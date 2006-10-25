AT&T South - BellSouth

BellSouth сообщил о финансовых результатах за 3 квартал Компания BellSouth, провайдер телефонных услуг, сообщил об увеличении прибыли за 3-й квартал на 29,6%. Данный рост обусловлен стабильными поступлениями от сегментов беспроводной связи и широкополосного

TiVo заключила соглашение с BellSouth Компания TiVo, производящая цифровые видеорекордеры, сообщила о достижении совместного маркетингового соглашения с BellSouth по продвижению своих устройств с абонементами высокоскоростного доступа в интернет. TiVo сообщает, что абоненты BellSouth смогут использовать ее устройства для составления граф

Чистая прибыль BellSouth в 1 полугодии 2006 г. сократилась на 10,1% Чистая прибыль третьей по величине в США телефонной компании BellSouth по US GAAP в 1 полугодии 2006 г. сократилась на 10,1% - до $1,67 млрд. по сравнению с $1,86 млрд., полученными за первые шесть месяцев 2005 г., сообщает РБК. Выручка компании в 1 полу

BellSouth потребовала от USA Today опровержения Компания BellSouth, третья по величине коммуникационная компания, потребовала от USA Today опровергнуть публикацию, в которой говорилось, что компания сотрудничала с американским разведывательным управл

BellSouth и AT&T попали в исковое заявление по поводу записей разговоров Компании BellSouth и AT&T оказались среди компаний, на которые было подано исковое заявление с оцененным ущербом $200 млрд. Иск касается защиты частной жизни. Напомним, на прошлой неделе разразился скан

$67 млрд - мегапоглощение на рынке связи cations купил оператора дальней связи AT&T за $16 млрд. Компания, изменившая свое название после поглощения, обслуживает 13 штатов, в основном в западных и юго-западных областях страны. После покупки BellSouth — третьего крупнейшего локального телефонного оператора страны — в зону обслуживания AT&T войдут еще 9 юго-восточных штатов, то есть в совокупности компания будет обслуживат

AT&T покупает BellSouth за $67 млрд. Компания AT&T объявила о покупке компании BellSouth. Сумма сделки составляет $67 млрд. Данное приобретение позволит AT&T расширить свое влияние на американском рынке телефонии и передачи данных. В данный момент AT&T владеет 60% акций C

Квартальная прибыль BellSouth сократилась на 20,2% Чистая прибыль третьей по величине в США телефонной компании BellSouth во 2 квартале 2005 г. сократилась на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает РБК. Такие данные приведены в опубликованном сегодня финансовом отчете компан

Telefonica купила латиноамериканские активы BellSouth за $5,85 млрд. Третий по величине телекоммуникационный оператор Европы, испанская компания Telefonica, согласилась приобрести латиноамериканские активы американской BellSouth за $5,85 млрд., сообщили в понедельник, 8 марта, представители Telefonica. BellSouth также в своем заявлении подтвердила факт сделки, отметив, что в результате ее долговое брем

Telefonica готова потратить $5 млрд. на расширение в Америке ведет переговоры о приобретении латиноамериканских активов мобильной связи американского оператора BellSouth, сделка оценивается в $5 млрд.. сообщает Reuters, ссылаясь на испанскую деловую пре

BellSouth переводит латиноамериканские сети на CDMA Американская телекоммуникационная компания BellSouth, имеющая широкую сеть региональных представительств в странах Латинской Америки, обнародовала планы по переходу в этом регионе с технологии TDMA на CDMA в течение ближайших 5 лет. Пер

IBM и BellSouth будут предоставлять сетевые услуги и хостинг для бизнес-клиентов В среду корпорация IBM объявила о заключении партнерского соглашения с крупным телекоммуникационным оператором BellSouth по совместному оказанию сетевых услуг и хостинга для корпоративных клиентов в США. По соглашению, центры электронного бизнеса BellSouth в Майами и Атланте, открытые в конце 200

Квартальная прибыль BellSouth сократилась на четверть а четверть. Повсеместный переход на использование мобильных телефонов и электронной почты привел к значительному сокращению количества линий проводной связи. Только за 4-й квартал число обслуживаемых BellSouth линий связи снизилось на 3,2%. Оборот компании без учета показателей оператора мобильной связи Cingular составил $5,69 млрд. против $6,21 млрд. за аналогичный период прошлого года. Чи

BellSouth и SBC получили разрешение на предоставление услуг дальней связи ла первой в США региональной телефонной компанией, получившей разрешение на предоставление услуг дальней связи во всех обслуживаемых компанией регионах. Федеральная комиссия связи США (FCC) разрешила BellSouth предоставление услуг междугородней и международной связи в штатах Флорида и Теннеси, в общей сложности компания предоставляет подобные услуги в 9 штатах - помимо упомянутых, - Алабаме

Квартальная прибыль BellSouth составила $733 млн. Представители американской телекоммуникационной компании BellSouth сообщили, что по итогам третьего квартала прибыль компании составила $733 млн. (39

BellSouth сократит 5000 служащих Руководство американского оператора BellSouth сообщило о предстоящем сокращении штата в рамках мероприятий по сокращению издержек. Увольнению подлежат 5 тыс. сотрудников компании, в числе которых управляющий персонал и простые сл

BellSouth завершила продажу акций KPN Американская компания BellSouth полностью продала принадлежавшую ей долю акций голландского телекоммуникационного оператора Royal KPN. В результате данной сделки компания зафиксировала в 1-ом квартале текущего года

Евросоюз одобрил план BellSouth по продаже акций E-Plus Евросоюз одобрил планируемую американским телекоммуникационным оператором BellSouth продажу принадлежащих ему акций германского оператора E-Plus голландскому оператору KPN Telecom. BellSouth обменяет 22,51% акций E-Plus на 9,42% акций голландского оператора. С

Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю ее историю. Н

Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ из-за празднования Дня Президента) более чем на 5%. Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю ее историю. Н

BellSouth Colombia в 2001 г. вдвое сократила свои убытки Компания BellSouth Colombia, подразделение американской компании BellSouth Corp., в 2001 г. сок

Чистая прибыль BellSouth за 2001 год составила $4,4 млрд. Чистая прибыль американского оператора связи BellSouth, за вычетом специальных выплат, в 4-м квартале составила $1,19 млрд. ($0,63 на акцию), что на 6,6% больше аналогичного показателя за предыдущий 2000 год. Общий оборот компании вырос н

Число DSL-абонентов BellSouth в 2002 году удвоится На прошлой неделе представители компании BellSouth сообщили, что в 2001 году количество пользователей абонентских цифровых линий (DSL) компании составило в общей сложности 620500 человек, за год их число выросло на 405500 человек. Учи

BellSouth уволит еще 1200 сотрудников В первом квартале 2002 года американский оператор BellSouth намерен сократить свой штат на 2%, что означает дополнительное увольнение 1200 сотрудников компании. Увольнению подлежат рядовые сотрудники подразделения, обслуживающего сеть компании

BellSouth планирует получить в 2001 г. доход в размере $30 млрд. В текущем году BellSouth ожидает увеличения уровня доходов на 7-9% до $30 млрд. Ожидается, что к концу года число абонентов цифровых линий компании достигнет 600000 (на данный момент их насчитывается 463000).

BellSouth продаст долговые обязательства на сумму $2,5 млрд. Третья по величине компания местной телефонной связи в США BellSouth планирует на этой неделе продать долговые обязательства на сумму $2,5 млрд. и сроком погашения пять, десять и тридцать лет, сообщили представители Salomon Smith Barney. Размещением до

Чистая прибыль BellSouth упала на 99% Представители американского оператора BellSouth объявили о том, что чистая прибыль компании в 3-ем квартале уменьшилась на 99% и составила $7 млн. (в расчете на одну акцию это менее одного цента, т.е. фактически отсутствие прибыли)

Звонок с таксофонов Bellsouth подорожает до 50 центов Американская компания BellSouth, которая намерена за несколько лет избавиться от оставшихся 125 тысяч таксофонов в восьми юго-восточных штатах США, повысила цены на разговоры с 35 до 50 центов. По мнению компании, э

BellSouth отказалась от покупки 50% акций бразильской компании Tess Американская компания BellSouth не будет покупать 50% акций бразильского оператора Tess, обслуживающего штат Сан-Паулу. Не объясняя причин данного шага, руководство BellSouth сообщило, что будет поощрять взаи

AT&T ведет переговоры с BellSouth о возможности слиянии Американский телефонный гигант AT&T ведет переговоры с BellSouth о слиянии бизнеса междугородной и международной телефонной связи, а также корпоративных сетей. Переговоры находятся в начальной стадии. В случае, если слияние произойдет, у компаний в

BellSouth обвиняется в недобросовестной конкуренции По сообщению The Wall Street Journal, компании BellSouth, оператору связи, предстоят судебные разбирательства в трёх штатах - Флориде, Джоржии и Алабаме. Недовольство конкурентов и регулирующих органов вызвали 20%-ые скидки на услуги компан

Illuminet купит отделение BellSouth за $25 млн. Illuminet Holdings заключилa соглашение с BellSouth International о покупке отделения BellSouth International Wireless Services,

BellSouth продаст активы европейских и израильского операторов Рональд Дайкс (Ronald Dykes), главный финансовый директор американской телекоммуникационной компании BellSouth, сообщил в интервью газете Financial Times о намерении продать активы европейских и израильских операторов. Средства от продажи активов компания намерена использовать для инвестиций в

Alcatel и BellSouth заключили трехгодичный контракт на поставку DSL-оборудования решений доступа в интернет, объявила о заключении трехгодичного соглашения на поставку широкого спектра сетевого оборудования DSL (включая оборудование для местных АТС и удаленные терминалы) компании BellSouth. Для компании BellSouth подписание соглашения является составной частью программы по развитию, реализация которой сделает технологию DSL доступной для 70% семей в юго-восточной

BellSouth продлит жизнь своих уличных таксофонов еще на год Телефонная компания BellSouth, обслуживающая девять южных штатов США, решила продлить на год, до конца 2003 г., жизнь своих 143 тысяч уличных таксофонов. Причиной этому послужили различные контракты, связанные с т

Bellsouth намерена освоить рынок междугородных переговоров в США Компания Bellsouth, один из ведущих операторов городской телефонной связи в США, решила освоить рынок услугам междугородной связи в штате Джоржия. Как заявил глава компании, в течение двух недель в Феде

BellSouth может продать свой пакет акций в израильской CellCom за $700 млн. По сообщению израильской прессы, американская компания BellSouth Corp., владеющая 37,4%-ным пакетом акций крупнейшего израильского оператора мобильн

Председатель Sprint отверг слухи о слиянии с BellSouth тавляющей услуги междугородней и международной связи в США, Билл Эсри (Bill Esrey), отверг слухи о том, что компания, переживающая финансовый кризис, осуществит слияние с местной телефонной компанией BellSouth для выживания в конкурентной борьбе с WorldCom.

Dell будет комплектовать ПК DSL-модемами и ПО соединения с Bellsouth В четверг телекоммуникационная компания Bellsouth, США, подписала договор с производителем компьютеров Dell Computer, направленный на расширение присутствия первой на рынке DSL-доступа в интернет. По договору, Dell будет комплектоват