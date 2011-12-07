Индексная книга CNews*
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive
Публикаций - 151, упоминаний - 171
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лаптева Марина 114 5
|Малафеев Андрей 51 3
|Адров Дмитрий 34 3
|Сергеев Иван 71 3
|Клинаичев Андрей 30 2
|Даббах Арсений 8 2
|Газаров Артур 77 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Иванов Константин 25 1
|Нестеров Александр 27 1
|Семенов Александр 89 1
|Тихонов Александр 64 1
|Ширшов Павел 76 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Борушевский Денис 36 1
|Пудонин Иван 7 1
|Елисеев Александр 7 1
|Грачев Михаил 15 1
|ZDnet 584 2
|DigiTimes - Издание 1284 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
|FT - Financial Times 1118 1
|The Register 1286 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|Inquirer 462 1
|Associated Press 1975 1
|New Scientist 1447 1
|IDC - International Data Corporation 4671 4
|Forrester Research 810 1
|PCMark 104 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
|In-Stat/MDR 63 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.