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Google Android 6 Android M Android Marshmallow

Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow


24.01.2023 Google росчерком пера сломает сотни тысяч Android-приложений. Они перестанут запускаться на новых смартфонах 1
20.10.2022 В мире пересчитали самые дешевые Android-телефоны, огорчив производителей флагманов 1
09.09.2022 Google оставила владельцев дешевых Android-смартфонов без YouTube, Gmail и магазина приложений 1
18.10.2021 Ярослав Алейник -

Портал в иммерсивный мир связывает людей через аватары

 2
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 1
19.06.2021 Можно ли подключить смартфон к Интернету через Ethernet-кабель 1
03.09.2020 Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок 1
07.07.2020 В России создан бесплатный «мобильный доктор» для людей с кожными заболеваниями 1
09.04.2020 Российских пользователей Android терзает сверхживучий троян. Он не удаляется после сброса к заводским настройкам 1
25.11.2019 Лучшие приставки Smart TV 2019 года: выбор ZOOM 2
01.10.2019 Какую электронную книгу купить в 2020 году 1
30.09.2019 WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android 1
05.07.2019 Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий 1
17.01.2019 Android переделали в «убийцу» Windows. Видео 2
20.12.2018 Сбербанк и Mastercard обеспечат бесконтактную оплату в одно касание к смартфону 1
14.11.2018 "Больших" книг становится больше 1
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 1
18.10.2018 Два миллиарда устройств уязвимы перед угрозой Blueborne, открытой год назад 2
09.10.2018 Букридер на фоне лилипутов 1
03.09.2018 С помощью неустранимой уязвимости можно шпионить за любым Android-смартфоном 1
27.07.2018 Лучшие устройства для чтения: выбор ZOOM 1
20.06.2018 ONYX BOOX Note хорош со стилусом и без 1
20.04.2018 Хиты продаж: планшеты начала 2018 года 1
04.04.2018 Букридер и монитор - как одно устройство 1
30.03.2018 Мобильные трояны атакуют с помощью SMS и WAP-биллинга 1
22.11.2017 Обзор платформы VEON: больше, чем мессенджер 1
08.11.2017 InfoWatch представила Traffic Monitor 6.9 для предотвращения утечек конфиденциальной информации 1
16.10.2017 МГТС предложила своим смартфон и услуги связи по европейской модели продаж 1
11.10.2017 На площадке JD.ru стартовали продажи смартфонов BLU 1
11.10.2017 Обзор платформы VEON: больше, чем мессенджер 1
25.08.2017 Хиты продаж: планшеты 2017 1
07.08.2017 Самые дорогие Android-смартфоны 1
02.08.2017 «Родник» представил новую модель защищенного планшета Getac ZX70 1
01.08.2017 Рассекречены настоящие фото раскладушки Samsung на Android 2
18.07.2017 Prestigio представил новый LTE-смартфон Muze G3 1
12.07.2017 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2017 года 2
10.07.2017 Prestigio представила 8-дюймовый планшет Wize 3418 4G 1
03.07.2017 Meizu выпустила 100-долларовый 4G-смартфон, отказавшись от своего бренда. Фото 2
26.06.2017 TP-Link объявила старт российских продаж смартфона Neffos X1 Max. Цены 1
20.06.2017 AnTuTu рассказал о современном смартфоне 1

Публикаций - 239, упоминаний - 345

Google Android 6 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11253 43
Google LLC 10994 39
Huawei 3530 27
Samsung Electronics 9768 27
Lenovo Group 2178 21
NeXus 322 19
LG Electronics 3544 18
Microsoft Corporation 23576 18
Xiaomi 1321 16
HTC Corporation 1493 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 11
Meizu Technology 157 10
Sony 6486 10
4A Games 746 10
MediaTek 452 8
Lenovo Motorola 3505 8
ZTE Corporation 724 8
Qualcomm Technologies 1708 8
Intel Corporation 11692 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 6
Micromax Systems - Микромакс системс 77 5
ДОК 771 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2426 4
Nvidia Corp 3223 4
Wileyfox 10 4
ASBIS Prestigio Solutions 223 4
LeEco - LeTV 60 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5597 4
Bolt 32 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 350 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 538 3
Amazon Inc - Amazon.com 2813 3
BBK OnePlus 177 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
Leica Camera 251 3
Twitter 2714 3
Meta Platforms - Facebook 4346 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 2
Umidigi - UMI 11 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 5
Связной ГК 1341 4
Carl Zeiss 299 3
AliExpress 384 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 2
Евросеть 1401 2
X5 Group 826 2
Лента - Сеть розничной торговли 1721 2
BMW Group 413 2
Геометрия НПО 127 1
Россети Ленэнерго 2359 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 1
Резонанс НПП 347 1
Верный - торговая сеть 258 1
ВсеИнструменты.ру 229 1
JD.com - Jingdong Mall 83 1
Ford 399 1
Caterpillar 88 1
Фонда поддержки и развития образования Самарской области 2 1
KGI Securities 50 1
Amazon - Whole Foods 3 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 340 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 1
TÜV Rheinland Group 97 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Instacart 4 1
Uber 307 1
Lyft - агрегатор такси 19 1
Volvo Cars 250 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 1
KIA Motors 100 1
Tesla Motors 342 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 1
Hyundai Motor 342 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 446 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 1
Президент Российской Федерации 3741 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 1
Фонд президентских грантов 11 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 1
4CIO 713 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
International DMB Advancement Group 1 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21532 107
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22110 88
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8712 82
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8487 80
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19310 79
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11884 66
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6702 55
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4137 51
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5672 50
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5750 47
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12654 45
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6420 43
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11558 38
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2742 36
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1813 36
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9372 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11343 34
USB Type-C - USB-C - USB 3 1439 34
Автофокус - Автофокусировка 2234 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17408 29
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1850 29
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2427 25
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2964 25
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6119 24
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1079 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6756 24
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2186 23
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 734 23
Карты памяти - Запоминающее устройство 2197 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25270 18
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3037 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2586 16
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 894 16
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2003 16
Аксессуары 3501 15
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1766 14
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2543 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13297 14
Google Android 12648 119
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 38
Apple iPhone - серия смартфонов 6654 33
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 769 31
Apple iPhone 6 6201 30
Apple iOS 6863 29
Microsoft Windows 14509 21
Google Android 7 - Android Nougat 210 20
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 651 19
Google Android 5 - Android Lollipop 183 18
Apple iPad 3747 17
Microsoft Windows 10 1526 17
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 15
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 473 15
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 402 12
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 380 12
MediaTek Helio X - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 47 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4367 11
Google Play - Google Store - Android Market 2963 11
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 11
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 220 11
Apple iPad Pro 268 10
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 144 10
Samsung Galaxy 1063 10
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 648 10
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 697 10
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 561 9
Samsung Galaxy S6 - смартфон 146 9
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 167 9
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 126 8
LG G - серия смартфонов 139 8
Samsung Galaxy Note 684 8
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 8
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 117 8
Google Chrome - браузер 1405 8
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 8
Microsoft Surface - Планшет 409 8
Apple iPhone 7 267 8
Apple - App Store 2622 7
Apple Force Touch 54 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
Катаев Александр 40 4
Sundar Pichai - Сундар Пичай 61 3
Мишин Глеб 69 2
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
Мишина Олеся 2 1
Мальцев Алексей 14 1
Brunner Kornelius - Бруннер Корнелиус 14 1
Starck Philippe - Старк Филипп 9 1
Алейник Ярослав 6 1
Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Ракаев Марат 10 1
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Сергеев Алексей 43 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
Ададуров Алексей 1 1
White Joe - Уайт Джо 6 1
Унучек Роман 18 1
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Дуров Павел 252 1
Жаров Александр 174 1
Путин Владимир 2750 1
Водясов Алексей 165 1
Россия - РФ - Российская федерация 123902 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 17
Южная Корея - Республика 6305 16
Азия - Азиатский регион 4997 11
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17179 7
США - Калифорния - Купертино 252 7
Европа 21356 6
Германия - Берлин 702 5
Испания - Каталония - Барселона 718 5
Китай - Тайвань 3767 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 4
Китай - Пекин - Beijing 921 3
США - Вашингтон - Редмонд 221 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 916 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 2
Германия - Федеративная Республика 12083 2
Индия - Республика 5094 2
Италия - Рим 200 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 86 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 305 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 107 1
Грузия - Тбилиси 78 1
Грузия - Кутаиси 6 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 656 1
Португалия - Порту 623 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 871 1
США - Иллинойс 331 1
США - Иллинойс - Чикаго 415 1
Канада 4717 1
Франция - Французская Республика 7094 1
Италия - Итальянская Республика 4232 1
Земля - планета Солнечной системы 9718 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 1
Япония 12956 1
США - Нью-Йорк 2811 1
Америка Южная 718 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1386 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4132 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20545 17
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2842 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10504 14
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1266 8
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 186 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5272 5
Ergonomics - Эргономика 1499 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10009 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 4
Металлы - Золото - Gold 1021 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4870 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1608 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8340 3
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4590 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1765 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1154 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3683 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4724 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1917 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 2
Философия - Philosophy 403 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 475 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 765 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2154 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2104 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14160 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6143 2
Логистика - Курьерские услуги 911 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 178 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9438 1
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service 840 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание 704 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1496 1
Модерация - Moderation - Модератор - Moderator 418 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1987 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 151 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 817 1
Федеральный закон 261-ФЗ - Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 178 1
CNews - ZOOM.CNews 1758 22
TENAA 18 5
The Verge - Издание 505 4
Bloomberg 1117 3
91Mobiles 1703 2
9to5Google 85 2
Baidu Tieba 2 1
CNET Networks - CNET News 1639 1
GizChina - Издание 54 1
Engadget - Блог о технологиях 418 1
DxOMark - Издание 36 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 1
MacRumors 131 1
Android Headline 8 1
SlashLeaks 10 1
Ars Technica 384 1
Tom’s Hardware 183 1
Business Insider 208 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 1
Thomson Reuters - Рейтер 5778 1
WikiLeaks 115 1
Reddit 254 1
Forbes - Форбс 638 1
HFS Research 46 1
Strategy Analytics 283 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 8
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11695 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
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