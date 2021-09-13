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ВымпелКом
Билайн Северо-Запад
Северо-Западный регион



13.09.2021 «Билайн» в три раза увеличил покрытие сети в тоннелях метро Санкт-Петербурга 1
18.05.2020 «Билайн» завершил модернизацию мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
01.02.2017 МТС назначила директора на Ямале 1
11.08.2016 Дмитрий Ухов назначен директором Тверского филиала «Ростелекома» 1
01.08.2016 «Билайн» запустил сервис оплаты проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга 1
22.04.2015 В Череповце запущен 4G-интернет от «Билайн» 1
17.02.2015 «Билайн» улучшил покрытие 4G на центральных улицах Петербурга 1
03.12.2014 Задержан экс-босс «Билайна» 1
03.12.2014 «Билайн» оборудует офисы для слабовидящих людей 1
06.11.2014 «Билайн» запустил режим HD voice в в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
23.09.2014 «Билайн» обеспечил 3G на всех станциях метро Санкт-Петербурга 1
12.08.2014 Александр Абрамков назначен вице-президентом - директором МРФ «Центр» компании «Ростелеком» 1
23.07.2014 «Билайн Бизнес» обеспечил Wi-Fi в автомобилях «Командир. такси» в Петербурге и Москве 1
03.07.2014 «Билайн» удвоил количество базовых станций 4G в Петербурге 1
23.06.2014 «Билайн» модернизирует сеть в метро Санкт-Петербурга 1
28.05.2014 В «Ростелекоме» назначен директор макрорегионального филиала «Москва» 1
23.12.2013 «Билайн» удвоит скорость мобильного интернета в Петербурге 1
19.12.2013 С запуском 4G общий трафик в сети «Билайн» в Калининграде вырос на треть 1
11.12.2013 В «ВымпелКоме» на Северо-Западе назначен руководитель по работе с госсектором 1
06.12.2013 Российский рынок LTE: проблемы и пути их решения 1
20.06.2013 «Билайн» развивает магистральную транспортную сеть в Северо-Западном регионе 1
28.02.2013 Зауреш Лисицына возглавит финансовую дирекцию бизнес-единицы «СНГ» группы компаний «ВымпелКом Лтд.» 1
16.08.2012 «Билайн» организовал бесплатный Wi-Fi в городском транспорте Калининграда 2
17.04.2012 Домашнее цифровое телевидение «Билайн» начинает вещание в Череповце 1
27.01.2012 «Билайн» предоставит услуги мобильной связи правительству Вологодской области 1
27.12.2011 «Билайн Бизнес» внедряет Blackberry Enterprise Service на Тихвинском вагоностроительном заводе 1
12.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 5-12 декабря 2011 г. 1
12.12.2011 Евгений Забродин назначен директором Вологодского филиала «ВымпелКома» 1
05.12.2011 «Билайн» расширил сеть в Ленинградской области в 1,5 раза 1
08.11.2011 Антон Перегородов назначен директором Мурманского филиала «ВымпелКома» 1
19.10.2011 Интернет и ТВ от «Билайн» стали доступны в новых районах Санкт-Петербурга 1
31.08.2011 В метрополитене Санкт-Петербурга исследовали качество сотовой связи и мобильного интернета 1
26.08.2011 «ВымпелКом» выбрал решение Alcatel-Lucent для запуска услуг на базе фемтосот в Северо-Западном регионе 1
10.08.2011 «ВымпелКом» объявил о готовности к юридическому присоединению «Элтел» 1
18.07.2011 «Билайн» усилил энергобезопасность сети в Ленинградской области 1
20.05.2011 «Билайн» завершил строительство сети 3G в 29 населенных пунктах Ленинградской области 2
28.04.2011 «Билайн» подвел первые итоги интеграции с «Элтел» 2
14.04.2011 Пассажиры мурманских троллейбусов смогут воспользоваться бесплатным WiFi 2
29.03.2011 «Билайн Бизнес» обеспечил связью около 600 терминалов «Новоплат» в Северо-Западном регионе 1
09.03.2011 Голосовой трафик в петербургской сети «Билайн» 8 марта превысил новогодний 1

Публикаций - 68, упоминаний - 76

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7500 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 10
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 299 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 5
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7770 4
МТС Северо-Запад 52 4
Рустелеком ТК 255 4
Nokia Corporation 5234 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1818 3
Meta - Facebook 4119 3
Huawei 2984 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 2
Xerox - Ксерокс Россия 142 2
НТК - Национальные телекоммуникации 62 2
Элтел Нетворкс 56 2
Microsoft Corporation 20985 2
Twitter 2282 2
Samsung Electronics 8937 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 2
I-Free 105 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 80 2
ТелеРосс 39 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1061 1
HP - Hewlett-Packard 3423 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 106 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 1
RuTube - видеохостинг 136 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 36 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 107 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 16 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 631 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 139 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 105 1
МегаФон ПетерСтар 285 1
Ericsson 2274 1
Телефорум 91 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 2
Евросеть 1342 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 108 2
Газпром нефть 399 2
Интер РАО ПАО 264 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 25 1
Беталинк 102 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Цифроград 155 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 50 1
Связной ГК 1083 1
Спецтехноприбор 1 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
Bayer AG - Байер 54 1
Warner Bros. International Television Distribution 260 1
Walt Disney Company 490 1
Beiten Burkhardt 62 1
Петровский стадион 5 1
Dixis - Диксис 343 1
Сбербанк Северо-Западный банк 78 1
Петрокоммерц 42 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Банк Зенит 194 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 650 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 284 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 222 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 146 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 196 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 1
Социальные сети - Соцсети 101 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1491 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car 9 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 84 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3543 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 1
PTT - Push-to-talk 69 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 1
Web Interface - Веб-интерфейс 228 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 3
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 114 2
VK - Mail.ru Одноклассники 972 2
Apple iPhone 5 732 2
ВымпелКом - Билайн офис 2 1
Google Maps - Карты Google 579 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Nokia Alcatel-Lucent Wireless Management System 3 1
HTC Sensation 35 1
Apple iPhone 4 727 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 31 1
Tele2 SIM-карты 12 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 12 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 7 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 12 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 212 1
Apple iPad mini 394 1
WhatsApp Messenger 691 1
Rakuten Viber 461 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 1
Google YouTube - Видеохостинг 2172 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 1
Huawei MediaPad - серия планшетов 81 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 1
Apple iPad 3537 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 1
Казаев Алексей 10 8
Кусков Денис 212 6
Коробов Евгений 28 5
Брюквин Юрий 280 4
Пепеляев Евгений 8 4
Ухов Дмитрий 14 3
Савчук Сергей 8 3
Абрамков Александр 31 2
Прянишников Николай 285 2
Смагаринский Юрий 24 2
Глотов Дмитрий 14 2
Дунаев Сергей 33 2
Климко Игорь 16 2
Зайцев Владимир 49 2
Заруднев Игорь 6 2
Елисеев Андрей 15 2
Миронов Сергей 61 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 862 1
Лю Юлия 6 1
Чистова Евгения 8 1
Синюшин Константин 13 1
Фантаева Татьяна 6 1
Сачков Илья 105 1
Тихонов Александр 64 1
Самуйлов Александр 4 1
Сачков Владимир 11 1
Аветисян Армен 42 1
Симайченков Сергей 8 1
Эгов Кирилл 18 1
Масельский Дмитрий 12 1
Соловьев Дмитрий 54 1
Анкилов Константин 94 1
Максимов Алексей 10 1
Калугин Сергей 168 1
Рейман Леонид 1001 1
Овчинников Вячеслав 6 1
Смирнов Илья 6 1
Ващилин Тимофей 7 1
Алешко Евгения 8 1
Иванов Даниил 8 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 35
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 16
Россия - СФО - Ленинградская область 1773 14
Россия - Российская федерация - РФ 82238 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 962 6
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 354 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 34 4
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 252 4
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 173 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 428 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1568 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 221 2
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 129 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 230 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 805 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 475 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 70 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 250 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ивангород 7 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 22 1
США - Калифорния 3067 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 358 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 504 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 156 1
США - Невада 193 1
Балтийское море - Финский залив 58 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 116 1
Армения - Республика 1044 1
Северный полярный круг 34 1
Беларусь - Белоруссия 3200 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1214 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 559 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 33 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 15 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
Fortune 156 1
All Things Digital 157 1
CNews Северо-Запад 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 3
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 1
Международный женский день - 8 марта 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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