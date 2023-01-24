Индексная книга CNews*
Google Android 6 Android M Android Marshmallow
Публикаций - 239, упоминаний - 345
Google Android 6 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1758 22
|TENAA 18 5
|The Verge - Издание 505 4
|Bloomberg 1117 3
|91Mobiles 1703 2
|9to5Google 85 2
|Baidu Tieba 2 1
|CNET Networks - CNET News 1639 1
|GizChina - Издание 54 1
|Engadget - Блог о технологиях 418 1
|DxOMark - Издание 36 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 1
|MacRumors 131 1
|Android Headline 8 1
|SlashLeaks 10 1
|Ars Technica 384 1
|Tom’s Hardware 183 1
|Business Insider 208 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5778 1
|WikiLeaks 115 1
|Reddit 254 1
|Forbes - Форбс 638 1
|HFS Research 46 1
|Strategy Analytics 283 1
|Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.