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США Алабама

СОБЫТИЯ


20.02.2009 Университет Алабамы пострадал от хакерской атаки

Об очередной масштабной утечке недавно сообщил Университет штата Алабама. По информации аналитического центра Perimetrix, учебное заведение пострадало от хакерской атаки, инициированной неизвестным злоумышленником. Хакеру удалось получить доступ к персональн
05.12.2007 Система безопасности штата Алабама создана на базе Google Earth

Как сообщает пресс-служба компании Google, губернатор штата Алабама Боб Райли представил на минувшей неделе комплект бвз данных и средств работы с ними для Google Earth, разработанный департаментом государственной безопасности штата и предназначенный дл
17.08.2007 Boeing переносит производство кинетических боеголовок в Алабаму

ирения производства кинетических боеголовок для перехватчиков баллистических ракет системы Aegis (KW SM-3, kinetic warhead Standard Missile-3) переносится на предприятие компании в г. Хантсвилл (штат Алабама). Ракета-перехватчик SM-3 производится совместно корпорациями Boeing и Raytheon. В рамках работ по созданию эшелонированной системы ПРО США Boeing является генеральным подрядчиком по пр
09.01.2002 FiberCore откроет в 2004 году завод по производству волоконно-оптических кабелей в штате Алабама

FiberCore Inc., производитель волоконно-оптического кабеля, получил финансирование от пенсионного фонда штата Алабама для завершения строительства своего завода в городе Оберн. На создание новых производственных мощностей компания потратила $30 млн., завод начнёт функционировать в 2004 году. Заводы ком
05.04.2000 В Алабаме начат суд над хакером, который нанес ущерб провайдерской службе в размере $5000

23-летний Браен Майкл Якобс, житель города Мобила, Алабама, был обвинен в совершении 16 мая 1999 года "преднамеренной пересылки кодов и команд компьютеру Internet Service Provider", из-за чего провайдерская служба понесла ущерб в размере $5000.

Публикаций - 147, упоминаний - 167

США и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Apple Inc 13154 11
Microsoft Corporation 25775 9
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 8
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Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 4
AT&T South - BellSouth 234 4
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Sierra Monolithics 3 2
Textron - AAI Corporation 19 2
Samsung Electronics 11064 2
Ростелеком 10948 2
SAP SE 5601 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
HPE SGI - Silicon Graphics 390 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
PayPal 671 2
Palo Alto Networks 209 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 26 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 2
Teledyne Technologies - Teledyne CARIS - Teledyne Brown 9 1
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 22 1
Телематические системы 60 1
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 43 1
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 1
Booz Allen Hamilton 36 1
TotalEnergies - SunPower - PowerLight 11 1
Lockheed Martin 777 8
Boeing 1031 7
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 4
General Dynamics 60 3
Hyundai Motor Company 436 3
Walt Disney Company 647 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 2
Storm Ventures 5 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
UPS 216 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Alpari - Альпари 67 2
Merrill Lynch 454 2
Ball Aerospace & Technologies 49 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Caterpillar - 93 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Sherpa Capital 2 1
Миракс Парк 1 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 11 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Светлый город ГК 5 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
Lilly - Eli Lilly and Company 30 1
eBay Inc 1640 1
BMW Group 482 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 31
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 23
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
U.S. CIS - United States Citizenship and Immigration Services - Служба гражданства и иммиграции США 7 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Microsoft Windows 16882 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 4
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 4
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 3
Apple iPad 4011 3
Microsoft Dynamics 1197 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 2
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 2
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 2
Caltech Submillimeter Observatory - JCMT - James Clerk Maxwell Telescope - инфракрасный телескоп Джеймса Кларка Максвелла 11 2
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 2
Google Android 15243 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Acer Predator 224 2
Apple iPhone 6 4861 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Intel Itanium 649 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Google Keep 34 2
Google APIs - Google Application Programming Interfaces 19 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 1
Nasdaq NBI - Biotechnology Index - American Stock Exchange Biotech Index, ASEBI 1 1
Yota Бизнес 61 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 1
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 1
Lockheed Martin - JASSM - Joint Air-to-Surface Standoff Missile 15 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 5
Falconer David - Фалконер Дэвид 4 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Moore Dena - Мур Дена 3 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Попова Мария 141 3
Гулькин Павел 14 2
Hoover Richard - Гувер Ричард 2 2
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 2
Stockman Peter - Стокман Питер 2 2
Sessions Jeff - Сешшенс Джефф 2 2
Kawai Ryoichi - Каваи Риоичи 2 2
Brown Michael - Браун Майкл 36 2
Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
Weisman Jonathan 2 2
Blakeslee Richard - Блэксли Ричард 4 2
Brown Mike - Браун Майк 15 2
Deutschman Alan - Доичман Алан 4 2
Stevens Scott - Стивенс Скотт 3 2
McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 2
Marshall Matt 4 2
Коробова Анна 25 1
Шевченко Григорий 18 1
Антониади Георгий 16 1
Козлов Павел 21 1
Мелкумов Александр 4 1
Лесь Алексей 10 1
Максименко Владимир 10 1
Каштанов Михаил 5 1
Чернышев Виктор 6 1
Catz Safra - Катц Сафра 42 1
Eich Brendan - Айк Бренден 15 1
Bajarin Tim - Баджарин Тим 15 1
Bajarin Tim - Бахарин Тим 6 1
Chamitoff Gregory - Шэметофф Грегори 11 1
Кузьменко Юрий 5 1
Cornyn John - Корнин Джон 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 93
США - Хантсвилл 59 42
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
США - Калифорния 4829 18
Россия - РФ - Российская федерация 166167 16
Великобритания - Бирмингем 101 15
США - Флорида 786 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Европа 24964 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
США - Техас 1048 12
США - Миссисипи 65 11
Солнечная система - Solar system 2569 11
США - Луизиана 110 10
США - Джорджия 335 9
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 8
США - Огайо 291 8
США - Теннесси 125 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
США - Кентукки 83 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
США - Аризона 549 6
США - Массачусетс 517 6
США - Мэриленд 299 6
США - Южная Каролина 96 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
США - Нью-Йорк 3180 5
США - Нью-Джерси 307 5
США - Орегон 255 5
США - Колорадо 385 5
США - Висконсин 118 5
США - Айова 129 4
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 4
США - Иллинойс 340 4
США - Калифорния - Сан-Диего 370 4
США - Вирджиния - Виргиния 288 4
США - Калифорния - Саннивейл 89 4
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 3
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 3
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 9
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
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