Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Framework
Фреймворк
программная платформа, определяющая структуру программной системы
Публикаций - 68, упоминаний - 72
Framework упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Связь-банк 103 1
|Бинбанк 189 1
|Lockheed Martin 705 1
|Ferring Pharmaceuticals 2 1
|BMW 382 1
|DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 117 1
|АиП - A&P - Ашманов и партнёры 88 1
|Лебедев Арсений 2 2
|Галушкин Олег 172 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 878 1
|Lambrecht Mark - Ламбрехт Марк 3 1
|Сыкулев Андрей 67 1
|Коптелов Андрей 82 1
|Сизов Алексей 14 1
|Филиппов Александр 12 1
|Бяхов Олег 58 1
|Комаров Андрей 8 1
|Альперович Михаил 13 1
|Кобзарева Ольга 11 1
|Быков Владислав 8 1
|Ясиновский Виктор 3 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1932 1
|NYT - The New York Times 953 1
|Ars Technica 357 1
|Fortune 186 1
|DarkReading.com 89 1
|SecurityLab 231 1
|InfoWorld 56 1
|Gartner 3261 2
|Microsoft Research 130 1
|Frost & Sullivan 198 1
|Fortune Global 1000 50 1
|РАН - Российская академия наук 1145 1
|ИКИ РАН - Институт космических исследований Российской академии наук 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru