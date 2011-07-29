на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Беталинк
Беталинк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кусков Денис 185 6
|Чичваркин Евгений 129 6
|Мамут Александр 126 4
|Хрусталь Оксана 25 3
|Медведев Дмитрий 1477 3
|Осадчая Екатерина 47 2
|Мирошников Борис 42 2
|Кохановская Елена 19 2
|Савин Сергей 88 2
|Зеров Александр 2 1
|Викторов Алексей 9 1
|Четвернин Алексей 658 1
|Демидов Михаил 132 1
|Панагушин Андрей 16 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Серова Елена 299 1
|Зайцева Анна 63 1
|Комаров Павел 2 1
|Попова Мария 119 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Богданов Владимир 11 1
|Филатов Руслан 4 1
|Грибов Андрей 68 1
|Киселев Александр 86 1
|Натрусов Артем 127 1
|Егоров Владимир 60 1
|Воробьев Андрей 144 1
|Айвазов Армен 450 1
|Манджиков Очир 56 1
|Меламед Леонид 110 1
|Кузнецов Дмитрий 48 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Шарак Андрей 42 1
|Буховцев Михаил 7 1
|Заржецкий Александр 31 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Балаев Александр 5 1
|Нестеров Александр 24 1
|Онищук Александр 10 1
|Попов Алексей 328 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 14
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
|CNews - ZOOM.CNews 1263 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 3
|GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
|AC&M Consulting 105 1
|IHS iSuppli 385 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru