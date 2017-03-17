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Google Android 6 Android M Android Marshmallow
СОБЫТИЯ
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|17.03.2017
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Телевизоры Sony осваивают HDR и Android 6
зоры Sony BRAVIA серий XE94, XE93, XE90, XE80 появятся в продаже с предустановленной ОС Android 6.0 Marshmallow. Новая операционная система позволяет использовать внешние устройства в качестве
|15.12.2016
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Fly пополнил линейку смартфонов Cirrus новой моделью с поддержкой 4G LTE и 2 SIM-карт
tek MT6737 с тактовой частотой 1,25 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Операционная система Android 6.0 Marshmallow с набором широких настроек безопасности и оптимизации позволяет широко использова
|25.11.2016
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Micromax представил три бюджетных смартфона под управлением Android 6.0 (Фото)
Micromax объявил о выводе на российский рынок трех новых моделей смартфонов на базе ОС Android Marshmallow 6.0. Как рассказали CNews в компании, смартфоны Canvas Spark 2 Pro (Q351), Bolt Supreme 6 (Q409) и Bolt Mega (Q397) представлены во всех точках продаж компании и в электронн
|19.04.2016
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Актуальные смартфоны прошлых лет. Выбор ZOOM
авляли этот список. Прежде всего, смартфон должен работать на актуальной версии ОС. Для Android это Android 6, для Windows Phone — Windows 10 Mobile, ну а с iOS и так всё понятно, там с обновле
|30.09.2015
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Android 6.0 Marshmallow придёт вместе с LG Nexus 5X
упных на текущий момент версий операционной системы Android – в данном случае это будет Android 6.0 Marshmallow. Аппаратную основу LG Nexus 5X составили мощный чип Qualcomm Snapdragon 808, 2 ги
|29.05.2015
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Выпущен новый Android: Google ухитрился вдвое увеличить время работы в режиме ожидания
Корпорация Google на конференции Google I/O представила новую версию Android, под кодовым названием Android M, с новым приложением Google Photos, предлагающим неограниченное пространство в облаке для хранения фотографий и видео. Android M идет на смену нынешней версии Android Lollipop
Google Android 6 и организации, системы, технологии, персоны:
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|TENAA 19 6
|The Verge - Издание 619 6
|Bloomberg 1627 3
|9to5Google 60 2
|CNews Техноблог 62 2
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|GizChina - Издание 84 1
|MacRumors 148 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|DxOMark - Издание 36 1
|Ars Technica 450 1
|SlashLeaks 10 1
|Android Headline 14 1
|China Daily 71 1
|Mashable 372 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
|Baidu Tieba 2 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|WikiLeaks 120 1
|Reddit 398 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Tom’s Hardware 600 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|Grenoble Alpes University - Université Grenoble Alpes - Университет Гренобль-Альпы 4 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
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