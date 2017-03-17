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Google Android 6 Android M Android Marshmallow

Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.03.2017 Телевизоры Sony осваивают HDR и Android 6

зоры Sony BRAVIA серий XE94, XE93, XE90, XE80 появятся в продаже с предустановленной ОС Android 6.0 Marshmallow. Новая операционная система позволяет использовать внешние устройства в качестве

15.12.2016 Fly пополнил линейку смартфонов Cirrus новой моделью с поддержкой 4G LTE и 2 SIM-карт

tek MT6737 с тактовой частотой 1,25 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Операционная система Android 6.0 Marshmallow с набором широких настроек безопасности и оптимизации позволяет широко использова
25.11.2016 Micromax представил три бюджетных смартфона под управлением Android 6.0 (Фото)

Micromax объявил о выводе на российский рынок трех новых моделей смартфонов на базе ОС Android Marshmallow 6.0. Как рассказали CNews в компании, смартфоны Canvas Spark 2 Pro (Q351), Bolt Supreme 6 (Q409) и Bolt Mega (Q397) представлены во всех точках продаж компании и в электронн
19.04.2016 Актуальные смартфоны прошлых лет. Выбор ZOOM

авляли этот список. Прежде всего, смартфон должен работать на актуальной версии ОС. Для Android это Android 6, для Windows Phone — Windows 10 Mobile, ну а с iOS и так всё понятно, там с обновле
30.09.2015 Android 6.0 Marshmallow придёт вместе с LG Nexus 5X

упных на текущий момент версий операционной системы Android – в данном случае это будет Android 6.0 Marshmallow. Аппаратную основу LG Nexus 5X составили мощный чип Qualcomm Snapdragon 808, 2 ги
29.05.2015 Выпущен новый Android: Google ухитрился вдвое увеличить время работы в режиме ожидания

Корпорация Google на конференции Google I/O представила новую версию Android, под кодовым названием Android M, с новым приложением Google Photos, предлагающим неограниченное пространство в облаке для хранения фотографий и видео. Android M идет на смену нынешней версии Android Lollipop


Публикаций - 240, упоминаний - 346

Google Android 6 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 66
Google LLC 12690 62
Samsung Electronics 11065 46
Huawei 4677 42
Lenovo Group 2447 33
LG Electronics 3735 33
HTC Corporation 1512 27
Microsoft Corporation 25775 26
Qualcomm Technologies 1974 22
Xiaomi - Сяоми 2232 22
Sony 6739 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
Acer Group - Acer Inc 2776 15
MediaTek - Ralink 595 15
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 12
X Corp - Twitter 2938 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Lenovo Motorola 3566 12
ZTE Corporation 800 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 10
Intel Corporation 12811 10
LeEco - LeTV 61 8
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 8
Leica Camera 282 6
ONYX International 158 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 5
Micromax Systems - Микромакс системс 78 5
Nvidia Corp 4002 5
Cyanogen Mod 54 5
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 5
Telegram Group 2940 5
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 4
Wacom 143 4
Wileyfox 11 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Dell EMC 5180 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Carl Zeiss AG 307 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Связной ГК 1401 4
Геометрия НПО 165 3
Евросеть 1421 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 2
Россети Ленэнерго 1699 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
KGI Securities 50 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
BMW Group 482 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Ford 435 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Верный - торговая сеть 326 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Lyft - агрегатор такси 22 1
Uber 357 1
TripAdvisor 41 1
Instacart 7 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Caterpillar - 93 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Резонанс НПП 407 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 5
Фонд президентских грантов 17 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
International DMB Advancement Group 1 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 195
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 163
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 140
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 136
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 132
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 105
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 93
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 93
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 83
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 83
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 79
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 76
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 76
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 68
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 67
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 61
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 59
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 57
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 55
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 54
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 48
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 47
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 45
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 38
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 35
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 35
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 34
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 34
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 34
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 29
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 29
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 29
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 28
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 27
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 27
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 26
Google Android 15244 223
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 76
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 49
Apple iOS 8583 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 36
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 35
Apple iPhone 6 4861 33
Microsoft Windows 16882 30
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 30
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 29
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 28
Google Android 7 - Android Nougat 227 28
Apple iPad 4012 25
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 24
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 24
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 23
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 23
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 22
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 21
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 20
Microsoft Windows 10 1938 20
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 19
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 19
Samsung Galaxy 1035 19
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 18
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 17
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 16
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 16
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 15
LG G - серия смартфонов 140 15
Apple iPad Pro 320 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 15
Apple iPhone 7 289 14
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 14
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 14
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 14
Apple - App Store 3109 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 12
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 12
Катаев Александр 40 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 3
Никифоров Андрей 8 2
Мишин Глеб 70 2
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Кирсанова Светлана 70 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Майстренко Игорь 46 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Федосеев Михаил 13 1
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 1
Blass Evan - Бласс Эван 37 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Сергеев Алексей 46 1
Чупрынин Александр 2 1
Клевцов Александр 15 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Унучек Роман 18 1
Алейник Ярослав 8 1
White Joe - Уайт Джо 6 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
Масарская Наталия 36 1
Ракаев Марат 10 1
Ададуров Алексей 1 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
Логинов Андрей 3 1
Brunner Kornelius - Бруннер Корнелиус 14 1
Мишина Олеся 2 1
Xu Victor - Сюй Виктор 3 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 1
Tong Jack - Тонг Джек 2 1
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 1
Белан Виктор - Билан Дима 7 1
Kondik Steve - Кондик Стив 3 1
Путин Владимир 3454 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 119
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 29
Южная Корея - Республика 7052 23
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
Азия - Азиатский регион 5920 18
Европа 24964 15
Китай - Тайвань 4245 11
США - Калифорния - Купертино 281 10
Германия - Берлин 732 9
Испания - Каталония - Барселона 752 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Япония 13807 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Индия - Bharat 5870 5
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
Швеция - Королевство 3782 3
Канада 5082 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Грузия - Тбилиси 106 1
США - Иллинойс 340 1
Италия - Рим 208 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 93 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 19
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 16
Металлы - Золото - Gold 1251 12
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Ergonomics - Эргономика 1755 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
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Литий - Lithium - химический элемент 663 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 5
Видеокамера - Видеосъёмка 720 5
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
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Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 3
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Философия - Philosophy 530 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 2
Английский язык 7030 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 47
TENAA 19 6
The Verge - Издание 619 6
Bloomberg 1627 3
9to5Google 60 2
CNews Техноблог 62 2
Engadget - Блог о технологиях 429 1
GizChina - Издание 84 1
MacRumors 148 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
DxOMark - Издание 36 1
Ars Technica 450 1
SlashLeaks 10 1
Android Headline 14 1
China Daily 71 1
Mashable 372 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
Baidu Tieba 2 1
Forbes - Форбс 1002 1
WikiLeaks 120 1
Reddit 398 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Tom’s Hardware 600 1
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