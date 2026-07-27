В США владельца смартфона будут судить за использование встроенной функции в мобильной ОС еля Атланты (штат Джорджия) Сэма Туника (Sam Tunick) за уничтожение данных на собственном смартфоне Google Pixel под управлением операционной системы GrapheneOS – во время допроса. Как отмечает

Google начала принудительно снижать емкость батареи в своих смартфонах. Эту функцию нельзя отключить м перекочует в «ванильный» Android. Подобные прецеденты имеются. Daniel Romero / unsplash.com Новые Google Pixel будут беречь АКБ, искусственно снижая порог максимального заряда Google Pixel

Фирменные смартфоны Google массово превращаются в «кирпич» при сбросе настроек к заводским. Спасения нет л ее актуальность, однако пока не представил работающее исправление. Проблема затрагивает смартфоны Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6A, работающие под управлением фирменных чипов (SoC; одно

В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing Phone Ассортимент смартфонов в билайне пополнили четыре интересные новинки — новые Google Pixel 7 и 7 Pro, OnePlus 10T 5G и неординарный Nothing Phone 1. О достоинствах Goog

Google платила миллионы радиоведущим, которые расхваливали гуглофон Pixel 4, но ни разу не держали его в руках обычно таким: «Что я люблю больше, чем делать идеальные фотографии? Делать идеальное фото ночью. С Google Pixel 4 и то, и другое очень просто. Это моя любимая телефонная камера, особенно при с

Google выпустила смартфоны с совершенно новым дизайном и сверхтонкий ноутбук. Видео глубины сцены. Поддерживается запись Full HD-видео на 60 кадрах в секунду и 4К на 30 к/с. Стоимость Google Pixel 4 и 4 XL в США Модель Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость в С

В Android появилась «дыра», позволяющая удалённо «рутовать» смартфоны Huawei, Xiaomi, Samsung и Oppo орой уже вовсю пользуются злоумышленники. Уязвимость CVE-2019-2215 угрожает пользователям устройств Google Pixel, а также смартфонов и планшетов на базе Android, разработанных Huawei, Xiaomi, S

Google губит свои смартфоны, в упор не замечая очевидных проблем ixel возможностями, стоили заметно дешевле, и в 2019 г. ситуация не изменилась. Бюджетные смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL Pixel 3a и Pixel 3a XL наделены средними по современным меркам специф

Google выпустил дешевые смартфоны Pixel с мощной камерой. Цена ь рассчитан на хранение 64 ГБ данных. Поддержки карт памяти microSD оба смартфона лишены. Смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL доступны в трех цветах Для сравнения, смартфоны Pixel 3 и 3XL распола

Google выпустила смартфоны без «моноброви» и планшеты без Android. Видео el 2, представленные в октябре 2017 г., официально были доступны только в девяти странах. Смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL Оба новых смартфона серии Pixel 3 выполнены в корпусах из алюмини

Смартфоны Google Pixel 2 с эталонным Android поставляются вообще без ОС ысказывают предположение, что вина лежит на непосредственном производителе смартфонов — компании LG.Google Pixel 2 XL сообщает пользователю об отсутствии рабочей ОСОдин из пользователей сообщае

Презентация Google: Pixel 2 официально представлен в. Цена за ноутбук стартуют с отместки в 999 долларов, а за стилус просят еще 99 долларов.Смартфоны Google Pixel 2 и Google Pixel 2 XL И наконец поговорим о самом главном — о новых Pixel

Google выпустил флагманские смартфоны, работающие без SIM-карт. Видео XL ряд совершенно новых программных функций, которые действительно заслуживают внимания. Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL сохранили по одному слоту под nano-SIM карты (вопреки циркулирова

HTC развалилась надвое. Одну половину купил Google торому часть сотрудников HTC, большинство из которых уже были задействованы в разработке смартфонов Google Pixel, перейдут на работу Google. Заявление о достигнутом соглашении опубликовано на с

Каким будет новый «эталонный» Android-смартфон Pixel XL 2? В Сеть попали изображения и характеристики Рендеры Pixel XL 2Издание Android Police опубликовало рендеры и новые характеристики грядущего второг

Утечка: Новые смартфоны Google лишатся проводных наушников Грядущая линейка Google Pixel 2 сократилась до двух моделейНовый флагманский смартфон Google Pixel 2 XL

Какими будут смартфоны Google Pixel 2: В Сеть попали технические подробности нформации немецкого онлайн-проекта WinFuture.de, эти кодовые имена принадлежат смартфонам семейства Google Pixel следующего поколения. По данным WinFuture.de, кодовое название Walleye (светлопе

Google признала неустранимый аппаратный дефект в смартфоне Google Pixel оманда поддержки Google подтвердила в ответ на прямое обращение, что проблема с динамиком смартфона Google Pixel носит не программный, а аппаратный характер. Письмо Google с этим сообщением был

Смартфоны Google Pixel и Pixel XL будут продаваться в России дующие «волны», но в случае с семейством Pixel даже о «волнах» никакой информации не было.Смартфоны Google Pixel и Pixel XLСейчас страница сайта Google, посвященная моделям Google, Pixel и Pixe

Новинки Google: презентация экосистемы йфон. И это, кстати, не первый опыт для HTC его перерисовывать. Google, правда, похвасталась, что в Pixel 3,5-мм разъём будет, но про водонепроницаемость не сказала ни слова. Вторая «киллер-фич

Характеристики смартфонов Google Pixel и Pixel XL рассекречены за сутки до анонса. Фото ольких мешковНесмотря на завесу таинственности и скрываемые до последнего характеристики смартфонов Google Pixel и Google Pixel XL, которые Google планирует представить в рамках официаль

Смартфон Google нового поколения «засветился» в Сети до анонса. Фото Смартфон Google Pixel «засветился» в СетиВ Сети впервые появился рендер (компьютерное изображение) буд

Новый «гуглофон» Nexus 4 анонсирован в России С сегодняшнего дня, 15 января, сеть магазинов «Связной» начала принимать предварительные заказы на «гуглофон» последнего поколения Nexus 4. В продаже на российском рынке устройство появится в ближайшее время, сообщили в LG Electronics, которая производит смартфон. Точные сроки появления новин

ViewSonic выводит в Россию третий «гуглофон» V430 рфейс ViewScene 3D. Аппарат поддерживает 1 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon, Wi-Fi, GPS, имеет пятимегапиксельную камеру и фронтальную VGA-разрешения с 512 Мб ОЗУ. ViewSonic выводит в Россию третий «гуглофон» V430 ViewSonic V430 должен появиться в России.

Sony Ericsson анонсировала новый музыкальный «гуглофон» Live with Walkman e, а 5-мегапиксельная камера с автофокусом записывает HD-видео в качестве 720p. В аппарате применяется технология xLOUD, которая улучшает качество звука. Sony Ericsson анонсировала новый музыкальный «гуглофон» Live with Walkman Sony Ericsson Live with Walkman будет доступен на Российском рынке в 4-м квартале 2011 года.

Mobiado создала «гуглофон» Grand Touch в корпусе из металлов ры. Корпус устройства создан из анодированного алюминия или латуни с золотым покрытием, а экран закрыт сапфировым стеклом. Устройство поддерживает 3G-сети и не является операторским. Mobiado создала «гуглофон» Grand Touch в корпусе из металлов Стоимость смартфонов неизвестна.

Huawei представила новый «гуглофон» в цельнометаллическом корпусе и 1400 мАч батарея. В смартфоне есть 512 Мб ОЗУ, 2 Гб флеш-памяти, поддержка карт памяти, Wi-Fi, Bluetooth и радио. Толщина корпуса модели составляет 9.9 мм при весе 121 г. Huawei представила новый «гуглофон» в цельнометаллическом корпусе Устройство появится в продаже в сентябре 2011 года.

Fujitsu покажет Windows Phone из переделанного «гуглофона» т анонсировать Windows Phone-устройство, которое, по слухам, будет представлять собой переделанный «гуглофон». Предположительно смартфон будет похож на REGZA T-01C, которая продается на японско

Полмиллиона «гуглофонов» в сутки Разработчики Android сообщают о том, что количество гуглофонов, активируемых по всему миру, достигло 500 000 в сутки

Первый взгляд на HTC Sensation: флагман рынка двухъядерных «гуглофонов» ем установлен 4.3-дюймовый экран, физический размер которого идентичен HTC Desire HD, хотя его разрешение составляет 540*960 пикселей (qHD). Оно на 35% больше всех существующих до этого разрешений в «гуглофонах» HTC и практически идентично тому, что стоит в iPhone 4. Это позволяет воспроизводить на нем без черной рамки видео в соотношении сторон 16:9. Матрица экрана – S-LCD, это компромиссн

ViewSonic создала «гуглофон» с двумя SIM-картами yo. Смартфон оснащен емкостным сенсорным экраном HVGA, 5-мегапиксельной камерой с автофокусировкой, слотом MicroSD, поддержкой WiFi, Bluetooth 2.1 и навигации A-GPS (Assisted GPS). ViewSonic создала «гуглофон» с двумя SIM-картами ViewSonic позиционирует устройство как корпоративный смартфон с поддержкой двух телефонных номеров и биллинга для личных и деловых целей, а также как аппарат для п

NEC сделала самый тонкий «гуглофон» I и SE Xperia Arc данная модель отличается по толщине примерно на 1.5 мм. NEC сделала самый тонкий «гуглофон» В продаже NEC MEDIAS E-04C появится 24 февраля.

Google Nexus S: первый взгляд на второй гуглофон без соответствующего операторского софта). После этого события на рынке появилось около 30 моделей «гуглофонов», пользовавшихся вполне неплохим спросом. В таких условиях Google решила предприня

LG Optimus One стал самым быстропродающимся «гуглофоном» вила рекорд продаж, достигнув отметки в 1 млн. Это самый высокий результат за все время реализации «гуглофонов» у LG. Напомним, что LG Optimus One (P500) работает на базе самой последней версии