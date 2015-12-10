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3,5G HSPA High Speed Packet Access Высокоскоростная пакетная передача данных

СОБЫТИЯ

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10.12.2015 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Кирове и Кировской области

Кировский филиал «ВымпелКома» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии Dual Carrier HSPA+ (DC-HSPA) в Кирове и населенных пунктах Кировской области. Техническими специали
14.08.2014 «Билайн» активировал технологию DC HSPA+ в Томске

азовых станций 3G «Билайн» Томской области активирована технология передачи данных Dual Carrier (DC HSPA+). В отличие от предшествующих, DC HSPA+ позволяет мобильному устройству при соед
25.11.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в трех районах Тульской области

ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает переводить 3G базовые станции Тульской области на технологию HSPA+, позволяющую скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. Скорость мобильного интерне
20.11.2013 «Билайн» перевел базовые станции в Томской области на технологию HSPA+

ила о переводе практически всех базовых станций третьего поколения в Томске и области на функционал HSPA+, который поддерживает скорость до 21 Мбит/с. Помимо перевода на функционал HSPA+
19.11.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в Тульской области

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает переводить 3G базовые станции на технологию HSPA+, позволяющей скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. В Туле по технологии HSP
10.09.2013 «Родник» представил новый сервер устройств от Lantronix

Научно-производственное предприятие «Родник» представило новый сервер устройств PremierWave XC HSPA+ от американской компании Lantronix, поставщика специализированного сетевого оборудовани
04.09.2013 К концу 2015 г. ежегодные инвестиции российских операторов в распределительные транспортные сети вырастут до 7 млрд руб.

При переходе к высокоскоростным сетям HSPA+ и 4G/LTE распределительные транспортные сети (Mobile Backhaul) зачастую становятся «сла
08.08.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в 5 районах Тульской области

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает переводить базовые станции на технологию HSPA+, позволяющую скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. Скорость мобильного интерне
17.05.2013 «Билайн» в Красноярске запустил технологию HSPA+ на 80% базовых станций третьего поколения

устойчивости сигнала. Результатом масштабных технических работ, в частности, стал запуск технологии HSPA+ на 80% базовых станций 3G в Красноярском крае. Это позволяет получать скорости передачи
30.04.2013 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Тульской области

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширила территорию покрытия сети HSPA+, позволяющей скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. Более 50% базовых станций 3
07.03.2013 МТС в Красноярском крае ускорила мобильный интернет до 42 Мбит/с

а о завершении первого этапа проекта модернизации базовых станций в Красноярском крае по технологии DC-HSPA+. Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети
30.11.2012 «Билайн» до конца года обеспечит поддержку технологии HSPA+ на 80% базовых станций в Вологодской области

ые пункты региона. В ноябре 2012 г. «Билайн» в Вологодской области приступил к внедрению технологии HSPA+, которая позволяет увеличить скорость передачи данных в сети 3G до 21,6 Мбит/с. До конц
20.11.2012 «Билайн» запускает технологию HSPA+ на Северо-Западе

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о вводе в эксплуатацию технологии HSPA+, позволяющей достигать скоростей передачи данных до 21,6 Мбит/c. В настоящее время в ре
19.11.2012 МТС ускорила мобильный интернет в Санкт-Петербурге до 42 Мбит/с

ла о завершении первого этапа проекта модернизации базовых станций в Санкт-Петербурге по технологии DC-HSPA+. Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети
06.11.2012 «Билайн» начал продажи модемов с поддержкой HSPA+ в Новосибирске и Барнауле

ставимые с проводным интернет-доступом, стали доступными благодаря масштабному внедрению технологии HSPA+ в сети «Билайн» в 2012 г. Как сообщили CNews в операторе, к настоящему моменту на новую
16.05.2012 «Билайн» разгоняет 3G до 21 Мбит/с

илайн») до конца года модернизируют в 43 городах сотовые сети третьего поколения (3G) до технологии HSPA+, сообщил директор оператора по эксплуатации сети Дмитрий Урываев. В Москве в конце апре
24.04.2012 «Билайн» запускает технологию HSPA+ в Москве

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске первого фрагмента сети с поддержкой HSPA+ в Московском регионе. Технология является надстройкой к мобильным сетям «третьего покол
09.12.2011 «Билайн» увеличил емкость сети 3,5G на территории крупных промышленных предприятий Самары и области

В рамках реализации годовой программы по улучшению качества связи «Билайн» увеличил емкость сети 3,5G на территории крупных промышленных предприятий Самары и области. Емкость сети была расширена в районе проезда Мальцева, где находятся десятки крупных производственных, проектных и перераба
21.11.2011 «Билайн» усовершенствовал сеть 3,5G на территории присутствия самарских госучреждений и офисных центров

ил емкость сети в районе присутствия государственных учреждений и офисных центров. Работы выполнены в рамках годовой целевой программы. В рамках очередного этапа программы была увеличена емкость сети 3,5G для сотрудников и посетителей нескольких министерств и департаментов правительства Самарской области. Среди них министерство имущественных отношений, министерство промышленности и технолог
22.08.2011 Центральный филиал «МегаФона» внедрил технологию HSPA+

Центральный филиал «МегаФона» запустил в эксплуатацию технологию HSPA+, позволяющую передавать пакетные данные на скорости до 21 Мбит/с. В настоящее время тех
19.05.2011 Самым скоростным оператором мобильного интернета в Москве оказался «Мегафон»

MTS-операторов - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» - использовались модемы Huawei с поддержкой технологии HSPA+, для «Скай Линк» - модем C-motech. Также тестировался и WiMAX-оператор Yota с использов
11.05.2011 «Ростелеком» продемонстрировал мобильную сеть HSPA+ на выставке «Связь-Экспокомм-2011»

«Ростелеком» на выставке «Связь-Экспокомм-2011» организовал опытную зону мобильной сети HSPA+ для предоставления голосовых услуг и высокоскоростной передачи данных. «Новая технологи
28.03.2011 Telit объявила о выпуске самого маленького в мире пятидиапазонного HSPA-модуля

Компания Telit Wireless Solutions заявила, что выпустила самый маленький в мире пятидиапазонный HSPA-модуль - HE910. Этот универсальный компонент можно использовать в 3G-сетях по всему миру без локализации. Корпус LGA (Land-Grid-Array) площадью 795 кв. мм подходит для компактных устройств
02.02.2011 Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 168 Мбит/с в сети HSPA

ed (SingTel) в Стокгольме, компания Ericsson зафиксировала три новых мировых рекорда для технологии HSPA. Во время первой демонстрации была достигнута скорость передачи данных 168 Мбит/с по нис
19.01.2011 Сибирский филиал «МегаФона» запускает в эксплуатацию сеть HSPA+

кий филиал «МегаФона» произвел модернизацию существующей сети 3G, внедрив в эксплуатацию технологию HSPA+. Максимальная скорость передачи пакетных данных при использовании абонентского оборудов
13.01.2011 Финская компания DNA подписала договор с Ericsson на переход к 4G

удничества с Ericsson и развертыванию решений, необходимых для построения и запуска скоростной сети 3G/HSPA Evolution и высокотехнологичной сети 4G/ LTE, клиенты DNA смогут пользоваться новыми

22.11.2010 МТС и «Мегафон» ускоряют мобильный интернет

бит/с соответственно, а к концу будущего года скорость скачивания возрастет до 40Мбит/с (технология HSPA+), обещает Шамолин. Сеть третьего поколения стандарта UMTS в Москве МТС запустила год на
25.10.2010 «Большая тройка» предоставляет услуги 3G во всех городах РФ с населением свыше полумиллиона человек

коления (3G). В частности, J&P провела исследование покрытия коммерческих сетей 3G стандарта W-CDMA/HSPA по состоянию на конец 3-го квартала 2010 г. в населенных пунктах Российской Федерации с

27.08.2010 «МегаФон» запустил технологию HSPA+ в Татарстане

«МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию технологию HSPA+ в Казани и Набережных Челнах. Ключевое преимущество технологии – высокая скорость перед
08.07.2010 Первый HSPA+ коммуникатор появится в США осенью

ериканского сотового оператора T-Mobile по созданию первого в мире коммуникатора с поддержкой сетей HSPA+. Подобные сети уже развернуты в Европе и Азии, однако как таковых устройств – телефонов
14.04.2010 «МегаФон» запустил сеть 3,5G в Орле и Курске

Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил сеть третьего поколения в Орловской и Курской областях. К настоящему времени полноценная сеть 3,5G работает в Орле и Курске. В ближайшие месяцы территория покрытия будет расширена за счет крупных городов, таких как Ливны, Мценск, Болхов (Орловская область) и Железногорск, Курчатов, Льго
25.03.2010 Количество абонентов сети 3,5G «МегаФона» в Республике Башкортостан превысило 100 тыс.

Количество абонентов сети 3,5G компании «МегаФон » в Республике Башкортостан за четыре первых месяца эксплуатации увеличилось почти в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе компании. Коммерческая эксплуатация сети третьего п
16.03.2010 МТС модернизирует сети в Беларуси в направлении HSPA+

ы» объявил о сотрудничестве с компанией Huawei в области модернизации сети в Беларуси в направлении HSPA+. МТС выбрала Huawei в качестве основного поставщика оборудования для модернизации сети

09.03.2010 «МегаФон» запустил сеть 3,5G во Владимире

Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил сеть третьего поколения во Владимире. В настоящий момент к оборудованию 3,5G во Владимире подключено 26 базовых станций. К концу марта это число достигнет 30. Стратегия компании «МегаФон» в интеграции сетей третьего поколения ориентирована на перспективное «коврово
01.03.2010 «МегаФон» ввел в коммерческую эксплуатацию сети 3,5G в Республике Мордовия

«МегаФон» ввел в коммерческую эксплуатацию сети 3,5G в Республике Мордовия. По состоянию на 1 марта 2010 г. она включает 39 базовых станций, которые обеспечивают покрытие на территории городов Саранск и Рузаевка. «Развитие сетей третьего пок
27.02.2010 Мегафон запустил сети 3,5G на Урале

«Мегафон» объявил о начале предоставления услуг сотовой связи стандарта третьего поколения (3,5G) на территории Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. На первом этапе покрытие сети третьего поколения будет обеспечено в 22 населенных пунктах, включая о
24.02.2010 «Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети

ии сети оператора Softbank Mobile. «Эрикссон» осуществит поставку мультистандартных базовых станций RBS6000 HSPA/LTE, а также предоставит услуги по развертыванию сети, предусматривающие ее моде
17.02.2010 Huawei выпустила первый "гуглофон" с HSPA+

ставила на выставке MWC 2010 несколько новых моделей Android-коммуникаторов. Среди них был и первый HSPA+ "гуглофон", который должен появиться в 3 квартале 2010 года. Технология HSPA+ по
15.02.2010 Nokia Siemens Networks продемонстрирует передачу данных со скоростью 112 Мбит/с в рамках HSPA+

ом Конгрессе возможность передачи данных с максимальной скоростью до 112 Мбит/с в рамках технологии 3G/HSPA+. Демонстрация будет проведена с использованием базовых станций NSN Flexi Multiradio

12.02.2010 Новый радиомодуль Alcatel-Lucent позволит мобильным операторам поддерживать любые комбинации услуг 2G, 3G и 4G/LTE в единой сети

ль позволит мобильным операторам одновременно поддерживать любые комбинации услуг 2G GSM, 3G W-CDMA/HSPA+ и 4G/LTE. Помимо использования в новых сетях, представленный радиомодуль можно установи

Публикаций - 687, упоминаний - 1243

3,5G и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 143
Samsung Electronics 11065 107
Huawei 4677 92
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 92
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 87
МегаФон 10742 71
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 63
Apple Inc 13156 57
HTC Corporation 1512 57
Qualcomm Technologies 1974 51
Google LLC 12690 48
Ростелеком 10948 41
LG Electronics 3735 39
Intel Corporation 12811 39
Microsoft Corporation 25775 37
Lenovo Motorola 3566 35
Nvidia Corp 4002 26
Sony 6739 24
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 24
Lenovo Group 2447 21
Acer Group - Acer Inc 2776 21
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 21
AT&T Inc 1726 20
ZTE Corporation 800 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 19
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 19
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 17
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 17
Vodafone Group 1412 16
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 16
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 14
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 14
MediaTek - Ralink 595 13
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 13
Motorola Inc 1156 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 11
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 10
Carl Zeiss AG 307 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Связной ГК 1401 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
SoftBank Group 284 4
Softbank Vision Fund 13 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
UMA - United Music Agency 40 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Александровский Банк 26 2
Arthur D. Little 14 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Евросеть 1421 2
Совкомбанк Совесть 279 2
TripAdvisor 41 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
Родник 91 2
Белый Ветер 365 1
Barnes & Noble 171 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Prada 58 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
Новый век 27 1
Некстер ИК 33 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
АТФБанк 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Freshfields Bruckhaus Deringer - Фрешфилдс Брукхаус 7 1
Арсенал Такси 1 1
Красноярский аэропорт Черемшанка - ICAO: UNKM 1 1
Озеро Карачи - санаторий 4 1
АЦБК - Архангельский ЦБК - Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат 6 1
Expansys 10 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 20 1
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Royal Australian Navy - Королевский австралийский военно-морской флот - Королевские австралийские ВМС 5 1
Самарский метрополитен 2 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 177
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
WiMAX Forum 69 5
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
IPv6 Forum 6 1
TTA - Telecommunications Technology Association - Ассоциация телекоммуникационных технологий Южной Кореи 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 448
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 273
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 267
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 254
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 211
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 181
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 175
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 165
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 155
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 155
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 144
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 140
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 131
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 126
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 125
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 122
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 120
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 114
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 110
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 109
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 103
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 98
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 96
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 93
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 92
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 84
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 83
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 80
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Google Android 15244 143
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Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 52
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 51
Samsung Galaxy 1035 47
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 46
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Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 29
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 28
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Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 26
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 26
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Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 23
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Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 19
Microsoft Windows Mobile 6 250 17
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Испания - Каталония - Барселона 752 22
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 11
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