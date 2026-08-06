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Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 159, упоминаний - 162
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаптева Марина 114 6
|Сергеев Иван 74 4
|Адров Дмитрий 34 3
|Малафеев Андрей 52 3
|Газаров Артур 77 2
|Клинаичев Андрей 33 2
|Даббах Арсений 23 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Ширшов Павел 76 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Борушевский Денис 37 1
|Миронов Андрей 14 1
|Пудонин Иван 7 1
|Елисеев Александр 7 1
|Давлетшин Анвар 5 1
|Грачев Михаил 17 1
|Зарайский Григорий 3 1
|Чеховских Сергей 4 1
|Луханин Виктор 1 1
|Цуриков Николай 1 1
|Fanning Shawn - Фэнинг Шон 16 1
|Porsche Ferdinand - Порше Фердинанд 3 1
|Chute Chris - Чут Крис 9 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Семенов Александр 166 1
|Тихонов Александр 69 1
|Нестеров Александр 52 1
|Иванов Константин 28 1
|Лесин Михаил 28 1
|Frankel Justin - Франкел Джастин 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
|IDC - International Data Corporation 4975 4
|In-Stat/MDR 74 1
|Forrester Research 834 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.