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3,5G HSPA High Speed Packet Access Высокоскоростная пакетная передача данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.12.2015
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«Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Кирове и Кировской области
Кировский филиал «ВымпелКома» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии Dual Carrier HSPA+ (DC-HSPA) в Кирове и населенных пунктах Кировской области. Техническими специали
|14.08.2014
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«Билайн» активировал технологию DC HSPA+ в Томске
азовых станций 3G «Билайн» Томской области активирована технология передачи данных Dual Carrier (DC HSPA+). В отличие от предшествующих, DC HSPA+ позволяет мобильному устройству при соед
|25.11.2013
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«Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в трех районах Тульской области
ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает переводить 3G базовые станции Тульской области на технологию HSPA+, позволяющую скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. Скорость мобильного интерне
|20.11.2013
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«Билайн» перевел базовые станции в Томской области на технологию HSPA+
ила о переводе практически всех базовых станций третьего поколения в Томске и области на функционал HSPA+, который поддерживает скорость до 21 Мбит/с. Помимо перевода на функционал HSPA+
|19.11.2013
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«Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в Тульской области
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает переводить 3G базовые станции на технологию HSPA+, позволяющей скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. В Туле по технологии HSP
|10.09.2013
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«Родник» представил новый сервер устройств от Lantronix
Научно-производственное предприятие «Родник» представило новый сервер устройств PremierWave XC HSPA+ от американской компании Lantronix, поставщика специализированного сетевого оборудовани
|04.09.2013
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К концу 2015 г. ежегодные инвестиции российских операторов в распределительные транспортные сети вырастут до 7 млрд руб.
При переходе к высокоскоростным сетям HSPA+ и 4G/LTE распределительные транспортные сети (Mobile Backhaul) зачастую становятся «сла
|08.08.2013
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«Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в 5 районах Тульской области
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает переводить базовые станции на технологию HSPA+, позволяющую скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. Скорость мобильного интерне
|17.05.2013
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«Билайн» в Красноярске запустил технологию HSPA+ на 80% базовых станций третьего поколения
устойчивости сигнала. Результатом масштабных технических работ, в частности, стал запуск технологии HSPA+ на 80% базовых станций 3G в Красноярском крае. Это позволяет получать скорости передачи
|30.04.2013
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«Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Тульской области
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширила территорию покрытия сети HSPA+, позволяющей скачивать информацию на скорости до 21 Мбит/с. Более 50% базовых станций 3
|07.03.2013
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МТС в Красноярском крае ускорила мобильный интернет до 42 Мбит/с
а о завершении первого этапа проекта модернизации базовых станций в Красноярском крае по технологии DC-HSPA+. Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети
|30.11.2012
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«Билайн» до конца года обеспечит поддержку технологии HSPA+ на 80% базовых станций в Вологодской области
ые пункты региона. В ноябре 2012 г. «Билайн» в Вологодской области приступил к внедрению технологии HSPA+, которая позволяет увеличить скорость передачи данных в сети 3G до 21,6 Мбит/с. До конц
|20.11.2012
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«Билайн» запускает технологию HSPA+ на Северо-Западе
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о вводе в эксплуатацию технологии HSPA+, позволяющей достигать скоростей передачи данных до 21,6 Мбит/c. В настоящее время в ре
|19.11.2012
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МТС ускорила мобильный интернет в Санкт-Петербурге до 42 Мбит/с
ла о завершении первого этапа проекта модернизации базовых станций в Санкт-Петербурге по технологии DC-HSPA+. Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети
|06.11.2012
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«Билайн» начал продажи модемов с поддержкой HSPA+ в Новосибирске и Барнауле
ставимые с проводным интернет-доступом, стали доступными благодаря масштабному внедрению технологии HSPA+ в сети «Билайн» в 2012 г. Как сообщили CNews в операторе, к настоящему моменту на новую
|16.05.2012
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«Билайн» разгоняет 3G до 21 Мбит/с
илайн») до конца года модернизируют в 43 городах сотовые сети третьего поколения (3G) до технологии HSPA+, сообщил директор оператора по эксплуатации сети Дмитрий Урываев. В Москве в конце апре
|24.04.2012
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«Билайн» запускает технологию HSPA+ в Москве
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске первого фрагмента сети с поддержкой HSPA+ в Московском регионе. Технология является надстройкой к мобильным сетям «третьего покол
|09.12.2011
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«Билайн» увеличил емкость сети 3,5G на территории крупных промышленных предприятий Самары и области
В рамках реализации годовой программы по улучшению качества связи «Билайн» увеличил емкость сети 3,5G на территории крупных промышленных предприятий Самары и области. Емкость сети была расширена в районе проезда Мальцева, где находятся десятки крупных производственных, проектных и перераба
|21.11.2011
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«Билайн» усовершенствовал сеть 3,5G на территории присутствия самарских госучреждений и офисных центров
ил емкость сети в районе присутствия государственных учреждений и офисных центров. Работы выполнены в рамках годовой целевой программы. В рамках очередного этапа программы была увеличена емкость сети 3,5G для сотрудников и посетителей нескольких министерств и департаментов правительства Самарской области. Среди них министерство имущественных отношений, министерство промышленности и технолог
|22.08.2011
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Центральный филиал «МегаФона» внедрил технологию HSPA+
Центральный филиал «МегаФона» запустил в эксплуатацию технологию HSPA+, позволяющую передавать пакетные данные на скорости до 21 Мбит/с. В настоящее время тех
|19.05.2011
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Самым скоростным оператором мобильного интернета в Москве оказался «Мегафон»
MTS-операторов - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» - использовались модемы Huawei с поддержкой технологии HSPA+, для «Скай Линк» - модем C-motech. Также тестировался и WiMAX-оператор Yota с использов
|11.05.2011
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«Ростелеком» продемонстрировал мобильную сеть HSPA+ на выставке «Связь-Экспокомм-2011»
«Ростелеком» на выставке «Связь-Экспокомм-2011» организовал опытную зону мобильной сети HSPA+ для предоставления голосовых услуг и высокоскоростной передачи данных. «Новая технологи
|28.03.2011
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Telit объявила о выпуске самого маленького в мире пятидиапазонного HSPA-модуля
Компания Telit Wireless Solutions заявила, что выпустила самый маленький в мире пятидиапазонный HSPA-модуль - HE910. Этот универсальный компонент можно использовать в 3G-сетях по всему миру без локализации. Корпус LGA (Land-Grid-Array) площадью 795 кв. мм подходит для компактных устройств
|02.02.2011
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Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 168 Мбит/с в сети HSPA
ed (SingTel) в Стокгольме, компания Ericsson зафиксировала три новых мировых рекорда для технологии HSPA. Во время первой демонстрации была достигнута скорость передачи данных 168 Мбит/с по нис
|19.01.2011
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Сибирский филиал «МегаФона» запускает в эксплуатацию сеть HSPA+
кий филиал «МегаФона» произвел модернизацию существующей сети 3G, внедрив в эксплуатацию технологию HSPA+. Максимальная скорость передачи пакетных данных при использовании абонентского оборудов
|13.01.2011
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Финская компания DNA подписала договор с Ericsson на переход к 4G
удничества с Ericsson и развертыванию решений, необходимых для построения и запуска скоростной сети 3G/HSPA Evolution и высокотехнологичной сети 4G/ LTE, клиенты DNA смогут пользоваться новыми
|22.11.2010
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МТС и «Мегафон» ускоряют мобильный интернет
бит/с соответственно, а к концу будущего года скорость скачивания возрастет до 40Мбит/с (технология HSPA+), обещает Шамолин. Сеть третьего поколения стандарта UMTS в Москве МТС запустила год на
|25.10.2010
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«Большая тройка» предоставляет услуги 3G во всех городах РФ с населением свыше полумиллиона человек
коления (3G). В частности, J&P провела исследование покрытия коммерческих сетей 3G стандарта W-CDMA/HSPA по состоянию на конец 3-го квартала 2010 г. в населенных пунктах Российской Федерации с
|27.08.2010
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«МегаФон» запустил технологию HSPA+ в Татарстане
«МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию технологию HSPA+ в Казани и Набережных Челнах. Ключевое преимущество технологии – высокая скорость перед
|08.07.2010
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Первый HSPA+ коммуникатор появится в США осенью
ериканского сотового оператора T-Mobile по созданию первого в мире коммуникатора с поддержкой сетей HSPA+. Подобные сети уже развернуты в Европе и Азии, однако как таковых устройств – телефонов
|14.04.2010
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«МегаФон» запустил сеть 3,5G в Орле и Курске
Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил сеть третьего поколения в Орловской и Курской областях. К настоящему времени полноценная сеть 3,5G работает в Орле и Курске. В ближайшие месяцы территория покрытия будет расширена за счет крупных городов, таких как Ливны, Мценск, Болхов (Орловская область) и Железногорск, Курчатов, Льго
|25.03.2010
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Количество абонентов сети 3,5G «МегаФона» в Республике Башкортостан превысило 100 тыс.
Количество абонентов сети 3,5G компании «МегаФон » в Республике Башкортостан за четыре первых месяца эксплуатации увеличилось почти в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе компании. Коммерческая эксплуатация сети третьего п
|16.03.2010
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МТС модернизирует сети в Беларуси в направлении HSPA+
ы» объявил о сотрудничестве с компанией Huawei в области модернизации сети в Беларуси в направлении HSPA+. МТС выбрала Huawei в качестве основного поставщика оборудования для модернизации сети
|09.03.2010
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«МегаФон» запустил сеть 3,5G во Владимире
Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил сеть третьего поколения во Владимире. В настоящий момент к оборудованию 3,5G во Владимире подключено 26 базовых станций. К концу марта это число достигнет 30. Стратегия компании «МегаФон» в интеграции сетей третьего поколения ориентирована на перспективное «коврово
|01.03.2010
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«МегаФон» ввел в коммерческую эксплуатацию сети 3,5G в Республике Мордовия
«МегаФон» ввел в коммерческую эксплуатацию сети 3,5G в Республике Мордовия. По состоянию на 1 марта 2010 г. она включает 39 базовых станций, которые обеспечивают покрытие на территории городов Саранск и Рузаевка. «Развитие сетей третьего пок
|27.02.2010
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Мегафон запустил сети 3,5G на Урале
«Мегафон» объявил о начале предоставления услуг сотовой связи стандарта третьего поколения (3,5G) на территории Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. На первом этапе покрытие сети третьего поколения будет обеспечено в 22 населенных пунктах, включая о
|24.02.2010
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«Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети
ии сети оператора Softbank Mobile. «Эрикссон» осуществит поставку мультистандартных базовых станций RBS6000 HSPA/LTE, а также предоставит услуги по развертыванию сети, предусматривающие ее моде
|17.02.2010
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Huawei выпустила первый "гуглофон" с HSPA+
ставила на выставке MWC 2010 несколько новых моделей Android-коммуникаторов. Среди них был и первый HSPA+ "гуглофон", который должен появиться в 3 квартале 2010 года. Технология HSPA+ по
|15.02.2010
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Nokia Siemens Networks продемонстрирует передачу данных со скоростью 112 Мбит/с в рамках HSPA+
ом Конгрессе возможность передачи данных с максимальной скоростью до 112 Мбит/с в рамках технологии 3G/HSPA+. Демонстрация будет проведена с использованием базовых станций NSN Flexi Multiradio
|12.02.2010
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Новый радиомодуль Alcatel-Lucent позволит мобильным операторам поддерживать любые комбинации услуг 2G, 3G и 4G/LTE в единой сети
ль позволит мобильным операторам одновременно поддерживать любые комбинации услуг 2G GSM, 3G W-CDMA/HSPA+ и 4G/LTE. Помимо использования в новых сетях, представленный радиомодуль можно установи
3,5G и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 9
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
|Ушацкий Андрей 105 7
|Рылов Дмитрий 56 6
|Кусков Денис 221 5
|Авдеев Сергей 29 4
|Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Шипулин Александр 29 3
|Казаев Алексей 13 3
|Марков Константин 27 3
|Карпович Владимир 10 3
|Корнеева Ксения 31 3
|Чудаков Константин 11 3
|Анашкин Иван 10 3
|Портной Сергей 9 3
|Косинов Михаил 14 3
|Ulf Ewaldsson - Эвалдссон Ульф 11 3
|Ewaldsson Ulf - Эвальдссон Ульф 10 3
|Свердлов Денис 201 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Миньковский Михаил 25 3
|Меламед Александр 95 3
|Меламед Леонид 150 3
|Шамолин Михаил 124 3
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
|Анкилов Константин 121 3
|Глотов Дмитрий 15 3
|Тютин Алексей 15 2
|Демидов Михаил 134 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Богатов Антон 79 2
|Осадчая Ирина 64 2
|Астафьева Ирина 37 2
|Козерод Сергей 38 2
|Рыбалко Станислав 9 2
|Минаев Артем 26 2
|Швайбович Владислав 19 2
|Заскалет Михаил 12 2
|Масельский Дмитрий 15 2
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