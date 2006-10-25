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AT&T South BellSouth

AT&T South - BellSouth


25.10.2006 BellSouth сообщил о финансовых результатах за 3 квартал

Компания BellSouth, провайдер телефонных услуг, сообщил об увеличении прибыли за 3-й квартал на 29,6%. Данный рост обусловлен стабильными поступлениями от сегментов беспроводной связи и широкополосного

28.07.2006 TiVo заключила соглашение с BellSouth

Компания TiVo, производящая цифровые видеорекордеры, сообщила о достижении совместного маркетингового соглашения с BellSouth по продвижению своих устройств с абонементами высокоскоростного доступа в интернет. TiVo сообщает, что абоненты BellSouth смогут использовать ее устройства для составления граф
24.07.2006 Чистая прибыль BellSouth в 1 полугодии 2006 г. сократилась на 10,1%

Чистая прибыль третьей по величине в США телефонной компании BellSouth по US GAAP в 1 полугодии 2006 г. сократилась на 10,1% - до $1,67 млрд. по сравнению с $1,86 млрд., полученными за первые шесть месяцев 2005 г., сообщает РБК. Выручка компании в 1 полу
19.05.2006 BellSouth потребовала от USA Today опровержения

Компания BellSouth, третья по величине коммуникационная компания, потребовала от USA Today опровергнуть публикацию, в которой говорилось, что компания сотрудничала с американским разведывательным управл
17.05.2006 BellSouth и AT&T попали в исковое заявление по поводу записей разговоров

Компании BellSouth и AT&T оказались среди компаний, на которые было подано исковое заявление с оцененным ущербом $200 млрд. Иск касается защиты частной жизни. Напомним, на прошлой неделе разразился скан
07.03.2006 $67 млрд - мегапоглощение на рынке связи

cations купил оператора дальней связи AT&T за $16 млрд. Компания, изменившая свое название после поглощения, обслуживает 13 штатов, в основном в западных и юго-западных областях страны. После покупки BellSouth — третьего крупнейшего локального телефонного оператора страны — в зону обслуживания AT&T войдут еще 9 юго-восточных штатов, то есть в совокупности компания будет обслуживат
06.03.2006 AT&T покупает BellSouth за $67 млрд.

Компания AT&T объявила о покупке компании BellSouth. Сумма сделки составляет $67 млрд. Данное приобретение позволит AT&T расширить свое влияние на американском рынке телефонии и передачи данных. В данный момент AT&T владеет 60% акций C
25.07.2005 Квартальная прибыль BellSouth сократилась на 20,2%

Чистая прибыль третьей по величине в США телефонной компании BellSouth во 2 квартале 2005 г. сократилась на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает РБК. Такие данные приведены в опубликованном сегодня финансовом отчете компан
09.03.2004 Telefonica купила латиноамериканские активы BellSouth за $5,85 млрд.

Третий по величине телекоммуникационный оператор Европы, испанская компания Telefonica, согласилась приобрести латиноамериканские активы американской BellSouth за $5,85 млрд., сообщили в понедельник, 8 марта, представители Telefonica. BellSouth также в своем заявлении подтвердила факт сделки, отметив, что в результате ее долговое брем
04.03.2004 Telefonica готова потратить $5 млрд. на расширение в Америке

ведет переговоры о приобретении латиноамериканских активов мобильной связи американского оператора BellSouth, сделка оценивается в $5 млрд.. сообщает Reuters, ссылаясь на испанскую деловую пре
29.05.2003 BellSouth переводит латиноамериканские сети на CDMA

Американская телекоммуникационная компания BellSouth, имеющая широкую сеть региональных представительств в странах Латинской Америки, обнародовала планы по переходу в этом регионе с технологии TDMA на CDMA в течение ближайших 5 лет. Пер
13.03.2003 IBM и BellSouth будут предоставлять сетевые услуги и хостинг для бизнес-клиентов

В среду корпорация IBM объявила о заключении партнерского соглашения с крупным телекоммуникационным оператором BellSouth по совместному оказанию сетевых услуг и хостинга для корпоративных клиентов в США. По соглашению, центры электронного бизнеса BellSouth в Майами и Атланте, открытые в конце 200
24.01.2003 Квартальная прибыль BellSouth сократилась на четверть

а четверть. Повсеместный переход на использование мобильных телефонов и электронной почты привел к значительному сокращению количества линий проводной связи. Только за 4-й квартал число обслуживаемых BellSouth линий связи снизилось на 3,2%. Оборот компании без учета показателей оператора мобильной связи Cingular составил $5,69 млрд. против $6,21 млрд. за аналогичный период прошлого года. Чи
23.12.2002 BellSouth и SBC получили разрешение на предоставление услуг дальней связи

ла первой в США региональной телефонной компанией, получившей разрешение на предоставление услуг дальней связи во всех обслуживаемых компанией регионах. Федеральная комиссия связи США (FCC) разрешила BellSouth предоставление услуг междугородней и международной связи в штатах Флорида и Теннеси, в общей сложности компания предоставляет подобные услуги в 9 штатах - помимо упомянутых, - Алабаме
23.10.2002 Квартальная прибыль BellSouth составила $733 млн.

Представители американской телекоммуникационной компании BellSouth сообщили, что по итогам третьего квартала прибыль компании составила $733 млн. (39

21.05.2002 BellSouth сократит 5000 служащих

Руководство американского оператора BellSouth сообщило о предстоящем сокращении штата в рамках мероприятий по сокращению издержек. Увольнению подлежат 5 тыс. сотрудников компании, в числе которых управляющий персонал и простые сл
21.03.2002 BellSouth завершила продажу акций KPN

Американская компания BellSouth полностью продала принадлежавшую ей долю акций голландского телекоммуникационного оператора Royal KPN. В результате данной сделки компания зафиксировала в 1-ом квартале текущего года

11.03.2002 Евросоюз одобрил план BellSouth по продаже акций E-Plus

Евросоюз одобрил планируемую американским телекоммуникационным оператором BellSouth продажу принадлежащих ему акций германского оператора E-Plus голландскому оператору KPN Telecom. BellSouth обменяет 22,51% акций E-Plus на 9,42% акций голландского оператора. С
22.02.2002 Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ

Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю ее историю. Н
22.02.2002 Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ

из-за празднования Дня Президента) более чем на 5%. Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю ее историю. Н
19.02.2002 BellSouth Colombia в 2001 г. вдвое сократила свои убытки

Компания BellSouth Colombia, подразделение американской компании BellSouth Corp., в 2001 г. сок
24.01.2002 Чистая прибыль BellSouth за 2001 год составила $4,4 млрд.

Чистая прибыль американского оператора связи BellSouth, за вычетом специальных выплат, в 4-м квартале составила $1,19 млрд. ($0,63 на акцию), что на 6,6% больше аналогичного показателя за предыдущий 2000 год. Общий оборот компании вырос н
09.01.2002 Число DSL-абонентов BellSouth в 2002 году удвоится

На прошлой неделе представители компании BellSouth сообщили, что в 2001 году количество пользователей абонентских цифровых линий (DSL) компании составило в общей сложности 620500 человек, за год их число выросло на 405500 человек. Учи
17.12.2001 BellSouth уволит еще 1200 сотрудников

В первом квартале 2002 года американский оператор BellSouth намерен сократить свой штат на 2%, что означает дополнительное увольнение 1200 сотрудников компании. Увольнению подлежат рядовые сотрудники подразделения, обслуживающего сеть компании
08.11.2001 BellSouth планирует получить в 2001 г. доход в размере $30 млрд.

В текущем году BellSouth ожидает увеличения уровня доходов на 7-9% до $30 млрд. Ожидается, что к концу года число абонентов цифровых линий компании достигнет 600000 (на данный момент их насчитывается 463000).
24.10.2001 BellSouth продаст долговые обязательства на сумму $2,5 млрд.

Третья по величине компания местной телефонной связи в США BellSouth планирует на этой неделе продать долговые обязательства на сумму $2,5 млрд. и сроком погашения пять, десять и тридцать лет, сообщили представители Salomon Smith Barney. Размещением до
22.10.2001 Чистая прибыль BellSouth упала на 99%

Представители американского оператора BellSouth объявили о том, что чистая прибыль компании в 3-ем квартале уменьшилась на 99% и составила $7 млн. (в расчете на одну акцию это менее одного цента, т.е. фактически отсутствие прибыли)
15.10.2001 Звонок с таксофонов Bellsouth подорожает до 50 центов

Американская компания BellSouth, которая намерена за несколько лет избавиться от оставшихся 125 тысяч таксофонов в восьми юго-восточных штатах США, повысила цены на разговоры с 35 до 50 центов. По мнению компании, э
10.10.2001 BellSouth отказалась от покупки 50% акций бразильской компании Tess

Американская компания BellSouth не будет покупать 50% акций бразильского оператора Tess, обслуживающего штат Сан-Паулу. Не объясняя причин данного шага, руководство BellSouth сообщило, что будет поощрять взаи
04.10.2001 AT&T ведет переговоры с BellSouth о возможности слиянии

Американский телефонный гигант AT&T ведет переговоры с BellSouth о слиянии бизнеса междугородной и международной телефонной связи, а также корпоративных сетей. Переговоры находятся в начальной стадии. В случае, если слияние произойдет, у компаний в
03.09.2001 BellSouth обвиняется в недобросовестной конкуренции

По сообщению The Wall Street Journal, компании BellSouth, оператору связи, предстоят судебные разбирательства в трёх штатах - Флориде, Джоржии и Алабаме. Недовольство конкурентов и регулирующих органов вызвали 20%-ые скидки на услуги компан
31.08.2001 Illuminet купит отделение BellSouth за $25 млн.

Illuminet Holdings заключилa соглашение с BellSouth International о покупке отделения BellSouth International Wireless Services,
29.08.2001 BellSouth продаст активы европейских и израильского операторов

Рональд Дайкс (Ronald Dykes), главный финансовый директор американской телекоммуникационной компании BellSouth, сообщил в интервью газете Financial Times о намерении продать активы европейских и израильских операторов. Средства от продажи активов компания намерена использовать для инвестиций в
29.08.2001 Alcatel и BellSouth заключили трехгодичный контракт на поставку DSL-оборудования

решений доступа в интернет, объявила о заключении трехгодичного соглашения на поставку широкого спектра сетевого оборудования DSL (включая оборудование для местных АТС и удаленные терминалы) компании BellSouth. Для компании BellSouth подписание соглашения является составной частью программы по развитию, реализация которой сделает технологию DSL доступной для 70% семей в юго-восточной
22.08.2001 BellSouth продлит жизнь своих уличных таксофонов еще на год

Телефонная компания BellSouth, обслуживающая девять южных штатов США, решила продлить на год, до конца 2003 г., жизнь своих 143 тысяч уличных таксофонов. Причиной этому послужили различные контракты, связанные с т
02.08.2001 Bellsouth намерена освоить рынок междугородных переговоров в США

Компания Bellsouth, один из ведущих операторов городской телефонной связи в США, решила освоить рынок услугам междугородной связи в штате Джоржия. Как заявил глава компании, в течение двух недель в Феде
27.04.2001 BellSouth может продать свой пакет акций в израильской CellCom за $700 млн.

По сообщению израильской прессы, американская компания BellSouth Corp., владеющая 37,4%-ным пакетом акций крупнейшего израильского оператора мобильн
27.03.2001 Председатель Sprint отверг слухи о слиянии с BellSouth

тавляющей услуги междугородней и международной связи в США, Билл Эсри (Bill Esrey), отверг слухи о том, что компания, переживающая финансовый кризис, осуществит слияние с местной телефонной компанией BellSouth для выживания в конкурентной борьбе с WorldCom.
23.03.2001 Dell будет комплектовать ПК DSL-модемами и ПО соединения с Bellsouth

В четверг телекоммуникационная компания Bellsouth, США, подписала договор с производителем компьютеров Dell Computer, направленный на расширение присутствия первой на рынке DSL-доступа в интернет. По договору, Dell будет комплектоват
24.01.2001 Квартальная прибыль BellSouth достигла $1,1 млрд.

Американская компания BellSouth, оператор телекоммуникаций, сообщила о финансовых итогах четвертого квартала. Прибыль компании выросла на 6,3% и достигла $1,1 млрд., а дивиденды по акциям выросли с 55 до 59 центов.


Публикаций - 229, упоминаний - 252

AT&T South замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

AT&T Inc 1663 65
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 50
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 48
Verizon Communications - Bell Atlanitic 986 47
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 34
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 22
Cisco Systems 4989 22
Verizon - WorldCom 483 21
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1430 20
Ростелеком 10609 19
Microsoft Corporation 23975 18
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 17
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 17
IBM - International Business Machines Corp 9317 16
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 16
Deutsche Telekom 909 15
Vodafone Group 1368 15
Intel Corporation 11858 15
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 14
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 13
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 13
Oracle - Sun Microsystems 2209 13
Dell EMC 4966 11
Lenovo Motorola 3489 11
BT Group - British Telecommunications 627 10
TI - Texas Instruments Incorporated 810 10
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 10
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 9
E-Plus 83 9
America Movil 55 9
CA Technologies - Computer Associates 384 9
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 159 8
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 134 8
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 164 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 8
Amazon Inc - Amazon.com 2872 7
MCI Worldcom 116 6
Telia Company - TeliaSonera 1024 6
Juniper Networks 423 6
HP 3Com 677 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 21
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 446 10
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 8
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 6
McDonald’s - Макдоналдс 193 6
Global Partners Securities 42 6
American Express - Amex 316 6
Enron - Enrongate 122 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 548 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 5
DuPont - Дюпон 100 5
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML 74 4
Merrill Lynch 433 4
Prudential Securities 68 4
Alcoa 48 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 4
UPS 196 4
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 4
eBay Inc 1605 4
Walt Disney Company 576 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 3
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 87 3
The Home Depot Inc 61 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 120 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
Charles Schwab 89 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 2
Thomas Weisel Partners 43 2
State Street Global Advisors 36 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 378 2
Baker Hughes 9 2
Dow Chemical Company (TDCC) 33 2
Starbucks 86 2
Continental Airlines 30 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
PanAgora Asset Management 2 2
Stoneridge Investment Partners 2 2
Boeing 990 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 27
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 514 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 394 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5037 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 446 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1380 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 975 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 189 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1101 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 417 2
Верховный суд РФ - Верховный суд Российской Федерации 700 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 473 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 672 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 79 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10233 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 375 1
Правительство Аргентины - органы государственной власти 8 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2641 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 12
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
Ассоциация менеджеров 84 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 8 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26517 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23177 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19686 45
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 220 32
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8971 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9126 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16427 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43360 13
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7771 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57845 10
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2265 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3810 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10707 9
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2450 9
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 178 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6273 7
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 313 7
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2254 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27357 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2018 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3956 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 1886 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4419 5
Телевидение кабельное - CATV - Cable Television 1154 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6847 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6391 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3562 5
CompactPCI - системная шина, используемая в промышленной автоматике 50 4
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2542 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6268 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10244 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1775 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23345 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22502 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2728 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2731 4
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1355 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 696 3
Microsoft Windows 2000 8661 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 11
Apple iPhone 6 4863 6
Oracle Java - язык программирования 2863 5
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 3
Oracle PeopleSoft 418 3
Microsoft Windows 14929 3
Xperi TiVo 82 3
AT&T South - BellSouth Mobility DCS 3 2
Yahoo! Doga 3 2
Procter&Gamble - Gillette 37 2
Linux OS 8957 2
Microsoft Windows BitLocker 929 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1469 2
SAP Sybase 289 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 2
SAP Ariba 287 2
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 14 1
Google YouTube - Видеохостинг 2550 1
Telia Company - TeliaSonera Parkit 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6817 1
Amdocs ClarifyCRM 5 1
Amdocs CRM 8 1
Amdocs Ensemble 6 1
Apple iPod 1532 1
Nokia Alcatel-Lucent - NetCare 12 1
AT&T - SBC-Yahoo! 3 1
Yahoo! Music Jukebox 16 1
Canon CR2 - формат RAW-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы 10 1
Google Maps - Карты Google 778 1
Oracle - Sun Solaris OS 166 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 591 1
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1603 1
Apple iTunes Store 1063 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3000 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 1
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Chambers John - Чемберс Джон 118 3
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Peters Edgar - Питерс Эдгар 2 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
Curlander Paul - Курлэдер Поль 5 1
Carp Daniel - Карп Дэниел 5 1
McNealy Scott - Макнили Скот 46 1
Forsee Gary - Форси Гэри 2 1
Bush George - Буш Джорж 3 1
Сапожков Игорь 2 1
Amelio Gil - Амелио Джил 3 1
Kalyanaraman Shivkumar - Кальянараман Шивкумар 1 1
Goddard David - Годдард Дэвид 1 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
McMaster Jack - МакМастер Джек 3 1
Greengart Avi - Грингарт Ави 3 1
Semel Terry - Семел Терри 39 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 1
Горбунцов Сергей 8 1
Климов Александр 15 1
Белов Виктор 42 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 130 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 1
Bush George - Буш Джордж 304 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Jacobs Irwin - Джейкобс Ирвин 8 1
Попова Мария 140 1
Анкилов Константин 103 1
Кочетков Владислав 248 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50766 154
Германия - Федеративная Республика 12345 23
Европа 21290 20
Америка Латинская 1750 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13087 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13809 12
Япония 13086 12
Франция - Французская Республика 7666 11
Россия - РФ - Российская федерация 131070 10
Нидерланды 3384 10
США - Нью-Йорк 3062 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15867 8
США - Калифорния 4547 8
Бразилия - Федеративная Республика 2276 8
Канада 4768 7
США - Джорджия 325 7
Америка Северная 3129 7
Китай - Тайвань 3837 6
Индия - Bharat 5221 6
США - Невада 207 6
Испания - Королевство 3645 6
Аргентина - Аргентинская Республика 562 5
Южная Корея - Республика 6417 5
США - Луизиана 106 5
Израиль 2661 5
США - Южная Каролина 64 5
США - Флорида 739 5
Венесуэла - Боливарианская Республика 296 5
США - Техас 969 5
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Америка 2062 5
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Чили - Республика 457 4
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Земля - планета Солнечной системы 10085 4
США - Алабама 142 4
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