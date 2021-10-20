Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews 100
Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 381, упоминаний - 531
CNews 100 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ананьев Алексей 88 21
|Ананьев Дмитрий 53 18
|Калинин Александр 95 13
|Шадаев Максут 384 13
|Лящ Михаил 32 13
|Четвернин Алексей 651 11
|Путин Владимир 1820 9
|Селиванов Дмитрий 48 9
|Фишер Андрей 54 9
|Матвеева Татьяна 83 9
|Генс Георгий 62 9
|Мацоцкий Сергей 150 8
|Богданов Александр 15 8
|Иванов Андрей 40 8
|Новиков Андрей 23 8
|Катамадзе Анна 72 8
|Cычев Алексей 8 8
|Боровиков Игорь 42 7
|Генс Филипп 29 7
|Сушкевич Антон 56 7
|Бобровников Борис 86 7
|Глотов Алексей 24 7
|Похлебаев Александр 7 7
|Тамодин Николай 45 6
|Корнеев Сергей 75 6
|Грибов Владимир 25 6
|Нуралиев Борис 204 6
|Тараба Дмитрий 23 6
|Тикуркин Максим 32 6
|Малофеев Константин 98 6
|Шерстобитов Сергей 29 5
|Нащекин Алексей 111 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Бяков Юрий 34 5
|Мраморов Дмитрий 24 5
|Бойко Елена 151 5
|Попов Сергей 72 5
|Витоженц Александр 5 4
|Сульгин Сергей 40 4
|Ефимов Петр 29 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru