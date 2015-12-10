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3,5G HSPA High Speed Packet Access Высокоскоростная пакетная передача данных



10.12.2015 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Кирове и Кировской области
14.08.2014 «Билайн» активировал технологию DC HSPA+ в Томске
25.11.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в трех районах Тульской области
20.11.2013 «Билайн» перевел базовые станции в Томской области на технологию HSPA+
19.11.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в Тульской области
10.09.2013 «Родник» представил новый сервер устройств от Lantronix
04.09.2013 К концу 2015 г. ежегодные инвестиции российских операторов в распределительные транспортные сети вырастут до 7 млрд руб.
08.08.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в 5 районах Тульской области
17.05.2013 «Билайн» в Красноярске запустил технологию HSPA+ на 80% базовых станций третьего поколения
30.04.2013 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Тульской области
07.03.2013 МТС в Красноярском крае ускорила мобильный интернет до 42 Мбит/с
30.11.2012 «Билайн» до конца года обеспечит поддержку технологии HSPA+ на 80% базовых станций в Вологодской области
20.11.2012 «Билайн» запускает технологию HSPA+ на Северо-Западе
19.11.2012 МТС ускорила мобильный интернет в Санкт-Петербурге до 42 Мбит/с
06.11.2012 «Билайн» начал продажи модемов с поддержкой HSPA+ в Новосибирске и Барнауле
16.05.2012 «Билайн» разгоняет 3G до 21 Мбит/с
24.04.2012 «Билайн» запускает технологию HSPA+ в Москве
22.08.2011 Центральный филиал «МегаФона» внедрил технологию HSPA+
19.05.2011 Самым скоростным оператором мобильного интернета в Москве оказался «Мегафон»
11.05.2011 «Ростелеком» продемонстрировал мобильную сеть HSPA+ на выставке «Связь-Экспокомм-2011»
28.03.2011 Telit объявила о выпуске самого маленького в мире пятидиапазонного HSPA-модуля
02.02.2011 Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 168 Мбит/с в сети HSPA
19.01.2011 Сибирский филиал «МегаФона» запускает в эксплуатацию сеть HSPA+
13.01.2011 Финская компания DNA подписала договор с Ericsson на переход к 4G
22.11.2010 МТС и «Мегафон» ускоряют мобильный интернет
25.10.2010 «Большая тройка» предоставляет услуги 3G во всех городах РФ с населением свыше полумиллиона человек
27.08.2010 «МегаФон» запустил технологию HSPA+ в Татарстане
08.07.2010 Первый HSPA+ коммуникатор появится в США осенью
16.03.2010 МТС модернизирует сети в Беларуси в направлении HSPA+
24.02.2010 «Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети
17.02.2010 Huawei выпустила первый "гуглофон" с HSPA+
15.02.2010 Nokia Siemens Networks продемонстрирует передачу данных со скоростью 112 Мбит/с в рамках HSPA+
12.02.2010 Новый радиомодуль Alcatel-Lucent позволит мобильным операторам поддерживать любые комбинации услуг 2G, 3G и 4G/LTE в единой сети
08.02.2010 «Эрикссон» продемонстрирует работу сети HSPA на скорости 84 Мбит/с
29.09.2009 Huawei запустит решение HSPA+ в коммерческую эксплуатацию в 2010 г.
15.04.2009 Huawei выпустил гибридный модуль Wi-Fi/HSPA для интернет-устройств
30.03.2009 Huawei помог StarHub развернуть сеть HSPA+ в Сингапуре
10.03.2009 Huawei представила новое USB-устройство с поддержкой HSPA+
13.02.2009 «Эрикссон» увеличил скорость передачи данных в сетях HSPA до 42 Мбит/с
10.12.2008 Huawei представила новое конечное решение мобильной связи HSPA+

Публикаций - 609, упоминаний - 1151

3,5G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8151 128
Samsung Electronics 9808 102
Huawei 3564 84
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9755 82
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 80
Apple Inc 11335 56
HTC Corporation 1493 52
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 50
Qualcomm Technologies 1722 50
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7137 50
Google LLC 11085 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10224 41
Intel Corporation 11725 36
LG Electronics 3548 34
Microsoft Corporation 23697 31
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6370 31
Huawei Technologies 393 31
Lenovo Motorola 3505 28
Nvidia Corp 3236 22
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 21
Sony 6491 21
Lenovo Group 2188 20
Yota - Скартел - WiMAX Holding 863 19
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2431 19
ZTE Corporation 727 18
AT&T Inc 1662 18
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 18
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 16
ДОК 772 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 16
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 15
MediaTek 463 15
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1332 15
NeXus 323 14
Vodafone Group 1343 14
Verizon Communications - Bell Atlanitic 922 13
5nine Software 1819 13
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 108 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 1961 12
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 316 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6279 15
Carl Zeiss AG 299 9
Связной ГК 1347 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1046 4
SoftBank Group 250 4
Softbank Vision Fund 12 3
Совкомбанк Совесть 269 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 687 3
Лента - Сеть розничной торговли 1765 3
Россети Ленэнерго 2380 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 451 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 3
TripAdvisor 40 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 392 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 2
UMA - United Music Agency 39 2
Евросеть 1401 2
НСПК - Национальная система платежных карт 628 2
Белый Ветер 353 2
Александровский Банк 20 2
Родник 86 2
LinkedIn 592 2
101Hotels.com 714 2
Arthur D. Little 10 1
Верный - торговая сеть 261 1
Некстер ИК 33 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 17 1
Газпром ПАО 1178 1
Новый век 26 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 56 1
Журавли - Торговая сеть 5 1
АТФБанк 21 1
RBC Capital Markets 59 1
Adidas - Адидас 152 1
Qiwi 934 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10561 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18374 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2390 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9438 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 894 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2047 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2497 2
Петербургский метрополитен ГУП 120 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 211 2
Правительство Москвы 2080 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 706 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1451 2
Президент Российской Федерации 3793 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 8 1
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 12 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 65 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 154 1
Правительство Республики Марий Эл 14 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 247 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 130 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1263 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 30 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 203 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2462 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1929 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 593 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 971 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1761 1
Федеральное собрание Российской Федерации 286 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 390 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6144 156
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1802 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 7
WiMAX Forum 68 5
4CIO 729 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 17 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
IPv6 Forum 6 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6197 379
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80172 268
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15286 262
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6860 261
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21758 237
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25707 237
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11681 200
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5670 170
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19410 160
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22376 145
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5774 117
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Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11969 115
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11413 115
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18139 113
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5695 108
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8785 106
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8796 105
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UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1367 86
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2746 86
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Сеть передачи данных 3394 76
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6517 75
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6128 74
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HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 650 67
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12898 62
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 827 62
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2391 62
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12752 61
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2444 60
Google Android 12786 143
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4381 97
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 56
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 937 56
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 55
Samsung Galaxy 1064 52
Microsoft Windows 14625 51
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2528 47
Apple iPhone - серия смартфонов 6705 46
Apple iPad 3757 33
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 475 33
Samsung Galaxy Note 686 32
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 30
Samsung Electronics TouchWiz 200 30
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 28
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 350 26
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 26
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 25
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 25
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 234 24
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 24
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 24
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 566 23
HTC One - серия смартфонов 181 23
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 247 22
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 21
Microsoft Windows BitLocker 1290 21
Apple iPhone 5 776 21
Apple iOS 6949 20
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1029 19
Samsung Super AMOLED 144 19
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1347 19
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 431 17
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 17
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 318 17
HTC Sense 195 17
Apple iPhone 6 6267 17
Apple iPhone 4 787 17
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 383 16
Солонин Виталий 89 9
Ушацкий Андрей 104 7
Рылов Дмитрий 45 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 6
Кусков Денис 218 5
Медведев Дмитрий 1635 4
Корнеева Ксения 31 3
Шамолин Михаил 124 3
Портной Сергей 8 3
Миньковский Михаил 23 3
Казаев Алексей 13 3
Свердлов Денис 189 3
Карпович Владимир 10 3
Глотов Дмитрий 15 3
Косинов Михаил 14 3
Rubin Andy - Рубин Энди 61 3
Шипулин Александр 29 3
Анашкин Иван 9 3
Марков Константин 27 3
Провоторов Александр 154 2
Тютин Алексей 14 2
Проскура Дмитрий 30 2
Путин Владимир 2786 2
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Брюквин Юрий 291 2
Иванов Андрей 50 2
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 2
Пушкарич Роберт 8 2
Богатов Антон 79 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 2
Рыбалко Станислав 9 2
Швайбович Владислав 19 2
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 2
Хасьянова Гульнара 124 2
Масельский Дмитрий 15 2
Козерод Сергей 38 2
Минаев Артем 26 2
Зайцев Павел 45 2
Шуклин Андрей 22 2
Merkel Angela - Меркель Ангела 35 2
Россия - РФ - Российская федерация 125452 220
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50527 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15339 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39959 73
Европа 21470 65
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17224 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15435 44
Япония 13019 41
Южная Корея - Республика 6327 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6503 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13318 26
Индия - Республика 5125 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13051 23
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Испания - Каталония - Барселона 718 22
Азия - Азиатский регион 5143 21
Солнце - звезда Солнечной системы 4932 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1011 17
Финляндия - Финляндская Республика 3487 15
Россия - СФО - Новосибирск 3779 14
Швеция - Королевство 3544 14
Канада 4729 14
Америка Северная 3118 14
Испания - Королевство 3618 13
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 13
Россия - Сибирь 2162 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1441 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2066 12
Китай - Тайвань 3796 12
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1225 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1305 11
Узбекистан - Республика 1471 11
Россия - ЮФО - Ростовская область 1322 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3441 11
Европа Северная - Скандинавия 517 11
Беларусь - Белоруссия 4451 11
Россия - ЦФО - Тульская область 1088 11
Земля - планета Солнечной системы 9844 10
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1126 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10826 61
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15455 55
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8979 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21105 39
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1939 37
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4343 31
Абонентская база - Абонентская плата 5329 29
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5801 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42701 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14354 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4008 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4398 17
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1269 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24742 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10146 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5339 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3321 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42892 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4938 12
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1784 11
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2852 10
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1160 10
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 749 9
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4783 9
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4658 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6233 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11037 9
Английский язык 6213 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2215 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7080 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4148 8
Статистика - Statistics - статистические данные 1613 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4576 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2000 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4278 7
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1389 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 906 7
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 930 6
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 6
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Engadget - Блог о технологиях 421 7
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Boy Genius Report - BGR 50 4
Bloomberg 1135 3
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AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 2
FT - Financial Times 1176 2
PhoneArena 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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