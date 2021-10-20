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CNews 100
Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 1
07.06.2021 Syssoft заняла 33 место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 2
02.06.2021 CNews Analytics 2020: «ИКС Холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России 2
02.06.2021 Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона 4
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 8
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
14.05.2021 «Ред софт» погасила второй выпуск облигаций 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux 1
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 1
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
26.02.2021 Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика» 1
28.01.2021 «Ситроникс» запускает производство собственных серверов 1
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 1
03.11.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 1
21.08.2020 Исследование Accenture: только 10% компаний имеют клиентоориентированные цепочки поставок, необходимые для устойчивости бизнеса 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети 1
28.07.2020 Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 1
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест 1
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 1
03.07.2020 Таинственный безальтернативный подрядчик получил от «Ростеха» 90 млн руб. для работ с «Эльбрусами» и «Байкалами» 1
02.07.2020 Восставший из пепла «Ситроникс» сменил гендиректора и намекнул на большие перемены 1
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
19.06.2020 Бизнес повышает прибыли на 80% быстрее благодаря перспективным технологиям 1
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 1
09.06.2020 Группа ЦРТ признана одной из крупнейших и быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews 1
04.06.2020 «ИКС Холдинг» вошел в десятку крупнейших ИТ-поставщиков для промышленности по версии CNews 2

Публикаций - 381, упоминаний - 531

CNews 100 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 62
Ланит ГК 1155 54
Softline - Софтлайн 1473 50
Крок 1219 40
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 39
3727 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 36
NVision Group - Энвижн Груп 545 34
Microsoft Corporation 11017 34
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 29
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 24
SAP SE 3207 22
Oracle Corporation 3331 21
IBM 3527 21
Ситроникс - Sitronics 557 20
Компьюлинк ГК - Compulink 209 20
Астерос - Asteros 531 19
Ростех - Ростехнологии 2230 19
iTeco - Ай-Теко 715 17
Aquarius - Аквариус 209 15
Сбербанк Технологии - СберТех 203 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 15
HP Inc. 2898 14
ITG - INLINE Technologies Group 126 14
Luxoft - Люксофт 233 14
Информзащита 422 13
Инфосистемы Джет 675 12
АФК Система ПАО 991 12
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 12
Барс груп 402 12
Merlion - Мерлион 273 11
Maykor - Мэйкор 259 11
Системный софт - SysSoft 124 11
СКБ Контур 416 11
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 10
Intel Corporation 4152 10
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 42
ПСБ - Промсвязьбанк 613 22
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 18
Возрождение - Коммерческий банк 98 16
ПромСвязьКапитал 61 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 12
Газпром ПАО 518 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 11
Почта России ПАО 1570 9
Аэрофлот 492 8
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Открытие ФК 538 7
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 7
ВТБ24 583 7
Роснефть НК 367 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 7
Газпром нефть 380 6
Сибэнергомаш УК 7 6
X5 Group 599 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Транснефть 159 5
Альфа-Банк 1123 5
Совкомбанк ПАО 147 5
МСП Факторинг 10 5
Норникель - Норильский никель 177 5
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 5
Башнефть ПАО АНК 90 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Lego 84 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 4
re:Store 106 4
Вода Крыма ГУП РК 4 4
Citibank - Ситибанк 170 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Marschall Capital Partners (MCP) 14 4
ТС-инжиниринг 6 4
Adidas 94 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 35
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 24
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 21
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Федеральное казначейство России 766 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 17
Арбитражный суд города Москвы 339 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 13
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 10
Тверской районный суд города Москвы 15 9
Правительство РФ 2200 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 9
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 8
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 6
Президент Российской Федерации 1439 5
Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
Арбитражный суд Московского округа 20 4
Счётная палата РФ 460 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Руссофт - Russoft 250 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 81
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 34
ИТ-аутсорсинг 670 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 10
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 10
Big Data - Большие данные 1136 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 63 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 4
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 3
Безопасный город 347 3
Linux OS 4243 11
Microsoft Azure 1171 9
Google Android 10750 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 8
ФНС РФ ЦОД 22 7
Apple iOS 5741 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 6
Microsoft Windows 10 6612 6
Microsoft Office 1921 6
СПАРК-Интерфакс 104 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
Симбиотел - EZTalk 10 5
Microsoft Office 365 769 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 4
Microsoft Dynamics CRM 386 4
amoCRM 39 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Крок - Цифровой рабочий 13 3
Галактика ERP 63 3
Caravan Aero 9 3
Prognoz Platform 74 3
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 3
Microsoft Azure Stack 56 3
Apple macOS 922 3
CloudМТS 19 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Авантаж ЦОД 5 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Nvidia GeForce GTX 2054 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
Microsoft Exchange 678 2
Rakuten Viber 429 2
Ананьев Алексей 88 21
Ананьев Дмитрий 53 18
Калинин Александр 95 13
Шадаев Максут 384 13
Лящ Михаил 32 13
Четвернин Алексей 651 11
Путин Владимир 1820 9
Селиванов Дмитрий 48 9
Фишер Андрей 54 9
Матвеева Татьяна 83 9
Генс Георгий 62 9
Мацоцкий Сергей 150 8
Богданов Александр 15 8
Иванов Андрей 40 8
Новиков Андрей 23 8
Катамадзе Анна 72 8
Cычев Алексей 8 8
Боровиков Игорь 42 7
Генс Филипп 29 7
Сушкевич Антон 56 7
Бобровников Борис 86 7
Глотов Алексей 24 7
Похлебаев Александр 7 7
Тамодин Николай 45 6
Корнеев Сергей 75 6
Грибов Владимир 25 6
Нуралиев Борис 204 6
Тараба Дмитрий 23 6
Тикуркин Максим 32 6
Малофеев Константин 98 6
Шерстобитов Сергей 29 5
Нащекин Алексей 111 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Бяков Юрий 34 5
Мраморов Дмитрий 24 5
Бойко Елена 151 5
Попов Сергей 72 5
Витоженц Александр 5 4
Сульгин Сергей 40 4
Ефимов Петр 29 4
Россия - Российская федерация - РФ 57180 275
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 87
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 34
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 22
Казахстан - Республика 2621 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 14
Россия - ПФО - Казань 1510 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 12
Россия - Сочи 910 12
Восточная Европа 1669 11
Украина 3347 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 9
Германия - Федеративная Республика 3614 8
Беларусь - Белоруссия 2081 8
Россия - Пермь 737 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 7
Латинская Америка 721 7
Европа 3730 7
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Россия - Севастополь 420 6
Россия - Нижегородская область 737 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 6
Украина - Киев 462 6
Россия - Челябинская область 658 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 6
Ближний Восток 1468 6
Россия - Краснодар 1031 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Россия - Феодосия 12 5
Россия - Республика Крым 625 5
Польша - Республика 824 4
Узбекистан - Республика 821 4
Болгария - Республика 306 4
Азия - Азиатский регион 1512 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 154
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 58
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 28
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 12
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 11
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 5
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 5
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Русский язык 970 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
Образование в России 328 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
VAD - Value Added Distribution 17 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ЕСН - Единый социальный налог 66 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 19
Коммерсантъ - Издательский дом 480 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 10
Ведомости 259 6
Forbes - Форбс 441 5
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
Apps4All 25 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
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WikiLeaks 106 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews TV 461 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
Компьютерра 11 1
MIT Technology Review 4 1
GQ 10 1
Mash - telegram-канал 3 1
Царьград - телеканал 7 1
Cosmopolitan 16 1
Известия ИД 59 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
N+1 - Издание 93 1
НТВ - Телекомпания 164 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
РИА Новости 654 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
Bloomberg 785 1
CNews Analytics 1988 88
IDC - International Data Corporation 2709 28
CNews Fast рейтинг 29 25
Gartner 2188 13
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Juniper Research 278 1
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ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
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СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 2
Академия АйТи 34 2
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University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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