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Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.08.2026 Благодаря OCS китайский бренд светодиодных дисплеев Smart Media Display нарастит присутствие на российском рынке 1
07.12.2011 «СмартЛабс» стала первым в России интегратором решений Widevine DRM 1
18.03.2011 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа» 1
16.12.2009 ASUS UL50Vt: утонченная натура с богатой функциональностью 1
03.09.2009 HP OfficeJet Pro 8500: МФУ на все руки 1
12.03.2008 Easy Drive Data Recovery 1.1: восстановление данных 1
12.11.2007 Easy Drive Data Recovery 1.0: восстановление данных 1
07.11.2007 Хиты продаж сентября: принтеры-бестселлеры 1
04.10.2007 Easy File Undelete 1.1 - восстановление данных 1
04.09.2007 Поделись впечатлениями! 1
04.09.2007 Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ 1
23.03.2007 «Скай Линк» и Ubiquam представили первый в мире двухстандартный телефон 1
25.01.2007 Многофункциональный DVD-проигрыватель от Xoro выходит в продажу 1
16.10.2006 Acer представил новую линейку мультимедийных ПК 1
31.08.2006 Creative представил широкоэкранный плеер ZEN Vision 1
13.07.2006 Целых 37 дюймов Toshiba 1
07.07.2006 Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро 1
29.06.2006 RoverMedia Aria DP070FM, DP100FM и DP200FM – тройняшки российского бренда 1
23.06.2006 Макро: как выбрать внешний жесткий диск 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: самые "домашние" МФУ 1
15.06.2006 Mobitia создала свой Origami 1
13.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: Пять лучших цифровых диктофонов 1
06.02.2006 Aspire E659: новый медиацентр Acer на платформе Intel Viiv 1
12.01.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие мультиформатные картридеры 1
03.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших домашних фотопринтеров 1
25.07.2005 Фотопринтер НР: восьмицветная печать доступна 1
07.06.2005 Xoro HSD 4000: новый мультиформатный DVD-проигрыватель 1
08.04.2005 Практика: что нужно знать о картах памяти 1
31.03.2005 Выбор ZOOM.CNews: MP3-плееры на картах памяти 1
29.03.2005 Acer обновил линейку ПК 1
10.03.2005 Aspire T620: новый игровой компьютер Acer 1
21.02.2005 HP анонсировал профессиональный фотопринтер Photosmart 8750 1
24.01.2005 MP3-плееры - плюсы и минусы всех моделей 1
24.12.2004 "Епос" представил новую технологию восстановления информации с флэш-накопителей 1
22.12.2004 Acer представил новый настольный ПК 1
21.12.2004 Epson PhotoViewer – сундук с фотосокровищами 1
26.11.2004 Acer TravelMate 8004LMi – ноутбук для секретной работы 1
04.11.2004 Acer: Покупателю мобильного ПК - MP3-плеер Acer в подарок 1
29.10.2004 Kraftway представила универсальный центр домашних развлечений 1
28.10.2004 Sony MZ-NHF800 - золотая середина Hi-MD-линейки 1

Публикаций - 159, упоминаний - 162

Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 24
HP Inc. 5883 21
Sony 6739 20
Toshiba Corporation 2980 15
Samsung Electronics 11064 14
Acer Group - Acer Inc 2776 14
Seiko Epson Corporation 908 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Microsoft Corporation 25775 8
Olympus 475 8
Canon 1439 7
Lenovo EMC - Iomega 177 7
Xerox - Lexmark Int 303 6
SanDisk 343 6
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 6
Nvidia Corp 4002 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Fujitsu 2105 4
Seagate Technology 766 4
Philips 2099 4
Lenovo Motorola 3566 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Brother - Brother Industries - Бразер 215 4
Casio 338 4
Creative Technology 273 3
Dell EMC 5180 3
Apple Inc 13154 3
Sharp Corporation 1062 3
Nikon 646 3
Rover - RoverComputers 423 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 3
Ergodata - Эргодата 45 2
GlassBridge Enterprises - Imation 57 2
Xoro Eectronics 81 2
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 59 2
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 2
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Warner 540 1
EMI Group 60 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Carl Zeiss AG 307 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Щука - дизайн-студия 26 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Dyson 157 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Sony BMG 187 1
Беталинк 105 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 97
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 73
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 808 63
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 52
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 46
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 43
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 43
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 37
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 36
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 33
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 32
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 32
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 29
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 28
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 300 26
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 24
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 23
Принтер струйный - Inkjet printer 739 22
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 22
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 21
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 20
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 19
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 19
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 18
Оцифровка - Digitization 5185 16
Принтер - скорость печати 590 15
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 13
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 13
Контрастность 3042 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 105
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 89
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 35
Olympus xD-Picture Card 122 32
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 19
HP PhotoSmart 113 18
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 14
Seiko Epson Stylus 149 10
HP PhotoREt 27 9
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 9
Microsoft Windows 16882 8
AMD Mobility Radeon 232 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Intel Celeron - Серия процессоров 979 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 6
Samsung SVR-диктофон 464 6
Microsoft Windows XP Home 196 5
Sony MagicGate MS - Sony MagicGate Memory Stick 17 5
Linux OS 11533 5
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 5
Fujifilm FinePix 107 5
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 4
Xerox - Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 4
Seiko Epson PictureMate 22 4
Lenovo EMC - Iomega ZIP 40 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 4
Intel Pentium III 782 4
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 4
Rover - RoverMedia 17 3
Toshiba Satellite 166 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Xerox - Lexmark PrecisionSense 6 3
Acer Aspire Arcade 18 3
Nvidia GeForce Go 189 3
Olympus Camedia - Olympus Camedia TruePrint 27 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
Лаптева Марина 114 6
Сергеев Иван 74 4
Адров Дмитрий 34 3
Малафеев Андрей 52 3
Газаров Артур 77 2
Клинаичев Андрей 33 2
Даббах Арсений 23 2
Ксенин Алекс 311 2
Ширшов Павел 76 1
Филимонов Сергей 46 1
Борушевский Денис 37 1
Миронов Андрей 14 1
Пудонин Иван 7 1
Елисеев Александр 7 1
Давлетшин Анвар 5 1
Грачев Михаил 17 1
Зарайский Григорий 3 1
Чеховских Сергей 4 1
Луханин Виктор 1 1
Цуриков Николай 1 1
Fanning Shawn - Фэнинг Шон 16 1
Porsche Ferdinand - Порше Фердинанд 3 1
Chute Chris - Чут Крис 9 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Семенов Александр 166 1
Тихонов Александр 69 1
Нестеров Александр 52 1
Иванов Константин 28 1
Лесин Михаил 28 1
Frankel Justin - Франкел Джастин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 48
Япония 13807 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 15
Европа 24964 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Южная Корея - Республика 7052 8
Китай - Тайвань 4245 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Казахстан - Республика 6048 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Индия - Bharat 5869 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Украина 7928 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Сингапур - Республика 1953 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Европа Западная 1496 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - ЦФО - Московская область - Зарайский городской округ - Зарайск 20 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Америка Южная 884 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Индонезия - Республика 1058 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Румыния 753 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Английский язык 7030 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Ergonomics - Эргономика 1755 5
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Йена - денежная единица Японии 503 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Nikkei Communications 21 2
ZDnet 663 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
DigiTimes - Издание 1331 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Inquirer 463 1
AP - Associated Press 2007 1
New Scientist 1448 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
IDC - International Data Corporation 4975 4
In-Stat/MDR 74 1
Forrester Research 834 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
PC Expo 36 1
Фотофорум 48 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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