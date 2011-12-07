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Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive



07.12.2011 «СмартЛабс» стала первым в России интегратором решений Widevine DRM 1
18.03.2011 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа» 1
16.12.2009 ASUS UL50Vt: утонченная натура с богатой функциональностью 1
03.09.2009 HP OfficeJet Pro 8500: МФУ на все руки 1
12.03.2008 Easy Drive Data Recovery 1.1: восстановление данных 1
12.11.2007 Easy Drive Data Recovery 1.0: восстановление данных 1
07.11.2007 Хиты продаж сентября: принтеры-бестселлеры 1
04.10.2007 Easy File Undelete 1.1 - восстановление данных 1
04.09.2007 Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ 1
04.09.2007 Поделись впечатлениями! 1
23.03.2007 «Скай Линк» и Ubiquam представили первый в мире двухстандартный телефон 1
25.01.2007 Многофункциональный DVD-проигрыватель от Xoro выходит в продажу 1
16.10.2006 Acer представил новую линейку мультимедийных ПК 1
31.08.2006 Creative представил широкоэкранный плеер ZEN Vision 1
13.07.2006 Целых 37 дюймов Toshiba 1
07.07.2006 Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро 1
29.06.2006 RoverMedia Aria DP070FM, DP100FM и DP200FM – тройняшки российского бренда 1
23.06.2006 Макро: как выбрать внешний жесткий диск 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: самые "домашние" МФУ 1
15.06.2006 Mobitia создала свой Origami 1
13.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: Пять лучших цифровых диктофонов 1
06.02.2006 Aspire E659: новый медиацентр Acer на платформе Intel Viiv 1
12.01.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие мультиформатные картридеры 1
03.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших домашних фотопринтеров 1
25.07.2005 Фотопринтер НР: восьмицветная печать доступна 1
07.06.2005 Xoro HSD 4000: новый мультиформатный DVD-проигрыватель 1
08.04.2005 Практика: что нужно знать о картах памяти 1
31.03.2005 Выбор ZOOM.CNews: MP3-плееры на картах памяти 1
29.03.2005 Acer обновил линейку ПК 1
10.03.2005 Aspire T620: новый игровой компьютер Acer 1
21.02.2005 HP анонсировал профессиональный фотопринтер Photosmart 8750 1
24.01.2005 MP3-плееры - плюсы и минусы всех моделей 1
24.12.2004 "Епос" представил новую технологию восстановления информации с флэш-накопителей 1
22.12.2004 Acer представил новый настольный ПК 1
21.12.2004 Epson PhotoViewer – сундук с фотосокровищами 1
26.11.2004 Acer TravelMate 8004LMi – ноутбук для секретной работы 1
04.11.2004 Acer: Покупателю мобильного ПК - MP3-плеер Acer в подарок 1
29.10.2004 Kraftway представила универсальный центр домашних развлечений 1
28.10.2004 Sony MZ-NHF800 - золотая середина Hi-MD-линейки 1
26.10.2004 Brother анонсировал три струйных цветных МФУ 1

Публикаций - 151, упоминаний - 171

Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11262 23
HP Inc. 5313 20
Sony 6145 16
Toshiba Corporation 2830 15
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 14
Seiko Epson Corporation 864 12
Samsung Electronics 9333 12
HP - Hewlett-Packard 3567 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 9
Microsoft Corporation 22497 8
Lenovo EMC - Iomega 173 7
Olympus 450 7
Lexmark - Лексмарк 282 6
Nvidia Corp 3118 6
SanDisk 311 6
Fujifilm - Fuji Photo Film 313 5
Canon 1339 5
AMD Graphics Product Group - ATI 872 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Fujitsu 1898 4
Seagate Technology 685 4
Casio 325 4
Philips 1960 4
NEC 1740 4
Apple Inc 10683 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Rover - RoverComputers 397 3
MAS Elektronik AG 190 3
HP Compaq Computer Corp 1905 3
Dell EMC 4736 3
Sharp Corporation 1024 3
Lenovo Motorola 3463 3
Brother 179 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 2
Qualcomm Technologies 1639 2
Kingston Technology 186 2
Adobe Systems 1443 2
JVC Kenwood 390 2
Eastman Kodak - Кодак 481 2
KDDI Corporation 250 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
Seiko Instruments Inc - SII 18 2
Metallica - американская метал-группа 34 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
EMI Group 60 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 98 1
Щука - дизайн-студия 13 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Беталинк 102 1
Sony BMG 183 1
UMG - Universal Music Group 253 1
WMG - Warner Music Group 201 1
Yamaha - Ямаха 98 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
Carl Zeiss 294 1
Dyson 100 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 19 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 94
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 66
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 668 61
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 45
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 29
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 27
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 24
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - printing devices 1660 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 16
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 863 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 13
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 1153 13
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 246 12
DDR - Double data rate 2422 11
Microsoft WMA - Windows Media Audio 942 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 9
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 8
МФУ - Многофункциональное устройство 892 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 6
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 958 6
Фотокамеры - Фотоаппараты 1425 6
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 6
WAV - Waveform Audio File Format 463 6
ТВ-тюнер - TV tuner 447 6
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 6
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 534 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 5
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 5
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 564 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 555 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 102
Sony Memory Stick - M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 84
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 96 33
Olympus xD-Picture Card 108 28
HP PhotoSmart 52 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 14
AMD Mobility Radeon 223 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 7
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 6
Seiko Epson Stylus Photo 55 6
Acer Aspire - серия ноутбуков 219 6
Intel Celeron - Серия процессоров 924 6
Microsoft Windows XP Home 194 5
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 354 5
Linux OS 7669 5
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 365 4
Intel Pentium III 718 4
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 585 4
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 127 4
Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 4
Microsoft Windows XP 2291 4
Microsoft Windows 10 11713 4
Microsoft Windows 2104 3
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 177 3
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 99 3
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 304 3
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 72 3
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 101 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync 70 2
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 2
Microsoft Windows Media Center 84 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 2
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 2
Google Android 11959 2
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 179 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 118 2
Microsoft Windows 95 368 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 349 2
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 73 2
Лаптева Марина 114 5
Малафеев Андрей 51 3
Адров Дмитрий 34 3
Сергеев Иван 71 3
Клинаичев Андрей 30 2
Даббах Арсений 8 2
Газаров Артур 77 2
Ксенин Алекс 311 2
Иванов Константин 25 1
Нестеров Александр 27 1
Семенов Александр 89 1
Тихонов Александр 64 1
Ширшов Павел 76 1
Филимонов Сергей 45 1
Борушевский Денис 36 1
Пудонин Иван 7 1
Елисеев Александр 7 1
Грачев Михаил 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
Япония 10069 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 5
Южная Корея - Республика 4394 5
Америка Северная 2650 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Индия - Республика 4263 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Казахстан - Республика 4467 3
Великобритания - Лондон 2031 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Европа Западная 1329 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 371 2
Китай - Тайвань 2115 2
Европа 12319 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Сингапур - Республика 1574 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Португалия - Португальская Республика 788 1
Румыния 592 1
США - Северная Дакота 31 1
Монголия 261 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 454 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 1
Украина 6212 1
Чехия - Чешская Республика 1053 1
Индонезия - Республика 789 1
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 1
США - Техас - Хьюстон 240 1
США - Массачусетс 463 1
Великобритания - Бирмингем 63 1
Америка 2011 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 151 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 2
Эргономика 840 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Закон Мура - Moore's law 196 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Бизнес-акселератор 294 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
ZDnet 584 2
DigiTimes - Издание 1284 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
FT - Financial Times 1118 1
The Register 1286 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Inquirer 462 1
Associated Press 1975 1
New Scientist 1447 1
IDC - International Data Corporation 4671 4
Forrester Research 810 1
PCMark 104 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
In-Stat/MDR 63 1
CeBIT 454 1
Фотофорум 46 1
PC Expo 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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