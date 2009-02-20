Получите все материалы CNews по ключевому слову
США Алабама
СОБЫТИЯ
|20.02.2009
|
Университет Алабамы пострадал от хакерской атаки
Об очередной масштабной утечке недавно сообщил Университет штата Алабама. По информации аналитического центра Perimetrix, учебное заведение пострадало от хакерской атаки, инициированной неизвестным злоумышленником. Хакеру удалось получить доступ к персональн
|05.12.2007
|
Система безопасности штата Алабама создана на базе Google Earth
Как сообщает пресс-служба компании Google, губернатор штата Алабама Боб Райли представил на минувшей неделе комплект бвз данных и средств работы с ними для Google Earth, разработанный департаментом государственной безопасности штата и предназначенный дл
|17.08.2007
|
Boeing переносит производство кинетических боеголовок в Алабаму
ирения производства кинетических боеголовок для перехватчиков баллистических ракет системы Aegis (KW SM-3, kinetic warhead Standard Missile-3) переносится на предприятие компании в г. Хантсвилл (штат Алабама). Ракета-перехватчик SM-3 производится совместно корпорациями Boeing и Raytheon. В рамках работ по созданию эшелонированной системы ПРО США Boeing является генеральным подрядчиком по пр
|09.01.2002
|
FiberCore откроет в 2004 году завод по производству волоконно-оптических кабелей в штате Алабама
FiberCore Inc., производитель волоконно-оптического кабеля, получил финансирование от пенсионного фонда штата Алабама для завершения строительства своего завода в городе Оберн. На создание новых производственных мощностей компания потратила $30 млн., завод начнёт функционировать в 2004 году. Заводы ком
|05.04.2000
|
В Алабаме начат суд над хакером, который нанес ущерб провайдерской службе в размере $5000
23-летний Браен Майкл Якобс, житель города Мобила, Алабама, был обвинен в совершении 16 мая 1999 года "преднамеренной пересылки кодов и команд компьютеру Internet Service Provider", из-за чего провайдерская служба понесла ущерб в размере $5000.
США и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.