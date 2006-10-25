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AT&T South BellSouth

AT&T South - BellSouth

СОБЫТИЯ

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25.10.2006 BellSouth сообщил о финансовых результатах за 3 квартал

Компания BellSouth, провайдер телефонных услуг, сообщил об увеличении прибыли за 3-й квартал на 29,6%. Данный рост обусловлен стабильными поступлениями от сегментов беспроводной связи и широкополосного

28.07.2006 TiVo заключила соглашение с BellSouth

Компания TiVo, производящая цифровые видеорекордеры, сообщила о достижении совместного маркетингового соглашения с BellSouth по продвижению своих устройств с абонементами высокоскоростного доступа в интернет. TiVo сообщает, что абоненты BellSouth смогут использовать ее устройства для составления граф
24.07.2006 Чистая прибыль BellSouth в 1 полугодии 2006 г. сократилась на 10,1%

Чистая прибыль третьей по величине в США телефонной компании BellSouth по US GAAP в 1 полугодии 2006 г. сократилась на 10,1% - до $1,67 млрд. по сравнению с $1,86 млрд., полученными за первые шесть месяцев 2005 г., сообщает РБК. Выручка компании в 1 полу
19.05.2006 BellSouth потребовала от USA Today опровержения

Компания BellSouth, третья по величине коммуникационная компания, потребовала от USA Today опровергнуть публикацию, в которой говорилось, что компания сотрудничала с американским разведывательным управл
17.05.2006 BellSouth и AT&T попали в исковое заявление по поводу записей разговоров

Компании BellSouth и AT&T оказались среди компаний, на которые было подано исковое заявление с оцененным ущербом $200 млрд. Иск касается защиты частной жизни. Напомним, на прошлой неделе разразился скан
07.03.2006 $67 млрд - мегапоглощение на рынке связи

cations купил оператора дальней связи AT&T за $16 млрд. Компания, изменившая свое название после поглощения, обслуживает 13 штатов, в основном в западных и юго-западных областях страны. После покупки BellSouth — третьего крупнейшего локального телефонного оператора страны — в зону обслуживания AT&T войдут еще 9 юго-восточных штатов, то есть в совокупности компания будет обслуживат
06.03.2006 AT&T покупает BellSouth за $67 млрд.

Компания AT&T объявила о покупке компании BellSouth. Сумма сделки составляет $67 млрд. Данное приобретение позволит AT&T расширить свое влияние на американском рынке телефонии и передачи данных. В данный момент AT&T владеет 60% акций C
25.07.2005 Квартальная прибыль BellSouth сократилась на 20,2%

Чистая прибыль третьей по величине в США телефонной компании BellSouth во 2 квартале 2005 г. сократилась на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает РБК. Такие данные приведены в опубликованном сегодня финансовом отчете компан
09.03.2004 Telefonica купила латиноамериканские активы BellSouth за $5,85 млрд.

Третий по величине телекоммуникационный оператор Европы, испанская компания Telefonica, согласилась приобрести латиноамериканские активы американской BellSouth за $5,85 млрд., сообщили в понедельник, 8 марта, представители Telefonica. BellSouth также в своем заявлении подтвердила факт сделки, отметив, что в результате ее долговое брем
04.03.2004 Telefonica готова потратить $5 млрд. на расширение в Америке

ведет переговоры о приобретении латиноамериканских активов мобильной связи американского оператора BellSouth, сделка оценивается в $5 млрд.. сообщает Reuters, ссылаясь на испанскую деловую пре
29.05.2003 BellSouth переводит латиноамериканские сети на CDMA

Американская телекоммуникационная компания BellSouth, имеющая широкую сеть региональных представительств в странах Латинской Америки, обнародовала планы по переходу в этом регионе с технологии TDMA на CDMA в течение ближайших 5 лет. Пер
13.03.2003 IBM и BellSouth будут предоставлять сетевые услуги и хостинг для бизнес-клиентов

В среду корпорация IBM объявила о заключении партнерского соглашения с крупным телекоммуникационным оператором BellSouth по совместному оказанию сетевых услуг и хостинга для корпоративных клиентов в США. По соглашению, центры электронного бизнеса BellSouth в Майами и Атланте, открытые в конце 200
24.01.2003 Квартальная прибыль BellSouth сократилась на четверть

а четверть. Повсеместный переход на использование мобильных телефонов и электронной почты привел к значительному сокращению количества линий проводной связи. Только за 4-й квартал число обслуживаемых BellSouth линий связи снизилось на 3,2%. Оборот компании без учета показателей оператора мобильной связи Cingular составил $5,69 млрд. против $6,21 млрд. за аналогичный период прошлого года. Чи
23.12.2002 BellSouth и SBC получили разрешение на предоставление услуг дальней связи

ла первой в США региональной телефонной компанией, получившей разрешение на предоставление услуг дальней связи во всех обслуживаемых компанией регионах. Федеральная комиссия связи США (FCC) разрешила BellSouth предоставление услуг междугородней и международной связи в штатах Флорида и Теннеси, в общей сложности компания предоставляет подобные услуги в 9 штатах - помимо упомянутых, - Алабаме
23.10.2002 Квартальная прибыль BellSouth составила $733 млн.

Представители американской телекоммуникационной компании BellSouth сообщили, что по итогам третьего квартала прибыль компании составила $733 млн. (39

21.05.2002 BellSouth сократит 5000 служащих

Руководство американского оператора BellSouth сообщило о предстоящем сокращении штата в рамках мероприятий по сокращению издержек. Увольнению подлежат 5 тыс. сотрудников компании, в числе которых управляющий персонал и простые сл
21.03.2002 BellSouth завершила продажу акций KPN

Американская компания BellSouth полностью продала принадлежавшую ей долю акций голландского телекоммуникационного оператора Royal KPN. В результате данной сделки компания зафиксировала в 1-ом квартале текущего года

11.03.2002 Евросоюз одобрил план BellSouth по продаже акций E-Plus

Евросоюз одобрил планируемую американским телекоммуникационным оператором BellSouth продажу принадлежащих ему акций германского оператора E-Plus голландскому оператору KPN Telecom. BellSouth обменяет 22,51% акций E-Plus на 9,42% акций голландского оператора. С
22.02.2002 Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ

Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю ее историю. Н
22.02.2002 Новости Ciena, BellSouth и Cisco обвалили NASDAQ

из-за празднования Дня Президента) более чем на 5%. Основными источниками негативных новостей, обусловивших итоговое падение техсектора и рынка в целом, стали три технологические корпорации - Ciena, BellSouth и Cisco Systems. Так, оптоволоконная компания Ciena объявила свои квартальные показатели: доходы компании понизились, а квартальные убытки оказались максимальными за всю ее историю. Н
19.02.2002 BellSouth Colombia в 2001 г. вдвое сократила свои убытки

Компания BellSouth Colombia, подразделение американской компании BellSouth Corp., в 2001 г. сок
24.01.2002 Чистая прибыль BellSouth за 2001 год составила $4,4 млрд.

Чистая прибыль американского оператора связи BellSouth, за вычетом специальных выплат, в 4-м квартале составила $1,19 млрд. ($0,63 на акцию), что на 6,6% больше аналогичного показателя за предыдущий 2000 год. Общий оборот компании вырос н
09.01.2002 Число DSL-абонентов BellSouth в 2002 году удвоится

На прошлой неделе представители компании BellSouth сообщили, что в 2001 году количество пользователей абонентских цифровых линий (DSL) компании составило в общей сложности 620500 человек, за год их число выросло на 405500 человек. Учи
17.12.2001 BellSouth уволит еще 1200 сотрудников

В первом квартале 2002 года американский оператор BellSouth намерен сократить свой штат на 2%, что означает дополнительное увольнение 1200 сотрудников компании. Увольнению подлежат рядовые сотрудники подразделения, обслуживающего сеть компании
08.11.2001 BellSouth планирует получить в 2001 г. доход в размере $30 млрд.

В текущем году BellSouth ожидает увеличения уровня доходов на 7-9% до $30 млрд. Ожидается, что к концу года число абонентов цифровых линий компании достигнет 600000 (на данный момент их насчитывается 463000).
24.10.2001 BellSouth продаст долговые обязательства на сумму $2,5 млрд.

Третья по величине компания местной телефонной связи в США BellSouth планирует на этой неделе продать долговые обязательства на сумму $2,5 млрд. и сроком погашения пять, десять и тридцать лет, сообщили представители Salomon Smith Barney. Размещением до
22.10.2001 Чистая прибыль BellSouth упала на 99%

Представители американского оператора BellSouth объявили о том, что чистая прибыль компании в 3-ем квартале уменьшилась на 99% и составила $7 млн. (в расчете на одну акцию это менее одного цента, т.е. фактически отсутствие прибыли)
15.10.2001 Звонок с таксофонов Bellsouth подорожает до 50 центов

Американская компания BellSouth, которая намерена за несколько лет избавиться от оставшихся 125 тысяч таксофонов в восьми юго-восточных штатах США, повысила цены на разговоры с 35 до 50 центов. По мнению компании, э
10.10.2001 BellSouth отказалась от покупки 50% акций бразильской компании Tess

Американская компания BellSouth не будет покупать 50% акций бразильского оператора Tess, обслуживающего штат Сан-Паулу. Не объясняя причин данного шага, руководство BellSouth сообщило, что будет поощрять взаи
04.10.2001 AT&T ведет переговоры с BellSouth о возможности слиянии

Американский телефонный гигант AT&T ведет переговоры с BellSouth о слиянии бизнеса междугородной и международной телефонной связи, а также корпоративных сетей. Переговоры находятся в начальной стадии. В случае, если слияние произойдет, у компаний в
03.09.2001 BellSouth обвиняется в недобросовестной конкуренции

По сообщению The Wall Street Journal, компании BellSouth, оператору связи, предстоят судебные разбирательства в трёх штатах - Флориде, Джоржии и Алабаме. Недовольство конкурентов и регулирующих органов вызвали 20%-ые скидки на услуги компан
31.08.2001 Illuminet купит отделение BellSouth за $25 млн.

Illuminet Holdings заключилa соглашение с BellSouth International о покупке отделения BellSouth International Wireless Services,
29.08.2001 BellSouth продаст активы европейских и израильского операторов

Рональд Дайкс (Ronald Dykes), главный финансовый директор американской телекоммуникационной компании BellSouth, сообщил в интервью газете Financial Times о намерении продать активы европейских и израильских операторов. Средства от продажи активов компания намерена использовать для инвестиций в
29.08.2001 Alcatel и BellSouth заключили трехгодичный контракт на поставку DSL-оборудования

решений доступа в интернет, объявила о заключении трехгодичного соглашения на поставку широкого спектра сетевого оборудования DSL (включая оборудование для местных АТС и удаленные терминалы) компании BellSouth. Для компании BellSouth подписание соглашения является составной частью программы по развитию, реализация которой сделает технологию DSL доступной для 70% семей в юго-восточной
22.08.2001 BellSouth продлит жизнь своих уличных таксофонов еще на год

Телефонная компания BellSouth, обслуживающая девять южных штатов США, решила продлить на год, до конца 2003 г., жизнь своих 143 тысяч уличных таксофонов. Причиной этому послужили различные контракты, связанные с т
02.08.2001 Bellsouth намерена освоить рынок междугородных переговоров в США

Компания Bellsouth, один из ведущих операторов городской телефонной связи в США, решила освоить рынок услугам междугородной связи в штате Джоржия. Как заявил глава компании, в течение двух недель в Феде
27.04.2001 BellSouth может продать свой пакет акций в израильской CellCom за $700 млн.

По сообщению израильской прессы, американская компания BellSouth Corp., владеющая 37,4%-ным пакетом акций крупнейшего израильского оператора мобильн
27.03.2001 Председатель Sprint отверг слухи о слиянии с BellSouth

тавляющей услуги междугородней и международной связи в США, Билл Эсри (Bill Esrey), отверг слухи о том, что компания, переживающая финансовый кризис, осуществит слияние с местной телефонной компанией BellSouth для выживания в конкурентной борьбе с WorldCom.
23.03.2001 Dell будет комплектовать ПК DSL-модемами и ПО соединения с Bellsouth

В четверг телекоммуникационная компания Bellsouth, США, подписала договор с производителем компьютеров Dell Computer, направленный на расширение присутствия первой на рынке DSL-доступа в интернет. По договору, Dell будет комплектоват
24.01.2001 Квартальная прибыль BellSouth достигла $1,1 млрд.

Американская компания BellSouth, оператор телекоммуникаций, сообщила о финансовых итогах четвертого квартала. Прибыль компании выросла на 6,3% и достигла $1,1 млрд., а дивиденды по акциям выросли с 55 до 59 центов.


Публикаций - 234, упоминаний - 257

AT&T South и организации, системы, технологии, персоны:

AT&T Inc 1726 67
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 55
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 52
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 50
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 39
Cisco Systems 5372 23
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 22
Verizon - WorldCom 501 22
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 20
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 19
Microsoft Corporation 25775 18
Vodafone Group 1412 18
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Deutsche Telekom 954 17
Intel Corporation 12811 16
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 16
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 15
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 15
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 13
Lenovo Motorola 3566 12
Dell EMC 5180 11
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 10
TI - Texas Instruments Incorporated 848 10
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 10
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 9
E-Plus 84 9
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 9
CA Technologies - Computer Associates 392 9
America Movil 55 9
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
MCI Worldcom 126 6
MCI 177 6
KLA Corporation 77 6
Apple Inc 13156 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 21
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 10
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 8
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 7
Amgen 25 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
Enron - Enrongate 122 6
Global Partners Securities 42 6
McDonald’s - Макдоналдс 220 6
American Express - Amex 338 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
DuPont - Дюпон 101 5
Prudential Securities 68 4
Alcoa 49 4
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
eBay Inc 1640 4
UPS 216 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 4
Merrill Lynch 454 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
International Paper 27 3
Lilly - Eli Lilly and Company 30 3
Walt Disney Company 647 3
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 3
Charles Schwab 89 2
Thomas Weisel Partners 44 2
State Street Global Advisors 36 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Baker Hughes 11 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
Stoneridge Investment Partners 2 2
The Home Depot Inc 66 2
Continental Airlines 30 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
PanAgora Asset Management 2 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 30
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Правительство Венесуэлы - Conatel - National Commission of Telecommunications 3 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Аргентины - органы государственной власти 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
Ассоциация менеджеров 107 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 64
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 52
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 11
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 9
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 5
CompactPCI - системная шина, используемая в промышленной автоматике 51 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 4
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Microsoft Windows 2000 8678 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 11
Apple iPhone 6 4861 6
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 61 4
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 3
Microsoft Windows 16882 3
Oracle PeopleSoft 426 3
Xperi TiVo 84 3
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
Yahoo! Doga 3 2
AT&T South - BellSouth Mobility DCS 3 2
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Linux OS 11533 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
SAP Ariba 309 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
SAP Sybase 292 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
Amdocs Ensemble 7 1
Amdocs CRM 12 1
Amdocs ClarifyCRM 5 1
HP - palmOne - Palm Pilot 65 1
Nokia Cseries 79 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 15 1
Canon CR2 - формат RAW-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы 13 1
Yahoo! Music Jukebox - Yahoo! MusicBook 19 1
AT&T - SBC-Yahoo! 3 1
Telia Company - TeliaSonera Parkit 2 1
NTT DoCoMo FOMA - Freedom of Mobile Multimedia Access - свобода доступа к мобильным мультимедийным ресурсам 9 1
Nokia Alcatel-Lucent - NetCare 12 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 1
Nokia Alcatel-Lucent - LambdaXtreme 2 1
ZTE Open 11 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Williams Jennifer - Уильямс Дженнифер 6 4
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
Peters Edgar - Питерс Эдгар 2 2
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 2
Winnick Gary - Винник Гэри 6 2
Charlop Gordon - Чарлоп Гордон 2 2
Driscoll Mike - Дрисколл Майк 4 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Joseph Cohen Abby - Джозеф Коэн Эбби 12 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Pears Brian - Пирс Брайан 6 2
Awad James - Оуэд Джеймс 8 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Benton Jeffrey - Бентон Джеффри 6 2
Heekin Tim - Хикин Тим 21 2
Weill Sanford - Вэйлл Сэнфорд 2 2
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Горбунцов Сергей 8 1
Сапожков Игорь 2 1
Semel Terry - Семел Терри 43 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Goddard David - Годдард Дэвид 1 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
Greengart Avi - Грингарт Ави 3 1
Kalyanaraman Shivkumar - Кальянараман Шивкумар 1 1
Forsee Gary - Форси Гэри 4 1
Carp Daniel - Карп Дэниел 5 1
Amelio Gil - Амелио Джил 4 1
Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 1
Weinstein Andrew - Вайнштейн Эндрю 7 1
McMaster Jack - МакМастер Джек 3 1
Altman Edward - Альтман Эдвард 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 157
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Европа 24964 21
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Япония 13807 12
Франция - Французская Республика 8177 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Нидерланды 3746 10
США - Нью-Йорк 3180 9
Бразилия - Федеративная Республика 2520 9
США - Калифорния 4829 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Испания - Королевство 3840 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Канада 5082 7
США - Джорджия 335 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Индия - Bharat 5870 6
Америка - Американский регион 2206 6
Китай - Тайвань 4245 6
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 6
США - Невада 214 6
США - Южная Каролина 96 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Израиль 2856 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
США - Техас 1048 5
Аргентина - Аргентинская Республика 615 5
США - Флорида 786 5
США - Луизиана 110 5
США - Алабама 147 4
США - Миссисипи 65 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Дания - Королевство 1337 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Чили - Республика 494 4
Колумбия - Республика 551 4
США - Джорджия - Атланта 265 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 34
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 20
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 11
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Аренда 2687 4
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Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 4
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ISDEX интернет-индекс 250 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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