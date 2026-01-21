Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189284
ИКТ 14624
Организации 11337
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26552
Персоны 82060
География 3010
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Android Headline


СОБЫТИЯ


21.01.2026 OnePlus под угрозой гибели. Создателя «убийц флагманов» штормит – бизнес нестабилен, основателя хотят посадить 2
01.07.2025 Смартфоны на Android массово получат гигантские аккумуляторы-долгожители менее, чем через год. iPhone такое и не снилось 1
30.03.2022 Samsung срочно избавляется от буквы Z в названиях смартфонов 1
22.01.2021 Бренд Honor представил новую стратегию развития 1
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS 1
18.09.2019 За день до ажиотажного анонса Huawei стал известен список новинок и их характеристики 1
06.03.2017 Директор Huawei: 4 ГБ для смартфона достаточно 1
16.02.2017 HTC больше не будет выпускать дешевые смартфоны 1
11.07.2016 Новый флагман «Китайской Apple» рассекречен за полгода до анонса 1
27.11.2014 Умные очки Google Glass умерли. Разработчики разбегаются 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Android Headline и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10670 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 829 4
Huawei 4250 4
Xiaomi 2001 3
Oculus VR 76 2
Microsoft Corporation 25292 2
Apple Inc 12687 2
Meta Platforms - Facebook 4543 2
Google LLC 12308 2
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Huawei Mobile Services 73 1
BBK OnePlus 263 1
OpenAtom Foundation 4 1
Honor Device 9 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
Yandex - Яндекс 8545 1
Qualcomm Technologies 1915 1
Intel Corporation 12565 1
BBK OPPO Electronics 434 1
AMD - Advanced Micro Devices 4483 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
MediaTek - Ralink 571 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 500 1
Sony 6639 1
HTC Corporation 1506 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 463 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 350 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 109 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8263 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5289 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9403 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6175 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3137 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1286 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 767 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 548 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 239 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 880 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2386 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 1
Часы - Watch 997 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 400 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 189 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1133 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13022 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Google Android 14760 5
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 225 2
Huawei Mate - серия смартфонов 407 2
Honor - серия смартфонов 217 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 421 2
Honor View - серия смартфонов 36 2
Honor MagicBook - серия ноутбуков 85 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Apple iPad Pro 308 1
Huawei P10 - Серия смартфонов 26 1
HTC EVO 63 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Apple iPhone 16 174 1
Samsung Galaxy S25 - смартфон 68 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7392 1
Apple iOS 8295 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 119 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 39 1
Huawei AppGallery 324 1
Google Android 9 - Android Pie 213 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 108 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
Honor 8 - Серия смартфонов 43 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 71 1
Microsoft SmartScreen 44 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Parviz Babak - Парвиз Бабак 7 1
Wong Adrian - Вонг Адриан 3 1
Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 920 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Yu Richard - Ю Ричард 21 1
O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18310 5
Россия - РФ - Российская федерация 157808 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 2
Европа 24659 2
Германия - Федеративная Республика 12949 2
Казахстан - Республика 5822 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Южная Корея - Республика 6870 1
Польша - Республика 2003 1
Индия - Bharat 5717 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Украина 7803 1
Америка Латинская 1887 1
Нидерланды 3639 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1398 1
Малайзия 900 1
Румыния 741 1
Германия - Берлин 729 1
Латвия - Латвийская Республика 827 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Египет - Арабская Республика 1049 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 339 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 1
Философия - Philosophy 501 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Newsweek 39 2
OnLeaks 19 2
Android Authority 54 2
ComputerWorld 144 1
NotebookCheck 9 1
MIT Technology Review 65 1
Huffington Post 34 1
The Verge - Издание 596 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 1
Tom’s Hardware 528 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1269 1
Wired - Издание 271 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Gizmodo 131 1
TechRadar 95 1
SamMobile 56 1
Ubergizmo 7 1
Tech Advisor 2 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 13 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413904, в очереди разбора - 728682.
Создано именных указателей - 189284.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще