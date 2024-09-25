Positive Technologies выпустила фреймворк для безопасной разработки приложений Компания Positive Technologies подготовила общедоступный фреймворк безопасной разработки — AppSec Table Top. Созданная методология представляет собой набор мер, принципов и подходов для обеспечения защищенности веб-приложений на всех этапах их жизнен

Перспективные технологии программирования: на что обратить внимание я для общих задач, что позволяет разработчикам сосредоточиться на создании уникального функционала. Фреймворк Django для Python Django — это веб-фреймворк, написанный на языке программир

«Яндекс» выложил в открытый доступ собственный фреймворк для внедрения зависимостей «Яндекс» выложил в открытый доступ Scout — собственный фреймворк для внедрения зависимостей, который не замедляет сборку приложений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Команда инфраструктуры «Яндекс маркета» опубликовала собственную би

Фреймворк userver «Яндекса» с открытым исходным кодом вышел из беты «Яндекс» опубликовал фреймворк для разработки высоконагруженных приложений userver 1.0 на GitHub. Новая версия создана с учётом обратной связи и пожеланий опенсорс-сообщества и направлена на ускорение процесса разр

«Яндекс» опубликовал фреймворк для быстрой сборки Android-приложений «Яндекс» выложил в открытый доступ фреймворк Yatagan, позволяющий ускорить сборку приложений на Android. Фреймворк автоматически генерирует код, который связывает между собой части приложения. Например, в «Браузере» он об

Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft Шпионаж по-испански Группа по анализу угроз Google (Threat Analysis Group) выявила фреймворк для эксплуатации уязвимостей в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox, а также антивирусе Windows Defender. По мнению исследователей, фреймворк был разработан в коммерческих

Хакерское ПО, созданное по принципу швейцарского ножа, атакует системы под Linux ейцарский нож Исследователи компании Intezer объявили о выявлении вредоносного фреймворка Lightning Framework, нацеленного на системы под управлением Linux. Вредонос имеет модульную структуру,

Уязвимости в Spring Framework включены в обновленную базу поиска уязвимостей Solar appScreener од Java Development Kit (версии 9+), эксплуатация которых может привести к компрометации огромного количества серверов. Наиболее высокой угрозе подвержены корпоративные Java-приложения на базе Spring Framework с правами root, так как уязвимость в них позволяет скомпрометировать всю систему. Уязвимость CVE-2022-22965 исправлена в версиях Spring Framework 5.3.18 и 5.2.20. «Текущая ситу

Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз» еругроз», облачный сервис по защите от киберугроз для клиентов оператора из сегмента среднего и крупного бизнеса. Услуга реализована на базе комплексного решения нового класса Group-IB Threat Hunting Framework, способного защищать сеть компании и рабочие места сотрудников, в том числе, удаленные, за счет запатентованных технологий обнаружения кибератак и немедленного реагирования на инциден

SAS поможет быстрее создавать лекарства и вакцины SAS обновила свое решение SAS Life Science Analytics Framework, предназначенное для проведения клинических исследований. Этот инструмент помогает делать жизненно важные выводы на основе анализа данных, чтобы пациенты оперативно получали как можно

Red Hat представила Java-фреймворк Quarkus для для разработки облачных приложений Red Hat пополнила свой портфель продуктов новым инструментом Quarkus, полностью поддерживаемым фреймворком в рамках Red Hat Runtimes. Quarkus позволяет эффективно применять Java на платформах Kubernetes и устраняет разрыв между традиционными Java-приложениями и облачно-ориентированными с

Cinimex Integration Framework включен в единый реестр российского ПО Программное обеспечение Cinimex Integration Framework, разработанное компанией «Синимекс», включили в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Собственная разработка компании «Синимекс» Cinimex Integration Framework

«Лаборатория Касперского» выложила в открытый доступ инструмент для автотестирования приложений в Android «Лаборатория Касперского» выложила на GitHub свой фреймворк для автотестирования Android-приложений. Инструмент получил название Kaspresso и уже был успешно опробован на собственных Android-решениях компании, в частности Kaspersky Internet Sec

В США законотворцы всех мастей «вспомнили» о защите персональных данных Начало большой работы Администрация президента США Дональда Трампа объявила о начале разработки «Руководства по конфиденциальности» (Privacy Framework), направленного на решение проблем, связанных с защитой персональных данных. Как сообщается в официальных материалах, эта работа обусловлена «все более усложняющейся и быстрорастущей

Microsoft выложила бесплатный инструмент для написания драйверов Windows work (DMF), призванную упростить процесс разработки структурированных WDF-драйверов (Windows Driver Frameworks) устройств для операционной системы Windows. Кроме того, по заявлению Microsoft, и

Microsoft представила Coco Framework для повышения эффективности блокчейна на предприятиях Microsoft представила решение Coco Framework, которое поможет компаниям эффективнее и оперативнее внедрять блокчейн. Существующий сейчас блокчейн-протокол требует сложных технологических разработок, чтобы обеспечить операционные

«ФлексСофт» получила специализацию по Oracle Application Development Framework 12c ообщества Oracle. Сдача соответствующих экзаменов позволила специалистам «ФлексСофт» получить подтверждение экспертизы по Oracle ADF 12c. По информации компании, Oracle ADF — это коммерческий Java EE фреймворк, который обеспечивает разработку корпоративных веб-приложений простым, наглядным и декларативным способом. ADF предлагает вместе с широким спектром компонентов и группой фреймворков (

Платформа FXL от FlexSoft поддерживает новейшие технологии Oracle Компания FlexSoft перевела платформу FXL на новейшие версии технологий корпорации Oracle: Oracle WebLogic Server 12c, Oracle Application Development Framework 12c, Oracle Database 12c. Об этом CNews сообщили во FlexSoft. По словам представителей компании, благодаря 12 версии Oracle Application Development Framework команда FlexSoft у

Oracle упрощает защиту клиентских приложений за счет тесной интеграции Mobile Application Framework и Mobile Security Suite Корпорация Oracle углубляет интеграцию между средой разработки Oracle Mobile Application Framework и комплексом Oracle Mobile Security Suite. По задумке корпорации, интегрированный подход облегчит разработчикам создание целостной и удобной в работе пользовательской среды без угроз

Встраиваемый фреймворк Qt обзавелся виртуальной клавиатурой ества хлопот в эпоху сенсорных экранов. Клавиатура лицензирована в составе Qt Enterprise Embedded, поэтому ее можно интегрировать во встраиваемые приложения, не беспокоясь о лицензиях третьих сторон. Фреймворк существенно улучшил библиотеку готовых элементов управления (Quick Enterprise Controls). Встраиваемая версия фреймворка включает в себя такие специфические элементы управления, как кр

«Ай-Теко» и SAS предложат российским банкам решение против финансовых махинаций Компании «Ай-Теко» и SAS Россия/СНГ представили SAS Fraud Framework for Banking — новое для российского рынка решение для обнаружения на ранней стадии и предупреждения попыток финансового мошенничества. В рамках партнерского сотрудничества «Ай-Теко» и

Microsoft открыла фреймворк Reactive Extensions блиотеки Reactive Extensions упрощают извлечение данных, поступающих асинхронно от разных ресурсов. Фреймворк позволяет представлять потоки данных в виде квантовых наблюдаемых (observables), за

Neoflex FrontOffice сертифицирована по программе IBM Banking Industry Framework Компания «Неофлекс» сообщила о том, что система Neoflex FrontOffice прошла сертификацию по программе IBM Banking Industry Framework. Успешное прохождение сертификации подтверждает тот факт, что Neoflex FrontOffice разработана в полном соответствии со стандартами и передовыми практиками использования программного о

Вышел Oracle Application Development Framework Mobile Client: разработка Java-приложений для мобильных устройств Корпорация Oracle объявила о выпуске средств разработки Oracle Application Development Framework (ADF) Mobile Client, которые являются расширением платформы Oracle Application Development Framework, в рамках поддержки разработки мобильных приложений на базе Java. Oracle AD

Oracle расширяет поддержку разработчиков Java и Open Source щила о том, что все больше разработчиков активно осваивают платформу Oracle Application Development Framework (Oracle ADF) 11g, входящую в состав семейства Oracle Fusion Middleware. За последни

Вышли вторые бета-версии Visual Studio 2010 и.NET Framework 4 Компания Microsoft объявила о доступности вторых бета-версий среды программирования Visual Studio 2010 и платформы .NET Framework 4 для подписчиков MSDN. Широкому кругу разработчиков бета-версии этих продуктов будут доступны с 21 октября. Компания также представила предварительный набор технологий Visual Studio

Microsoft анонсировала Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0 Корпорация Microsoft вчера, 29 сентября, впервые обнародовала информацию о новых инструментах Visual Studio 2010 и платформе разработки .NET Framework 4.0. Идейной основой создания Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0 стали 5 ключевых направлений: развитие концепции платформы следующего поколения, стремление приносить радо

Microsoft выпустила SP1 для .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008 Компания Microsoft анонсировала выпуск Service Pack 1 для продуктов .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008, спустя девять месяцев со дня их появления. Обновления содержат значительное количество улучшений. Так, .NET Framework 3.5 SP1 включает .NET Framewo

Вышел первый публичный релиз iJaNet Framework Компания JaNet systems анонсировала первый публичный релиз открытой SOA-платформы iJaNet Framework, базирующейся на J2EE. Платформа предназначена для построения и интеграции корпоративных ИС на базе SOA, обмена данными, создания веб-сервисов и, кроме того, обладает средствами интег

IBM представила новую платформу для компаний розничной торговли Корпорация IBM представила новую корпоративную программную платформу под названием IBM Retail Integration Framework, которая поможет компаниям розничной торговли ускорить реализацию новых стратегий, ориентированных на конечных потребителей. К примеру, новая платформа на основе сервис-ориентированно

IBM подарила инструментарий Accessibility Tools Framework сообществу Open Source Корпорация IBM объявила о передаче своего программного инструментария Accessibility Tools Framework (ACTF) в дар Eclipse Foundation – открытому сообществу разработчиков ПО с открытым исходным кодом, деятельность которого направлена на создание и развитие универсальной платформы базо

Microsoft анонсировала выход Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5 l Studio 2008 и представила новые решения в сфере средств разработки. Вице-президент подразделения Microsoft Developer Division, г-н С. Сомасегар (S. Somasegar) объявил, что Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5 будут выпущены в конце ноября 2007 года. «Ярко выраженная социальная и визуальная природа современной веб-среды кардинально изменила требования пользователей к приложениям, с кото

Платформа SmartSuite Framework: эффективное управление рисками ИБ Компания Archer представила новую версию платформы SmartSuite Framework, 4.0. Система позволяет управлять рисками ИБ и обеспечивает соответствие сетевой инфраструктуры требованиям регулирующих органов к безопасности. В 4.0 внедрены все решения Archer. Пла

Microsoft открыла исходники .Net Framework Компания Microsoft опубликовала исходные коды библиотек среды .Net Framework по лицензии Microsoft Reference License. По словам представителей Microsoft, исходные коды .Net Framework представлены лишь для ознакомления разработчиков, их нельзя модифициро

Анонсирована новая версия KXEN Analytic Framework v. 4.0.2 Франко-американская компания KXEN анонсировала выход новой очередной версии своего продукта KXEN Analytic Framework v. 4.0.2 (официальное название: версия 4.0, patch level 2). Изменения коснулись фактически всех аспектов функционирования продукта, включая внешний пользовательский интерфейс, дополне

XS2 Framework v2: разработка приложений по-новому Компания «Солютекс» объявляет о начале закрытого бета-тестирования ядра XS2 Framework v2 — нового поколения продуктов семейства XS2, которое имеет ряд концептуальных нововведений, обеспечивающих новый уровень безопасности и устойчивости. Релиз продукта назначен на сент

IBM поставила новую платформу интеграции для Giant Eagle на облегчение интеграции торговых программных приложений и технологий, а также сопутствующих сервисов, которые Giant Eagle предлагает своим покупателям, была внедрена платформа IBM Store Integration Framework (SIF) — комплексная базовая инфраструктура, оптимизированная для сферы розничной торговли. В рамках проекта служба IBM Global Technology Services совместно с бизнес-партнером IBM

В XS2 Framework версии 1.27.0 включен XS2 Search Компания «Солютекс» включила в новую версию XS2 Framework (1.27.0/RC1) сервис полнотекстового поиска — XS2 Search beta. Новая утилита представляет собой классическую реализацию механизма — индексатор ссылок (паук) + поисковый «движ

UiDynamics Framework сделает автоматизацию более доступной Компания UpScale Soft разработала новую платформу для создания бизнес-приложений на базе EMC Documentum — UiDynamic Framework, которая позволяет создавать проекты, отвечающие индивидуальным требованиям и решающие конкретные проблемы организации. С помощью новой платформы UiDynamics Framework разработк