Индексная книга (каталог) CNews*
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Великобритания Бирмингем
СОБЫТИЯ
Публикаций - 101, упоминаний - 117
Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1784 9
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
|Silicon 494 3
|РИА Новости 1033 3
|New Scientist 1448 2
|Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
|The Verge - Издание 619 2
|San Francisco Chronicle 34 1
|Mash - telegram-канал 22 1
|Uckfield FM 1 1
|Phys.org 972 1
|Computer Weekly 376 1
|Total Telecom 613 1
|Cellular News 234 1
|The Engineer 79 1
|Die Welt 80 1
|Башинформ ИА 7 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|ZDnet 663 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|Ars Technica 450 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
|DistriNet 1 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Pen Test Partners 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.