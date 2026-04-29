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Великобритания Бирмингем

Великобритания - Бирмингем

СОБЫТИЯ


29.04.2026 На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму 1
15.01.2026 Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян 1
13.01.2026 Город-миллионник остановил переезд с SAP на Oracle. Новую систему не могут запустить почти семь лет, за это время город обанкротился, а чиновники не научились с ней работать 5
04.09.2025 Dreame Europe сообщила о росте выручки на 139% за период с января по июль 2025 года 1
21.03.2025 Пользователи древней SAP ERP отказываются переходить на новейшую S/4HANA даже под угрозой прекращения поддержки 1
26.02.2025 Переезд с SAP на Oracle чуть не обанкротил миллионный город. Чиновники понятия не имели, что покупают 4
10.10.2024 Селяне из российской глубинки снесли вышку сотовой связи, потому что «излучения никто не отменял» 1
23.07.2024 Британский Минфин десятилетиями эксплуатирует SAP 20-летней давности и не может найти ему замену 1
08.05.2024 Древний университет остался без зарплаты из-за кривого софта Oracle и перешел на Excel 1
05.03.2024 Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты 1
19.02.2024 Финансовая столица мира отказывается от Oracle 3
06.09.2023 Город-миллионник без предупреждения объявил себя банкротом из-за переезда с софта SAP на Oracle 4
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
02.12.2020 Россияне не дали Tele2 построить сотовую вышку: 4G угрожало их жизни и здоровью 1
07.07.2020 Украинцы восстали против 5G: Они требуют запретить эти сети 1
10.06.2020 Англичанин уничтожил вышку 4G, перепутав ее с 5G 1
29.05.2020 Начались продажи чудо-флешки, защищающей от 5G и коронавируса. Ее можно заказать и в России 1
06.04.2020 В Англии поджигают вышки 5G-сетей: «Они распространяют коронавирус» 1
08.05.2019 Военные впервые в истории ответили на кибератаку ударом с воздуха 1
23.07.2018 Ученые нечаянно обернули вспять часть процессов старения 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
28.02.2018 Autodesk открыла «фабрику будущего» в Великобритании 1
16.10.2017 Найдена фундаментальная дыра в сетях Wi-Fi всего мира 1
26.07.2017 Решение Autodesk CFD получило сертификат соответствия стандартам РФ 1
07.06.2016 Лондон и Бристоль признаны самыми «умными» городами Великобритании 2
11.06.2015 Elittech займется поставкой видеоконтроллеров Seada Technology в Россию, Казахстан и Белоруссию 1
21.11.2013 Autodesk намерена приобрести Delcam 1
30.09.2013 Дистанционная работа делает нас счастливее? 1
28.12.2011 К Рождеству на суперколлайдере открыли новую частицу 1
05.04.2011 Британский суперкомпьютер моделирует падение Византии 1
14.08.2010 F1 2010. Дата выхода 1
03.08.2010 F1 2010. Видео 1
22.07.2010 У Стоунхенджа обнаружен деревянный двойник 1
07.07.2010 F1 2010. Видео 1
15.06.2010 F1 2010. Скриншоты с Е3 1
15.05.2010 F1 2010. Скриншоты 1
27.04.2010 F1 2010. Видео 1
15.04.2010 И снова скриншоты из F1 2010 1

Публикаций - 101, упоминаний - 117

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

Codemasters 244 11
SAP SE 5601 8
Intel Corporation 12811 7
Oracle Corporation 7074 7
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Samsung Electronics 11065 3
Microsoft Corporation 25775 3
Autodesk 639 3
Vodafone Group 1412 3
Autodesk AMF - Autodesk Advanced Manufacturing Facility 4 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 2
Atmel 49 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Sophia Antipolis - София-Антиполис - технопарк 23 2
Excelsa 2 2
Furuno Electric - Фуруно Еврус 17 2
Unit4 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Huawei 4677 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Toshiba Corporation 2980 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 2
Leica Camera 282 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
НАГ - NAG 20 1
Google LLC 12690 1
KUKA Robotics 41 1
Capgemini Consulting 131 1
GTS - Global Telesystems 43 1
Delta Системы безопасности - Дельта Системы безопасности 10 1
Lattice Semiconductor 27 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Бристоль - сеть магазинов 32 2
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 2
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 2
Hyundai Motor Company 436 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
Europcar 7 1
Wetherspoons 1 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Bershka 4 1
H&M 25 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Tesco 84 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Nando's 1 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
UK Historic Building and Monuments Commission for England - English Heritage - Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии - Английское наследие 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 1
Mega Image 1 1
BAC - Briggs Automotive Company 1 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Piraeus Bank - Пиреус Банк 2 1
Идея Банк - Idea Bank - СОМБелБанк - ЮнионБанк 4 1
Toby Carvery 1 1
Международный аэропорт Пудун - Shanghai Pudong International Airport - ИАТА: PVG – ИКАО: ZSPD 8 1
ProCredit Holding - ProCredit Bank - ПроКредит Банк 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
Президент Украины 128 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
ЦСПС - Центр стандартизации и подтверждения соответствия 3 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 11
VK - Mail.Ru Почта 418 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 11
Microsoft Windows 2000 8678 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 6
Oracle Fusion ERP 68 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 4
Microsoft Windows 16882 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
NASA Deep Impact 38 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 2
FreePik 1841 2
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
BioShield USB Key 5G 4 2
Intel Itanium 649 2
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 1
Autodesk Fusion 360 10 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 1
Autodesk Forge 4 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
SEGA Rally - компьютерная игра (гоночная игра) 15 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
NCsoft - ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 52 1
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 1
Nasdaq NBI - Biotechnology Index - American Stock Exchange Biotech Index, ASEBI 1 1
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 11
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 4
Свириденко Андрей 99 2
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 2
Brown Michael - Браун Майкл 36 2
Coates Andrew - Коутс Эндрю 6 2
Brown Mike - Браун Майк 15 2
Clarke Charles - Кларки Чарльз 7 2
Лакичевич Илья 1 1
Шарафутдинов Динар 2 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Olejnik Lukasz - Олейник Лукаш 2 1
Powis Stephen - Повис Стивен 1 1
Manelis Ronen - Манелис Ронен 1 1
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 1
Clarke Peter - Кларк Питер 4 1
Hall Toby - Холл Тоби 1 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Ласкавый Сергей 23 1
Потаков Станислав 1 1
Schäge Sven - Шраг Свен 1 1
Разумикин Геннадий 6 1
Robison Jeannie - Робизон Джинни 1 1
Гордей Юлиана 1 1
Hussain Junaid - Хуссейн Джунаид 1 1
Saxena Nitesh - Саксена Нитеш 1 1
Ажгирей Петр 2 1
Dedicoat Chris - Дедикот Крис 2 1
Shirvanian Maliheh - Ширванян Малихех 1 1
Andrews Steve - Эндрюс Стив 5 1
Mulloy Chuck - Маллой Чак 15 1
Mulcahy Anne - Малкахи Энн 12 1
Вайзи Эд - Vaizey Ed 2 1
Starmer Keir - Стармер Кир 6 1
Boyar Scott - Бояр Скотт 1 1
Shabana Mahmud - Шабана Махмуд 1 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Европа 24964 24
США - Алабама 147 15
Южная Корея - Республика 7052 13
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Великобритания - Лондон 2432 9
Великобритания - Мерсисайд 10 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Великобритания - Ливерпуль 22 8
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Индия - Bharat 5870 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Украина 7928 6
Япония 13807 5
Бельгия - Королевство 1192 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
США - Калифорния 4829 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 5
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 4
Ирландия - Республика 1051 4
Канада 5082 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Германия - Бавария - Мюнхен 485 4
Италия - Рим 208 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Дания - Королевство 1337 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Израиль 2856 3
Нидерланды 3746 3
Эстония - Эстонская Республика 764 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
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Физика - Physics - область естествознания 2940 6
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