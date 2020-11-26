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Framework
Фреймворк
программная платформа, определяющая структуру программной системы



26.11.2020 SAS поможет быстрее создавать лекарства и вакцины
13.04.2020 Cinimex Integration Framework включен в единый реестр российского ПО
09.10.2014 Oracle упрощает защиту клиентских приложений за счет тесной интеграции Mobile Application Framework и Mobile Security Suite
13.04.2011 Вышел Oracle Application Development Framework Mobile Client: разработка Java-приложений для мобильных устройств
26.06.2008 Вышел первый публичный релиз iJaNet Framework
15.01.2008 IBM представила новую платформу для компаний розничной торговли
12.12.2007 IBM подарила инструментарий Accessibility Tools Framework сообществу Open Source
28.06.2007 Анонсирована новая версия KXEN Analytic Framework v. 4.0.2
27.06.2007 XS2 Framework v2: разработка приложений по-новому
22.03.2007 IBM поставила новую платформу интеграции для Giant Eagle
21.03.2007 В XS2 Framework версии 1.27.0 включен XS2 Search
22.02.2005 В .Net Framework найдена уязвимость

Публикаций - 68, упоминаний - 72

Framework упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5887 14
IBM - International Business Machines Corp 8778 13
Microsoft Corporation 21904 7
Google LLC 9700 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5331 3
GitHub 461 2
Dell EMC 4594 2
Micro Focus - Novell 853 2
Amazon Inc - Amazon.com 2559 2
VMware 1989 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 170 1
HPE - New H3C Group - H3C Technologies 28 1
SAP KXEN 13 1
HP 3Com 655 1
Nortel Networks 1287 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3816 1
ZyXEL Communications 275 1
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Software AG & IDS Scheer 196 1
Нейронные сети ООО 119 1
HP Compaq Computer Corp 1893 1
IBM Rational Software 170 1
IBM Global Technology Services 29 1
IBM Software Group 33 1
Apple Inc 10305 1
SEQ - SEC Consult Services 1334 1
Huawei 3073 1
Qualcomm Technologies 1585 1
Xiaomi 1010 1
Meta - Facebook 4157 1
DJI 45 1
Крипто-ПРО 293 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 482 1
LG Electronics 3219 1
Ericsson 2637 1
Связь-банк 103 1
Бинбанк 189 1
Lockheed Martin 705 1
Ferring Pharmaceuticals 2 1
BMW 382 1
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 117 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 88 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 977 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2076 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7510 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1033 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
Eclipse Foundation 25 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6868 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6317 8
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1140 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12460 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1108 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5924 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1143 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 29698 4
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 453 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 387 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2143 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3184 3
Смартизация 226 2
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Website - Вебсайт 2483 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 415 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7244 2
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 50 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 446 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 2
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ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 246 1
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 44 1
EA - Enterprise Architecture 22 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 13 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 219 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1201 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3009 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 337 1
Домашний кинотеатр 219 1
Веб-камера 21 1
Oracle Java - язык программирования 2470 14
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 196 7
JavaScript - Язык программирования 939 7
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 267 6
Oracle Fusion Middleware 201 6
IBM SIF - IBM Store Integration Framework 6 5
Oracle JDeveloper 35 5
Oracle WebLogic 107 4
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 71 4
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework 13 4
Microsoft SQL Server 1297 3
Google Android 11631 3
IBM Tivoli 275 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1479 3
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 220 3
Microsoft Office 3163 3
Microsoft Windows 10 11027 3
Apple iOS 6271 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 473 3
Oracle Fusion Cloud Applications 33 2
Dell - Concept Luna 2 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 463 2
Ruby - Язык программирования 106 2
IBM SurePOS 35 2
Microsoft Visual Studio 320 2
Amazon Alexa 169 2
Oracle Coherence 19 2
Apache Cordova 10 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
Microsoft Azure IoT 27 1
Apple iPad 3560 1
Razer Project Sophia 1 1
React - JavaScript фреймворк 28 1
Microsoft Azure DevOps 10 1
Microsoft Graph 10 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 122 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 35 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 730 1
Microsoft Office 365 807 1
Microsoft Teams 272 1
Лебедев Арсений 2 2
Галушкин Олег 172 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 878 1
Lambrecht Mark - Ламбрехт Марк 3 1
Сыкулев Андрей 67 1
Коптелов Андрей 82 1
Сизов Алексей 14 1
Филиппов Александр 12 1
Бяхов Олег 58 1
Комаров Андрей 8 1
Альперович Михаил 13 1
Кобзарева Ольга 11 1
Быков Владислав 8 1
Ясиновский Виктор 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 98940 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42035 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12288 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10628 2
Европа 9479 2
Того - Тоголезская Республика 6621 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 1
США - Огайо 248 1
США - Пенсильвания 294 1
Франция - Французская Республика 5315 1
Япония 9116 1
Германия - Федеративная Республика 8147 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 304 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31350 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12218 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1189 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
Земля - планета Солнечной системы 6760 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 830 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 147 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1313 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1325 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 469 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 565 1
Информационное общество - Государственная программа 1127 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 234 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5101 1
Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 51 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1932 1
NYT - The New York Times 953 1
Ars Technica 357 1
Fortune 186 1
DarkReading.com 89 1
SecurityLab 231 1
InfoWorld 56 1
Gartner 3261 2
Microsoft Research 130 1
Frost & Sullivan 198 1
Fortune Global 1000 50 1
РАН - Российская академия наук 1145 1
ИКИ РАН - Институт космических исследований Российской академии наук 33 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 215 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
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