компаний Ford и Nissan Motors. Verizon обеспечит телефонный трафик компании и станет её эксклюзивным провайдером. Verizon Wireless уже обслуживает подобную систему компании OnStar, предоставляющую услуги связи владельцам автомобилей General Motors, Acura, Lexus и Saab.

Verizon Wireless вновь подала заявку на первичное размещение акций Компания Verizon Wireless, крупнейший в США оператор мобильной связи, вновь подала заявление о первичном размещении акций в американскую комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам. Verizon Wireless

Celulares Telefonica примет торговую марку Verizon Wireless Компания Celulares Telefonica из Пуэрто-Рико примет брeнд американской Verizon Wireless и перейдёт на стандарт CDMA. Компания, являющаяся подразделением Puerto Rico Telephone Company, на 40% принадлежит Verizon. Переход от стандарта TDMA к CDMA обусловлен потребно

Verizon Wireless может начать коммерческую эксплуатацию сети мобильной связи третьего поколения в конце года Компания Verizon Wireless, крупнейший оператор мобильной связи в США, объявила, что первая очередь ее сети третьего поколения будет пущена в эксплуатацию в конце 2001 г. в Нью-Йорке и в северной части ш

Verizon Wireless не успеет установить систему определения местонахождения абонента к октябрю Крупнейший оператор мобильной связи из США, Verizon Wireless, обслуживающий 27 млн. абонентов, присоединился к своим конкурентам, объявив о невозможности ввести в действие систему определения местонахождения мобильного телефона к октябрю