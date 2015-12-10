Индексная книга CNews*
3,5G HSPA High Speed Packet Access Высокоскоростная пакетная передача данных
Публикаций - 609, упоминаний - 1151
3,5G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 89 9
|Ушацкий Андрей 104 7
|Рылов Дмитрий 45 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 6
|Кусков Денис 218 5
|Медведев Дмитрий 1635 4
|Корнеева Ксения 31 3
|Шамолин Михаил 124 3
|Портной Сергей 8 3
|Миньковский Михаил 23 3
|Казаев Алексей 13 3
|Свердлов Денис 189 3
|Карпович Владимир 10 3
|Глотов Дмитрий 15 3
|Косинов Михаил 14 3
|Rubin Andy - Рубин Энди 61 3
|Шипулин Александр 29 3
|Анашкин Иван 9 3
|Марков Константин 27 3
|Провоторов Александр 154 2
|Тютин Алексей 14 2
|Проскура Дмитрий 30 2
|Путин Владимир 2786 2
|Смирнов Дмитрий 80 2
|Брюквин Юрий 291 2
|Иванов Андрей 50 2
|Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 2
|Пушкарич Роберт 8 2
|Богатов Антон 79 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 2
|Рыбалко Станислав 9 2
|Швайбович Владислав 19 2
|Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 2
|Хасьянова Гульнара 124 2
|Масельский Дмитрий 15 2
|Козерод Сергей 38 2
|Минаев Артем 26 2
|Зайцев Павел 45 2
|Шуклин Андрей 22 2
|Merkel Angela - Меркель Ангела 35 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232378, в очереди разбора - 862779.
Создано именных указателей - 118036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232378, в очереди разбора - 862779.
Создано именных указателей - 118036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.