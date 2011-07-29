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Беталинк



29.07.2011 Генерал-майор полиции Алексей Мошков возглавил Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ 1
31.01.2011 Медведев уволил «врага» Чичваркина и хакеров 1
16.11.2010 Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты» 1
31.07.2009 МТС приблизила «Беталинк» к банкротству 1
10.03.2009 «Беталинк» - банкрот 1
13.11.2008 МТС начали войну платежей против беззащитного «Билайна» 2
13.11.2008 «Телефон.ру» отказывается сотрудничать с МТС 1
11.11.2008 МТС покупает «Телефон.ру» 2
10.11.2008 Акции: сотовики обгоняют рынок 1
05.11.2008 650 салонов «Беталинка» перейдут под бренд МТС 1
31.10.2008 Долги из «Беталинка» выбивают через суд 1
15.10.2008 «ГудЛайн» снизил стоимость разговоров в роуминге 1
16.09.2008 EZtalk: экономим на мобильном межгороде 1
02.09.2008 Мобильный ритейл: как быть с разборчивыми покупателями? 1
01.08.2008 Tele2 теснит МТС и «Билайн» 1
25.07.2008 В Москве ограблен салон мобильной связи 1
21.07.2008 «Беталинк» ограбили собственные сотрудники 1
16.07.2008 Сотовые сети не платят поставщикам аксессуаров 1
26.06.2008 Сотовые операторы растят абонентскую базу себе в убыток 1
19.06.2008 Мошенники раскинули «Евросети» 1
28.04.2008 Продажи SIM-карт: МТС платит за лидерство вдвойне 3
20.03.2008 МТС и «Билайн»: гонка за питерское «серебро» продолжится еще квартал 2
13.02.2008 Питер: МТС и «Билайн» уходят в отрыв 1
11.02.2008 В Петербурге к сотовым операторам подключилось около 160 тыс. человек 1
24.01.2008 «Цифроград» расширяет присутствие в Красноярском крае 1
19.12.2007 Межгород с мобильника: цена рухнет в пять раз 1
07.12.2007 Суммарный оборот CyberPlat составит в 2007 г. $4,7 млрд. 1
07.12.2007 DECT-телефоны Voxtel: хайтек, создающий комфорт 6
27.11.2007 В октябре на один салон связи в Петербурге пришлось от 332 до 229 подключений 1
16.11.2007 В Петербурге ограблен «Беталинк» 1
16.11.2007 В Петербурге задержаны грабители сотовых салонов 1
17.10.2007 Орловское УФАС оштрафовало "Беталинк" за рекламу финансовых услуг 2
04.10.2007 «Большая тройка» готова к вторжению в сотовый ритейл 1
10.09.2007 «Евросеть» пожертвовала «Билайном» из-за МТС 1
06.09.2007 Грабежи салонов связи: сводки криминальной столицы 2
30.08.2007 В Петербурге ограблен «Беталинк» 1
27.08.2007 В Москве ограблен салон сотовой связи «Беталинк» 1
13.08.2007 В «Евросети» следственные мероприятия 10 августа не проводились 1
10.08.2007 Сотовых ритейлеров накрыла волна обысков 1
10.08.2007 "Цифроград" подтвердил вчерашние проверки центрального офиса 1

Публикаций - 98, упоминаний - 126

Беталинк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 13
Nokia Corporation 5012 11
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 9
Samsung Electronics 8405 9
Lenovo Motorola 3211 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 6
LG Electronics 2885 6
Sony Ericsson 975 4
Nokia Alcatel-Lucent 1371 4
Pantech Curitel 111 3
Qisda BenQ 356 3
Siemens AG - Сименс Россия 2116 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 2
HTC Corporation 1301 2
ВестКолл - WestCall 62 2
Cisco Systems 4542 2
Акадо Телеком - Комкор 745 2
АФК Система ПАО 1580 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 2
Ростелеком - Связьинвест 1650 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 116 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1404 2
Рустелеком ТК 255 2
Симбиотел 12 1
Viasat 73 1
ИскраУралТел 33 1
НТВ-Плюс 249 1
МТС Урал 16 1
Vertu 99 1
Haier 75 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1362 1
Marvel - Марвел КТ 107 1
Nikon 464 1
Синтерра - Synterra 732 1
Jabra 47 1
Nortel Networks 1259 1
Eastman Kodak 431 1
VK Mobile 7 1
Евросеть 1310 47
Dixis - Диксис 339 42
Связной ГК 1047 36
Цифроград 137 29
Телефорум 91 14
Телефон.Ру 87 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 6
CyberPlat - КиберПлат 325 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 3
Белый Ветер 200 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 215 2
Техносила 218 2
Обувь России 27 1
Комус 35 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Снежная Королева 40 1
Мосэнергосбыт АО 80 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 153 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 1
36,6 - аптечная сеть 13 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 38 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
Сбербанк Байкальский банк 7 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 1
Почта России ПАО 1741 1
Росгосстрах 210 1
Adidas 117 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 1
Протек - Фармацевтическая компания 42 1
Альфа-Банк 1279 1
Дикси - Сеть магазинов 90 1
Лента - Сеть розничной торговли 198 1
ВТБ Банк Москвы 428 1
Auchan Holding - Ашан 163 1
Точка 132 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 113 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 16 2
МВД РФ Управление К 46 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 83 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 30 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 137 1
Верховный суд Российской Федерации 284 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 569 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 295 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 823 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 348 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 456 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1670 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 198 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 67 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 4
3G - Стандарт мобильной связи 4903 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3214 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2870 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 601 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 2
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 69 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 64 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 655 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 583 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 62 1
Carrier Ethernet 29 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 648 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 204 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 74 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 8 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 161 1
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 90 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 728 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 242 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 265 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 1
WMA - Windows Media Audio 877 1
Microsoft Skype 1747 3
Java - Язык программирования 2333 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 2
Симбиотел - EZTalk 11 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Symbian OS 1216 1
Intel Core - Семейство процессоров 921 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 188 1
ICQ 777 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 126 1
IBM Power Systems - Серия серверов 139 1
Avaya IP Office Cloud Platform 75 1
Nokia 8800 37 1
Tele2 SIM-карты 12 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 402 1
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 37 1
Кусков Денис 185 6
Чичваркин Евгений 129 6
Мамут Александр 126 4
Хрусталь Оксана 25 3
Медведев Дмитрий 1477 3
Осадчая Екатерина 47 2
Мирошников Борис 42 2
Кохановская Елена 19 2
Савин Сергей 88 2
Зеров Александр 2 1
Викторов Алексей 9 1
Четвернин Алексей 658 1
Демидов Михаил 132 1
Панагушин Андрей 16 1
Кузьменко Валерия 58 1
Серова Елена 299 1
Зайцева Анна 63 1
Комаров Павел 2 1
Попова Мария 119 1
Панкратова Оксана 42 1
Богданов Владимир 11 1
Филатов Руслан 4 1
Грибов Андрей 68 1
Киселев Александр 86 1
Натрусов Артем 127 1
Егоров Владимир 60 1
Воробьев Андрей 144 1
Айвазов Армен 450 1
Манджиков Очир 56 1
Меламед Леонид 110 1
Кузнецов Дмитрий 48 1
Брюквин Юрий 253 1
Шарак Андрей 42 1
Буховцев Михаил 7 1
Заржецкий Александр 31 1
Кочетков Владислав 222 1
Балаев Александр 5 1
Нестеров Александр 24 1
Онищук Александр 10 1
Попов Алексей 328 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 9
Россия - СФО - Новосибирск 2783 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 958 4
Украина 5153 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 4
Европа 6447 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 628 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1355 3
Россия - Сибирь 1208 3
Франция - Французская Республика 4069 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 3
Израиль 1288 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 3
Россия - ПФО - Казань 1820 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 828 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 682 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 2
Азия - Азиатский регион 2863 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 821 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1105 2
Россия - ЦФО - Воронежская область- Россошь 43 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 326 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1316 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 2
Италия - Итальянская Республика 2438 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 383 2
Европа Восточная 2685 2
Австралия - Австралийский Союз 2036 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 513 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 170 1
Мошенничество 72 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
Русский язык 1408 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 3
GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
AC&M Consulting 105 1
IHS iSuppli 385 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 40 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 140 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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