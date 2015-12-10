«Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Кирове и Кировской области Кировский филиал «ВымпелКома» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии Dual Carrier HSPA+ (DC-HSPA) в Кирове и населенных пунктах Кировской области. Техническими специали

«Билайн» активировал технологию DC HSPA+ в Томске азовых станций 3G «Билайн» Томской области активирована технология передачи данных Dual Carrier (DC HSPA+). В отличие от предшествующих, DC HSPA+ позволяет мобильному устройству при соед

«Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в трех районах Тульской области ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает переводить 3G базовые станции Тульской области на технологию HSPA+, позволяющую скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. Скорость мобильного интерне

«Билайн» перевел базовые станции в Томской области на технологию HSPA+ ила о переводе практически всех базовых станций третьего поколения в Томске и области на функционал HSPA+, который поддерживает скорость до 21 Мбит/с. Помимо перевода на функционал HSPA+

«Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в Тульской области «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает переводить 3G базовые станции на технологию HSPA+, позволяющей скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. В Туле по технологии HSP

«Родник» представил новый сервер устройств от Lantronix Научно-производственное предприятие «Родник» представило новый сервер устройств PremierWave XC HSPA+ от американской компании Lantronix, поставщика специализированного сетевого оборудовани

К концу 2015 г. ежегодные инвестиции российских операторов в распределительные транспортные сети вырастут до 7 млрд руб. При переходе к высокоскоростным сетям HSPA+ и 4G/LTE распределительные транспортные сети (Mobile Backhaul) зачастую становятся «сла

«Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в 5 районах Тульской области Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает переводить базовые станции на технологию HSPA+, позволяющую скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. Скорость мобильного интерне

«Билайн» в Красноярске запустил технологию HSPA+ на 80% базовых станций третьего поколения устойчивости сигнала. Результатом масштабных технических работ, в частности, стал запуск технологии HSPA+ на 80% базовых станций 3G в Красноярском крае. Это позволяет получать скорости передачи

«Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Тульской области Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширила территорию покрытия сети HSPA+, позволяющей скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. Более 50% базовых станций 3

МТС в Красноярском крае ускорила мобильный интернет до 42 Мбит/с а о завершении первого этапа проекта модернизации базовых станций в Красноярском крае по технологии DC-HSPA+. Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети

«Билайн» до конца года обеспечит поддержку технологии HSPA+ на 80% базовых станций в Вологодской области ые пункты региона. В ноябре 2012 г. «Билайн» в Вологодской области приступил к внедрению технологии HSPA+, которая позволяет увеличить скорость передачи данных в сети 3G до 21,6 Мбит/с. До конц

«Билайн» запускает технологию HSPA+ на Северо-Западе Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о вводе в эксплуатацию технологии HSPA+, позволяющей достигать скоростей передачи данных до 21,6 Мбит/c. В настоящее время в ре

МТС ускорила мобильный интернет в Санкт-Петербурге до 42 Мбит/с ла о завершении первого этапа проекта модернизации базовых станций в Санкт-Петербурге по технологии DC-HSPA+. Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети

«Билайн» начал продажи модемов с поддержкой HSPA+ в Новосибирске и Барнауле ставимые с проводным интернет-доступом, стали доступными благодаря масштабному внедрению технологии HSPA+ в сети «Билайн» в 2012 г. Как сообщили CNews в операторе, к настоящему моменту на новую

«Билайн» разгоняет 3G до 21 Мбит/с илайн») до конца года модернизируют в 43 городах сотовые сети третьего поколения (3G) до технологии HSPA+, сообщил директор оператора по эксплуатации сети Дмитрий Урываев. В Москве в конце апре

«Билайн» запускает технологию HSPA+ в Москве Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске первого фрагмента сети с поддержкой HSPA+ в Московском регионе. Технология является надстройкой к мобильным сетям «третьего покол

«Билайн» увеличил емкость сети 3,5G на территории крупных промышленных предприятий Самары и области В рамках реализации годовой программы по улучшению качества связи «Билайн» увеличил емкость сети 3,5G на территории крупных промышленных предприятий Самары и области. Емкость сети была расширена в районе проезда Мальцева, где находятся десятки крупных производственных, проектных и перераба

«Билайн» усовершенствовал сеть 3,5G на территории присутствия самарских госучреждений и офисных центров ил емкость сети в районе присутствия государственных учреждений и офисных центров. Работы выполнены в рамках годовой целевой программы. В рамках очередного этапа программы была увеличена емкость сети 3,5G для сотрудников и посетителей нескольких министерств и департаментов правительства Самарской области. Среди них министерство имущественных отношений, министерство промышленности и технолог

Центральный филиал «МегаФона» внедрил технологию HSPA+ Центральный филиал «МегаФона» запустил в эксплуатацию технологию HSPA+, позволяющую передавать пакетные данные на скорости до 21 Мбит/с. В настоящее время тех

Самым скоростным оператором мобильного интернета в Москве оказался «Мегафон» MTS-операторов - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» - использовались модемы Huawei с поддержкой технологии HSPA+, для «Скай Линк» - модем C-motech. Также тестировался и WiMAX-оператор Yota с использов

«Ростелеком» продемонстрировал мобильную сеть HSPA+ на выставке «Связь-Экспокомм-2011» «Ростелеком» на выставке «Связь-Экспокомм-2011» организовал опытную зону мобильной сети HSPA+ для предоставления голосовых услуг и высокоскоростной передачи данных. «Новая технологи

Telit объявила о выпуске самого маленького в мире пятидиапазонного HSPA-модуля Компания Telit Wireless Solutions заявила, что выпустила самый маленький в мире пятидиапазонный HSPA-модуль - HE910. Этот универсальный компонент можно использовать в 3G-сетях по всему миру без локализации. Корпус LGA (Land-Grid-Array) площадью 795 кв. мм подходит для компактных устройств

Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 168 Мбит/с в сети HSPA ed (SingTel) в Стокгольме, компания Ericsson зафиксировала три новых мировых рекорда для технологии HSPA. Во время первой демонстрации была достигнута скорость передачи данных 168 Мбит/с по нис

Сибирский филиал «МегаФона» запускает в эксплуатацию сеть HSPA+ кий филиал «МегаФона» произвел модернизацию существующей сети 3G, внедрив в эксплуатацию технологию HSPA+. Максимальная скорость передачи пакетных данных при использовании абонентского оборудов

Финская компания DNA подписала договор с Ericsson на переход к 4G удничества с Ericsson и развертыванию решений, необходимых для построения и запуска скоростной сети 3G/HSPA Evolution и высокотехнологичной сети 4G/ LTE, клиенты DNA смогут пользоваться новыми

МТС и «Мегафон» ускоряют мобильный интернет бит/с соответственно, а к концу будущего года скорость скачивания возрастет до 40Мбит/с (технология HSPA+), обещает Шамолин. Сеть третьего поколения стандарта UMTS в Москве МТС запустила год на

«Большая тройка» предоставляет услуги 3G во всех городах РФ с населением свыше полумиллиона человек коления (3G). В частности, J&P провела исследование покрытия коммерческих сетей 3G стандарта W-CDMA/HSPA по состоянию на конец 3-го квартала 2010 г. в населенных пунктах Российской Федерации с

«МегаФон» запустил технологию HSPA+ в Татарстане «МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию технологию HSPA+ в Казани и Набережных Челнах. Ключевое преимущество технологии – высокая скорость перед

Первый HSPA+ коммуникатор появится в США осенью ериканского сотового оператора T-Mobile по созданию первого в мире коммуникатора с поддержкой сетей HSPA+. Подобные сети уже развернуты в Европе и Азии, однако как таковых устройств – телефонов

«МегаФон» запустил сеть 3,5G в Орле и Курске Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил сеть третьего поколения в Орловской и Курской областях. К настоящему времени полноценная сеть 3,5G работает в Орле и Курске. В ближайшие месяцы территория покрытия будет расширена за счет крупных городов, таких как Ливны, Мценск, Болхов (Орловская область) и Железногорск, Курчатов, Льго

Количество абонентов сети 3,5G «МегаФона» в Республике Башкортостан превысило 100 тыс. Количество абонентов сети 3,5G компании «МегаФон » в Республике Башкортостан за четыре первых месяца эксплуатации увеличилось почти в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе компании. Коммерческая эксплуатация сети третьего п

МТС модернизирует сети в Беларуси в направлении HSPA+ ы» объявил о сотрудничестве с компанией Huawei в области модернизации сети в Беларуси в направлении HSPA+. МТС выбрала Huawei в качестве основного поставщика оборудования для модернизации сети

«МегаФон» запустил сеть 3,5G во Владимире Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил сеть третьего поколения во Владимире. В настоящий момент к оборудованию 3,5G во Владимире подключено 26 базовых станций. К концу марта это число достигнет 30. Стратегия компании «МегаФон» в интеграции сетей третьего поколения ориентирована на перспективное «коврово

«МегаФон» ввел в коммерческую эксплуатацию сети 3,5G в Республике Мордовия «МегаФон» ввел в коммерческую эксплуатацию сети 3,5G в Республике Мордовия. По состоянию на 1 марта 2010 г. она включает 39 базовых станций, которые обеспечивают покрытие на территории городов Саранск и Рузаевка. «Развитие сетей третьего пок

Мегафон запустил сети 3,5G на Урале «Мегафон» объявил о начале предоставления услуг сотовой связи стандарта третьего поколения (3,5G) на территории Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. На первом этапе покрытие сети третьего поколения будет обеспечено в 22 населенных пунктах, включая о

«Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети ии сети оператора Softbank Mobile. «Эрикссон» осуществит поставку мультистандартных базовых станций RBS6000 HSPA/LTE, а также предоставит услуги по развертыванию сети, предусматривающие ее моде

Huawei выпустила первый "гуглофон" с HSPA+ ставила на выставке MWC 2010 несколько новых моделей Android-коммуникаторов. Среди них был и первый HSPA+ "гуглофон", который должен появиться в 3 квартале 2010 года. Технология HSPA+ по

Nokia Siemens Networks продемонстрирует передачу данных со скоростью 112 Мбит/с в рамках HSPA+ ом Конгрессе возможность передачи данных с максимальной скоростью до 112 Мбит/с в рамках технологии 3G/HSPA+. Демонстрация будет проведена с использованием базовых станций NSN Flexi Multiradio