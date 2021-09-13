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ВымпелКом
Билайн Северо-Запад
Северо-Западный регион
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
|Казаев Алексей 10 8
|Кусков Денис 212 6
|Коробов Евгений 28 5
|Брюквин Юрий 280 4
|Пепеляев Евгений 8 4
|Ухов Дмитрий 14 3
|Савчук Сергей 8 3
|Абрамков Александр 31 2
|Прянишников Николай 285 2
|Смагаринский Юрий 24 2
|Глотов Дмитрий 14 2
|Дунаев Сергей 33 2
|Климко Игорь 16 2
|Зайцев Владимир 49 2
|Заруднев Игорь 6 2
|Елисеев Андрей 15 2
|Миронов Сергей 61 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 862 1
|Лю Юлия 6 1
|Чистова Евгения 8 1
|Синюшин Константин 13 1
|Фантаева Татьяна 6 1
|Сачков Илья 105 1
|Тихонов Александр 64 1
|Самуйлов Александр 4 1
|Сачков Владимир 11 1
|Аветисян Армен 42 1
|Симайченков Сергей 8 1
|Эгов Кирилл 18 1
|Масельский Дмитрий 12 1
|Соловьев Дмитрий 54 1
|Анкилов Константин 94 1
|Максимов Алексей 10 1
|Калугин Сергей 168 1
|Рейман Леонид 1001 1
|Овчинников Вячеслав 6 1
|Смирнов Илья 6 1
|Ващилин Тимофей 7 1
|Алешко Евгения 8 1
|Иванов Даниил 8 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
|Fortune 156 1
|All Things Digital 157 1
|CNews Северо-Запад 24 1
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