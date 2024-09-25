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Framework Фреймворк программная платформа, определяющая структуру программной системы

Framework (фреймворк) представляет собой совокупность различных библиотек, которые способствуют облегчению создания приложений для ПК, мобильных устройств, веб. Под библиотекой нужно понимать набор файлов, содержащих объекты, функции, подпрограммы, применяемые при разработке определенного программного продукта.

Другими словами, фреймворк — среда разработчика, благодаря которой программист может полностью погрузиться в написание кода без необходимости отвлекаться на посторонние задачи. Эта среда позволяет оперативно создавать качественные программные решения. «Собрал каркас — использовал библиотеку — можно начинать тестирование».

Разновидности фреймворков

Все фреймворки можно разделить на виды, опираясь на язык программирования, для которого они созданы (любой framework имеет привязку к конкретной технологии разработки). Примеры популярных фреймворков:

  • Corona SDK. Внушительный инструментарий для андроид-разработчика. Главная особенность решения заключается в том, что этот фреймворк базируется на языке Lua (собственная разработка).
  • Yii. Framework объектно-ориентированного типа, разработанный для тех, кто занимается созданием веб-приложений. Главные преимущества этого фреймворка — высокая степень защиты от угроз извне и оптимальная производительность.
  • Bootstrap. Создан для облегчения работы веб-программиста, который работает над версткой макетов сайта. Состоит из готовых шаблонов для создания форм, кнопок, слоев и различных элементов веб-страниц.
  • Zend Framework. Широко распространен среди PHP-разработчиков. Включает массу библиотек, которые делают работу программиста быстрее и проще. Позволяет интегрировать разработку с видеохостингом YouTube, упрощает работу с кэшем, базами данных, пользователями и т. д.

Исходя из вышеописанного можно понять, что на выбор фреймворка в первую очередь влияет область, в которой работает конкретный разработчик.

Применение фреймворков подразумевает весомые преимущества:

  • удобство написания кода;
  • более высокая скорость работы;
  • снижение издержек на разработке продукта;
  • оптимизация временных затрат;
  • написание максимально чистого кода без необходимости проводить рефакторинг.

Но помимо плюсов у фреймворков есть и ряд недостатков:

  • слабая защита от внешних угроз ввиду открытого кода большинства фреймворков;
  • сложность обучения, ведь каждый framework — результат работы разработчика, не всегда можно сразу понять, что и как работает в определенном фреймворке;
  • необходимо заново осваивать среду разработки при переходе с одного фреймворка на другой (существует немного фреймворков, которые похожи друг на друга).
     

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Публикаций - 831, упоминаний - 896

Framework и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 143
Oracle Corporation 7074 75
Microsoft Corporation - GitHub 1075 64
Google LLC 12688 60
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 45
Yandex - Яндекс 9216 44
9594 41
Apple Inc 13154 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 38
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 37
SAP SE 5601 34
Nvidia Corp 4002 32
Meta Platforms - Facebook 4621 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 26
Intel Corporation 12811 24
Telegram Group 2940 24
Broadcom - VMware 2610 23
Ростелеком 10948 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Dell EMC 5180 16
Huawei 4676 15
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 14
БАРС Груп 579 14
Diasoft - Диасофт 1144 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 13
Red Hat 1378 13
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 13
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 12
OpenAI 541 12
Cisco Systems 5372 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 47
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Альфа-Банк 1979 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Почта России ПАО 2370 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Газпром нефть 725 6
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
Газпром ПАО 1493 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
Lockheed Martin 777 5
Силовые машины 166 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
eBay Inc 1640 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
BMW Group 482 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
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Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
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U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
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Apache Software Foundation - ASF 231 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
OpenChain 1 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
4CIO 20 1
Eclipse Foundation 26 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
OIPF - Open IPTV Forum 5 1
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 269
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 232
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 228
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 207
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 203
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 198
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 178
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 159
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 152
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 144
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 128
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 126
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 123
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 119
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 118
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 113
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 101
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 100
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 96
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 83
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 78
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 71
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 66
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 66
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 63
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 62
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 61
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 61
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 61
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 58
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 58
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 57
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 56
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 56
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 52
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 52
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 49
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 49
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 48
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 48
Oracle Java - язык программирования 3469 111
Linux OS 11533 100
Microsoft Windows 16882 98
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 98
Google Android 15243 70
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 67
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 62
JavaScript - JS - язык программирования 1425 59
Apple iOS 8583 51
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 48
C/C++ - Язык программирования 894 35
Microsoft Azure 1526 30
Microsoft Visual Studio 429 30
Microsoft Office 4170 28
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 28
Docker - Платформа распределённых приложений 543 27
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 27
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 27
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 26
Apple macOS 2419 26
Apache Hadoop 470 25
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 25
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 24
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 23
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 21
OpenAI - ChatGPT 719 20
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 19
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 19
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 18
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 18
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 16
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 16
Microsoft Windows 10 1938 15
Google TensorFlow 100 15
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 15
Python PyTorch 67 15
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 82 15
Мельникова Анастасия 440 12
Шадаев Максут 1210 8
Кораблин Александр 8 7
Павлов Никита 146 6
Варов Константин 24 6
Карпов Роман 80 5
Путин Владимир 3454 5
Глазков Александр 151 5
Галкин Николай 140 5
Алешкин Сергей 65 4
Тятюшев Максим 215 4
Галушкин Олег 182 4
Рустамов Рустам 548 4
Натрусов Артем 313 4
Зайцев Михаил 345 4
Сотин Денис 216 4
Сергеев Сергей 179 4
Ибрагимов Рустем 23 4
Чурсин Дмитрий 87 4
Кирьянова Александра 169 4
Кутузов Максим 24 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Кубарев Алексей 59 3
Данилина Марианна 32 3
Трандин Сергей 128 3
Тульчинский Станислав 93 3
Шмаков Антон 72 3
Лушин Илья 12 3
Павловский Евгений 5 3
Dillon Marc - Диллон Марк 7 3
Желтухин Вадим 72 3
Tonas Chris - Тонас Крис 5 3
Водясов Алексей 222 3
Демидов Сергей 129 3
Починок Николай 12 3
Ахмеров Тимур 91 3
Панченко Иван 197 3
Краснов Александр 91 3
Иванов Антон 98 3
Новодворский Алексей 114 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 371
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 105
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 55
Европа 24964 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Германия - Федеративная Республика 13221 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 15
Япония 13807 14
Индия - Bharat 5869 14
Украина 7928 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Южная Корея - Республика 7052 11
Казахстан - Республика 6048 10
Польша - Республика 2031 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
США - Калифорния 4829 8
Нидерланды 3746 8
Африка - Африканский регион 3641 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Канада 5081 6
Израиль 2856 6
Китай - Тайвань 4245 6
Испания - Королевство 3840 6
Ближний Восток 3154 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Великобритания - Лондон 2432 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Иран - Исламская Республика Иран 1155 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 183
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 166
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 140
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 125
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 102
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 72
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 52
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 51
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 50
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 48
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 45
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 39
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 36
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 18
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 17
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 17
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 17
The Register - The Register Hardware 1784 8
BleepingComputer - Издание 458 6
Wikipedia - Википедия 650 5
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
WikiLeaks 120 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
DarkReading.com 105 2
InfoWorld 56 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Reddit 398 2
Bloomberg 1627 2
ZDnet 663 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Tom’s Hardware 600 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ведомости 1466 2
Wired - Издание 276 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Ars Technica 450 2
TechRadar 97 2
Hacker News 92 2
South China Morning Post 93 2
GizmoChina 171 1
9to5Mac 70 1
CNews TV 747 1
Silicon 494 1
Vnunet 224 1
Открытые системы ИД 176 1
Commercial Times 110 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Times 661 1
TheRecord 4 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
Electricnews.net 17 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
ExtremeTech 40 1
iXBT.com 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Gartner - Гартнер 3658 27
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
IDC - International Data Corporation 4975 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Forrester Research 834 5
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
CNews Инновация года - награда 155 4
KuppingerCole Analysts AG 8 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Tagline - Тэглайн 30 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Microsoft Research 144 2
Fortune Global 100 142 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
ONSIDE 19 1
Gartner TCO Manager - Gartner Total Cost of Ownership 1 1
Edelman Trust Barometer 1 1
TAdviser IT Prize 9 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Forrester Wave 45 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
Forrester Consulting 26 1
Google Threat Analysis Group 18 1
Mordor Intelligence 35 1
Grand View Research 25 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
S&P 500 565 1
Cybersecurity Ventures 11 1
Dimensional Research 16 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
РАН - Российская академия наук 2122 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 6
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 38 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 2
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 2
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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